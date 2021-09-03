Иски по этим материалам депутат от «Единой России» не подавал.

По словам редакции Readovka, им пришлось снять с публикации семь материалов про депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, по которым не было судебных исков. После этого сайт удалили из реестра запрещённых. Об этом сообщает Readovka.

Также редакция заявляет, что подмосковные приставы пригрозили Роскомнадзору иском против него из-за невыполнения их требований удалить материалы про Саблина. Из-за этого 30 августа регулятор заблокировал сайт Readovka.

1 июля у Readovka начался суд по публикации о незадекларированной яхте Саблина. После этого в редакцию издания пришли подмосковные приставы с требованием заблокировать сайт из-за материала о захвате «Совхоза им. Ленина». Редакция удалила его ещё летом 2020 года и на его месте опубликовала опровержение.

6 июля издание объявило о ликвидации сайта по старому адресу readovka.ru, по другому URL readovka.news он доступен до сих пор.