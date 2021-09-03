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Новости
Sasha Shambilova

Самая дешёвая «мишленовская» закусочная в Сингапуре лишилась единственной звезды. В ней подавали рис с курицей за 2,5$ Статьи редакции

За это блюдо в 2016 году заведению и дали «мишленовскую» звезду.

35 35 комментариев
5862 просмотров
Чан Хонг Мэн, основатель Hawker Chan Фото Getty Images

В красный гид «Мишлен» 2021 года не включили шеф-повара Чана Хонг Мэна из Сингапура, прославившегося тем, что подаёт самое дешёвое блюдо, отмеченное «мишленовской» звездой. По каким причинам закусочная лишилась её — неизвестно.

Звезду присуждают, основываясь на пяти критериях: качество ингредиентов, владение кулинарными техниками, личность шеф-повара на кухне, соотношение цены и качества и постоянность вкуса блюда от визита к визиту. Несколько «инспекторов» посещают заведение пять раз в неделю и заказывают блюдо два раза в день. Они сами оплачивают свою еду, всё происходит в условиях полной анонимности.

Сингапурский ресторанный критик KF Seetoh рассказал CNN, что качество еды в закусочной Мэна Hawker Chan упало после того, как повар открыл сеть собственных ресторанов. Решение «Мишлен» он объяснил желанием «сохранить престиж своей звёздной системы».

Я думаю, «Мишлен» поступил абсолютно верно и защитил достоинство своих звёзд.

KF Seetoh
сингапурский ресторанный критик

Шеф-повар Чан Хонг Мэн прославился в 2016 году, когда получил «мишленовскую» звезду за простую соевую курицу и рис. Блюдо подавали всего за 2,5 доллара (примерно 182 рубля) в киоске в центре Чайнатауна.

Фото Getty Images

После этого рестораны под франшизой Мэна открылись в Таиланде и на Филиппинах, а он переименовал сеть из Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodles в Hawker Chan.

#новости #еда #сингапур

35 35 комментариев
14
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35 комментариев
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Социальный нос

12

Кароче записывайте мой рецепт: Варишь рис, варишь курицу. Курицу нарезаешь мелко. Всё это заливаешь майонезом и перемешиваешь до однородной консистенции. Получается невероятно вкусно. Звезду Мишлена мне не надо, я это делаю исключительно для людей.
Если рецепт понравится, могу рассказать свой рецепт макаронов с сыром и колбасой.

Ответить
Социальный

alexferman

34

заливаешь майонезом

И получаешь хрючево

Ответить
alexferman

Митрич

4

Не переживайте, чувство юмора и вам когда-нибудь завезут.

Ответить
alexferman

Kir Kirsky

4

Ухх бля

Ответить
alexferman

Социальный нос

1

Ты попробуй. Одна из самых вкусных вещей, которые я ел.

Ответить
Социаль…

alexferman

0

Я не ем майонез

Ответить
alexfer…

mt

1
Ответить
Социальный

Алекс Моралекс 1

0

Майонез - это бичь даже среди бичей

Ответить
Алекс

Социальный нос

9

Бичь среди бичей - это подгонять свои кулинарные предпочтения под мнение окружающих

Ответить
Социаль…

Stolik Strigil

0

А что скажете о боярышнике? Некоторые ценители и его пьют радостно. Тоже не бич среди бичей?

Ответить
Stolik

Социальный нос

7

Если пьют радостно, то пусть пьют радостно

Ответить
Алекс

mt

0

Отличный универсальный соус. Не могу понять почему эстеты так его ненавидят.

Ответить
Алекс

smpeon

0

Мазик топ, его даже просто намазав на хлеб вкусно есть

Ответить
Социальный

Sergey Michko

0

до однородной консистенции 

может блендером? курицу до размера риса как-то запарно нарезать

Ответить
Sergey

Социальный нос

0

Нет, не блендером. Варёная курица когда нарежешь она сама на волокна разваливается при перемешивании. Хотя до однородной консистенции может я не совсем правильно выразился - не до кремовой консистенции, а чтобы всё активно размешалось без комков риса и однородностей в курице. Довольно однородно, но не до конца. Небольшие различия в текстуре мягкого риса и волокнистой курицы добавляют кайфа.

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Тихий ихтиандр

10

Самая дешёвая «мишленовская» закусочная в Сингапуре лишилась единственной звезды. В ней подавали рис за 2,5 доллара

Что с заголовком? Не смущает, что рис был с вкуснейшей азиатской курицей? А то из заголовка возникает ощущение, что он продавал обычный рис

Ответить
Тихий

Sasha Shambilova

2

спасибо за замечание. уточнила)

Ответить
Sasha

умный человек

3

прославился в 2016 году, когда получил «мишленовскую» звезду за простую соевую курицу и рис

даже в курицу сою пихают, сволочи

Ответить
Тихий

Кирилл Вселенский

0

За 2,5 доллара не может быть вкуснейшей курицы, точка конец

Ответить
Кирилл

Золотой утюг

1

запятая

Ответить
Кирилл

Shenmue

0

Ну вот, звезда мишлена доказывает, что может, точка с чёрточкой восклицательный знак

Ответить
Shenmue

Кирилл

1

Да это реферанс в сторону любителей справедливости

Ответить
Тихий

Luchano Spaguetti

0

Пробовал? 

Ответить
Luchano

Тихий ихтиандр

0

У него — нет. А так, да, конечно. 

Ответить

Леха

6

Миска рис отобрали, что с кошка женой будет?

Ответить
Леха

alexferman

1

Подадут за 3,5 доллара

Ответить

duft seek

2

Я уронила сосиску

Ответить

Убежденный диод

0

Ну собсна деняки лучше звезды

Ответить

Денис Иванов

0

У меня в столовке на работе дешевле и лучше курицу делают

Ответить
Денис

Shenmue

0

Это, как Вы провели сравнение?

Ответить
Shenmue

Вася Пражкин

1

По картинке сравнил, наверное..

Ответить

Оперативный диод

0

Рад

Ответить

Sergey Michko

0

Я думаю, «Мишлен» поступил абсолютно верно и защитил достоинство своих звёзд.

KFSee-toh
сингапурский ресторанный критик

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Максим Шпилёв

0

Это новости???

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Людской Даниль

0

Минус звезда и миска рис с курица

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