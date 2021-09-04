По словам источников телеканала, двух человек отправили в Косово для дополнительных проверок.

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Из 30 тысяч эвакуированных афганцев 10 тысяч нуждаются в дополнительных проверках. Власти США заподозрили около 100 из них в связях с «Талибаном»* и другими террористическими организациями. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Из-за сильных подозрений двух человек перенаправили из США в Косово для дополнительных проверок. Туда перенаправят при необходимости и других эвакуированных из Афганистана.

Источники также сообщили, что некоторых из вывезенных афганцев депортировали из США за различные правонарушения. Что будет с ними дальше, решит Министерство внутренней безопасности.

Однако чиновники действуют «из-за чрезмерной осторожности», поэтому попавшие под подозрение могут и не представлять угрозу. Источники NBC подчеркнули, что поводом для дополнительной проверки могли стать данные эвакуированных — имя, номер телефона или факты из биографии.

Многих людей вывезли очень быстро, и разведывательное сообщество усердно работает над оценкой, представляет ли кто-либо из них угрозу. Мы не собираемся выпускать в общество людей, которые скрывают неразрешённую и опасную информацию. Источник NBC в правоохранительных органах

США завершили эвакуацию Афганистана и вывели войска 30 августа. Всего страна вывезла более 122 тысяч мирных жителей.

Военная миссия США в Афганистане продлилась 19 лет и почти 11 месяцев. Она началась вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда члены самой могущественной исламской группировки в стране «Талибан»* отказались выдать его организатора Усаму бен Ладена.

Решение о выводе войск приняли в 2020 году по договору с талибами. Оба десятилетия война оставалась одной из самых сложных и противоречивых тем в американской политике.

После этого группировка «Талибан»* организовала масштабное наступление и к началу августа захватила около 65% страны. 15 августа боевики вошли в столицу Афганистана Кабул.