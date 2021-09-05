«Оставьте меня и мою семью в покое»: Халимат Тарамова записала видеообращение и попросила «не распространять слухи» Статьи редакции
Девушка заявила, что с ней всё в порядке и сейчас она находится с семьёй.
Инстаграм-аккаунт pro_chechnya выложил видеообращение Халимат Тарамовой, которую насильно увезли из кризисной квартиры Махачкалы в Чечню. Видео также запостил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
Тарамова обратилась к пользователям и попросила «не распространять ложные слухи» о ней и её семье.
Вечером 10 июня в кризисную квартиру в Махачкале ворвались сотрудники силовых структур Чечни. Там скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию, в том числе — Тарамова. Во время задержания девушка вместе с подругой пряталась на балконе. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место. Позже правозащитное движение «Марем» опубликовало видео задержания.
После задержания девушку вывезли в Чечню. Вскоре ЧГТРК «Грозный» опубликовал расследование «похищения» Тарамовой правозащитниками. В интервью девушка рассказала, что её права в семье не нарушаются, а также отвергла принадлежность к ЛГБТ. Ранее в своём видеообращении Тарамова сообщала, что бежала из дома, чтобы спастись от регулярных побоев. По данным «Российской ЛГБТ-сети», с угрозами девушка столкнулась из-за своей сексуальной ориентации. «Медуза» также выяснила, что Тарамову пытались «вылечить» из-за этого.
11 августа Baza сообщила, что девушка пыталась сбежать второй раз, но её снова нашли и привезли домой. «На этот раз условия её содержания гораздо жёстче и она, фактически, содержится под „домашним арестом“», — сообщило издание. После этого сбежавшая от «лечения» бисексуальности чеченка Аминат Лорсанова потребовала у СК провести расследование, потому что её могли убить или насильно выдать замуж.
"Вынуждена снять ролик..."
Если бы в Чечне не было преследования ЛГБТ, то и не была бы вынуждена
ясень-пень, что ее заставляют это говорить.
стоит просто посмотреть это видео
Зелимхан Бакаев. Чеченский певец. Приехал в Чечню на свадьбу своей родственницы и пропал. Через несколько месяцев на ютуб-канале пустом вышло это видео (не на этом канале) и снова пропал. На видео он такой "на расслабоне, кайфует в Германии". И при этом всё в этой комнате говорит, что он в РФ, на Кавказе. Был. Давно убит скорее всего. Возможно он был нетрадиционной ориентации. ред.