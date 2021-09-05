Я, Тарамова Халимат, вынуждена снять ролик в связи с тем, что люди распространяют ложные слухи о том, что меня убили, меня держат в подвале, меня притесняют. Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили. Я в кругу своей семьи, родных и близких.

И я очень прошу, не распространяйте ложные слухи. Оставьте меня и мою семью в покое.