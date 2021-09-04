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Новости
Sasha Shambilova

NBC: США заподозрили около 100 эвакуированных афганцев в связях с террористическими организациями Статьи редакции

По словам источников телеканала, двух человек отправили в Косово для дополнительных проверок.

15 15 комментариев
996 просмотров
Фото Reuters

Из 30 тысяч эвакуированных афганцев 10 тысяч нуждаются в дополнительных проверках. Власти США заподозрили около 100 из них в связях с «Талибаном»* и другими террористическими организациями. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Из-за сильных подозрений двух человек перенаправили из США в Косово для дополнительных проверок. Туда перенаправят при необходимости и других эвакуированных из Афганистана.

Источники также сообщили, что некоторых из вывезенных афганцев депортировали из США за различные правонарушения. Что будет с ними дальше, решит Министерство внутренней безопасности.

Однако чиновники действуют «из-за чрезмерной осторожности», поэтому попавшие под подозрение могут и не представлять угрозу. Источники NBC подчеркнули, что поводом для дополнительной проверки могли стать данные эвакуированных — имя, номер телефона или факты из биографии.

Многих людей вывезли очень быстро, и разведывательное сообщество усердно работает над оценкой, представляет ли кто-либо из них угрозу. Мы не собираемся выпускать в общество людей, которые скрывают неразрешённую и опасную информацию.

Источник NBC в правоохранительных органах

США завершили эвакуацию Афганистана и вывели войска 30 августа. Всего страна вывезла более 122 тысяч мирных жителей.

Военная миссия США в Афганистане продлилась 19 лет и почти 11 месяцев. Она началась вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда члены самой могущественной исламской группировки в стране «Талибан»* отказались выдать его организатора Усаму бен Ладена.

Решение о выводе войск приняли в 2020 году по договору с талибами. Оба десятилетия война оставалась одной из самых сложных и противоречивых тем в американской политике.

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После этого группировка «Талибан»* организовала масштабное наступление и к началу августа захватила около 65% страны. 15 августа боевики вошли в столицу Афганистана Кабул.

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*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #война #войны21века #сша

15 15 комментариев
5
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Дмитрий Иванов

12

Вот так неожиданность!

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Дмитрий

супрематизм 2.0

0

С сайгонскими беженцами было тоже самое. ВНЕЗАПНО, да?

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Соколов Андрей

4

Вот это поворот!

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Вечерний кофе

2

А вот нехуй вывозить левых афганцев. Надо было проверять по бд бывших помощников США и вывозить их.

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Вечерний

Оперативный паркур

1

так они составили, даже талибам их "оставили", чтоб они их не трогали и сразу расстреливали ред.

Байден рассказал о передаче талибам…
Американский контингент в Кабуле передавал боевикам «Талибана» списки с персональными данными…
lenta.ru
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Оперативный

Оперативный

1
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«Талибан» получил доступ к американским биометрическим устройствам, которые могут помочь им…
lenta.ru
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Вечерний

Подобный инструмент

0

Во-первых, там были стрессовая ситуация, всё в спешке было и в условиях постоянной угрозы взрыва. Во-вторых, возможное наличие даже среди "своих" двойных агентов.

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Оперативный Илья

1

Зато Косово признанное государство

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Плодово-ягодная Трансмиссия

1
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Удивленный шмель

0

Я бы на месте талибов тоже бы отправил агентов в западные страны, что бы дискредитировать афганцев, которые не хотят жить в Афганистане. Так что этого вполне следовало ожидать. ред.

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Удивленный

Михаил Михалыч

2

А ты хитер

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Михаил

Удивленный шмель

0

Да тут на самом деле много ума не надо.

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Методический Мурод

0
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Пожарный томагавк_два

0

Никто не мог этого ожидать

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Подобный инструмент

0
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