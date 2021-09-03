Роскомнадзор заблокировал ещё шесть VPN-сервисов и создал «белые списки» — некоторые компании блокировка не затронет Статьи редакции
Ведомство рассказало о блокировке Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.
Регулятор считает, что использование этих сервисов позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами и «создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее». Изначально об этом сообщила газета «Известия», затем — РБК и РИА «Новости».
Согласно сообщению Роскомнадзора по «Известиям», чтобы ограничения не затронули российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушающие законодательство, регулятор создал «белые списки». Оборудование операторов и провайдеров распознаёт внесённые в такие списки IP-адреса и не станет препятствовать их соединению с другими сегментами сети.
О планах заблокировать эти ресурсы регулятор объявил 30 июня. В конце августа Роскомнадзор спросил у банков, пользуются ли они сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield, которые тоже запланировали заблокировать. Ведомство уточнило, что хочет не допустить нарушения их операционной надёжности при блокировке VPN.
слушай, там не особо лучше в плане свобод в последнее время. И похоже всё будет как у нас.
Если белорус то не только выпускают с доставкой, но и пакет дарят
Россиянин. Много опыта в IT тестировщиком. Но откровенно так себе специалист.