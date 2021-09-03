Нацгвардейцы, подкинувшие наркотики школьнику и потребовавшие 300 тысяч рублей, объяснили это «финансовыми трудностями» Статьи редакции
Петербургским силовикам грозит до 15 лет тюрьмы.
Прокуратура потребовала назначить по 15 лет колонии строгого режима петербургским нацгвардейцам Никите Лаврентьеву и Александру Бойкову. Об этом пишет «Медиазона».
Экс-силовиков обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК, часть 3 статьи 286 УК), хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК) и получении взяток в крупном размере (часть 9 статьи 290 УК).
На последнем слове они заявили, что на совершение преступлений «их подтолкнули финансовые трудности: небольшая зарплата и ипотека». Они признали вину и извинились перед школьником.
Нацгвардейцы остановили 16-летнего школьника в июле 2019 года. Они якобы обнаружили у него наркотики и потребовали 300 тысяч рублей. Подросток на месте отдал им 40 тысяч рублей и обратился в полицию, когда поехал в банкомат снимать другую часть взятки.
После этого эпизода против силовиков завели ещё 10 уголовных дел — по статьям о взятке и превышении должностных полномочий.
Если у гуляющего подростка в кармане сумма выше средней российской зарплаты, то надо в первую очередь думать о том, чтобы защитить подростка, чтобы никто у него эти деньги не отобрал. В первую очередь надо думать о том, что твоя основная функция - защищать граждан, а не отбирать у них деньги.
твоя основная функция - защищать граждан, а не отбирать у них деньги.
Смешно сказал.
Миш, ты бы школу милиции с такими внутренними траблами не закончил
Главное не продавать принципы и чётко наметить ориентиры. Поступать правильно сложно, но можно. Принципиальные люди есть везде. И если ты покажешь, что ты человек твёрдый, то другие принципиальные люди, которые есть на разных постах, тебе помогут. Главное не сломаться.
Принципиальные люди есть везде.
А у вас есть ответ на вопрос, как можно работая в органах не брать взятки, если у моих знакомых ежемесячная зарплата меньше чем я тратил живя в России на необходимые вещи (еда/коммуналка/бензин/детский садик/школа)? И я не покупал фуагра и луивитон. Просто качественные, но не дорогие вещи покупал.
Было бы дело, если б у пацана были родители с меньшими возможностями?
нет
16-летнего школьник
Подросток на месте отдал им 40 тысяч рублей
поехал в банкомат снимать другую часть взятки
300 тысяч рублей
Лол, обосрать себе всю жизнь ради 300 тысяч даже не баксов. Что на это можно купить? Видеокарту?
Так у них таких ребят по 5 штук в день, о чем ты. Это их основная деятельность
Родственник мусором работает?
Хорошие сидят наверное в соседнем кабинете от плохих, пьют чай и такие «нет, ну мы тоже насилуем в жопу, но что бы бутылкой от шампанского… ну это уже перебор» так как то?
Свободу узникам совести
Жаль их, теперь понятно, почему Путин решил 10к подкинуть ред.
10 пенсам.
Силовикам 15. У них ипотека.
Пенсионерам не так нужны деньги. ред.
Пенсионеры с ипотекой уже расчитались)))
Пенсионеры получали жильё бесплатно, ибо они родом из СССР.
Тогда и слова такого не было "ипотека".
Люди, помните ли вы старые времена? ©
Ну в тюрьме теперь финансовых трудностей не будет.. будут другие.. :D