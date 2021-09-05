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Новости
Sasha Shambilova

В Афганистане закрылась большая часть убежищ для женщин. Те, кто продолжил работать, не принимают новых клиентов Статьи редакции

По словам организатора сети помощи женщинам, талибы несколько раз приходили в убежища, оскверняли помещения и захватывали здания.

5 5 комментариев
359 просмотров
Фото Reuters

После захвата «Талибаном»* Афганистана в стране стали закрываться убежища для женщин, которые пострадали от домашнего насилия. Владелицы сожгли документы и бежали вместе с находившимися в шелтерах людьми. Убежища, продолжившие работать, отказались принимать новых клиентов в страхе перед боевиками. Об этом сообщает The New York Times.

Соучредитель организации «Женщины для афганских женщин», владеющей 32 убежищами и детскими домами в 14 провинциях страны, Сунита Вишванатх рассказала, что талибы приходили в несколько учреждений. Они совершили в помещениях акты вандализма и даже захватили несколько зданий. При этом Вишванатх отметила, что боевики не трогали женщин: «не избивали, не нападали, не убивали».

Наши приюты, наши центры защиты женщин исчезли. Крайне маловероятно, что мы сможет так же помогать женщинам, как мы делали это раньше.

Сунита Вишванатх
соучредитель организации «Женщины для афганских женщин»

В организации отметили, что наибольшую обеспокоенность вызывают бывшие заключённые, которых освободили талибы. Их судили за жестокое обращение с женщинами. Теперь они могут начать преследовать не только родственниц, выступавших против них, но и всех, кто содействовал аресту, — директоров убежищ, консультантов и адвокатов.

Женщина, которая помогала адвокатам собирать доказательства, на условиях анонимности рассказала, что сейчас постоянно перемещается, пытаясь скрыться. После прихода «Талибана»* к власти ей несколько раз угрожали смертью.

После захвата городов «Талибан»* освободил всех заключённых. Среди этих заключённых были те, которые осудили в результате моей работы. Теперь они угрожают мне, и нет правительства или системы, к которой можно пойти и искать убежище. Я просто прячусь в тех или иных местах.

женщина из провинции Баглан

Владелица одного из убежищ Махбуба не стала его закрывать, но пытается держать свою деятельность в тайне. Когда к ней пришли талибы и заявили, что девушки содержатся в плену, она объяснила: «Эти девушки — жертвы насилия в семье. Вместо того, чтобы бежать или заставлять их заниматься проституцией, я сохранила их честь и не дам в обиду». Махбуба сообщила, что это объяснение устроило боевиков, после чего они ушли.

Нам просто нужно подождать и посмотреть, что будет происходить. «Талибан»* на самом деле ничего не начал — нужно проверить через месяц, через два месяца, через шесть.

Махбуба
владелица одно из убежищ

25 августа талибы временно запретили работающим женщинам выходить из дома, объяснив это мерами безопасности. По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.

17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.

Однако верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. Во время наступления талибы также насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.

Что происходит с правами женщин в Афганистане с…
В городах жалуются на вынужденный отказ женщин от работы и учёбы, а в отдалённых местах сообщают…
tjournal.ru

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века

5 5 комментариев
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Современный бокал

1

Коран признает абсолютное равенство мужчин и женщин как людей и провозглашает, что они являются партнерами друг друга в продвижении общего блага.

Шариат предоставляет женщинам определенные права, о которых в досовременном мире практически ничего не слышали. Он требует, чтобы и мужчины, и женщины имели равный доступ к знаниям; требуется согласие женщины для замужества; и дает ей право инициировать развод при определенных условиях. Мусульманские юристы разрешили аборт в первом триместре беременности, особенно если здоровье матери находилось под угрозой.

Шариат позволяет женщине наследовать имущество своих родственников-мужчин и сохранять это имущество для себя даже после замужества - ее муж не может претендовать на него. Напротив, европейским христианским женщинам не разрешалось удерживать свое имущество после замужества до XIX века. Мусульманские феминистки, выступающие за равные юридические права в обществах с мусульманским большинством, сегодня черпают свои аргументы и силу в шариате .

Убийства чести и калечащие операции на женских половых органах, которые СМИ часто называют исламскими, на самом деле являются неисламскими племенными обычаями, не имеющими основы в шариате. Калечащие операции на женских половых органах практикуют и немусульмане . ред.

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Водный пистолет

0

убежищ для женщин

не принимают новых клиентов

клиентов

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Kir Kirsky

0

т.е. в Афганистане были шелтеры, а в Дагестане/Чечне их выжимают?

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Kir

Провинциальный Кирилл

0

Превращают в пункты приёма извинений 

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Провинциальный Кирилл

0

Клиентов 

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