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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор удалил сайт Readovka из реестра запрещённых после удаления семи публикаций о депутате Саблине Статьи редакции

Иски по этим материалам депутат от «Единой России» не подавал.

По словам редакции Readovka, им пришлось снять с публикации семь материалов про депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, по которым не было судебных исков. После этого сайт удалили из реестра запрещённых. Об этом сообщает Readovka.

Также редакция заявляет, что подмосковные приставы пригрозили Роскомнадзору иском против него из-за невыполнения их требований удалить материалы про Саблина. Из-за этого 30 августа регулятор заблокировал сайт Readovka.

1 июля у Readovka начался суд по публикации о незадекларированной яхте Саблина. После этого в редакцию издания пришли подмосковные приставы с требованием заблокировать сайт из-за материала о захвате «Совхоза им. Ленина». Редакция удалила его ещё летом 2020 года и на его месте опубликовала опровержение.

6 июля издание объявило о ликвидации сайта по старому адресу readovka.ru, по другому URL readovka.news он доступен до сих пор.

#новости #медиа #блокировки

1068 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Программный хот-дог

23

Не знал про яхты  мудака Саблина, теперь буду знать. Спасибо ркн.

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Программный

Откровенный теркин30см

0

Спасибо самому Саблину, по всей видимости. Вон и приставов подключил.

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Программный

Marhal_New _Arleana

0

Что делать будешь с этим знанием?

Ответить
Marhal_New

Программный

0

люстрации в прекрасной России будущего ожидают этого мудака

Ответить

Методический дебаркадер

9

Блокировки без суда по решению Васи Пупкина это конечно топ решение

Ответить
Методический

Максим Шпилёв

4

Для защиты детей!

Ответить
Максим

Grosse Tete

0

для защиты благополучия детей воров-депутатов

Ответить
Методический

Marhal_New _Arleana

0

С каких пор российские суды стали респектабельные? 

Ответить
Методический

Дядя Серёжа

0

"Дмитрий Саблин один из богатейших депутатов Госдумы («Единая Россия»)." Прояви уважение!

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5ый член Комитета

3

ну вот, а вы говорите жестят, жестят...

Ответить

Управляющий дебаркадер

2

Так а чё там с яхтами Саблина ?

Ответить
Управляющий

Людской Даниль

3

Их там нет

Ответить

Теоретический Влад

1

педовка

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Теоретический

Программный хот-дог

3

Дмитрий Саблин?

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Alexander Star

2

Цензура в чистом виде

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Людской Даниль

2

Реестровка

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Социальный нос

0

Отдадут материал Незаконной организации и они на своём ютуб канале расскажут, делов то

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aliftin

0

Они сейчас удаляют/добавляют по щелчку пальцев. Пидоры просто. 

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