«Радио Свобода» обнаружило тикток дочери депутата Леонида Слуцкого и нашло там вероятные подтверждения коррупции Статьи редакции
Для расследования издание изучило более двух тысяч роликов 11-летней девочки.
Журналисты «Радио Свобода» нашли в TikTok аккаунт 11-летней Лидии Слуцкой — предположительно младшей дочери депутата Госдумы, В видео нашлись предполагаемые свидетельства коррупции: расходы семьи, в том числе на отели и частные школы, по расчётам издания, не соответствуют декларации о доходах парламентария.
Сотрудники «Радио Свобода» идентифировали личность ребёнка благодаря опубликованным в фейсбуке фотографиям её матери Лидии Лысковой. Предположительно, их сделали в доме Слуцких на Рублёвке: на снимках видны изображения депутата и его жены. В одном из тиктоков девочка опубликовала фото Слуцкого, назвав его папой.
Как выяснило «Радио Свобода», Лидия за последние три года много времени проводила на вилле рядом с турецким курортом Бодрумом стоимостью около 3 миллионов евро (260 миллионов рублей).
Из тиктоков девочки также следует, что она училась в одной из самых дорогих российских частных школ «Президент» в Жуковке (за неё надо платить 180 тысяч рублей в месяц). Первого сентября 2021 года она сменила образовательное учреждение на американскую школу Tasis в Швейцарии. Обучение там cтоит 87,5 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей).
В своих видео девочка показывает автомобили родителей, интерьеры отелей, где они останавливаются, дорогую одежду и электронику, сопровождая всё подписями «Rich» и «Хорошо быть богатой».
Журналисты посмотрели более двух тысяч тиктоков девочки. На момент написания статьи аккаунт был открыт для всех пользователей — на него были подписаны более тысячи человек. После публикации расследования доступ к нему ограничили.
Согласно декларации о доходах Леонида Слуцкого, за 2020 год он заработал 5,6 миллиона рублей (77 тысяч долларов). Его жена — чуть более четверти миллиона (3,5 тысячи долларов). Расходы на недвижимость и автомобили, показанные в тиктоках Лидии Слуцкой, в декларации не отражены.
«Радио Свобода» утверждает, что написала Слуцкому на электронную почту письмо с вопросами, владеет ли он домом на курорте в Турции или арендует его для своей семьи, и оплачивает ли обучение дочери в американской школе в Швейцарии. Депутат на запрос журналистов не ответил.
В начале 2018 года Слуцкого обвинили в домогательствах три журналистки — заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова. 8 марта Слуцкий извинился перед женщинами, которых мог «вольно или невольно обидеть», но продолжил отрицать все обвинения. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях депутата.
В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о недвижимости Слуцкого. У него нашли незадекларированный участок на Рублёвке, взятый в аренду и 825 штрафов от ГАИ. Слуцкий ответил, что заработал «всё, что ему необходимо» при помощи частного бизнеса, которым занимался до политической карьеры.
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Дай дуракам много деняк - они купят золотой унитаз
Когда-нибудь кто-то догадается продавать обычные унитазы дороже золотых и постепенно облик домов российских чиновников придет в норму.
Киньте без замазки плз
Не надо, пожалуйста. Вот еще не хватало маленькую девочку всем интернетом травить ред.
А зачем вы травите весь тж круглыми аватарками?
Сейчас такое время, что мы стараемся хотя бы немного сглаживать углы
нравится что я с нова с вами?
Как дела? Я думаю, это в первую очередь судить Вахтеру и Санитару!
в тех раздевалках где она шарится "народа" нет, в народные раздевалки она не ходит
никогда такого расследования не было и вот опять
а ты сиди и жди 18:00 до окончания рабочего дня