Для расследования издание изучило более двух тысяч роликов 11-летней девочки.

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Скриншот тиктока Лидии Слуцкой Фото «Радио Свобода»

Журналисты «Радио Свобода» нашли в TikTok аккаунт 11-летней Лидии Слуцкой — предположительно младшей дочери депутата Госдумы, В видео нашлись предполагаемые свидетельства коррупции: расходы семьи, в том числе на отели и частные школы, по расчётам издания, не соответствуют декларации о доходах парламентария.

Сотрудники «Радио Свобода» идентифировали личность ребёнка благодаря опубликованным в фейсбуке фотографиям её матери Лидии Лысковой. Предположительно, их сделали в доме Слуцких на Рублёвке: на снимках видны изображения депутата и его жены. В одном из тиктоков девочка опубликовала фото Слуцкого, назвав его папой.

Скриншот тиктока Лидии Слуцкой Фото «Радио Свобода»

Как выяснило «Радио Свобода», Лидия за последние три года много времени проводила на вилле рядом с турецким курортом Бодрумом стоимостью около 3 миллионов евро (260 миллионов рублей).

Из тиктоков девочки также следует, что она училась в одной из самых дорогих российских частных школ «Президент» в Жуковке (за неё надо платить 180 тысяч рублей в месяц). Первого сентября 2021 года она сменила образовательное учреждение на американскую школу Tasis в Швейцарии. Обучение там cтоит 87,5 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей).

Лидия Слуцкая в форме школы Tasis в Швейцарии Скриншот тиктока девочки, фото «Радио Свобода»

В своих видео девочка показывает автомобили родителей, интерьеры отелей, где они останавливаются, дорогую одежду и электронику, сопровождая всё подписями «Rich» и «Хорошо быть богатой».

Лидия Слуцкая в одежде Gucci Скриншот тиктока девочки, фото «Радио Свобода»

Журналисты посмотрели более двух тысяч тиктоков девочки. На момент написания статьи аккаунт был открыт для всех пользователей — на него были подписаны более тысячи человек. После публикации расследования доступ к нему ограничили.

Согласно декларации о доходах Леонида Слуцкого, за 2020 год он заработал 5,6 миллиона рублей (77 тысяч долларов). Его жена — чуть более четверти миллиона (3,5 тысячи долларов). Расходы на недвижимость и автомобили, показанные в тиктоках Лидии Слуцкой, в декларации не отражены.

«Радио Свобода» утверждает, что написала Слуцкому на электронную почту письмо с вопросами, владеет ли он домом на курорте в Турции или арендует его для своей семьи, и оплачивает ли обучение дочери в американской школе в Швейцарии. Депутат на запрос журналистов не ответил.

В начале 2018 года Слуцкого обвинили в домогательствах три журналистки — заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова. 8 марта Слуцкий извинился перед женщинами, которых мог «вольно или невольно обидеть», но продолжил отрицать все обвинения. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях депутата.

В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о недвижимости Слуцкого. У него нашли незадекларированный участок на Рублёвке, взятый в аренду и 825 штрафов от ГАИ. Слуцкий ответил, что заработал «всё, что ему необходимо» при помощи частного бизнеса, которым занимался до политической карьеры.