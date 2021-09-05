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Новости
Sasha Shambilova

В Ивановской области разрешили голосовать у ларьков, магазинов и на остановках. Хотя ЦИК обещал отказаться от «пеньков» Статьи редакции

Также голосовать разрешили на футбольном поле и пустыре.

19 19 комментариев
958 просмотров
Фото Ivanovo News

На заседании избирательной комиссии Ивановской области утвердили ряд мест, где «затруднено транспортное сообщение» и где жители смогут проголосовать на выборах в Госдуму 19 сентября вне участков. Об этом сообщает Ivanovo News.

В Ивановской области голосование пройдёт на площадях у ларьков, у магазинов, на детских площадках, футбольном поле и даже на автобусной остановке.

1 июля ЦИК утвердил порядок выборов. Тогда комиссия ввела новую форму выездного голосования для избирателей, которые живут в местах, где нет избирательных участков и транспортного сообщения. Такие пункты должны быть оборудованы ширмой, обеспечивающией тайну, информационными материалами и местами для комиссии и наблюдателей.

ЦИК вместе с этим отказался от «голосования на пеньке» — одного из главных предметов критики в последний год из-за нарушения тайны голосования и возможных фальсификаций. Это началось во время голосования за поправки в Конституцию.

Россияне снова голосуют в очень странных местах…
И даже «на пеньке у колодца».
tjournal.ru

#новости #выборы #регионы

19 19 комментариев
11
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19 комментариев
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Аналитический пистолет

12

"Обещал" не значит "женился"

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Леха

7

Теперь эти выборы официально ничем от ебаного шапито не отличаются 

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Леха

Современный бокал

–10

Это только в Ивановской области. Возможно задача в этом и состоит - дискредитировать выборы в новостях. Чтобы такие как ты, которым только дай повод не пойти, не пошли. Хотя на деле только в одной области такой пездец. ред.

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Neketa Fo

2

Объясните а вообще в чем проблема пеньков и прочих вариантов мобильных голосовален?

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Neketa

Печальный хот-дог

5

непрозрачность и простор для манипуляций

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Печальный

Neketa Fo

2

Пенёк во всех смыслах выглядит куда прозрачнее любой школы. А около магазинов вообще висят камеры этих самых магазинов

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Neketa

Печальный

1

ну как хочешь

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Neketa

Алексей Логачев

0

Это же не вместо "школ", это дополнительно к школам. А значит больше участков. Больше участков - больше наблюдателей надо. Пенёк непрозрачен не потому что туда "проще" запихнуть бюллетени, а потому что он один стоит целый день и никто не наблюдает 

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Neketa

New

0

за пенек спрятоться можна и поменять голос на ЕДИНУЮ Р******

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Neketa

Романелло Кивогенс

0

Представь, что ты реальная оппозиция, и попробуй пропихнуть своих наблюдателей в состав УИК. Притом, перед тем как это сделать, нужно их ещё найти. Ведь тебе нужны, которые идейные, а не засланные казачки или те, кто за копеечку будут три дня пялиться в смартфон.

Ну и как раньше выборы выглядели - голосование длится всего один день. Выездное голосование хоть и есть, но для него нужна уважительная причина. И даже если заявок 15-20, это всего лишь 15-20 голосов, они  погоды не делают. Толковый наблюдатель от оппозиции не ведётся на него, а остаётся бдить на участке.

А теперь подскажи, как контролировать голосование на нынешних выборах в Ивановской области, если у тебя один, максимум два наблюдателя? Буду по-прежнему сидеть на участке? Да пусть сидят, а затем уныло взирают на то как выездные комиссии возвращаются с кипой бюллетеней в урнах. Нет, они конечно могут поехать и с ними, но тогда "голым" останется сам избирательный участок.

Да и с видеонаблюдением полный швах будет. Его и так сильно ограничили, а на "пеньках" официальных видеокамер и подавно не будет.

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Современный бокал

–10

 В Ивановской области разрешили голосовать у ларьков, магазинов и на остановках. Хотя ЦИК обещал отказаться от «пеньков»

Либерахи думают, что пеньки и ларьки - это одно и то же. Это Абсолютно разные вещи! ред.

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Современный

Даниил Слюсарев

2

Слишком толсто

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Даниил

Современный

0

Если бы было тоньше, минусов бы было в 3 раза больше

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Совреме…

Даниил Слюсарев

0

Попробуй

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Даниил

Современный

0

Уже пробовал

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Совреме…

Dmitry Sursin

0

Ещё раз попробуй... Только нужно этим заниматься всю осень... так ты перестанешь отличаться от обычных "активных граждан", которые в один и тот же момент - решают пописать что то про либерах.
И тогда... Тоньше...Толще... Уже всем(кто раньше видел твои сообщения) будет насрать на тебя и ты будешь общаться с группой людей, которая либо впервые на TJ, либо ваш разговор будет перетекать во взаимные оскорбления... Поэтому ты наверное и не переходишь эту черту троллинга, после которой тебя будут воспринимать как очередного "чувака, который не доволен всеми молодыми людьми" 
P.s. Чёрт... это грустно наверное так жить... вроде бы по комментариям - нормальный человек обсуждающий новости... Но в какой то момент переклинивает на 1-2 комментария и всё... Я к тому, что ты Хреновый пробовальщик. 2-х стульный так сказать...

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Dmitry

Современный

0

Так это я не троллю. Это толстый сарказм, а не троллинг. У меня нет мотива кого-то спровоцировать.

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AZP

0

ряд мест, где «затруднено транспортное сообщение»

Половина России такая.
Чел выложил видео о полёте из Тикси в Якутск - "водитель автобуса в аэропорт, был в отпуске, поэтому я пошёл 8,5 км пешком", древний ЛиАЗ-677 в самом аэропорту, билет на 49-летний АН-24 на расстояние 1000 км стоит 24000 рублей,  и мест нет за 10-40 дней. Альтернатива - корабль по Лене, который чешет 3,5 - 5,5 дней.
Это, на минуточку, регион с золотом и алмазами. ред.

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Михаил Зинчук

0

Когда уже я смогу проголосовать сидя дома на унитазе? Что за ущемления?

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