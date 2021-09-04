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Новости
Sasha Shambilova

В Афганистане женщины вышли на митинг за свои права. «Талибан» применил слезоточивый газ для разгона акции Статьи редакции

Женщины требовали включить их в состав правительства и получить место за столом переговоров с группировкой.

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1095 просмотров
Фото TOLO News

Более 50 женщин вышли на митинг за свои права в Кабуле. Когда они начали продвигаться к президентскому дворцы, боевики применили в отношении протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщает TOLO News.

Наша акция была мирной и спокойной, но они просто решили остановить нас любой ценой.

участница митинга
Видео TOLO News

Одна из участниц митинга получила травму, сообщает журналист TOLO News.

Saber perzad @saberperzad
Narges Sadat, was beaten by the Taliban during a demonstration in Kabul today.
#Afghanishtan #AfghanWomen #Taliban #HumanRights #women #WomensRights #EU

25 августа талибы временно запретили работающим женщинам выходить из дома, объяснив это мерами безопасности. По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.

17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.

Однако верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. После захвата власти талибы также уже насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.

Что происходит с правами женщин в Афганистане с…
В городах жалуются на вынужденный отказ женщин от работы и учёбы, а в отдалённых местах сообщают…
tjournal.ru

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

30 30 комментариев
11
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Специальный Данила

–8

а на каком основании они хотели в правительство? потому что женщины?

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Специальный

Untiy16

14

На том основнии, что у них забрали саму возможность туда попасть

Ответить
Untiy16

Специальный

–7

там и мужчин с улицы не брали))

Ответить
Специал…

Александр

7

А там женщины не с улицы вообще то. А люди кучу лет проработавшие в правительстве и гос службах. 

Ответить
Алексан…

Специальный

–8

пруфы? я потому и спросил, что в материале об этом инфы не увидел

Ответить
Специал…

Александр

10

Пруфов дохуя было за всё это время. Я хз, ты под камнем живёшь что ли. При америкосах женщин свободно брали в правительственные органы. Кучу раз писали об этом, в том числе и на тж. Их там дохуя уже работает везде. Точнее работало. ред.

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Специальный

Сергей Махалов

0

Ну есть же министерства по правам женщин, вот и они также. 

Ответить

Стильная самочка орангутана

3

А ты жопу за Навального поднять не можешь 🤡

Ответить
Стильная

Специальный Данила

–1

силовики выходят за пару косарей, а ты не можешь выйти за свое будущее)))

Ответить

Владимир Филатов

2

В Беларуси их бы уже дубинками отхуярили

Ответить
Владимир

Bibba La Bibba

0

Вы что хотите как в Беларуси?

Ответить

Рпош Ашршщ

1

@Феминизм ваша помощь там была бы как нельзя кстати

Ответить
Рпош

Специальный Данила

0

сделают пост, а одна участница возьмёт день за свой счёт, чтобы отвечать на комментарии

Ответить
Рпош

ред.

0

им некогда, они за феминитивы воюют

Ответить

Чембельбес

–3

Ну применение слезоточивого газа вполне мировая практика демократических государств, для Франции это стандартная ситуация.

Ответить
Чембельбес

Александр Лукашенко

5

Для Франции это стандартная ситуация когда начинаются погромы, мирных никто им не разгоняет. Так же и в других странах. Даже в раше, как правило, без него обходятся. Так что не пизди.  ред.

Ответить
Александр

Чембельбес

0

Кого антиковидные протестующие громили? 

Ответить
Чембель…

Александр

2

Я не ебу о ком и о чём ты. Ты хотя бы ссылки прилагай к своему пиздежу. 

Ответить
Александр

Рыжий

0

 Даже в раше, как правило, без него обходятся

Хз что хуже, когда распыляют газ или когда просто толпа идёт и хуячит дубинками

Ответить
Рыжий

Александр

0

"Хуячит дубинками" это уже беспредел силовиков наш фирменный. Я говорю про спец средства конкретно, хуячат дубинками потому что палева меньше, как крысы ебаные. ред.

Ответить

Llaren Hlaalo

1

но они просто решили остановить нас любой ценой.

Ну чё-то как-то мягко вышло для любой цены от Талибана Inc.

Ответить

Талантливый велосипед

1

Не стали взрывать, а использовали газ... оттепель

Ответить

Максим Хрущаков

1

50-ти смертницам не удалось воплотить свой план в смерть. Ой, то есть в жизнь. ред.

Ответить

Печальный американец

0

Кто молодец то в итоге?

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alexferman

0

Настоящие мужики

Ответить

Леха

0

«Талибан» применил слезоточивый газ для разгона акции

Ничем от западных правительств получается и не отличается 

Ответить

Методический Мурод

0

А могли бы полоснуть! 

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Александр Лукашенко

–1

Вот это я понимаю фемки. Респект. ред.

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Александр

Владимир Филатов

0

такие тебя свергнут

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Владимир

Александр

–1

Очень на это надеюсь.

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