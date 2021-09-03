На «России 24» вышел сюжет о взломе The Bell: издание обвинили в попытке сорвать выборы, рассылку назвали «агиткой» Статьи редакции
«Почерк не журналистов, но пропагандистов».
Телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, посвящённый взлому почтового аккаунта издания The Bell. Он доступен на сайте программы «Вести».
В начале сюжета ведущий Алексей Казаков пересказал текст рассылки и заявил, что там есть «формулировки, привычные для определенной публики: мол, в России давят на свободные СМИ, оппозиция практически уничтожена».
По его мнению, такую рассылку можно было бы ожидать «от того или иного иностранного агента или какой-нибудь нежелательной организации», к которым The Bell «ну вроде бы» не относится.
Затем в студии появилась автор сюжета Елизавета Храмцова, которая назвала рассылку «провокацией перед выборами» и «агиткой».
Ведущий программы «Соловьёв LIVE» Сергей Карнаухов заявил, что это «вполне могло быть рассылкой The Bell, которая была сделана, и они не думали, что она всплывает и вызовет такой резонанс». По его мнению, теперь редакция «пытается оправдаться», чтобы не попасть в список «иноагентов».
Храмцова добавила, что The Bell якобы создавался в том числе на гранты от университета Беркли и деньги от Европейского фонда поддержки демократии, но «в списке иноагентов The Bell пока не значится, хотя внимание к такого рода СМИ у западных фондов сейчас особенно пристально».
В конце сюжета в эфире показали Александра Ионова, после жалобы которого «Медузу» признали «иноагентом». Он рассказал о конференциях с участием российских НКО и журналистов и «их кураторов на Западе». По его словам, сейчас «всем нужно отчитываться» за деньги, полученные в 2020 году, а с сентября «открываются новые грантовые окна».
Утром 2 сентября редакция The Bell сообщила о взломе почтового аккаунта — читателей издания призвали бойкотировать выборы. Редакция заявила, что «рассылку со странным провокационным текстом не писала и не отправляла».
"...с украинских ip-адресов"
Существование VPN с любыми адресами на выбор оставим за скобками ред.
ну как бы из википедии
В апреле 2016 года Осетинская стала стипендиатом престижной международной программы Стэнфордского университета «Инновации в журналистике»[42]. После окончания учебы в Стэнфорде Осетинская получила еще одну стипендию по программе расследовательской журналистики (The Investigative Reporting Program) в Калифорнийском университете Беркли. Она заявила, что планирует заняться расследованиями, посвященными России[43].
В июне 2017 года стало Осетинская основала новостное издание The Bell («Колокол»), действующее как рассылка по электронной почте и интернет-издание[44].
Это доказательства? Доказательства чего?
И? Любой иностранный грант это предательство родины?
Дохуя лет не мешают и что-то за это время они не выродились. Может им на руку, когда их недооценивают и считают идиотами.
ведущий Алексей Казаков пересказал текст рассылки и заявил, что там есть «формулировки, привычные для определенной публики: мол, в России давят на свободные СМИ, оппозиция практически уничтожена»
какой, нахуй "определенной публики"? какое, нахуй, "мол давят", задавили всё в пизду уже давно а сейчас могилку разравнивают. А оппозиция по его мнению у нас цветет и пахнет? Коммуняки и жирик это вот это вот охуенная оппозиция с которой хутин непримеримо борется в поте лица? а Навальный это не оппозиция а экстремист и можно не учитывать? Расследования против журналистов и нападения на них это просто, блять, обычная суета демократического государства?
Ебанаты пропагандонские
Канал, бесплатно транслирующийся даже на антенну из пивных банок, на всю страну обвиняет либеральный ресурс, куда случайный человек вряд ли зайдет, в срыве выборов👏👏👏 ред.
С каких пор критика стала запрещена уже. Где свобода слова. Им не понравилась формулировка что давят на свободные сми, ох лол
только представьте, что в 2021 ведущими работает младшая группа детского сада
а говорят, труд детей запрещен…