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Новости
Яна Ломакина

Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню Шуфутинского «Третье сентября» Статьи редакции

Оригинальным треком и его альтернативными версиями разбавляли перерывы между новостями и другими радиопрограммами.

9 9 комментариев
657 просмотров

Радиостанция Dipol.FM в Тюмени транслировала в эфире песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября», кавер-версии и ремиксы на неё четыре часа. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель радиостанции.

Песня действительно играла четыре часа подряд, но это не одна и та же песня. В оригинале она звучала после всех знаковых моментов: в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов, и разбавлялась другими треками: каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм.

Роман Ильич
программный директор Dipol.FM

Программный директор Dipol.FM отметил, что песня Шуфутинского звучит в утреннем эфире уже третий год подряд — на радиостанции это традиция.

За несколько лет песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» стала мемом, а день, который в ней упоминается превратился в полноценный праздник русскоязычного сегмента интернета.

Мем: 3 сентября — Интернет на TJ
«3 сентября» — известная песня российского шансонье Михаила Шуфутинского, записанная вместе с…
tjournal.ru

#новости #регионы #мемы

9 9 комментариев
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Людской Даниль

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Гачи микс звучал? 

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Людской

Le Petit Train Jaune

0

Чтобы освежать темпоритм 

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Володя Беда

3

Вот если 4 часа играл фраза «Я Календарь», то было бы смешнее

Ответить
Володя

Социальный нос

2

ред.

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Социальный

Deerp Deerp

0

Этим пытают в Гуантанамо наверное

Ответить
Социальный

Дурацкий Влад

0

Спустя 10 секунд начал слышать Jakarta.
Это секретное послание?

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Володя

Минтимер Шаймиев

0

https://www.youtube.com/watch?v=8dHU0RCBYnc

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Ранний диод

0

Где нажатие-уведомление?

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Люц Шнайдер

0

Версия от меня

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