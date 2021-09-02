Это ещё одна часть борьбы китайских властей с «фанатской культурой». Кого именно там понимают «женоподобными», не уточняется.

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Экс-идол Крис Ву, которого в августе задержали после обвинений в изнасиловании

Китайским вещателям запретили показывать айдол-шоу, эстрадные шоу и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление китайского регулятора.

Национальная администрация радио и телевидения также приказала телеканалам противостоять «ненормальной эстетике». К ней отнесли «женоподобных» мужчин, завышенную зарплату звёзд, исполнителей с «упавшей моралью» и «вульгарных» знаменитостей. Помимо этого, СМИ попросили не раздувать сплетни и не показывать «демонстрацию богатства».

Регулятор считает, что новые требования позволят исправить проблемы «фанатской культуры», создать атмосферу любви к партии и стране, а также приведут к уважению к морали и искусству. Власти также опубликовали список из 24 программ, которые они считают лучшими в первом квартале этого года — часть из них рассказывает о лидере Китая Си Цзиньпине.

Китайские власти взялись за борьбу с «фанатской культурой» в сети в августе. Они в том числе предупредили, что будут удалять из соцсетей «очерняющий» экономику» страны контент.