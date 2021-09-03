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Новости
Яна Ломакина

«Радио Свобода» обнаружило тикток дочери депутата Леонида Слуцкого и нашло там вероятные подтверждения коррупции Статьи редакции

Для расследования издание изучило более двух тысяч роликов 11-летней девочки.

31 31 комментарий
1051 просмотров
Скриншот тиктока Лидии Слуцкой Фото «Радио Свобода»

Журналисты «Радио Свобода» нашли в TikTok аккаунт 11-летней Лидии Слуцкой — предположительно младшей дочери депутата Госдумы, В видео нашлись предполагаемые свидетельства коррупции: расходы семьи, в том числе на отели и частные школы, по расчётам издания, не соответствуют декларации о доходах парламентария.

Сотрудники «Радио Свобода» идентифировали личность ребёнка благодаря опубликованным в фейсбуке фотографиям её матери Лидии Лысковой. Предположительно, их сделали в доме Слуцких на Рублёвке: на снимках видны изображения депутата и его жены. В одном из тиктоков девочка опубликовала фото Слуцкого, назвав его папой.

Скриншот тиктока Лидии Слуцкой  Фото «Радио Свобода»

Как выяснило «Радио Свобода», Лидия за последние три года много времени проводила на вилле рядом с турецким курортом Бодрумом стоимостью около 3 миллионов евро (260 миллионов рублей).

Из тиктоков девочки также следует, что она училась в одной из самых дорогих российских частных школ «Президент» в Жуковке (за неё надо платить 180 тысяч рублей в месяц). Первого сентября 2021 года она сменила образовательное учреждение на американскую школу Tasis в Швейцарии. Обучение там cтоит 87,5 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей).

Лидия Слуцкая в форме школы Tasis в Швейцарии Скриншот тиктока девочки, фото «Радио Свобода»

В своих видео девочка показывает автомобили родителей, интерьеры отелей, где они останавливаются, дорогую одежду и электронику, сопровождая всё подписями «Rich» и «Хорошо быть богатой».

Лидия Слуцкая в одежде Gucci Скриншот тиктока девочки, фото «Радио Свобода»

Журналисты посмотрели более двух тысяч тиктоков девочки. На момент написания статьи аккаунт был открыт для всех пользователей — на него были подписаны более тысячи человек. После публикации расследования доступ к нему ограничили.

Согласно декларации о доходах Леонида Слуцкого, за 2020 год он заработал 5,6 миллиона рублей (77 тысяч долларов). Его жена — чуть более четверти миллиона (3,5 тысячи долларов). Расходы на недвижимость и автомобили, показанные в тиктоках Лидии Слуцкой, в декларации не отражены.

«Радио Свобода» утверждает, что написала Слуцкому на электронную почту письмо с вопросами, владеет ли он домом на курорте в Турции или арендует его для своей семьи, и оплачивает ли обучение дочери в американской школе в Швейцарии. Депутат на запрос журналистов не ответил.

В начале 2018 года Слуцкого обвинили в домогательствах три журналистки — заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова. 8 марта Слуцкий извинился перед женщинами, которых мог «вольно или невольно обидеть», но продолжил отрицать все обвинения. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях депутата.

В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о недвижимости Слуцкого. У него нашли незадекларированный участок на Рублёвке, взятый в аренду и 825 штрафов от ГАИ. Слуцкий ответил, что заработал «всё, что ему необходимо» при помощи частного бизнеса, которым занимался до политической карьеры.

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*Государственные органы признали ФБК экстремистской организацией, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.

#расследования #tiktok #новости

31 31 комментарий
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Откровенный теркин30см

16

нашло там вероятные подтверждения своего статуса иностранного агента

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Программный хот-дог

12

Журналисты посмотрели более двух тысяч тиктоков девочки

бедная психика журналистов

Ответить
Программный

Необыкновенный ихтиандр

0

Даже ферман бы не выдержал

Ответить

Гладкий химик

4

Теперь для людей, которые пишут про проявления цыганщины у совков, есть контраргумент - девочка с ранних лет живет в роскоши, а все равно ведет себя как цыганка. так что дело в деньгах (ну и в воспитании немношк) 

Ответить
Гладкий

Управляющий дебаркадер

4

Дай дуракам много деняк - они купят золотой унитаз

Ответить
Управляющий

Nick Rosenberg

5

Когда-нибудь кто-то догадается продавать обычные унитазы дороже золотых и постепенно облик домов российских чиновников придет в норму.

Ответить
Управляющий

alexferman

1

Я бы себе медный купил

Ответить
Управляющий

Откровенный

1

@Zero-one-one так вот зачем ты просишь деняк.

Ответить

Программный хот-дог

4

Леонид Слуцкий очень сильно огорчился, наверное 

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Киньте без замазки плз

Ответить
Кирилл

Сергей Звезда

0

Не надо, пожалуйста. Вот еще не хватало маленькую девочку всем интернетом травить ред.

Ответить
Сергей

Nick Rosenberg

5

А зачем вы травите весь тж круглыми аватарками?

Ответить
Nick

Сергей Звезда

4

Сейчас такое время, что мы стараемся хотя бы немного сглаживать углы

Ответить
Сергей

Программный

0

нравится что я с нова с вами?

Ответить
Програм…

Сергей Звезда

0

Как дела? Я думаю, это в первую очередь судить Вахтеру и Санитару!

Ответить
Сергей

Программный

1

Супер. Я хорошо себя веду.

Ответить
Nick

Программный

4

и сворачивающимися ветками комментариев 

Ответить
Сергей

Андрей Заварзин

0

как будто что-то плохое)

Ответить
Сергей

Кирилл

0

Не травить, а просто помсмотреть похожа ли на батю, он симпа

Ответить
Кирилл

Программный хот-дог

2

пусть ещё повзрослеет хотя бы на 5 лет, ну ты чего 

Ответить

5ый член Комитета

1

отечественная пэрис хилтон

Ответить

Управляющий дебаркадер

0

А эта семья заслужила право на роскошную жизнь?

Ответить
Управляющий

Кирилл Вселенский

0

Знак вопрос лишний

Ответить
Кирилл

Управляющий

0

Я на фулл серьёзе

Ответить

Slow Zeleniy

0

Получается тик ток иностранный агент 🙄

Ответить

Социальный нос

0

А ты сказала, что хочешь, чтобы папа перестал воровать и отпустил политзаключённых

Ответить

Больной лолипоп

0

"хорошо быть богатой"

а дочка шарится по карманам в раздевалках? ведь денег никогда не бывает много, нужно еще больше наворовать у народа

Ответить
Больной

5ый член Комитета

0

в тех раздевалках где она шарится "народа" нет, в народные раздевалки она не ходит

Ответить

Трансгендолёт

0

вероятные подтверждения коррупции

Сам заработал, просто талантливый

Ответить

Григорий Густов

–1

никогда такого расследования не было и вот опять
а ты сиди и жди 18:00 до окончания рабочего дня

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Григорий

Кирилл Вселенский

0

Иди и делай расследования за донаты, че ноешь

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