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Новости
Sasha Shambilova

Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование» Статьи редакции

Решение приняли из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак «Умного голосования».

135 135 комментариев
4585 просмотров

Арбитражный суд Москвы постановил не показывать словосочетание «умное голосование» в выдаче браузеров в качестве обеспечительной меры. Решения по «Яндексу» и Google опубликовали на сайте суде.

Иск к IT-компаниям подала фирма по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд» 3 сентября, в этот же день суд принял решение. В июле компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование». Одобрение Роспатента она получила в рекордные сроки: заявку подали 29 июня, а уже 27 июля ведомство её рассмотрело и приняло положительное решение.

Сподвижник Навального Иван Жданов отметил, что решение суда «незаконное».

Решение арбитражного суда незаконное: «Умное голосование» не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия.

Иван Жданов

Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.

Через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировал его. После этого команда Навального перенесла сайт на новый адрес, повторно его не блокировали. В июне 2021 года ведомство попросило Google прекратить техническую поддержку сайта.

#новости #навальный

135 135 комментариев
2
52
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135 комментариев
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Территориальный кран

97

Уважаемая редакция, не забывайте применять кавычки к слову "суд".

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Территориальный

Водный пистолет

–28

Почему?

Ответить
Водный

Территориальный

26

Эта инстанция полностью себя дискредитировала, она ничтожна и ничего общего с настоящим судом не имеет. 

Ответить
14 комментариев
Водный

Иван Дмитриев

–20

Этот суд нелегитимен, т.к. не одобрен либералами

Ответить
6 комментариев
Территориальный

Павел Фролов

3

Можно просто писать Российский суд, никаких кавычек тогда не надо

Ответить

Smaug The Terrible

50

Что не смеётесь? Не смешно? Это Россия!

Ответить
Smaug

Иван Дмитриев

0

Почему не смешно? Очень даже смешно. Потом еще посмеемся, когда это схавают и развернут очередной фронт "борьбы" в твиттере

Ответить
Иван

Современный

18

 когда это схавают и развернут очередной фронт "борьбы" в твиттере

Подобными словами ты обесцениваешь действия тысяч людей, которые в условиях реальной для них угрозы уголовных дел и физического насилия, действительно пытаются что-то делать. Журналистов, юристов, правозащитников, активистов и тд. Они не "хавают", а пытаются что-то изменить всеми своими силами. Но и максимальных усилий обычно бывает не достаточно. ред.

Ответить
9 комментариев

Современный бокал

37

Зачем власть так изворачивается? Она что, не знает, что у власти всё схвачено и выборы ничего не решают?

Ответить
Современный

Жидкий Денис

4

Им нужна явка, ты не понимаешь!

Ответить
Жидкий

Smaug The

9

НЕ нужна. Бюджетников, которые проголосуют за едро, они и так нагонят. А вот остальных они на выборах видеть не хотят.

Ответить
6 комментариев
Современный

Dmitry R.

2
Ответить
Dmitry

Ilia Maksiokov

0

Это мой тесть...(хотя наверно это любой  рандомный тесть)

Ответить

Иван

13

Делом чести гугла и яндекса будет подать аппеляцию и дотянуть до 20 сентября.

Ответить
Иван

Evil Pechenka

31

Честь Яндекса умерла вместе с Сегаловичем.

Ответить
Evil

Иван

0

все когда-то будем там

Ответить

Woody Johnson

9

Решение приняли из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак «Умного голосования».

а в чем смысл просить себя исключить из поиска? что за бред

Ответить
Woody

Андрей Тойх

22

Не надо искать смысл в действиях государственной машины

Ответить
Woody

Мисс Целлофан

14

Я так понимаю, смысл в том, что они «запатентовали» словосочетание «умное голосование» и на этом основании просят Гугл и Яндекс не выдавать результаты с упоминанием умного голосования любыми другими лицами, которые такими упоминаниями  якобы нарушают этот патент. Но это реально надо быто ебанутыми, чтобы согласиться это требование выполнить. 

Ответить
Мисс

Woody Johnson

11

Так самое интересно, что они просят, чтобы по этому запросу вообще ничего не показывалось, не их организация, а вообще ничего.
Это если бы Apple попросил убрать из выдачи словосочетание "купить айфон"

Ответить
5 комментариев
Woody

Smaug The Terrible

0

"деньги любят тишину" поговорка

Ответить
Woody

Леонид Гудимов

0

Хм, вот подаёшь ты иск в суд, по закону имеешь право делать все что вздумается, а судья должен спросить: «ну вот ты не спеши, присядь, подумай, объясни мне, зачем тебе это надо, а? Да, да, по закону имеешь право, но нахрена, Вуди, ты посмотри вокруг, уважаемые люди не поймут эту инициативу, так что давай я сделаю вид что ничего не видел, а ты больше такой бред не пиши»?

Ответить
Леонид

Woody Johnson

0

вопрос скорее им а не вам, чтобы их потролить и спросить нафига им это надо

Ответить
1 комментарий

Marhal_New _Arleana

7

Фирма по продаже овечьей шерсти получившая права на товарный знак «Умного голосования».

Это вообще как? Я понимаю, страна возможностей, но это уже какой-то другой уровень ред.

Ответить
Marhal_New

Evil Pechenka

4

Метаирония: овцы ←→ умное голосование.

Ответить
Evil

Marhal_New

1

Это как фраза Лукашенко про потерянных овечек

Ответить
Evil

Просто Тимуррр

0

метаирония - это когда ирония, но можно сказать, что и не ирония?

Ответить
1 комментарий

Vitaliy Vitalic

5

Умноое голосование – плохо!
Тупое голосование – хорошоооооо!

Ответить

beauty beatchez

–46

Очередной вброс, чтобы кормить либерах? А зачем их кормить, они ж все равно ничего не сделают

Ответить
beauty

Жидкий Денис

15

С регистрацией

Ответить
Жидкий

beauty beatchez

–30

Душа не выдержала вброса, появившегося в моей ленте

Ответить
8 комментариев

Комментарий удален

Комментарий удален

5 комментариев
beauty

Территориальный кран

2
Ответить
beauty

Arthorias

0

У тебя есть пруфы? Опровергни новость в посте или уёбывай ред.

Ответить
Arthorias

beauty beatchez

–6

По работе знаю, что никто к подобным действиям Яндекс не обязывал

Ответить
2 комментария

Рпош Ашршщ

3

https://duckduckgo.com/

Ответить

Evil Pechenka

3

Раньше я после таких писал писал:

«Вот такие новости напоминают мне почему я переехал из РФ».

Но не могу же я такое по 5 раз в день писать, это будет как-то стрёмно. 🙄

Ответить

Константин Кропачев

2

Рамблер, настало твоё время!!!

Ответить
Константин

Polina Malahova

3
Ответить
Polina

Константин

1
Ответить
Константин

Arthorias

1

Спасибо, нахуй надо. Это вообще единственный поисковик который так делает.

Ответить

Иван

2

В решении суда есть такое (см картинку)
Вопросы
1. Т.е. УГ - это не экстремизм?
2. Как они могли зарегистрировать то, что было у других с 2018 года?

Ответить
Иван

Evil Pechenka

0

Экстремизм тоже, конечно.

Ответить
Evil

Иван

0

тогда как им  выдали регистрацию? :)

Ответить
1 комментарий
Иван

Сальвадор Лемонес

0

ну 2. это очевидно - нэвэльный и ко не регили умное голосование как товарный знак.

Ответить
Сальвадор

Иван

0

тогда автор логотипа может сказать, что нарушают его права и аннулировать регистрацию

Ответить
3 комментария

Иван

2

Если УГ - это теперь tm, то может быть китайцы смогут наконтрофактить мерча с логотипом? :)

Ответить
Иван

AZP

0

Объёмы не те. Это же не браслеты для Mi band 5 по полдоллара за штуку на Али.

Ответить

Anton NS

2

В древнем риме было такое явление - проклятие памяти. Все упоминания о человеке, статуи, надписи - все уничтожалось. Такое чувство, что Путин пытается тоже самое проделать. Навальный сидит (срок будут продлевать), остальные разбежались по заграницам, а все, что осталось внутри страны - стереть даже упоминания.

Ответить

AZP

0

Суд вообще проходит даже без нашего участия.

Вас никто в хер не ставит.

Ответить
AZP

Жидкий Денис

5

Ну ничего, сейчас подадут апелляцию и суд всё разрешит! Это какая-то ошибка! Законы не могут не работать!

Ответить
AZP

Леонид Гудимов

–8

Целый офис юристов, используют Умное голосование, а зарегистрировать его как товарный знак даже не пытались, зато теперь просят чтобы их звали в суд, потому что «ну мы же использовали это словосочетание, а значит должны присутствовать»?

Ответить

Михаил Ч

–12

А в чем была проблема самим зарегистрировать товарный знак ранее? Типа подстраховаться... Не? ред.

Ответить
Михаил

Polina Malahova

1

Товарный знак (ТЗ) - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 ГК РФ). 

Ответить
Polina

Михаил Ч

–4

Ну типа так сложно было догадаться, что власти могут зарегать товарный знак и с помощью него давить на УГ. Это ж надо Вангой быть, разве мог кто такое представить? ред.

Ответить
2 комментария

Владимир Березин

1

Кто-нибудь понял, что такое запретил "суд"? По запросу "умное голосование" что должны выдавать поисковики? Ничего не найдено? :D

Ответить

Exorcist

1

ебать как удобно

Ответить

iFlow Games

1

Боже, какой же абсурд. Театр абсурда.

Ответить

Андрей Рядькин

0

Скоро правда будем кивать в телевизор и достаточно

Ответить
Андрей

Сальвадор Лемонес

2

Вы находитесь здесь.

Ответить
Сальвадор

Территориальный

0

мы находимся на тж 

Ответить
2 комментария

beauty beatchez

–24

Забавно, на самом деле, смотреть, как левачье плачет иирвет на части власть в комментах, а ирл ничего не делает.
Ну правильно, Россия исчерпала свой лимит на революции в 1917-ом году.

Ответить
beauty

Goose in Bus

1

опять новорег со со старой методикой 

Ответить
beauty

Рыжий

0

 Россия исчерпала свой лимит на революции в 1917-ом году

И обновила его в 90ых 

Ответить
Рыжий

beauty beatchez

–16

В 90-ых сама власть устроила революцию. Не позорься

Ответить
2 комментария
Рыжий

Damir ReDevil

0

... ред.

Ответить
beauty

Arthorias

0

@Вахтёр работают боты. Оно нам здесь нужно?

Ответить

Kir Kirsky

0

Но ведь вступление в законную силу ещё месяц

Ответить
Kir

Территориальный кран

0

это обеспечительные меры

Ответить
1 комментарий

Polina Malahova

0

Почему-то напомнило.

Ответить

Хрупкий велосипед

0

Bing и Rambler могут продолжать публиковать

Ответить

Фёдор Трухин

0

Сначала это не смешно, потом смешно, а потом опять не смешно

Ответить

pashazaur

0

 Решение приняли из-за требования компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак «Умного голосования».

Компания отказывается от дополнительной халявной рекламы? 

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