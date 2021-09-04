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Новости
Sasha Shambilova

«СМИ — совесть государства»: в Уфе журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку «иноагентов» Статьи редакции

О задержаниях не сообщается.

29 29 комментариев
716 просмотров
Фото из телеграм-канала «Большой Хапок 2.0»

4 сентября журналисты Уфы вышли на пикеты около стелы здания МВД, посвящённой правам человека, и на площадь у Гостиного двора. Они выступили против статуса «иностранный агент» и призвали бороться с коррупцией, а не со СМИ. Об этом сообщает телеканал UTV.

В пикетах приняли участие:

  • корреспондентка телеканала UTV Эльнара Хасанова;
  • корреспондентка «Коммерсант-Башкортостан» Дарья Кучеренко;
  • корреспондентка РИА ЕАН Ольга Блажнова;
  • член Совета по правам человека при Главе Башкирии Наталья Павлова;
  • журналисты Разиф Абдуллин и Наталья Вязовкина.

Хасанова сообщила, что к ней дважды подходили сотрудники ДПС и интересовались, не замёрзла и не промокла ли она. Они также сфотографировали журналистку, записали её паспортные данные и место жительства. О задержаниях не сообщается.

С 2017 года Министерство юстиции признало десятки изданий и журналистов СМИ-«иностранными агентами». В 2021 году в реестр внесли 20 российских журналистов, а также «Важные истории», The Insider, VTimes.io, «Медузу», «Первое антикоррупционное СМИ» и телеканал «Дождь». После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

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#новости #регионы #пикеты #медиа #иноагенты

29 29 комментариев
26
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29 комментариев
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Рыжий

9

 Они также сфотографировали журналистку, записали её паспортные данные и место жительства

Чтобы через пару недель без лишней шумихи инициировать уголовку какую-нибудь? 

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Рыжий

Stanislav Prokhorov

10

Зачем, можно же заебать ночными унизительными обысками, до самосожжения. ред.

Ответить
Stanislav

Рыжий

2

я заливаю глаза керосином, пусть всё горит, пусть всё  горит (с)

Ответить
Рыжий

Подобный инструмент

0

А что мешает сразу задержать с лишней шумихой, как это делали многократно до этого?

Ответить
Подобный

Рыжий

2

Единый день голосования через 2 недели? 

Ответить
Рыжий

Подобный

0

И как это мешает? Пару дней назад новые издания закинули в список инагентов, оказывают давление на всех кого можно. А тут задержать пару журналистов.

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Nevi Lant

–5

Почему только девушки/женщины вышли, а где х*емрази?

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Nevi

k. wintermute

9

Блять, как тебе самому не противно набрасывать ради беспочвенного срача?
Тебе кажется что этим очередным комментом ты набьёшь себе кармы? Или ты реально в новости про одиночные пикеты против мракобесия в стране видишь только фем-повестку? В любом случае, написал херню 

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k.

Евгений Марач

1

Шутку юмора не понимаем?

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Евгений

k. wintermute

4

Я не хочу чтобы комменты на ТЖ превратились в ДТФ, где такие «шутники» пишут донельзя заезженное мнение о новости, в форме самого популярного мема месяца и висят при этом в топах. 
Голосую своим минусом, чтобы в топе висел содержательный комментарий, поражающий дискуссию. 

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k.

Энергетический

1

Да не, хорошо набросил

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Энергет…

k. wintermute

0

Ок, приятного аппетита 

Ответить
k.

Энергетический

1

В его словах есть доля истины. С женщин в России спрос меньше. Журналисты мужчины чаще приговариваются к реальным срокам ред.

Ответить
Энергет…

Stanislav

1

Чёт я тараканьи перлы вспомнил типа "хуле вы протестанты женщинами прикрываетесь, вы выйдите против мусоров на раз, да отсидите как мужики потом пятнаху, а то как ссыкуны. Заставляете нас женщин бить и сажать." ред.

Ответить

k. wintermute

2

Они также сфотографировали журналистку, записали её паспортные данные и место жительства. О задержаниях не сообщается.

В список неправильных граждан? 

Ответить
k.

Семён Пашнин

0

В ГУЛАГ

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Семён

k. wintermute

0

Gulag 2 от авторов Despasito 2 and Fortnite 2 

Ответить
k.

Рыжий

0

Скорее от авторов "Она утонула" и "Я не буду менять пенсионный возраст"

Ответить
Рыжий

Stanislav

1

И авторов "Сейчас же не 37-й год — что хочешь, то и говори, тем более в Интернете, "черный воронок" за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то?"

Ответить

ouxen

0

выходить надо было год назад

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ouxen

Энергетический Мика

1

21 назад

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Евгений Марач

0

Способны ли эти "иноагенты" разрушить государство? Вполне. Но и сама система, и сама власть могут сами себя погубить, ибо, сами себе и противоречат, заигрывая и с левыми, и с правыми.

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Евгений

Stanislav Prokhorov

0

Как эти иноагенты способны разрушить государство, поесни? Если государство можно разрушить только говоря правду, то это жизнеспособность этого государства сомнительная ред.

Ответить

Михаил

0

если бы все журналисты выполняли свою работу , а именно были бы «совестью государства» , то не было бы закона о иноагентов и как минимум на столько явного и наглого беспредела с коррупцией и узурпации власти , а сейчас они борются со следствием , а не с первопричиной , которая ничего не изменит если власть имущие ослабят удавку - убрав статус иноагентов , после чего все эти сми заявят аля медуза ну мы своих отвоевали , а совесть государства для нас лишь на словах и вообще не наша забота ред.

Ответить
Михаил

Энергетический Мика

0

Журналисты традиционно переоценивают своё влияние на государство.

Ответить
Энергетический

Энергетический

0

Журналистика- 4ая власть! Ай, не бейте по почкам!

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Max Yankov

0

 О задержаниях не сообщается.

Так кто будет сообщать, если всех задержали

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ABOBA

0

СМИ — совесть государства

Значит, что у оппозиции нет совести

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Методический Мурод

0

О задержаниях ПОКА не сообщается

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