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Новости
Артём Мазанов

На «России 24» вышел сюжет о взломе The Bell: издание обвинили в попытке сорвать выборы, рассылку назвали «агиткой» Статьи редакции

«Почерк не журналистов, но пропагандистов».

37 37 комментариев
2626 просмотров

Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, посвящённый взлому почтового аккаунта издания The Bell. Он доступен на сайте программы «Вести».

В начале сюжета ведущий Алексей Казаков пересказал текст рассылки и заявил, что там есть «формулировки, привычные для определенной публики: мол, в России давят на свободные СМИ, оппозиция практически уничтожена».

Короче говоря, почерк не журналистов, но пропагандистов. При чём крайне агрессивных, объявляющих электоральный процесс заведомо нечестным, ну и так далее.

Алексей Казаков
ведущий программы «Вести»

По его мнению, такую рассылку можно было бы ожидать «от того или иного иностранного агента или какой-нибудь нежелательной организации», к которым The Bell «ну вроде бы» не относится.

Затем в студии появилась автор сюжета Елизавета Храмцова, которая назвала рассылку «провокацией перед выборами» и «агиткой».

На какое-то время сайт издания даже стал недоступным, якобы проводили технические работы для ликвидации последствий утреннего инцидента. Но некоторые эксперты увидели в действиях редакции попытку сдать назад.

Елизавета Храмцова
автор сюжета программы «Вести»

Ведущий программы «Соловьёв LIVE» Сергей Карнаухов заявил, что это «вполне могло быть рассылкой The Bell, которая была сделана, и они не думали, что она всплывает и вызовет такой резонанс». По его мнению, теперь редакция «пытается оправдаться», чтобы не попасть в список «иноагентов».

Храмцова добавила, что The Bell якобы создавался в том числе на гранты от университета Беркли и деньги от Европейского фонда поддержки демократии, но «в списке иноагентов The Bell пока не значится, хотя внимание к такого рода СМИ у западных фондов сейчас особенно пристально».

В конце сюжета в эфире показали Александра Ионова, после жалобы которого «Медузу» признали «иноагентом». Он рассказал о конференциях с участием российских НКО и журналистов и «их кураторов на Западе». По его словам, сейчас «всем нужно отчитываться» за деньги, полученные в 2020 году, а с сентября «открываются новые грантовые окна».

Утром 2 сентября редакция The Bell сообщила о взломе почтового аккаунта — читателей издания призвали бойкотировать выборы. Редакция заявила, что «рассылку со странным провокационным текстом не писала и не отправляла».

#новости #медиа

37 37 комментариев
21
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37 комментариев
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Непосредственный пришелец

41

На «России 24» вышел сюжет

«Почерк не журналистов, но пропагандистов»

ковычки тут излишни
какой всё таки сюр

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Социальный нос

26

И как всегда без пруфов. "Это организовали спецслужбы США" - и ниодного доказательства. "Он финансируется госдепом" - и ниодного доказательства. "Никто их не взламывал" - какие-то неназванные эксперты так сказали.

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Социальный

Андрей Охапкин

10

"...с украинских ip-адресов"

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Андрей

Управляющий

1

Существование VPN с любыми адресами на выбор оставим за скобками ред.

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2 комментария
Социальный

Владислав Недзвецкий

–9

ну как бы из википедии

В апреле 2016 года Осетинская стала стипендиатом престижной международной программы Стэнфордского университета «Инновации в журналистике»[42]. После окончания учебы в Стэнфорде Осетинская получила еще одну стипендию по программе расследовательской журналистики (The Investigative Reporting Program) в Калифорнийском университете Беркли. Она заявила, что планирует заняться расследованиями, посвященными России[43].

В июне 2017 года стало Осетинская основала новостное издание The Bell («Колокол»), действующее как рассылка по электронной почте и интернет-издание[44].

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Владислав

Социальный нос

7

Это доказательства? Доказательства чего?

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2 комментария
Владислав

Денис Савицкий

0

И? Любой иностранный грант это предательство родины?

Ответить
5 комментариев

Управляющий дебаркадер

9

Идиотам главное не мешать. Сделали бесплатную рекламу Белл, ща все пойдут посмотреть чё это за ресурс

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Управляющий

Социальный нос

3

Дохуя лет не мешают и что-то за это время они не выродились. Может им на руку, когда их недооценивают и считают идиотами.

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Социальный

Управляющий

1

Баланс идиотов в природе должен быть всегда соблюден

Ответить
Социальный

ouxen

0

Кто кого?

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Квадратный Орзэмэс

6

Сюжеты с "России 24" недостойны внимания. Информирование кого-либо об их содержании - оказание услуги пропагандистам.

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Квадратный

ouxen

0

Щас тебе Звезда объяснит

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5ый член Комитета

3

 ведущий Алексей Казаков пересказал текст рассылки и заявил, что там есть «формулировки, привычные для определенной публики: мол, в России давят на свободные СМИ, оппозиция практически уничтожена»

какой, нахуй "определенной публики"? какое, нахуй, "мол давят", задавили всё в пизду уже давно а сейчас могилку разравнивают. А оппозиция по его мнению у нас цветет и пахнет? Коммуняки и жирик это вот это вот охуенная оппозиция с которой хутин непримеримо борется в поте лица? а Навальный это не оппозиция а экстремист и можно не учитывать? Расследования против журналистов и нападения на них это просто, блять, обычная суета демократического государства?
Ебанаты пропагандонские

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Станислав Минаков

2

Канал, бесплатно транслирующийся даже на антенну из пивных банок, на всю страну обвиняет либеральный ресурс, куда случайный человек вряд ли зайдет, в срыве выборов👏👏👏 ред.

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К X

–9

 С каких пор критика стала запрещена уже. Где свобода слова. Им не понравилась формулировка что давят на свободные сми, ох лол

Ответить
К

Юный утюг

3

Критика кого и кем? Мнение пропагандонов по умолчанию прнописано в АП и не является критикой.

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К

Средний Мика

0

С каких пор критика стала запрещена уже. Где свобода слова.

Спроси в соседнем кабинете.

Ответить

Andre Macareno

1

только представьте, что в 2021 ведущими работает младшая группа детского сада
а говорят, труд детей запрещен…

Ответить

Aleksandr Dolgikh

1

Как можно сорвать выборы неявкой, если порог явки отменён?

Ответить

Глеб Горохов

0

Фу как грязно.

Ответить

Andre Err

0

всюду враги... когда ждать такую же рассылку от госсми и оправдания на тв?

Ответить

Tony Urban

0

О, вот и за Лизой Осетинской пришли

Ответить

Абстрактный коктейль

0

Всё ясно.
Сначала ГБисты взломали сайт, потом дали разнарядку пропагандистскому органу использовать этот случай для манипуляции населением и очернения СМИ. 
Ну собственно что можно было ожидать от путинских блядей?

Ответить

azbr

0

ну теперь понятно кто взломал ред.

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Людской Даниль

0

Кто бы пасть открывал

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ouxen

0

Да, это жеско

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Серпб

–1

Надеюсь это скоординированная атака для признания инагентом в эту пятницу

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Серпб

Серпб

–1

Хоть что-то интересное будет

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