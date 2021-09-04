Женщины требовали включить их в состав правительства и получить место за столом переговоров с группировкой.

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Фото TOLO News

Более 50 женщин вышли на митинг за свои права в Кабуле. Когда они начали продвигаться к президентскому дворцы, боевики применили в отношении протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщает TOLO News.

Наша акция была мирной и спокойной, но они просто решили остановить нас любой ценой. участница митинга

Видео TOLO News

Одна из участниц митинга получила травму, сообщает журналист TOLO News.

25 августа талибы временно запретили работающим женщинам выходить из дома, объяснив это мерами безопасности. По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.

17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.

Однако верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. После захвата власти талибы также уже насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.