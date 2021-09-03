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Новости
Sasha Shambilova

Рядом с Владивостоком построят новый город — Спутник. Он рассчитан на 300 тысяч жителей Статьи редакции

Глава Минвостокразвития считает, что он поможет превратить Владивосток в город-милионник.

Спутник планируют построить в 30 километрах от Владивостока. Город рассчитан на 300 тысяч человек и займёт три миллиона квадратных метров. В строительстве примут участие Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Они подписали соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума (ВЭБ).

Председатель правительства Приморья Вера Щербина заявила, что «это будет современный город с комфортной средой, и правительство Приморского края поддержит этот нужный для региона проект». Первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов отметил расположение нового города: десять минут до аэропорта, сорок — до центра Владивостока и пятнадцать — до города Артём. По его словам, на первом этапе Спутник заселят 50 тысяч человек.

31 августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке. Для этого нужно объединить Владивосток с Артёмом и построить ещё один город между ними приблизительно на 300 тысяч жителей.

Мы всерьёз просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник.

Алексей Чекунков
глава Минвостокразвития

Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что нет смысла строить новые города, если для этого нет «экономических мощностей». Он предложил сначала привести в порядок уже существующие населённые пункты.

#новости #регионы

4285 просмотров
141 141 комментарий
19
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141 комментарий
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ред.

111

 новый город — Спутник

Они что там, блядь, других слов вообще не знают?? ред.

Ответить
ред.

Социальный нос

49

Просто вакцина оказалась не просто вакциной, а что-то типо гриба Кордицепса. Захватывает мозг и превращает всё в спутник. Скоро будем ездить в спутниках, есть спутники, жениться на спутниках. Мужа будут называть - спутник жизни. О господи, их же так уже называют. Кажется это началось уже давно!

Ответить
Социальный

VirtusX

24

А началось то всё с поисковика...

Ответить
3 комментария
Социальный

Иван Кондратьев

1

А могла бы быть Победа.

Ответить
1 комментарий
Социальный

Stanislav

1

Звучит как нарсултан.

Ответить
Социальный

Социальный нос

–1

Кстати, всем советую новеллу "Кордицепс, или больно все умные"
Лютая годнота. Ну и подготовитесь к тому, что нас всех ждёт в ближайшее время. ред.

Кордицепс, или Больно все умные | Ориджинал
Джен/PG-13/Макси - Некто просыпается в таинственном месте, не помня, как там оказался. Нет бы так…
fanfics.me
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1 комментарий
ред.

Трансгендолёт

14

Sputnik-V(ladivostok)

Ответить
ред.

Люц Шнайдер

2

город-спутник Спутник, алло. Мне кажется, это СМИ объебались.  ред.

Ответить
Люц

Photuum

9

Москва, поселок Московский, микрорайон Град Московский, Московская улица 2 ред.

Ответить
3 комментария
Люц

Fedor Molchanov

0

Поздно. Говно на вентилятор уже полетело и это не остановить 

Ответить
1 комментарий
ред.

Анастасия Маркова

0

Все очень просто. Странно, что не называют снамипутник.

Ответить
ред.

Photuum

0

108813, Москва, посёлок Московский, микрорайон Град Московский, Московская ул.2.

Так что можно ещё дорогу до Владивостока назвать шоссе  Спутник ред.

Ответить
ред.

Максим Ростокин

0

Спутник Владивостока - Спутник V)

Ответить

Stanley H. Tweedle

29

А кто его заселит? Наши китайские колонизаторы?

Ответить
Stanley

ouxen

28

иностранные и нежелательные агенты

Ответить
ouxen

5ый член

7

обнесут забором, поставят вышки и будет ̶Г̶У̶Л̶А̶Г̶  иннополис

Ответить
ouxen

Alex P

1

не, они будут его строить

Ответить
Stanley

Люц Шнайдер

5

Когда красную ленточку перережут у вакцинированных Спутником сработает триггер. Ты думал, что тебя просто так нахалявку чипировали?

Ответить
Stanley

Роман Яремчук

1

Жители глухоманей 

Ответить
Роман

Наташа Ермакова

0

тем временем развитые страны первого мира преимущественно сельская местность и небольшие (до 50т) городки и Там есть рядом работа!

Ответить
2 комментария
Stanley

Роман Александров

1

Колонизавры

Ответить
Stanley

Kir Kirsky

0

ссылки в спутник

Ответить
Stanley

little fox

0

А, ну если там такой план, то это может даже прибыльно получится ред.

Ответить

Комментарий удален

ouxen

23

Спутник-6

Ответить
ouxen

Часовой дебаркадер

3

Спутник-300, отсосем у трактористов

Ответить
ouxen

Игорь Рачук

3

Сами вы выбрали Спутник-6, или его выбрали за вас...

Ответить
ouxen

Оранжевый корабль

0

Спутник-666

Ответить

Программный хот-дог

14

очередной мёртвый моногород будет, отлично 

Ответить
Программный

Квадратный Орзэмэс

15

Не будет, все деньги на строительство украдут, а проект тихонько спустят на тормозах

Ответить
Программный

Роман Яремчук

0

Ну если он агломерационный то не будет 

Ответить

mt

15

Действительно, все же едут на Дальний Восток

Ответить
mt

Наташа Ермакова

8

Сам Владик растёт, но расширяться некуда (море с 3 сторон). Это за счёт вымирания провинции, конечно... где совсем печаль

Ответить
mt

Роман Яремчук

–1

При вливании бабла все может изменится 

Ответить
Роман

mt

1

Это ж сколько бабла влить надо...

Ответить
5 комментариев
mt

Nick Rosenberg

0

После выборов поедут.

Ответить

гачик forsaken

14

следующим президентом тоже спутник будет блядь

Ответить
гачик

Андрей Охапкин

4

Верный спутник Алексея Анатольевича Навального?

Ответить

Комментарий удален

4 комментария
Андрей

Наташа Ермакова

1

Некрасивый вы человек.

Ответить
1 комментарий
Андрей

Andrey Pivovarov

0

Нет, Алина К.

Ответить
Андрей

Алексей Штейн

0

Странно, на новых фотках у нее больше сиси..

Ответить
гачик

alexferman

2

Спутник-Блядь

Ответить

Комментарий удален

2 комментария
гачик

Оперативный диод

–6

почему вас волнует кто будет следующим президентом? Всё равно будете с проглотом сосать

Ответить
Оперативный

Candy Boy

0

А ты встал пораньше в очередь на сосать с проглотом?

Ответить
гачик

марат котляров

0

Он и щас сПУТнИк

Ответить

Sergiy Sev

13

Спутник

Ответить
Sergiy

Больной лолипоп

3

предлагаю отправить сюда всех айтишников, все равно с ноутбуков работаете

Ответить
Больной

Sergiy Sev

3

поддерживаю! и рабицей обнести с вышками, чтобы даже не думал расеюшку покинуть

Ответить
2 комментария

CrazyCat

10

Очередные Нью-Васюки

Ответить

Стройный торшер

9

Конечно, ведь в самом Владивостоке вообще проблем никаких нет, поэтому нужно вбухать деньги в очередной сомнительный проект. Как там развитие острова Русский поживает, кстати? Если мне не изменяет память, то сейчас по плану должна сдаваться уже третья очередь технопарка ДВФУ, ага. 

Ответить

Артем Сухов

6

Кто-нибудь может объяснить, зачем нужен еще один город?
Владивосток перенаселен? Город Артем не пригоден для дальнейшей застройки?

Ответить
Артем

Владислав Косинов

9

Видимо так распиливать проще. При модернизации существующего нужно хоть как-то мало-мальски учитывать мнение и пожелания живущего там населения, а тут строй что хочешь и как хочешь. Какой-нибудь условный Ротенберг построит там на 100 миллиардов и еще 300 уведет в оффшоры и никто даже глазом моргнуть не успеет.

Ответить
Владислав

Stanislav

0

400млрд это что, 10 домов?

Ответить
Артем

Сальвадор Лемонес

1

Может, они хотят с нуля по уму и по современным технологиям и урбанизму построить.

Ответить
Сальвадор

Стройный торшер

9

Помню был у Варламова ролик про построенный с нуля по уму и современным технологиях и урбанизму инновационный город Иннополис с суперинновационными многополосными дорогами при минимальном трафике и ещё более инновационными подземными переходами. В общем у меня почему-то скепсис. 

Ответить
1 комментарий
Артем

Трансгендолёт

2

Представляешь, сколько можно попилить. Это тебе не стадион построить или больницу, тут целый город с кучей возможностей для попила.

https://www.youtube.com/watch?v=KWHk9FVi2Bw ред.

Ответить
Артем

Наташа Ермакова

0

Ну Артём - бечёвник из худших видео Варламова... зачем его лучше делать? Зачем его рабам жизнь улучшать? Да и сложно это, другие полу призраки соседние возмутятся .... А новый презентабельный макет хорошей России застроить для показухи азиатам - проще по всем фронтам.

Ответить

Откровенный теркин30см

5

Постройте уже город, куда всё правительство из центра Москвы вывезете. Надоели своим пробками. То всех в сити хотели, потом в новую. Пора уже хоть куда-то. 

Ответить
Откровенный

alexferman

4

В Магадан

Ответить
alexferman

Откровенный

6
Ответить
Откровенный

Оперативный диод

1

не для тебя Москва строилась, губу закатай

Ответить
Оперативный

Откровенный

2

Голос из замкадья??

Ответить
1 комментарий
Откровенный

Макс Романенко

0

Так собираются же перевозить в Красноярск

Ответить
Макс

Откровенный

0

Так срывается постоянно. Не хотят они двигаться. 

Ответить

Andrew Voronin

5

"Спутник" - название города-спутника?

Ответить

Danil Oputin

4

Не построят (сорри за спойлер)

Ответить

Людской Даниль

3

превратить Владивосток в город-милионник

И нахуя?🪚

Ответить
Людской

5ый член Комитета

5

что бы начать рыть метро 

Ответить
5ый

Сдавайся

1

В Ростов-на-Дону уже 40 лет на бумаге роется

Ответить
1 комментарий
Людской

Роман Яремчук

0

Статус 

Ответить
Роман

Характерный

2

Вопрос остается актуальным)

Ответить
1 комментарий
Людской

AZP

0

Метро построят

Ответить

Евгений Долгий

2

Еще не построили, а уже депрессивное гетто.
Такое вот :shrug: ред.

Ответить

Социальный нос

2

Спутник - новая скрепа

Ответить

Саша Ринцлер

2

Ну елы-палы, ну надоело. Почему все что выходит и под российских созидателей, носит названия: спутник, тополь, ивушка, заря и т.п.

Реально едут на кортеже своем, и такие "бля, надо название придумать. Давай че первое увидим - так и назовем."

Ответить
Саша

Nick Rosenberg

0

Так это же PR проект перед выборами, надо чтоб название было понятно и близко каждому васяну. Если бы назвали в честь чего-то местного, типа "Дальний Залупинкс", то никто не оценил бы.

Ответить
Nick

Саша Ринцлер

0

Выборы то сейчас, а эта хрень всегда.

Одних спутников хоть жопой ешь.

Версия лады, кинотеатры по всей стране, вакцина - жесть

Ответить

Роман Яремчук

1

Интересно зачем такое оригинальное название и почему нельзя просто расширять Владивосток? 

Ответить

ред.

1

Циплухин, я всё видел, как ты удолил камент???

Ответить
ред.

Владислав Васильев

2

Не стоит вскрывать эту тему, тебе просто показалось (и мне тоже) ред.

Ответить
ред.

Характерный коктейль

1
Ответить
Характерный

Барашек

0

опять какую-то хуйню тестирует

Ответить
2 комментария

Alexandr Blokhin

1

Тоже не понимаю смысл тратить ресурсы на новые города, а потом на мотивацию людей переехать туда, вместо того, чтобы отремонтировать что-то в существующих городах. Там где люди уже живут, учатся, работают. Сразу есть и потребители новых благ и благодарность.

Возможно, нужна новая большая идея для населения, которая заменит реальные блага. Как при молодости Путина и действующей власти, в СССР. Только сейчас новой большой стройкой не отсрочишь то, что людям плохо сейчас.

Ответить
Alexandr

fullmetalboy48151623 .

1

Это как в IT, может? 
Твой проект - legacy говно, в котором всё не так.
Ты хочешь чтобы всё было заебись и уходишь нахуй на новый проект. 
Делаешь его "по уму", как тебе кажется, хотя даже с умными людьми не посоветовался. 
По ходу разбираешься с требованиями от заказчика-дауна, который не пойми чего хочет, и знакомишься с долбоёбами-юзерами, которые всё делают не так.
По ходу теряешь motivation, начинаешь тянут и прокрастинировать. 
И вот у тебя ещё одно lecacy говно, хоть и недавно сделанное. Ты многому научился, но переделывать уже поздно. А значит что? Надо бы найти новый проект. 

Ответить
fullmetalboy481…

fullmetalboy4815

0

А да так как тебе становится впадлу всё делать самому ты привлекаешь стажёров. Им меньше платить надо, а тебе надбавка. Итог всем известен. 

Ответить
fullmetalboy481…

Alexandr Blokhin

0

В стране и в архитектуре так не работает.

Ответить

little fox

1

Чтобы что?

Ответить

Наташа Ермакова

1

Чтобы туда все в конец с вымирающей сельской местности рядом съехались? А работы в крае нет (доходных предприятий, циркулирующей экономики НЕТ) - постройте это! или лес воровать китайцам - уже норм деятельность региона?

Ответить

Захар Женов

1

Зачем развивать деревни и прочий такой кал, если можно потратить кучу денег на целый, сука, город?

Ответить

Владимир Филатов

1

Рядом с Москвой построят новый город — Спутник лайт.

Ответить

аятомат

1

блять какой пиздец! Город?!! Построить?!!
Люди с Владивостока сбегают! Он давно принадлежит Москве, во Владике все довольно грустно. А тут еще и город новый рядом построить?!!

Ответить

Егор Ниглов

1

«это будет современный город с комфортной средой"

Ответить

Алексей Каховский

0

Вроде ж мост на остров Русский строили чтобы Владивостоку было куда расти. Судя по снимку, он не очень то перенаселен. 

Ответить
Алексей

Стройный торшер

2

Вообще могу ошибаться, но вроде бы проблема с Русским в том, что там почти вся земля в ведении минобороны, а они наотрез отказываются эту землю уступать. Поэтому под застройку там только земля в районе Аякса, а значит максимум можно кампус двфу расширять. 

Ответить
Стройный

Алексей

–1

3 млн м2 - это квадрат со стороной 1.7км, даже в районе Аякса места хватает 

Ответить
1 комментарий
Стройный

аятомат

0

Часть острова - да,
остальная часть, территории, где проживают люди - забили хер, люди там и дальше как-то выживают.
Есть смысл сносить все, уничтожая огромнейшее количество природы, моря, диких пляжей - нет

Ответить

Павел Фадин

0

Сколько-сколько площадь города? 3 миллиона квадратных километров? При площади России в 17 миллионов?

Ответить
Павел

социальныирудимент

1

*метров

Ответить

Marhal_New _Arleana

–2

Города в жопе мира строить. Очень интересно

Ответить
Marhal_New

Роман Яремчук

0

Ну Владивосток все-же не жопа мира 

Ответить
Marhal_New

Наташа Ермакова

0

Там как-раз центр своего Мира. Отличное место! А вот вы глупы.

Ответить

Комментарий удален

Nick Rosenberg

0

Что с рабочими местами в городе? 

Ответить

Комментарий удален

Голосуйте

Nick Rosenberg

1

Это у вас на лахте такие распорядки? Понятно теперь чо вы такие злые все.

Ответить
1 комментарий

Оперативный диод

0

Его отправят в космос?

Ответить

Комментарий удален

Alexander the Nth

0

 всерьёз просчитываем бизнес-модель

И это говорит российский чиновник. Оксюморон.

Ответить

Иван Кумец

0

«А давайте город ебанем новый!
А, у вас есть уже город Артем в агломерации?
Да похуй, мы ебанем новый город! 300к людей вам туда зашлем, шоб у вас наконец-то миллионник был!»
Найс фантазии конечно у ребят в руководстве.

Ответить
Иван

Иван Кумец

0

Я уже молчу что Алексеев (это который глава ДНС) строит там свой город какой-то

Ответить

Анатолий Камов

0

В этот момент, где-то молча плачут ещё с десяток не законченных масштабных проектов.

Ответить

Alex Bernhardt

0

Вы там ебнулись?

Ответить

Игорь Рачук

0

Этих имбецилов заклинило на этом названии? 

Ответить

Vitalij Roze

0

Веет совком

Ответить

Андрей

0

Я одно не понимаю - у чиновников что население автоматически появляется в городах? Это что совковое мышление - ща построим на 300к а потом засунем туда отовсюду 300к?

Ответить
Андрей

AZP

0

Это колония-поселение для сделавших репост песенки.

Ответить
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