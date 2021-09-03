Рядом с Владивостоком построят новый город — Спутник. Он рассчитан на 300 тысяч жителей Статьи редакции
Глава Минвостокразвития считает, что он поможет превратить Владивосток в город-милионник.
Спутник планируют построить в 30 километрах от Владивостока. Город рассчитан на 300 тысяч человек и займёт три миллиона квадратных метров. В строительстве примут участие Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Они подписали соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума (ВЭБ).
Председатель правительства Приморья Вера Щербина заявила, что «это будет современный город с комфортной средой, и правительство Приморского края поддержит этот нужный для региона проект». Первый замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов отметил расположение нового города: десять минут до аэропорта, сорок — до центра Владивостока и пятнадцать — до города Артём. По его словам, на первом этапе Спутник заселят 50 тысяч человек.
31 августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке. Для этого нужно объединить Владивосток с Артёмом и построить ещё один город между ними приблизительно на 300 тысяч жителей.
Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что нет смысла строить новые города, если для этого нет «экономических мощностей». Он предложил сначала привести в порядок уже существующие населённые пункты.
новый город — Спутник
Они что там, блядь, других слов вообще не знают?? ред.
Просто вакцина оказалась не просто вакциной, а что-то типо гриба Кордицепса. Захватывает мозг и превращает всё в спутник. Скоро будем ездить в спутниках, есть спутники, жениться на спутниках. Мужа будут называть - спутник жизни. О господи, их же так уже называют. Кажется это началось уже давно!
А началось то всё с поисковика...
А могла бы быть Победа.
Кстати, всем советую новеллу "Кордицепс, или больно все умные"
Лютая годнота. Ну и подготовитесь к тому, что нас всех ждёт в ближайшее время. ред.
город-спутник Спутник, алло. Мне кажется, это СМИ объебались. ред.
Поздно. Говно на вентилятор уже полетело и это не остановить
А кто его заселит? Наши китайские колонизаторы?
Когда красную ленточку перережут у вакцинированных Спутником сработает триггер. Ты думал, что тебя просто так нахалявку чипировали?
Жители глухоманей
тем временем развитые страны первого мира преимущественно сельская местность и небольшие (до 50т) городки и Там есть рядом работа!
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Спутник-6
Не будет, все деньги на строительство украдут, а проект тихонько спустят на тормозах
Действительно, все же едут на Дальний Восток
Сам Владик растёт, но расширяться некуда (море с 3 сторон). Это за счёт вымирания провинции, конечно... где совсем печаль
При вливании бабла все может изменится
следующим президентом тоже спутник будет блядь
Верный спутник Алексея Анатольевича Навального?
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Некрасивый вы человек.
Спутник-Блядь
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почему вас волнует кто будет следующим президентом? Всё равно будете с проглотом сосать
Спутник
предлагаю отправить сюда всех айтишников, все равно с ноутбуков работаете
поддерживаю! и рабицей обнести с вышками, чтобы даже не думал расеюшку покинуть
Кто-нибудь может объяснить, зачем нужен еще один город?
Владивосток перенаселен? Город Артем не пригоден для дальнейшей застройки?
Видимо так распиливать проще. При модернизации существующего нужно хоть как-то мало-мальски учитывать мнение и пожелания живущего там населения, а тут строй что хочешь и как хочешь. Какой-нибудь условный Ротенберг построит там на 100 миллиардов и еще 300 уведет в оффшоры и никто даже глазом моргнуть не успеет.
Может, они хотят с нуля по уму и по современным технологиям и урбанизму построить.
Помню был у Варламова ролик про построенный с нуля по уму и современным технологиях и урбанизму инновационный город Иннополис с суперинновационными многополосными дорогами при минимальном трафике и ещё более инновационными подземными переходами. В общем у меня почему-то скепсис.
Представляешь, сколько можно попилить. Это тебе не стадион построить или больницу, тут целый город с кучей возможностей для попила.
Ну Артём - бечёвник из худших видео Варламова... зачем его лучше делать? Зачем его рабам жизнь улучшать? Да и сложно это, другие полу призраки соседние возмутятся .... А новый презентабельный макет хорошей России застроить для показухи азиатам - проще по всем фронтам.
В Магадан
не для тебя Москва строилась, губу закатай
Так собираются же перевозить в Красноярск
что бы начать рыть метро
Статус
Ну елы-палы, ну надоело. Почему все что выходит и под российских созидателей, носит названия: спутник, тополь, ивушка, заря и т.п.
Реально едут на кортеже своем, и такие "бля, надо название придумать. Давай че первое увидим - так и назовем."
Так это же PR проект перед выборами, надо чтоб название было понятно и близко каждому васяну. Если бы назвали в честь чего-то местного, типа "Дальний Залупинкс", то никто не оценил бы.
Выборы то сейчас, а эта хрень всегда.
Одних спутников хоть жопой ешь.
Версия лады, кинотеатры по всей стране, вакцина - жесть
Интересно зачем такое оригинальное название и почему нельзя просто расширять Владивосток?
Циплухин, я всё видел, как ты удолил камент???
Тоже не понимаю смысл тратить ресурсы на новые города, а потом на мотивацию людей переехать туда, вместо того, чтобы отремонтировать что-то в существующих городах. Там где люди уже живут, учатся, работают. Сразу есть и потребители новых благ и благодарность.
Возможно, нужна новая большая идея для населения, которая заменит реальные блага. Как при молодости Путина и действующей власти, в СССР. Только сейчас новой большой стройкой не отсрочишь то, что людям плохо сейчас.
Это как в IT, может?
Твой проект - legacy говно, в котором всё не так.
Ты хочешь чтобы всё было заебись и уходишь нахуй на новый проект.
Делаешь его "по уму", как тебе кажется, хотя даже с умными людьми не посоветовался.
По ходу разбираешься с требованиями от заказчика-дауна, который не пойми чего хочет, и знакомишься с долбоёбами-юзерами, которые всё делают не так.
По ходу теряешь motivation, начинаешь тянут и прокрастинировать.
И вот у тебя ещё одно lecacy говно, хоть и недавно сделанное. Ты многому научился, но переделывать уже поздно. А значит что? Надо бы найти новый проект.
А да так как тебе становится впадлу всё делать самому ты привлекаешь стажёров. Им меньше платить надо, а тебе надбавка. Итог всем известен.
Чтобы туда все в конец с вымирающей сельской местности рядом съехались? А работы в крае нет (доходных предприятий, циркулирующей экономики НЕТ) - постройте это! или лес воровать китайцам - уже норм деятельность региона?
Зачем развивать деревни и прочий такой кал, если можно потратить кучу денег на целый, сука, город?
блять какой пиздец! Город?!! Построить?!!
Люди с Владивостока сбегают! Он давно принадлежит Москве, во Владике все довольно грустно. А тут еще и город новый рядом построить?!!
Вроде ж мост на остров Русский строили чтобы Владивостоку было куда расти. Судя по снимку, он не очень то перенаселен.
Вообще могу ошибаться, но вроде бы проблема с Русским в том, что там почти вся земля в ведении минобороны, а они наотрез отказываются эту землю уступать. Поэтому под застройку там только земля в районе Аякса, а значит максимум можно кампус двфу расширять.
Сколько-сколько площадь города? 3 миллиона квадратных километров? При площади России в 17 миллионов?
Города в жопе мира строить. Очень интересно
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Что с рабочими местами в городе?
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Это у вас на лахте такие распорядки? Понятно теперь чо вы такие злые все.
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всерьёз просчитываем бизнес-модель
И это говорит российский чиновник. Оксюморон.
«А давайте город ебанем новый!
А, у вас есть уже город Артем в агломерации?
Да похуй, мы ебанем новый город! 300к людей вам туда зашлем, шоб у вас наконец-то миллионник был!»
Найс фантазии конечно у ребят в руководстве.
В этот момент, где-то молча плачут ещё с десяток не законченных масштабных проектов.