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Новости
Артём Мазанов

Нацгвардейцы, подкинувшие наркотики школьнику и потребовавшие 300 тысяч рублей, объяснили это «финансовыми трудностями» Статьи редакции

Петербургским силовикам грозит до 15 лет тюрьмы.

48 48 комментариев
3708 просмотров

Прокуратура потребовала назначить по 15 лет колонии строгого режима петербургским нацгвардейцам Никите Лаврентьеву и Александру Бойкову. Об этом пишет «Медиазона».

Экс-силовиков обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК, часть 3 статьи 286 УК), хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК) и получении взяток в крупном размере (часть 9 статьи 290 УК).

На последнем слове они заявили, что на совершение преступлений «их подтолкнули финансовые трудности: небольшая зарплата и ипотека». Они признали вину и извинились перед школьником.

Нацгвардейцы остановили 16-летнего школьника в июле 2019 года. Они якобы обнаружили у него наркотики и потребовали 300 тысяч рублей. Подросток на месте отдал им 40 тысяч рублей и обратился в полицию, когда поехал в банкомат снимать другую часть взятки.

После этого эпизода против силовиков завели ещё 10 уголовных дел — по статьям о взятке и превышении должностных полномочий.

#новости #право #петербург

48 48 комментариев
25
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48 комментариев
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Оригинальный Гоша

47

Какие-то долбоёбы, ей богу. Если у гуляющего подростка в кармане сумма выше средней российской зарплаты, то надо в первую очередь думать о том, что могут сделать с тобой его родители Х)

Ответить
Оригинальный

Социальный нос

13

Если у гуляющего подростка в кармане сумма выше средней российской зарплаты, то надо в первую очередь думать о том, чтобы защитить подростка, чтобы никто у него эти деньги не отобрал. В первую очередь надо думать о том, что твоя основная функция - защищать граждан, а не отбирать у них деньги.

Ответить
Социальный

Кремлевский

29

 твоя основная функция - защищать граждан, а не отбирать у них деньги.

Смешно сказал.

Ответить
Социальный

Оригинальный

7

Миш, ты бы школу милиции с такими внутренними траблами не закончил

Ответить
Оригина…

Социальный нос

6

Главное не продавать принципы и чётко наметить ориентиры. Поступать правильно сложно, но можно. Принципиальные люди есть везде. И если ты покажешь, что ты человек твёрдый, то другие принципиальные люди, которые есть на разных постах, тебе помогут. Главное не сломаться.

Ответить
Социаль…

Gedevan

0

Принципиальные люди есть везде.

А у вас есть ответ на вопрос, как можно работая в органах не брать взятки, если у моих знакомых ежемесячная зарплата меньше чем я тратил живя в России на необходимые вещи (еда/коммуналка/бензин/детский садик/школа)? И я не покупал фуагра и луивитон. Просто качественные, но не дорогие вещи покупал. 

Ответить
Социальный

Gedevan

0

Как известно, рыба с головы гниет. Поэтому что тут удивительного?

Ответить
Оригинальный

Pa Chu

1

умно

Ответить

Методический дебаркадер

6

После этого эпизода против силовиков завели ещё 10 уголовных дел — по статьям о взятке и превышении должностных полномочий.

игра в 21 (год):
- беру, беру, хватит
- 15 лет
- блять, проиграл
ред. ред.

Ответить
Методический

Andrew Sychev

0

Недобор же до 21

Ответить
Andrew

Кислоебальный

0

А у дилера оказалось очко

Ответить

Илья Гераськин

5

Было бы дело, если б у пацана были родители с меньшими возможностями?

Ответить
Илья

Необыкновенный ихтиандр

0

Да, парня бы посадили 

Ответить
Илья

Madegghead

0

нет

Ответить
Madegghead

Smaug The

0

Наивного ответ

Ответить
Илья

Люц Шнайдер

0

А что за возможности  у его родителей?

Ответить

Абстрактный коктейль

5

Все мусора так делают, это у них обычная халтурка.

Ответить

Социальный нос

5
Ответить

Сознательный франт

4

 16-летнего школьник

 Подросток на месте отдал им 40 тысяч рублей

 поехал в банкомат снимать другую часть взятки

 300 тысяч рублей

Ответить

Иван Кондратьев

4

Не могли дождаться сентября и получить 15 тысяч что ли?

Ответить

Arthorias

2

Лол, обосрать себе всю жизнь ради 300 тысяч даже не баксов. Что на это можно купить? Видеокарту?

Ответить
Arthorias

Экологический завод

4

Так у них таких ребят по 5 штук в день, о чем ты. Это их основная деятельность

Ответить

Программный хот-дог

2

Мент, он ИМХО хороший. Он, так же, как автор или читатель живет, плачет, боится, радуется. Он так же платит за коммуналку, целует жену, борется со своими демонами. Он любит жить и ждёт чего-то светлого. Он такой же человек. ред.

Ответить
Программный

Экологический завод

0

Родственник мусором работает?

Хорошие сидят наверное в соседнем кабинете от плохих, пьют чай и такие «нет, ну мы тоже насилуем в жопу, но что бы бутылкой от шампанского… ну это уже перебор» так как то?

Ответить
Экологический

Программный

0

это была отсылка к недавней новости

Ответить
Програм…

Экологический

0

Сложна

Ответить

Жабка

2

Ну если финансовые трудности были, то ладно

Ответить

Людской Даниль

2

Просто деньги очень нужны 

Ответить
Людской

Божий вентилятор

0

робик

Новый месяц начался, а я только так это и заметил )))

Ответить

Управляющий дебаркадер

2

Ну, теперь финансовые трудности в каком то плане тоже решены . Теперь о них заботиться не придется

Ответить

умный человек

0

Свободу узникам совести

Ответить
умный

Мужской Мика

4

* ипотеки

Ответить
Мужской

умный человек

1
Ответить

Андрей Охапкин

–1

Жаль их, теперь понятно, почему Путин решил 10к подкинуть ред.

Ответить
Андрей

Божий вентилятор

4

10 пенсам.
Силовикам 15. У них ипотека.
Пенсионерам не так нужны деньги. ред.

Ответить
Божий

Игорь Рачук

1

Пенсионеры с ипотекой уже расчитались)))

Ответить
Игорь

Божий вентилятор

0

Пенсионеры получали жильё бесплатно, ибо они родом из СССР.
Тогда и слова такого не было "ипотека".
Люди, помните ли вы старые времена? ©

Ответить

Откровенный теркин30см

1

объяснили это «финансовыми трудностями»

Ответить

Дмитрий Чернов

1

Ну в тюрьме теперь финансовых трудностей не будет.. будут другие.. :D

Ответить
Дмитрий

drama llama

0

Да и за ипотеку не нужно будет там платить. Всё предоставлено государством)

Ответить

Bobby HaveFun

1

Бывает хули. Не расстраивайтесь, пацаны. В следующий раз повезёт. 

Ответить

Божий вентилятор

1

Видеокарту?

Ну нормальную возьмут, со системой крио-охлаждения.

Ответить

Константин Г.

0

Ну это полностью оправданы

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Хочешь жить - умей вертеться

Ответить

Vladimir Medvedev

0

То, что грозит 15 лет, еще ничего не значит. Посмотри какой будет реальный срок

Ответить

Оперативный диод

0

Я бы принял извинения и забрал заявление

Ответить

VladKlar

0

Отбили нашего парня ред.

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Mikhail Pukas

0

Теперь у них на 15 лет не будет проблем с ипотекой. 

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