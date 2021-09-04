С 29 декабря мигрантов обяжут получать карту с чипом о пройденной дактилоскопии — идентификации по отпечаткам пальцев Статьи редакции
Процедура станет обязательной для всех, кто приезжает на срок более 90 дней.
Все мигранты, приезжающие в Россию на длительный срок, должны будут пройти дактилоскопию и фотографирование. После этого им выдадут пластиковую карту с чипом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.
Карты с чипом оформят при наличии технической возможности. В остальных случаях документы выдадут без него. На лицевой стороне карты разместят фотографию иностранца, на обратной — сведения о гражданстве и документе, удостоверяющем личность.
Новые правила начнут действовать 29 декабря. До этого обязательную дактилоскопию должны пройти только те, кто хочет оформить в России патент, разрешение на работу, вид на жительство или гражданство РФ.
Ссаными тряпками автора нужно гнать за такое заголовки. Что дальше? - Тинькофф и Сбербанк массово чипировали клиентов своими карточками?
Мустангу канешн жизненно необходим чип тюнинг бггг
Ееее чипирование
Всякое говно завозят в уютную страну
Какое?
И, главное, про какую уютную страну речь?
Проблемы отпечатков пальце - отпечатки с места преступления обычно неполные и смазанные. И итоговое сличение производится не на компьютере, а вручную. А это огромное поле для ошибок и предвзятости. Доказано, что эксперты могут неосознанно менять своё мнение в зависимости от деталей дела.
Лет 12 назад, когда Навальный угорал по правой теме, он предлагал у всех мигрантов на границе сразу отпечатки пальцев брать.
Ну или что-то в этом духе