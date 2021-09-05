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Новости
Sasha Shambilova

«Оставьте меня и мою семью в покое»: Халимат Тарамова записала видеообращение и попросила «не распространять слухи» Статьи редакции

Девушка заявила, что с ней всё в порядке и сейчас она находится с семьёй.

15 15 комментариев
2759 просмотров
Видео из инстаграма pro_chechnya

Инстаграм-аккаунт pro_chechnya выложил видеообращение Халимат Тарамовой, которую насильно увезли из кризисной квартиры Махачкалы в Чечню. Видео также запостил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Тарамова обратилась к пользователям и попросила «не распространять ложные слухи» о ней и её семье.

Я, Тарамова Халимат, вынуждена снять ролик в связи с тем, что люди распространяют ложные слухи о том, что меня убили, меня держат в подвале, меня притесняют. Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили. Я в кругу своей семьи, родных и близких.

И я очень прошу, не распространяйте ложные слухи. Оставьте меня и мою семью в покое.

Халимат Тарамова

Вечером 10 июня в кризисную квартиру в Махачкале ворвались сотрудники силовых структур Чечни. Там скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию, в том числе — Тарамова. Во время задержания девушка вместе с подругой пряталась на балконе. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место. Позже правозащитное движение «Марем» опубликовало видео задержания.

После задержания девушку вывезли в Чечню. Вскоре ЧГТРК «Грозный» опубликовал расследование «похищения» Тарамовой правозащитниками. В интервью девушка рассказала, что её права в семье не нарушаются, а также отвергла принадлежность к ЛГБТ. Ранее в своём видеообращении Тарамова сообщала, что бежала из дома, чтобы спастись от регулярных побоев. По данным «Российской ЛГБТ-сети», с угрозами девушка столкнулась из-за своей сексуальной ориентации. «Медуза» также выяснила, что Тарамову пытались «вылечить» из-за этого.

11 августа Baza сообщила, что девушка пыталась сбежать второй раз, но её снова нашли и привезли домой. «На этот раз условия её содержания гораздо жёстче и она, фактически, содержится под „домашним арестом“», — сообщило издание. После этого сбежавшая от «лечения» бисексуальности чеченка Аминат Лорсанова потребовала у СК провести расследование, потому что её могли убить или насильно выдать замуж.

#новости #чечня #лгбт #тарамова

15 15 комментариев
6
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Трансгендолёт

29

Верим, что ее не притесняют так же сильно, как роликам с Протасевичем

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Алексей Логачев

14

"Вынуждена снять ролик..."

Если бы в Чечне не было преследования ЛГБТ, то и не была бы вынуждена

Ответить

Финансовый Влад

5

очень странное видео на самом деле

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Финансовый

Zakhar Zakharov

10

ясень-пень, что ее заставляют это говорить.
стоит просто посмотреть это видео

Ответить
Zakhar

Финансовый Влад

7

какой пиздец

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Andy

6

Дизлайкнул, за то что распространяете террористическую пропаганду.

Ответить

Андрей Тойх

6

А ручки-то трясутся

Ответить

Вечерний корабль

4

Ключевое слово "вынуждена"

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Lolllp

1

https://www.youtube.com/watch?v=qttrY5DDbKw

Ответить
Lolllp

Lolllp

2

Зелимхан Бакаев. Чеченский певец. Приехал в Чечню на свадьбу своей родственницы и пропал. Через несколько месяцев на ютуб-канале пустом вышло это видео (не на этом канале) и снова пропал. На видео он такой "на расслабоне, кайфует в Германии". И при этом всё в этой комнате говорит, что он в РФ, на Кавказе. Был. Давно убит скорее всего. Возможно он был нетрадиционной ориентации. ред.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

1

Традиционные ценности дон❤️☝🏻

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Vladimir Medvedev

1

Верим ей, как в аллаха.

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Артур Рева

0

Всё хорошо,но кто это? 

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Yaroslaff Chekunov

0

Ещё больше в покое? Такое возможно? ред.

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stepan ua

0

Ну я бы уже в таком случае отстал от неё.

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