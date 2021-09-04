О задержаниях не сообщается.

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Фото из телеграм-канала «Большой Хапок 2.0»

4 сентября журналисты Уфы вышли на пикеты около стелы здания МВД, посвящённой правам человека, и на площадь у Гостиного двора. Они выступили против статуса «иностранный агент» и призвали бороться с коррупцией, а не со СМИ. Об этом сообщает телеканал UTV.

В пикетах приняли участие:

корреспондентка телеканала UTV Эльнара Хасанова;

корреспондентка «Коммерсант-Башкортостан» Дарья Кучеренко;



корреспондентка РИА ЕАН Ольга Блажнова;



член Совета по правам человека при Главе Башкирии Наталья Павлова;



журналисты Разиф Абдуллин и Наталья Вязовкина.



Хасанова сообщила, что к ней дважды подходили сотрудники ДПС и интересовались, не замёрзла и не промокла ли она. Они также сфотографировали журналистку, записали её паспортные данные и место жительства. О задержаниях не сообщается.

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