«СМИ — совесть государства»: в Уфе журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку «иноагентов» Статьи редакции
О задержаниях не сообщается.
4 сентября журналисты Уфы вышли на пикеты около стелы здания МВД, посвящённой правам человека, и на площадь у Гостиного двора. Они выступили против статуса «иностранный агент» и призвали бороться с коррупцией, а не со СМИ. Об этом сообщает телеканал UTV.
В пикетах приняли участие:
- корреспондентка телеканала UTV Эльнара Хасанова;
- корреспондентка «Коммерсант-Башкортостан» Дарья Кучеренко;
- корреспондентка РИА ЕАН Ольга Блажнова;
- член Совета по правам человека при Главе Башкирии Наталья Павлова;
- журналисты Разиф Абдуллин и Наталья Вязовкина.
Хасанова сообщила, что к ней дважды подходили сотрудники ДПС и интересовались, не замёрзла и не промокла ли она. Они также сфотографировали журналистку, записали её паспортные данные и место жительства. О задержаниях не сообщается.
С 2017 года Министерство юстиции признало десятки изданий и журналистов СМИ-«иностранными агентами». В 2021 году в реестр внесли 20 российских журналистов, а также «Важные истории», The Insider, VTimes.io, «Медузу», «Первое антикоррупционное СМИ» и телеканал «Дождь». После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
Они также сфотографировали журналистку, записали её паспортные данные и место жительства
Чтобы через пару недель без лишней шумихи инициировать уголовку какую-нибудь?
Зачем, можно же заебать ночными унизительными обысками, до самосожжения. ред.
А что мешает сразу задержать с лишней шумихой, как это делали многократно до этого?
Почему только девушки/женщины вышли, а где х*емрази?
Блять, как тебе самому не противно набрасывать ради беспочвенного срача?
Тебе кажется что этим очередным комментом ты набьёшь себе кармы? Или ты реально в новости про одиночные пикеты против мракобесия в стране видишь только фем-повестку? В любом случае, написал херню
Шутку юмора не понимаем?
Я не хочу чтобы комменты на ТЖ превратились в ДТФ, где такие «шутники» пишут донельзя заезженное мнение о новости, в форме самого популярного мема месяца и висят при этом в топах.
Голосую своим минусом, чтобы в топе висел содержательный комментарий, поражающий дискуссию.
Да не, хорошо набросил
Ок, приятного аппетита
В его словах есть доля истины. С женщин в России спрос меньше. Журналисты мужчины чаще приговариваются к реальным срокам ред.
Они также сфотографировали журналистку, записали её паспортные данные и место жительства. О задержаниях не сообщается.
В список неправильных граждан?
В ГУЛАГ
Gulag 2 от авторов Despasito 2 and Fortnite 2
Способны ли эти "иноагенты" разрушить государство? Вполне. Но и сама система, и сама власть могут сами себя погубить, ибо, сами себе и противоречат, заигрывая и с левыми, и с правыми.
Как эти иноагенты способны разрушить государство, поесни? Если государство можно разрушить только говоря правду, то это жизнеспособность этого государства сомнительная ред.
если бы все журналисты выполняли свою работу , а именно были бы «совестью государства» , то не было бы закона о иноагентов и как минимум на столько явного и наглого беспредела с коррупцией и узурпации власти , а сейчас они борются со следствием , а не с первопричиной , которая ничего не изменит если власть имущие ослабят удавку - убрав статус иноагентов , после чего все эти сми заявят аля медуза ну мы своих отвоевали , а совесть государства для нас лишь на словах и вообще не наша забота ред.
Журналисты традиционно переоценивают своё влияние на государство.