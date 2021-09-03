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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор заблокировал ещё шесть VPN-сервисов и создал «белые списки» — некоторые компании блокировка не затронет Статьи редакции

Ведомство рассказало о блокировке Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

Регулятор считает, что использование этих сервисов позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами и «создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее». Изначально об этом сообщила газета «Известия», затем — РБК и РИА «Новости».

Согласно сообщению Роскомнадзора по «Известиям», чтобы ограничения не затронули российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушающие законодательство, регулятор создал «белые списки». Оборудование операторов и провайдеров распознаёт внесённые в такие списки IP-адреса и не станет препятствовать их соединению с другими сегментами сети.

Роскомнадзором получены сообщения от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют упомянутые VPN-соединения для обеспечения 33 технологических процессов. Представлены более 109 IP-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа.

Роскомнадзор

О планах заблокировать эти ресурсы регулятор объявил 30 июня. В конце августа Роскомнадзор спросил у банков, пользуются ли они сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield, которые тоже запланировали заблокировать. Ведомство уточнило, что хочет не допустить нарушения их операционной надёжности при блокировке VPN.

#новости #роскомнадзор #vpn

766 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Dmitry Ryleev

4

А понятие Списки это все ещё не 37 год?

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Опасный чайник

3

Кажется пора рискнуть и попробовать уже найти работу работу зарубежом. Пока ещё из страны выпускают 🤔

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Опасный

Программный хот-дог

–1

слушай, там  не особо лучше в плане свобод в последнее время. И похоже всё будет как у нас.

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Программный

Андрей Охапкин

1

Где?

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1 комментарий
Опасный

Dmitry Ryleev

0

Если белорус то не только выпускают с доставкой, но и пакет дарят

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Dmitry

Опасный чайник

0

Россиянин. Много опыта в IT тестировщиком. Но откровенно так себе специалист. 

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3 комментария

Программный хот-дог

3

 создал «белые списки»

когда уже глобальные списки цвета глаз, какой рукой пишет и тд

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Smaug The Terrible

2

Температура в кастрюле поднялась еще на один градус

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groostlan

1

tor browser салам

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Exorcist

0

ну понеслось

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