NBC: США заподозрили около 100 эвакуированных афганцев в связях с террористическими организациями Статьи редакции
По словам источников телеканала, двух человек отправили в Косово для дополнительных проверок.
Из 30 тысяч эвакуированных афганцев 10 тысяч нуждаются в дополнительных проверках. Власти США заподозрили около 100 из них в связях с «Талибаном»* и другими террористическими организациями. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Из-за сильных подозрений двух человек перенаправили из США в Косово для дополнительных проверок. Туда перенаправят при необходимости и других эвакуированных из Афганистана.
Источники также сообщили, что некоторых из вывезенных афганцев депортировали из США за различные правонарушения. Что будет с ними дальше, решит Министерство внутренней безопасности.
Однако чиновники действуют «из-за чрезмерной осторожности», поэтому попавшие под подозрение могут и не представлять угрозу. Источники NBC подчеркнули, что поводом для дополнительной проверки могли стать данные эвакуированных — имя, номер телефона или факты из биографии.
США завершили эвакуацию Афганистана и вывели войска 30 августа. Всего страна вывезла более 122 тысяч мирных жителей.
Военная миссия США в Афганистане продлилась 19 лет и почти 11 месяцев. Она началась вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда члены самой могущественной исламской группировки в стране «Талибан»* отказались выдать его организатора Усаму бен Ладена.
Решение о выводе войск приняли в 2020 году по договору с талибами. Оба десятилетия война оставалась одной из самых сложных и противоречивых тем в американской политике.
После этого группировка «Талибан»* организовала масштабное наступление и к началу августа захватила около 65% страны. 15 августа боевики вошли в столицу Афганистана Кабул.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
Вот так неожиданность!
так они составили, даже талибам их "оставили", чтоб они их не трогали и сразу расстреливали ред.
Во-первых, там были стрессовая ситуация, всё в спешке было и в условиях постоянной угрозы взрыва. Во-вторых, возможное наличие даже среди "своих" двойных агентов.
А ты хитер