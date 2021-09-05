Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование» Статьи редакции
Решение приняли из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак «Умного голосования».
Арбитражный суд Москвы постановил не показывать словосочетание «умное голосование» в выдаче браузеров в качестве обеспечительной меры. Решения по «Яндексу» и Google опубликовали на сайте суде.
Иск к IT-компаниям подала фирма по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд» 3 сентября, в этот же день суд принял решение. В июле компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование». Одобрение Роспатента она получила в рекордные сроки: заявку подали 29 июня, а уже 27 июля ведомство её рассмотрело и приняло положительное решение.
Сподвижник Навального Иван Жданов отметил, что решение суда «незаконное».
Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.
Через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировал его. После этого команда Навального перенесла сайт на новый адрес, повторно его не блокировали. В июне 2021 года ведомство попросило Google прекратить техническую поддержку сайта.
Почему?
Эта инстанция полностью себя дискредитировала, она ничтожна и ничего общего с настоящим судом не имеет.
Этот суд нелегитимен, т.к. не одобрен либералами
Что не смеётесь? Не смешно? Это Россия!
Почему не смешно? Очень даже смешно. Потом еще посмеемся, когда это схавают и развернут очередной фронт "борьбы" в твиттере
когда это схавают и развернут очередной фронт "борьбы" в твиттере
Подобными словами ты обесцениваешь действия тысяч людей, которые в условиях реальной для них угрозы уголовных дел и физического насилия, действительно пытаются что-то делать. Журналистов, юристов, правозащитников, активистов и тд. Они не "хавают", а пытаются что-то изменить всеми своими силами. Но и максимальных усилий обычно бывает не достаточно. ред.
Им нужна явка, ты не понимаешь!
Делом чести гугла и яндекса будет подать аппеляцию и дотянуть до 20 сентября.
Решение приняли из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак «Умного голосования».
а в чем смысл просить себя исключить из поиска? что за бред
Я так понимаю, смысл в том, что они «запатентовали» словосочетание «умное голосование» и на этом основании просят Гугл и Яндекс не выдавать результаты с упоминанием умного голосования любыми другими лицами, которые такими упоминаниями якобы нарушают этот патент. Но это реально надо быто ебанутыми, чтобы согласиться это требование выполнить.
Так самое интересно, что они просят, чтобы по этому запросу вообще ничего не показывалось, не их организация, а вообще ничего.
Это если бы Apple попросил убрать из выдачи словосочетание "купить айфон"
Хм, вот подаёшь ты иск в суд, по закону имеешь право делать все что вздумается, а судья должен спросить: «ну вот ты не спеши, присядь, подумай, объясни мне, зачем тебе это надо, а? Да, да, по закону имеешь право, но нахрена, Вуди, ты посмотри вокруг, уважаемые люди не поймут эту инициативу, так что давай я сделаю вид что ничего не видел, а ты больше такой бред не пиши»?
вопрос скорее им а не вам, чтобы их потролить и спросить нафига им это надо
Фирма по продаже овечьей шерсти получившая права на товарный знак «Умного голосования».
Это вообще как? Я понимаю, страна возможностей, но это уже какой-то другой уровень ред.
Метаирония: овцы ←→ умное голосование.
метаирония - это когда ирония, но можно сказать, что и не ирония?
Очередной вброс, чтобы кормить либерах? А зачем их кормить, они ж все равно ничего не сделают
С регистрацией
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По работе знаю, что никто к подобным действиям Яндекс не обязывал
Раньше я после таких писал писал:
«Вот такие новости напоминают мне почему я переехал из РФ».
Но не могу же я такое по 5 раз в день писать, это будет как-то стрёмно. 🙄
Рамблер, настало твоё время!!!
В решении суда есть такое (см картинку)
Вопросы
1. Т.е. УГ - это не экстремизм?
2. Как они могли зарегистрировать то, что было у других с 2018 года?
Экстремизм тоже, конечно.
ну 2. это очевидно - нэвэльный и ко не регили умное голосование как товарный знак.
Если УГ - это теперь tm, то может быть китайцы смогут наконтрофактить мерча с логотипом? :)
В древнем риме было такое явление - проклятие памяти. Все упоминания о человеке, статуи, надписи - все уничтожалось. Такое чувство, что Путин пытается тоже самое проделать. Навальный сидит (срок будут продлевать), остальные разбежались по заграницам, а все, что осталось внутри страны - стереть даже упоминания.
Суд вообще проходит даже без нашего участия.
Вас никто в хер не ставит.
Ну ничего, сейчас подадут апелляцию и суд всё разрешит! Это какая-то ошибка! Законы не могут не работать!
Целый офис юристов, используют Умное голосование, а зарегистрировать его как товарный знак даже не пытались, зато теперь просят чтобы их звали в суд, потому что «ну мы же использовали это словосочетание, а значит должны присутствовать»?
А в чем была проблема самим зарегистрировать товарный знак ранее? Типа подстраховаться... Не? ред.
Товарный знак (ТЗ) - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 ГК РФ).
Кто-нибудь понял, что такое запретил "суд"? По запросу "умное голосование" что должны выдавать поисковики? Ничего не найдено? :D
Скоро правда будем кивать в телевизор и достаточно
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Забавно, на самом деле, смотреть, как левачье плачет иирвет на части власть в комментах, а ирл ничего не делает.
Ну правильно, Россия исчерпала свой лимит на революции в 1917-ом году.
В 90-ых сама власть устроила революцию. Не позорься
Но ведь вступление в законную силу ещё месяц
Решение приняли из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак «Умного голосования».
Компания отказывается от дополнительной халявной рекламы?