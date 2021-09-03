«Почерк не журналистов, но пропагандистов».

2626 просмотров Слушать

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, посвящённый взлому почтового аккаунта издания The Bell. Он доступен на сайте программы «Вести».

В начале сюжета ведущий Алексей Казаков пересказал текст рассылки и заявил, что там есть «формулировки, привычные для определенной публики: мол, в России давят на свободные СМИ, оппозиция практически уничтожена».

Короче говоря, почерк не журналистов, но пропагандистов. При чём крайне агрессивных, объявляющих электоральный процесс заведомо нечестным, ну и так далее. Алексей Казаков ведущий программы «Вести»

По его мнению, такую рассылку можно было бы ожидать «от того или иного иностранного агента или какой-нибудь нежелательной организации», к которым The Bell «ну вроде бы» не относится.

Затем в студии появилась автор сюжета Елизавета Храмцова, которая назвала рассылку «провокацией перед выборами» и «агиткой».

На какое-то время сайт издания даже стал недоступным, якобы проводили технические работы для ликвидации последствий утреннего инцидента. Но некоторые эксперты увидели в действиях редакции попытку сдать назад. Елизавета Храмцова автор сюжета программы «Вести»

Ведущий программы «Соловьёв LIVE» Сергей Карнаухов заявил, что это «вполне могло быть рассылкой The Bell, которая была сделана, и они не думали, что она всплывает и вызовет такой резонанс». По его мнению, теперь редакция «пытается оправдаться», чтобы не попасть в список «иноагентов».

Храмцова добавила, что The Bell якобы создавался в том числе на гранты от университета Беркли и деньги от Европейского фонда поддержки демократии, но «в списке иноагентов The Bell пока не значится, хотя внимание к такого рода СМИ у западных фондов сейчас особенно пристально».

В конце сюжета в эфире показали Александра Ионова, после жалобы которого «Медузу» признали «иноагентом». Он рассказал о конференциях с участием российских НКО и журналистов и «их кураторов на Западе». По его словам, сейчас «всем нужно отчитываться» за деньги, полученные в 2020 году, а с сентября «открываются новые грантовые окна».