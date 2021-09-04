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Новости
Sasha Shambilova

С 29 декабря мигрантов обяжут получать карту с чипом о пройденной дактилоскопии — идентификации по отпечаткам пальцев Статьи редакции

Процедура станет обязательной для всех, кто приезжает на срок более 90 дней.

Все мигранты, приезжающие в Россию на длительный срок, должны будут пройти дактилоскопию и фотографирование. После этого им выдадут пластиковую карту с чипом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

Карты с чипом оформят при наличии технической возможности. В остальных случаях документы выдадут без него. На лицевой стороне карты разместят фотографию иностранца, на обратной — сведения о гражданстве и документе, удостоверяющем личность.

Новые правила начнут действовать 29 декабря. До этого обязательную дактилоскопию должны пройти только те, кто хочет оформить в России патент, разрешение на работу, вид на жительство или гражданство РФ.

#новости

1714 просмотров
25 25 комментариев
11
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25 комментариев
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Аналитика на Диване

12

Ссаными тряпками автора нужно гнать за такое заголовки. Что дальше? - Тинькофф и Сбербанк массово чипировали клиентов своими карточками? 

Ответить
Аналитика

Sasha Shambilova

4

большое спасибо за мнение (: 
поправила заголовок

Ответить
Sasha

Подобный

13

Обновил страницу - надеялся, что заголовок будет изменён на "Тинькофф и Сбербанк массово чипировали клиентов своими карточками"

Ответить
Подобный

Ложный бас

5

Надеятся глупо, лучше предупредить всех знакомых в вотсапе и одноклассниках

Ответить

Методический Мурод

6

Чип и Киргиз спешат на помощь 

Ответить

Методический Мурод

3
Ответить
Методический

Феминизм здорового человека

0

Мустангу канешн жизненно необходим чип тюнинг бггг

Ответить
Феминизм

Методический

1

Напоминаю, что там может быть двухлитровая пачка сока

Ответить

Некоторые Валера

3

Хороший заголовок

Ответить

TJaba

2

Ееее чипирование

Ответить
TJaba

Argumenta Ambigua

0

В детстве мне казалось это классным

Ответить

Антон Лисин

0

Всякое говно завозят в уютную страну 

Ответить
Антон

Грамотный танк88

0

Какое?

Ответить
Грамотный

Vitalii Lepeshev

3

И, главное, про какую уютную страну речь?

Ответить
Vitalii

Грамотный танк88

1

Вариантов не много. Украина или Казахстан

Ответить
Антон

Dmitry R.

–4

улицы мести за три копейки ты будешь?

Ответить
Dmitry

Рыжий

0

Цыгане будут. У нас они метут улицы, например. А вот траву косят мигранты. Хотя в некоторых районах местных алкашей набирают на покос травы.
Можно подумать, что если число мигрантов резко сократится - не придётся поднимать зп для того, чтобы привлечь людей на работу 

Ответить
Рыжий

Dmitry R.

0

Цыгане

аа ну это конечно другое дело. они-то куда лучше мигрантов.

Ответить
Dmitry

Рыжий

0

Только цыган нельзя не пускать в страну. Т.к они в ней живут не один век уже 

Ответить
Dmitry

Грамотный танк88

0

Никто не должен мести улицы за три копейки.

Ответить

Подобный инструмент

0

Проблемы отпечатков пальце - отпечатки с места преступления обычно неполные и смазанные. И итоговое сличение производится не на компьютере, а вручную. А это огромное поле для ошибок и предвзятости. Доказано, что эксперты могут неосознанно менять своё мнение в зависимости от деталей дела.

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Сержант Волков

0

Предсказания гения сбываются ред.

Ответить

пирог же

0

Лет 12 назад, когда Навальный угорал по правой теме, он предлагал у всех мигрантов на границе сразу отпечатки пальцев брать.
Ну или что-то в этом духе

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Photuum

0

Белорусам нинада. 

Ответить

Зеленый шмель

0

ну и ок

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