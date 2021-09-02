Глава Минцифры заявил о безвредности связи 5G Статьи редакции
Заодно Шадаев напомнил о строительстве сетей по всей России только на отечественном оборудовании.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на встрече со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики сказал, что безопасность связи 5G доказана, никакого вреда здоровью она не приносит. Об этом сообщает РИА «Новости».
Шадаев напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет отечественного производства. «Безусловно, это каким-то образом отражается на темпах распространения. Но при этом государству было важнее контролировать эту технологию. Поэтому сейчас большая программа по созданию производства собственного оборудования для 5G реализуется… В 2024 году в городах-миллионниках должна быть обеспечена доступность 5G», — сказал глава Минцифры.
В 2020 году «Ростех» и «Ростелеком» распланировали развитие мобильных сетей пятого поколения до 2030 года. По их оценкам, к этому моменту к 5G будет подключено 50 миллионов абонентов. При этом на большой части территории России технология работать не может — оптимальный для покрытия сети пятого поколения диапазон частот (3,4–3,8 ГГц) занят средствами связи силовых структур, Минобороны и «Роскосмоса». Шадаев в 2020 году заявил, что по просьбе Минцифры эти частоты очистят.
В 2019 году МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие, чтобы расчистить частоты для 5G. Однако получить их без торгов они смогут, только если долю в СП получит государство, следует из проекта концепции создания и развития сетей пятого поколения Минцифры.
Некоторые считают установку вышек 5G частью теории заговора: якобы от них люди получают облучение или симптомы, подозрительно схожие с эффектом от Covid-19. В сети посты с конспирологическими текстами и роликами о вреде вышек связи пятого поколения набирают сотни тысяч просмотров.
Противники вышек 5G разными способами пытаются помешать их установке. В Азове активисты попытались засыпать землёй шурф с археологами — они не поверили, что учёные ведут научные раскопки и решили, что яму разрыли для вышки. В Екатеринбурге местные жители неделю спали в палатках на месте строительства, а во Франции противники 5G сожгли местную вышку, оставив полтора миллиона человек без связи. В 2020 году противники нового стандарта сжигали оборудование для 5G по всей Великобритании.
судя по количеству падающих самолётов, у них маги заканчиваются
только на отечественном оборудовании.
Лол, с таким низким рейтингом доверия населения к власти им надо скорее говорить, что ВЫШКИ 5G ВРЕДНЫ, только так население поймёт, что они безопасны.
"а во Франции противники 5G сожгли местную вышку, оставив полтора миллиона человек без связи."
Секундочку, это что за вышка такая, которая в одиночку аж на полтора миллиона человек сигнал раздаёт? Или учитывалось теоретически сколько проходящих мимо могли воспользоваться сотовой связью?
Там реально сожгли не только вышку, но и стоящую рядом ноду маршрутизации под кучу провайдеров.
Я один в афиге от того, что РФ производит оборудование для 5G?
Точнее нет, понятное дело что не производит, но я один в афиге от того что министр слегка нагло врёт?
А если он нагло врёт в одном предложении, что мешает ему врать в соседнем? Кажется репутация как-то так работает. ред.
Да я сам видел как шёл человек мимо вышки 5G в Калифорнии, и тут в него такой радужный луч ударил из вершины вышки, и он сразу посинел весь, закричал "Путин помидор, нет коррупции!", и побежал в жопу ебаться и манипулировать детским сознанием через Дождь.
Так что это дело серьёзное, я бы на всякий случай ещё и домашние роутеры которые 5Ггц поддерживают тоже сжигал, а то как откроешь поиск WiFi, там половина точек помечены 5G, и прям сразу лёгкие схватывает и в очке жжение.
Нет, в западном могут быть закладки, все данные будут перехвачены
Ну вот он "считает" что это норм, а что мешает чиновнику такого уровня, сделать финансируемый государством эксперимент, с нормальной выборкой, проводимый в нескольких странах, который докажет что это и правда безвредно? :)
Ахах, давно уже доказали, можно самому даже доказать безвредность 5G и других гражданских радиочастот. Для сравнения - мощность 5G вышек в миллионы раз ниже мощности излучения микроволновки
Можно, пожалуйста, ссылку на исследование которое "давно доказало" ваши утверждения?
В противном случае вы сами понимаете кто вы, и сколько стоит ваше слово.
Частота излучения 5G равняется 24 ГГц, а частота излучения нижней границы рентгена равна 30 млн ТГц (30 млрд ГГц). Раздели 30 млрд ГГц на 24 ГГц и ты получишь разницу в 1.25 млрд раз. Причём рентген разрешено делать несколько раз в год. Выводы делай сам
Можно, пожалуйста, ссылку на исследование которое "давно доказало" ваши утверждения?
В противном случае вы сами понимаете кто вы, и сколько стоит ваше слово.
Мне неинтересно читать ваши аналогии, мне интересна ссылка на конкретное исследование. Спасибо.
вы тоже гадаете вредное оно или нет?
"Шадаев напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет отечественного производства."
Это когда ета они хуавэй выкупили?