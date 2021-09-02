Власти Китая запретили айдол-шоу и приказали телеканалам не продвигать «женоподобных» мужчин Статьи редакции
Это ещё одна часть борьбы китайских властей с «фанатской культурой». Кого именно там понимают «женоподобными», не уточняется.
Китайским вещателям запретили показывать айдол-шоу, эстрадные шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление китайского регулятора.
Национальная администрация радио и телевидения также приказала телеканалам противостоять «ненормальной эстетике». К ней отнесли «женоподобных» мужчин, завышенную зарплату звёзд, исполнителей с «упавшей моралью» и «вульгарных» знаменитостей. Помимо этого, СМИ попросили не раздувать сплетни и не показывать «демонстрацию богатства».
Регулятор считает, что новые требования позволят исправить проблемы «фанатской культуры», создать атмосферу любви к партии и стране, а также приведут к уважению к морали и искусству. Власти также опубликовали список из 24 программ, которые они считают лучшими в первом квартале этого года — часть из них рассказывает о лидере Китая Си Цзиньпине.
Китайские власти взялись за борьбу с «фанатской культурой» в сети в августе. Они в том числе предупредили, что будут удалять из соцсетей «очерняющий» экономику» страны контент.
После первых заявлений властей китайская видеоплатформа iQiyi объявила о закрытии всех айдол-шоу, некоторые из которых были крайне популярны и приносили большой доход.
Единственный идол, который должен быть у китайцев по мнению КПК:
Разве коммунизм это не фанатская культура???
блин пойду выкину свой макбук
мы поддерживаем угнетение на заводах фанатов псевдокомунизма, когда покупаем китайский шлак, который выбрасываем на второй день ред.
то же, что и мужчинам на тж, видимо, нас тут вообще 85%
Угнетенные геймеры и айдоло-фанаты объединяются против режима угнетения.
side by side with a friend
Как любят говорить западные альт-райты, Китай based и redpilled.
Для меня удивительно, что такие шоу вообще выходили, потому что все ТВ в Китае - государственное (частных каналов не существует). Око партии, видимо, не такое всемогущее, как принято считать.
Скрепы???
Meanwhile in Russia
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Что я только что прочитал? Как это развидеть?
Чичваркин тут олицетворяет сотону или какаху?
@Stanley H. Tweedle давай какой-нить мем про «братские народы», только вместо флага США Китай вставь