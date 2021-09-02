Заодно Шадаев напомнил о строительстве сетей по всей России только на отечественном оборудовании.

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на встрече со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики сказал, что безопасность связи 5G доказана, никакого вреда здоровью она не приносит. Об этом сообщает РИА «Новости».

Опасения у людей есть. Но, мне кажется, они беспочвенные… Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит. Маскут Шадаев глава Минцифры

Шадаев напомнил, что в России оборудование для сетей 5G будет отечественного производства. «Безусловно, это каким-то образом отражается на темпах распространения. Но при этом государству было важнее контролировать эту технологию. Поэтому сейчас большая программа по созданию производства собственного оборудования для 5G реализуется… В 2024 году в городах-миллионниках должна быть обеспечена доступность 5G», — сказал глава Минцифры.

В 2020 году «Ростех» и «Ростелеком» распланировали развитие мобильных сетей пятого поколения до 2030 года. По их оценкам, к этому моменту к 5G будет подключено 50 миллионов абонентов. При этом на большой части территории России технология работать не может — оптимальный для покрытия сети пятого поколения диапазон частот (3,4–3,8 ГГц) занят средствами связи силовых структур, Минобороны и «Роскосмоса». Шадаев в 2020 году заявил, что по просьбе Минцифры эти частоты очистят.

В 2019 году МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие, чтобы расчистить частоты для 5G. Однако получить их без торгов они смогут, только если долю в СП получит государство, следует из проекта концепции создания и развития сетей пятого поколения Минцифры.

Некоторые считают установку вышек 5G частью теории заговора: якобы от них люди получают облучение или симптомы, подозрительно схожие с эффектом от Covid-19. В сети посты с конспирологическими текстами и роликами о вреде вышек связи пятого поколения набирают сотни тысяч просмотров.