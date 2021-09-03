Самая дешёвая «мишленовская» закусочная в Сингапуре лишилась единственной звезды. В ней подавали рис с курицей за 2,5$ Статьи редакции
За это блюдо в 2016 году заведению и дали «мишленовскую» звезду.
В красный гид «Мишлен» 2021 года не включили шеф-повара Чана Хонг Мэна из Сингапура, прославившегося тем, что подаёт самое дешёвое блюдо, отмеченное «мишленовской» звездой. По каким причинам закусочная лишилась её — неизвестно.
Звезду присуждают, основываясь на пяти критериях: качество ингредиентов, владение кулинарными техниками, личность шеф-повара на кухне, соотношение цены и качества и постоянность вкуса блюда от визита к визиту. Несколько «инспекторов» посещают заведение пять раз в неделю и заказывают блюдо два раза в день. Они сами оплачивают свою еду, всё происходит в условиях полной анонимности.
Сингапурский ресторанный критик KF Seetoh рассказал CNN, что качество еды в закусочной Мэна Hawker Chan упало после того, как повар открыл сеть собственных ресторанов. Решение «Мишлен» он объяснил желанием «сохранить престиж своей звёздной системы».
Шеф-повар Чан Хонг Мэн прославился в 2016 году, когда получил «мишленовскую» звезду за простую соевую курицу и рис. Блюдо подавали всего за 2,5 доллара (примерно 182 рубля) в киоске в центре Чайнатауна.
После этого рестораны под франшизой Мэна открылись в Таиланде и на Филиппинах, а он переименовал сеть из Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodles в Hawker Chan.
Кароче записывайте мой рецепт: Варишь рис, варишь курицу. Курицу нарезаешь мелко. Всё это заливаешь майонезом и перемешиваешь до однородной консистенции. Получается невероятно вкусно. Звезду Мишлена мне не надо, я это делаю исключительно для людей.
Если рецепт понравится, могу рассказать свой рецепт макаронов с сыром и колбасой.
заливаешь майонезом
И получаешь хрючево
Ты попробуй. Одна из самых вкусных вещей, которые я ел.
Майонез - это бичь даже среди бичей
Бичь среди бичей - это подгонять свои кулинарные предпочтения под мнение окружающих
А что скажете о боярышнике? Некоторые ценители и его пьют радостно. Тоже не бич среди бичей?
до однородной консистенции
может блендером? курицу до размера риса как-то запарно нарезать
Нет, не блендером. Варёная курица когда нарежешь она сама на волокна разваливается при перемешивании. Хотя до однородной консистенции может я не совсем правильно выразился - не до кремовой консистенции, а чтобы всё активно размешалось без комков риса и однородностей в курице. Довольно однородно, но не до конца. Небольшие различия в текстуре мягкого риса и волокнистой курицы добавляют кайфа.
прославился в 2016 году, когда получил «мишленовскую» звезду за простую соевую курицу и рис
даже в курицу сою пихают, сволочи
За 2,5 доллара не может быть вкуснейшей курицы, точка конец
Пробовал?
Миска рис отобрали, что с кошка женой будет?
У меня в столовке на работе дешевле и лучше курицу делают
Я думаю, «Мишлен» поступил абсолютно верно и защитил достоинство своих звёзд.
KFSee-toh
сингапурский ресторанный критик