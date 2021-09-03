Петербургским силовикам грозит до 15 лет тюрьмы.

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Прокуратура потребовала назначить по 15 лет колонии строгого режима петербургским нацгвардейцам Никите Лаврентьеву и Александру Бойкову. Об этом пишет «Медиазона».

Экс-силовиков обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК, часть 3 статьи 286 УК), хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК) и получении взяток в крупном размере (часть 9 статьи 290 УК).

На последнем слове они заявили, что на совершение преступлений «их подтолкнули финансовые трудности: небольшая зарплата и ипотека». Они признали вину и извинились перед школьником.

Нацгвардейцы остановили 16-летнего школьника в июле 2019 года. Они якобы обнаружили у него наркотики и потребовали 300 тысяч рублей. Подросток на месте отдал им 40 тысяч рублей и обратился в полицию, когда поехал в банкомат снимать другую часть взятки.