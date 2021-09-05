 В Ивановской области разрешили голосовать у ларьков, магазинов и на остановках. Хотя ЦИК обещал отказаться от «пеньков»

Также голосовать разрешили на футбольном поле и пустыре.

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Фото Ivanovo News

На заседании избирательной комиссии Ивановской области утвердили ряд мест, где «затруднено транспортное сообщение» и где жители смогут проголосовать на выборах в Госдуму 19 сентября вне участков. Об этом сообщает Ivanovo News.

В Ивановской области голосование пройдёт на площадях у ларьков, у магазинов, на детских площадках, футбольном поле и даже на автобусной остановке.

1 июля ЦИК утвердил порядок выборов. Тогда комиссия ввела новую форму выездного голосования для избирателей, которые живут в местах, где нет избирательных участков и транспортного сообщения. Такие пункты должны быть оборудованы ширмой, обеспечивающией тайну, информационными материалами и местами для комиссии и наблюдателей.