В Ивановской области разрешили голосовать у ларьков, магазинов и на остановках. Хотя ЦИК обещал отказаться от «пеньков» Статьи редакции
Также голосовать разрешили на футбольном поле и пустыре.
На заседании избирательной комиссии Ивановской области утвердили ряд мест, где «затруднено транспортное сообщение» и где жители смогут проголосовать на выборах в Госдуму 19 сентября вне участков. Об этом сообщает Ivanovo News.
В Ивановской области голосование пройдёт на площадях у ларьков, у магазинов, на детских площадках, футбольном поле и даже на автобусной остановке.
1 июля ЦИК утвердил порядок выборов. Тогда комиссия ввела новую форму выездного голосования для избирателей, которые живут в местах, где нет избирательных участков и транспортного сообщения. Такие пункты должны быть оборудованы ширмой, обеспечивающией тайну, информационными материалами и местами для комиссии и наблюдателей.
ЦИК вместе с этим отказался от «голосования на пеньке» — одного из главных предметов критики в последний год из-за нарушения тайны голосования и возможных фальсификаций. Это началось во время голосования за поправки в Конституцию.
Теперь эти выборы официально ничем от ебаного шапито не отличаются
Это только в Ивановской области. Возможно задача в этом и состоит - дискредитировать выборы в новостях. Чтобы такие как ты, которым только дай повод не пойти, не пошли. Хотя на деле только в одной области такой пездец. ред.
Объясните а вообще в чем проблема пеньков и прочих вариантов мобильных голосовален?
непрозрачность и простор для манипуляций
Это же не вместо "школ", это дополнительно к школам. А значит больше участков. Больше участков - больше наблюдателей надо. Пенёк непрозрачен не потому что туда "проще" запихнуть бюллетени, а потому что он один стоит целый день и никто не наблюдает
Представь, что ты реальная оппозиция, и попробуй пропихнуть своих наблюдателей в состав УИК. Притом, перед тем как это сделать, нужно их ещё найти. Ведь тебе нужны, которые идейные, а не засланные казачки или те, кто за копеечку будут три дня пялиться в смартфон.
Ну и как раньше выборы выглядели - голосование длится всего один день. Выездное голосование хоть и есть, но для него нужна уважительная причина. И даже если заявок 15-20, это всего лишь 15-20 голосов, они погоды не делают. Толковый наблюдатель от оппозиции не ведётся на него, а остаётся бдить на участке.
А теперь подскажи, как контролировать голосование на нынешних выборах в Ивановской области, если у тебя один, максимум два наблюдателя? Буду по-прежнему сидеть на участке? Да пусть сидят, а затем уныло взирают на то как выездные комиссии возвращаются с кипой бюллетеней в урнах. Нет, они конечно могут поехать и с ними, но тогда "голым" останется сам избирательный участок.
Да и с видеонаблюдением полный швах будет. Его и так сильно ограничили, а на "пеньках" официальных видеокамер и подавно не будет.
Слишком толсто
Если бы было тоньше, минусов бы было в 3 раза больше
Попробуй
Уже пробовал
Ещё раз попробуй... Только нужно этим заниматься всю осень... так ты перестанешь отличаться от обычных "активных граждан", которые в один и тот же момент - решают пописать что то про либерах.
И тогда... Тоньше...Толще... Уже всем(кто раньше видел твои сообщения) будет насрать на тебя и ты будешь общаться с группой людей, которая либо впервые на TJ, либо ваш разговор будет перетекать во взаимные оскорбления... Поэтому ты наверное и не переходишь эту черту троллинга, после которой тебя будут воспринимать как очередного "чувака, который не доволен всеми молодыми людьми"
P.s. Чёрт... это грустно наверное так жить... вроде бы по комментариям - нормальный человек обсуждающий новости... Но в какой то момент переклинивает на 1-2 комментария и всё... Я к тому, что ты Хреновый пробовальщик. 2-х стульный так сказать...
Так это я не троллю. Это толстый сарказм, а не троллинг. У меня нет мотива кого-то спровоцировать.
ряд мест, где «затруднено транспортное сообщение»
Половина России такая.
Чел выложил видео о полёте из Тикси в Якутск - "водитель автобуса в аэропорт, был в отпуске, поэтому я пошёл 8,5 км пешком", древний ЛиАЗ-677 в самом аэропорту, билет на 49-летний АН-24 на расстояние 1000 км стоит 24000 рублей, и мест нет за 10-40 дней. Альтернатива - корабль по Лене, который чешет 3,5 - 5,5 дней.
Это, на минуточку, регион с золотом и алмазами. ред.