Ведомство рассказало о блокировке Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

Регулятор считает, что использование этих сервисов позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами и «создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее». Изначально об этом сообщила газета «Известия», затем — РБК и РИА «Новости».

Согласно сообщению Роскомнадзора по «Известиям», чтобы ограничения не затронули российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушающие законодательство, регулятор создал «белые списки». Оборудование операторов и провайдеров распознаёт внесённые в такие списки IP-адреса и не станет препятствовать их соединению с другими сегментами сети.

Роскомнадзором получены сообщения от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют упомянутые VPN-соединения для обеспечения 33 технологических процессов. Представлены более 109 IP-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа. Роскомнадзор

О планах заблокировать эти ресурсы регулятор объявил 30 июня. В конце августа Роскомнадзор спросил у банков, пользуются ли они сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield, которые тоже запланировали заблокировать. Ведомство уточнило, что хочет не допустить нарушения их операционной надёжности при блокировке VPN.