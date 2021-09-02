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Новости
Яна Ломакина

Глава Минцифры заявил о безвредности связи 5G Статьи редакции

Заодно Шадаев напомнил о строительстве сетей по всей России только на отечественном оборудовании.

48 48 комментариев
1034 просмотров

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на встрече со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики сказал, что безопасность связи 5G доказана, никакого вреда здоровью она не приносит. Об этом сообщает РИА «Новости».

Опасения у людей есть. Но, мне кажется, они беспочвенные… Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит.

Маскут Шадаев
глава Минцифры

Шадаев напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет отечественного производства. «Безусловно, это каким-то образом отражается на темпах распространения. Но при этом государству было важнее контролировать эту технологию. Поэтому сейчас большая программа по созданию производства собственного оборудования для 5G реализуется… В 2024 году в городах-миллионниках должна быть обеспечена доступность 5G», — сказал глава Минцифры.

В 2020 году «Ростех» и «Ростелеком» распланировали развитие мобильных сетей пятого поколения до 2030 года. По их оценкам, к этому моменту к 5G будет подключено 50 миллионов абонентов. При этом на большой части территории России технология работать не может — оптимальный для покрытия сети пятого поколения диапазон частот (3,4–3,8 ГГц) занят средствами связи силовых структур, Минобороны и «Роскосмоса». Шадаев в 2020 году заявил, что по просьбе Минцифры эти частоты очистят.

В 2019 году МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие, чтобы расчистить частоты для 5G. Однако получить их без торгов они смогут, только если долю в СП получит государство, следует из проекта концепции создания и развития сетей пятого поколения Минцифры.

Некоторые считают установку вышек 5G частью теории заговора: якобы от них люди получают облучение или симптомы, подозрительно схожие с эффектом от Covid-19. В сети посты с конспирологическими текстами и роликами о вреде вышек связи пятого поколения набирают сотни тысяч просмотров.

Виктория Боня рассказывает миллионам подписчиков…
В России центр конспирологии про Covid-19 — инстаграм бывшей участницы «Дома 2». Там всё — от…
tjournal.ru

Противники вышек 5G разными способами пытаются помешать их установке. В Азове активисты попытались засыпать землёй шурф с археологами — они не поверили, что учёные ведут научные раскопки и решили, что яму разрыли для вышки. В Екатеринбурге местные жители неделю спали в палатках на месте строительства, а во Франции противники 5G сожгли местную вышку, оставив полтора миллиона человек без связи. В 2020 году противники нового стандарта сжигали оборудование для 5G по всей Великобритании.

#новости #россия #связь #5g

48 48 комментариев
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48 комментариев
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Удивительный Гоша

9

Чтобы народ перестал бояться 5G, вышки нужно просто освятить

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Удивительный

Гигантский паркур

2

судя по количеству падающих самолётов, у них маги заканчиваются 

Ответить
Гигантский

Нормативный

2

нужно больше маны

Ответить
2 комментария

Роман Трусов

7

только на отечественном оборудовании.

Ответить
Роман

Dan Alma

0

Это фотожаба?

Ответить
Dan

Роман Трусов

0

Если бы

НПП «Маяк» стал символом российского…
15 декабря 2019 года в телеграм-каналах распространили фотографии маршрутизаторов производства ООО…
habr.com
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Кирилл Вселенский

4

Еще один продался билли

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Железнодорожный кавалер

2

Забавно, что уже министру надо пояснять, что данный вид сотовой связи безопасен.
А чо на 4G такого воя нет? Все радовались быстрым Одноклассникам?

Ответить
Железнодорожный

Илья Гераськин

3

На 4г тоже воняли, говорят. Только это давно уже было

Ответить

pls help

2

Лол, с таким низким рейтингом доверия населения к власти им надо скорее говорить, что ВЫШКИ 5G ВРЕДНЫ, только так население поймёт, что они безопасны.

Ответить

Показательный фонарь

1

"а во Франции противники 5G сожгли местную вышку, оставив полтора миллиона человек без связи." 
Секундочку, это что за вышка такая, которая в одиночку аж на полтора миллиона человек сигнал раздаёт? Или учитывалось теоретически сколько проходящих мимо могли воспользоваться сотовой связью?

Ответить
Показательный

namesJensen

2

Там реально сожгли не только вышку, но и стоящую рядом ноду маршрутизации под кучу провайдеров. 

Ответить

namesJensen

1

Я один в афиге от того, что РФ производит оборудование для 5G? 
Точнее нет, понятное дело что не производит, но я один в афиге от того что министр слегка нагло врёт?
А если он нагло врёт в одном предложении, что мешает ему врать в соседнем? Кажется репутация как-то так работает. ред.

Ответить
namesJensen

Semen Unban

2

Переклеивать наклейки это тоже производство :)

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Чистый пистолет

1

Мне родственник из США рассказывал, что после вакцины от ковида, людей как магнитом притягивает к 5G-вышкам и их трупы потом неделями там висят как на липучках для мух, и их никто не снимает. Б ред.

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Чистый

namesJensen

1

Да я сам видел как шёл человек мимо вышки 5G в Калифорнии, и тут в него такой радужный луч ударил из вершины вышки, и он сразу посинел весь, закричал "Путин помидор, нет коррупции!", и побежал в жопу ебаться и манипулировать детским сознанием через Дождь.
Так что это дело серьёзное, я бы на всякий случай ещё и домашние роутеры которые 5Ггц поддерживают тоже сжигал, а то как откроешь поиск WiFi, там половина точек помечены 5G, и прям сразу лёгкие схватывает и в очке жжение.

Ответить

Предвыборный химик

1

щас бы верить всяким чиновникам...
(:

Ответить

Гигантский паркур

1

 Шадаев напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет отечественного производства

западное вот оно вредное, бойтесь его

Ответить
Гигантский

Закомплексованная Душа

0

Нет, в западном могут быть закладки, все данные будут перехвачены

Ответить
Гигантский

Научный кофе

0

Вощето, на этих словах страшновато стало

Ответить

Semen Unban

0

Ну вот он "считает" что это норм, а что мешает чиновнику такого уровня, сделать финансируемый государством эксперимент, с нормальной выборкой, проводимый в нескольких странах, который докажет что это и правда безвредно? :)

Ответить
Semen

Максим Грандов

0

Ахах, давно уже доказали, можно самому даже доказать безвредность 5G и других гражданских радиочастот. Для сравнения - мощность 5G вышек в миллионы раз ниже мощности излучения микроволновки

Ответить
Максим

Научный кофе

1

Вот только микроволновка полностью экранирована

Ответить
Максим

Semen Unban

0

Можно, пожалуйста, ссылку на исследование которое "давно доказало" ваши утверждения?
В противном случае вы сами понимаете кто вы, и сколько стоит ваше слово.

Ответить
2 комментария
Semen

Максим Грандов

0

Частота излучения 5G равняется 24 ГГц, а частота излучения нижней границы рентгена равна 30 млн ТГц (30 млрд ГГц). Раздели 30 млрд ГГц на 24 ГГц и ты получишь разницу в 1.25 млрд раз. Причём рентген разрешено делать несколько раз в год. Выводы делай сам

Ответить
Максим

Semen Unban

0

Можно, пожалуйста, ссылку на исследование которое "давно доказало" ваши утверждения?
В противном случае вы сами понимаете кто вы, и сколько стоит ваше слово.

Мне неинтересно читать ваши аналогии, мне интересна ссылка на конкретное исследование. Спасибо.

Ответить
2 комментария

Виталий Лановой

0

Спасибо, а то уже хотел брать бензопилу и крушить

Ответить

Нефтяной спрей

0

Зачем гадать, лучше без 5джи, чем с ним, тогда точно ничего плохого не произойдет

Ответить
Нефтяной

Гигантский паркур

0

вы тоже гадаете вредное оно или нет?

Ответить
Гигантский

Нефтяной спрей

0

Зачем гадать, когда можно запретить

Ответить
1 комментарий

Павел Морозов

0

Еще бы он что-то другое сказал

Ответить

Грядущий Валера

0

ОЙ БАБОНЬКИ ТАМ МУЖУКИ ЯМУ ПОД ВЫШКУ РОЮТ! ЗАКАПЫВАЕМ! 

Ответить

Многий танк88

0

 только на отечественном оборудовании

Какова доля отечественных компонентов в составе этого оборудования?

Ответить

Водный чувак

0

А зачем вам 5G, если нет интернета? С)

Ответить

Нервный нос

0
Ответить

Легендарный парфюмер

0

Выходит, зря яму закопали 

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Ага, хуавэй там будет с наклейкой

Ответить

Andy Rorsha

0

"Шадаев напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет отечественного производства." 

Это когда ета они хуавэй выкупили?

Ответить

Gedevan

0

Всю жизнь пиздили, а тут вдруг правду сказали? Ага, как же, безвредные они. 

Ответить

Нижний интернет

0

Значит точно опасно. 

Ответить

Danil Oputin

0

Кажется? Ты точно глава минцифры?

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