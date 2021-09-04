В Афганистане женщины вышли на митинг за свои права. «Талибан» применил слезоточивый газ для разгона акции Статьи редакции
Женщины требовали включить их в состав правительства и получить место за столом переговоров с группировкой.
Более 50 женщин вышли на митинг за свои права в Кабуле. Когда они начали продвигаться к президентскому дворцы, боевики применили в отношении протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщает TOLO News.
Одна из участниц митинга получила травму, сообщает журналист TOLO News.
25 августа талибы временно запретили работающим женщинам выходить из дома, объяснив это мерами безопасности. По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.
17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.
Однако верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. После захвата власти талибы также уже насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
На том основнии, что у них забрали саму возможность туда попасть
там и мужчин с улицы не брали))
пруфы? я потому и спросил, что в материале об этом инфы не увидел
Пруфов дохуя было за всё это время. Я хз, ты под камнем живёшь что ли. При америкосах женщин свободно брали в правительственные органы. Кучу раз писали об этом, в том числе и на тж. Их там дохуя уже работает везде. Точнее работало. ред.
А ты жопу за Навального поднять не можешь 🤡
силовики выходят за пару косарей, а ты не можешь выйти за свое будущее)))
В Беларуси их бы уже дубинками отхуярили
@Феминизм ваша помощь там была бы как нельзя кстати
Ну применение слезоточивого газа вполне мировая практика демократических государств, для Франции это стандартная ситуация.
Для Франции это стандартная ситуация когда начинаются погромы, мирных никто им не разгоняет. Так же и в других странах. Даже в раше, как правило, без него обходятся. Так что не пизди. ред.
Кого антиковидные протестующие громили?
но они просто решили остановить нас любой ценой.
Ну чё-то как-то мягко вышло для любой цены от Талибана Inc.
50-ти смертницам не удалось воплотить свой план в смерть. Ой, то есть в жизнь. ред.
«Талибан» применил слезоточивый газ для разгона акции
Ничем от западных правительств получается и не отличается
Вот это я понимаю фемки. Респект. ред.