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Новости
Артём Мазанов

Власти Китая запретили айдол-шоу и приказали телеканалам не продвигать «женоподобных» мужчин Статьи редакции

Это ещё одна часть борьбы китайских властей с «фанатской культурой». Кого именно там понимают «женоподобными», не уточняется.

45 45 комментариев
2342 просмотров
Экс-идол Крис Ву, которого в августе задержали после обвинений в изнасиловании

Китайским вещателям запретили показывать айдол-шоу, эстрадные шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление китайского регулятора.

Национальная администрация радио и телевидения также приказала телеканалам противостоять «ненормальной эстетике». К ней отнесли «женоподобных» мужчин, завышенную зарплату звёзд, исполнителей с «упавшей моралью» и «вульгарных» знаменитостей. Помимо этого, СМИ попросили не раздувать сплетни и не показывать «демонстрацию богатства».

Регулятор считает, что новые требования позволят исправить проблемы «фанатской культуры», создать атмосферу любви к партии и стране, а также приведут к уважению к морали и искусству. Власти также опубликовали список из 24 программ, которые они считают лучшими в первом квартале этого года — часть из них рассказывает о лидере Китая Си Цзиньпине.

Китайские власти взялись за борьбу с «фанатской культурой» в сети в августе. Они в том числе предупредили, что будут удалять из соцсетей «очерняющий» экономику» страны контент.

Китайские власти взялись за борьбу с «фанатской…
Вокруг местных айдолов сложились сообщества молодых людей, готовых ради кумиров на всё. Компартия…
tjournal.ru

После первых заявлений властей китайская видеоплатформа iQiyi объявила о закрытии всех айдол-шоу, некоторые из которых были крайне популярны и приносили большой доход.

#новости #китай

45 45 комментариев
13
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45 комментариев
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Smaug The Terrible

33

Единственный идол, который должен быть у китайцев по мнению КПК:

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Smaug

Влад Тыщенко

2

♂️Deep dark fantasy♂️

Ответить
Smaug

Существенный спрей

2

СЛЫШЬ!!! УДАЛИЛ БЫСТРО!!!1!1!1!

Ответить

Роман Трусов

16

Ибо не сотвори себе айдола, кроме нефритового стержня (с) Си 20:12

Ответить

pls help

8

Разве коммунизм это не фанатская культура???

Ответить
pls

Дмитрий Щёлоков

0

Фанаты они добровольно, а коммунизм по принуждению

Ответить

Многий танк88

1

Покупатели китайского шлака, помните: вы поддерживаете этот режим собственными деньгами.

Ответить
Многий

Пенсионный Данила

12

блин пойду выкину свой макбук

Ответить
Пенсионный

Smaug The

0

Давно пора

Ответить
Многий

Bob

3

Написал человек с телефона собранного на комплектующих произведённых в Китае ( любой телефон) с применение редкоземельных металлах добытых в Китае

Ответить
Bob

Многий танк88

0

 человек

Ни хуя.

 с телефона

Ни хуя.

Ответить
1 комментарий
Многий

Сергей Дворниченко

1

мы поддерживаем угнетение на заводах фанатов псевдокомунизма, когда покупаем китайский шлак, который выбрасываем на второй день ред.

Ответить
Многий

Рыжий

0

Кек

Ответить

Чистый пистолет

2

а что делать мужчинам, если их там на треть больше женщин????

Ответить
Чистый

Чистый пистолет

7

то же, что и мужчинам на тж, видимо, нас тут вообще 85%

Ответить
Чистый

Артём Мазанов

11

снимай трусы

Ответить
4 комментария
Чистый

Сознательный франт

0

Смотреть Аниме и играть в Геншин Импакт. 

Ответить

Владимир Филатов

5

Все, кто не похож на товарища Си, будут считаться женоподобными.

Ответить

Передовой Макс

3

Форменное варварство.

Ответить

Наружный парфюмер

3

Брали комментарии насчет ситуации у 12летних девочек?

Ответить
Наружный

Максим Грандов

0

TJ направил оперативное письмо, но никто не ответил

Ответить

Мародёр Шилдз

2

Угнетенные геймеры и айдоло-фанаты объединяются против режима угнетения.

Ответить
Мародёр

Евгений Ярош

2

side by side with a friend

Ответить
Евгений

Dan Riddle

0

Это реально было в кино или просто мем? Пиратов не смотрел вообще

Ответить

Пенсионный Данила

2

Власти также опубликовали список из 24 программ, которые они считают лучшими в первом квартале этого года — часть из них рассказывает о лидере Китая Си Цзиньпине.

сук))

Ответить

Гигантский паркур

2

хорошо у нас есть премия муз-тв, где киркоров устраивает свадьбу со своим мужиком

Ответить

Semyon Bochkaryov

2

Как любят говорить западные альт-райты, Китай based и redpilled.

Для меня удивительно, что такие шоу вообще выходили, потому что все ТВ в Китае - государственное (частных каналов не существует). Око партии, видимо, не такое всемогущее, как принято считать.

Ответить

Павел Каташев

0

Скрепы???
Meanwhile in Russia

Ответить
Павел

Закомплексованная Душа

1

Ну это как минимум немного смешно

Ответить
Павел

Dan Riddle

0

КУПИ КАКАХА КОМБО
И ПОЛУЧИ ПОДАРОК ОТ САТАНЫ!

Что я только что прочитал? Как это развидеть?
Чичваркин тут олицетворяет сотону или какаху?

Ответить

Порядочный рак

1

Женоподобные мужчины друг другу и сами отлично продвигают.
Мистербин.жпг

Ответить

Alex Bernhardt

1

Наблюдаем переход к демократии, я так понимаю.

Ответить

Стильная самочка орангутана

1

создать атмосферу любви к партии и стране

Ну да, точно поможет

Ответить

Andy Rorsha

0

*ля, и тут рф обогнали

Ответить

Пенсионный Данила

0

не показывать «демонстрацию богатства».

коммунизм такой коммунизм

Ответить

Болезненный холод

0

@Stanley H. Tweedle давай какой-нить мем про «братские народы», только вместо флага США Китай вставь

Ответить

Al

0

Великий лидер с сильной рукой и нефритовым стержнем возбуждаться. 

Ответить

Грядущий Валера

0

Минус мискарис и диск bts

Ответить

Anton Gostev

0

Кого именно там понимают «женоподобными», не уточняется.

Это те, на кого уже встаёт

Ответить

Готовый череп

0

Такое ощущение, что в Китае вдруг неожиданно поняли, что их имидж не достаточно антиутопичен. Запретить детям играть в игры! Запретить телевизионные шоу!

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