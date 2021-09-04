Процедура станет обязательной для всех, кто приезжает на срок более 90 дней.

Все мигранты, приезжающие в Россию на длительный срок, должны будут пройти дактилоскопию и фотографирование. После этого им выдадут пластиковую карту с чипом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

Карты с чипом оформят при наличии технической возможности. В остальных случаях документы выдадут без него. На лицевой стороне карты разместят фотографию иностранца, на обратной — сведения о гражданстве и документе, удостоверяющем личность.

Новые правила начнут действовать 29 декабря. До этого обязательную дактилоскопию должны пройти только те, кто хочет оформить в России патент, разрешение на работу, вид на жительство или гражданство РФ.