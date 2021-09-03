Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню Шуфутинского «Третье сентября» Статьи редакции
Оригинальным треком и его альтернативными версиями разбавляли перерывы между новостями и другими радиопрограммами.
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Радиостанция Dipol.FM в Тюмени транслировала в эфире песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября», кавер-версии и ремиксы на неё четыре часа. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель радиостанции.
Программный директор Dipol.FM отметил, что песня Шуфутинского звучит в утреннем эфире уже третий год подряд — на радиостанции это традиция.
За несколько лет песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» стала мемом, а день, который в ней упоминается превратился в полноценный праздник русскоязычного сегмента интернета.
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9 комментариев
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3
Вот если 4 часа играл фраза «Я Календарь», то было бы смешнее
2
ред.
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