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Новости
Sasha Shambilova

Военные мятежники в Гвинее задержали президента страны, объявили о роспуске правительства и отмене конституции Статьи редакции

Посольство РФ призвало россиян не выходить на улицы.

34 34 комментария
2449 просмотров
Видео из твиттера Nong农明元

5 сентября у президентского дворца в городе Конакри началась стрельба. Издание Jeune Afrique сообщило, что военные во главе с подполковником спецназа Мамади Думбуя устроили мятеж. Произошедшее назвали попыткой государственного переворота.

В Минобороны Гвинеи заявили Reuters, что атаку на дворец пресекли, однако вскоре лидер мятежников объявил о задержании президента страны Альфы Конде. Об этом он рассказал изданию Infodrom. Задержание президента также подтвердило Guineenews, опубликовав фото Конде в окружении военных.

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Kaloum🇬🇳Conakry
https://honourablemedia.com/african-stories-news/guinea-guineans-vote-as-incumbent-resets-clock-to-run-for-a-third-and-possible-fourth-term-setting-back-the-pace-on-the-path-of-constitutionalism-in-the-bauxite-rich-country-of-west-africa/
HAPPENING;Military Coup led by Lt.Col Mamady Doumbouya at Presidential Palace in Guinea.Incumbent 83 Years old President Alpha Conde who is on a Controversial Third Term has REPORTEDLY been Arrested.

#Kibaro #Guinea #Guinee
Последние новости. Происходит военный переворот под руководством подполковника Мамади Думбуя в президентском дворце в Гвинее. Действующий 83-летний президент Альфа Конде, по сообщениям, был арестован.

В этот же день Думбуя записал видеообращение и объявил о роспуске нынешнего правительства Гвинеи, отмене конституции и закрытии границ.

Sɛ Asa 🚀👑 🇬🇭 @S3__Asa
Military takes over Guinea and addresses the nation on national television..
Военные захватили власть в Гвинее и обращаются к нации на национальном телевидении..

После ареста президента на улицы страны вышли сторонники мятежников.

Makhady @khadiija_Barry
À l’instant sur l’autoroute
#kibaro
Мгновенно на трассе

Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать места проживания, особенно в Конакри, «в связи с резким обострением внутриполитической ситуации».

Альфа Конде победил на выборах 2010 года и стал первым демократически избранным лидером Гвинеи. Его переизбирали на пост президента ещё два раза — в 2015 и 2020 годах. Во время второго срока он принял новую конституцию, которая позволила Конде стать лидером страны в третий раз. После этого оппозиция в стране обвинила его в фальсификации результатов.

#новости #гвинея

34 34 комментария
30
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pls help

42

Во время второго срока он принял новую конституцию, которая позволила Конде стать лидером страны в третий раз.

Хммммм...
После этого оппозиция в стране обвинила его в фальсификации результатов.

ХММММММММ

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pls

некипишуй

19

я видел такое недавно, не могу припомнить где

Ответить
некипишуй

Михаил Зинчук

3

Может фильм какой или сериал? Если вспомнишь, то напиши плз

Ответить
Михаил

Павел Морозов

0

по-моему это где-то в россии было, но могу ошибаться

Ответить
Павел

некипишуй

1

да неее, вряд ли

Ответить
некипиш…

Павел Морозов

0

украина

Ответить

ouxen

14

хотите как в Гвинее?

Ответить
ouxen

ouxen

69
Ответить
ouxen

Barboza

0

У меня была такая футболка!

Ответить
Barboza

ouxen

5

пройдемте

Ответить
ouxen

некипишуй

0

нет

Ответить
некипишуй

ouxen

0

а как в Париже?

Ответить
ouxen

некипишуй

2

хочу госдолг как в США

Ответить
ouxen

Вежливый Снайпер

0

Хотеть не вредно 😁

Ответить

тим тим

17

Бедные школьные эксперты, с Афганистаном ещё не решили, теперь в этом надо разбираться

Ответить

Andre Macareno

12

Гвинея > Беларусь получается?

Ответить
Andre

шляпик

0

К сожалению, нет. Это же военные. После их прихода к власти предшествующих диктаторов чаще всего чуть ли не в лик святых возводят. В восточной Европе в этом плане понимают, что нужно этих господ прикармливать, чтобы им больше хотелось свой народ поколотить, чем правительство.

Ответить

Провинциальный Кирилл

4

не тот президент!

Ответить

Bobby HaveFun

4

Президента зовут Альфа? Ебать это круто же

Ответить

alexferman

3

Хороший подзаголовок))

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Действующий 83-летний президент Альфа Конде

Во время второго срока он принял новую конституцию, которая позволила Конде стать лидером страны в третий раз. 

Прадеду уже за 80, а она на третий срок идёт и даже меняет ради этого конституцию. А вы верьте, верьте, что синепалый и галерный добровольно уступят кому-то власть.

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Малой Постарел

2

Прочитал правительство РФ...

Ответить
Малой

Малой Постарел

1

А потом прочитал заголовок...

Ответить
Малой

Dmitry Ryleev

2

А что потом начал читать?

Ответить
Dmitry

Малой Постарел

1

Закурил

Ответить
Малой

pls help

2

Посмотрел, встал из-за стола, подошёл к окну, закурил... Много думал... Плакал...

Ответить

Lofoten Forsake

2

Что ни день, то новый переворот. 

Ответить

Дархан Нұрғабылов

1

Вот как надо революции делать, а не тапки у скамейки снимать

Ответить

Igor Ivanov

1

призвало россиян не выходить на улицы

одно решения для всех стран (и для России тож) ред.

Ответить

Nike RossXP

0

год обещает быть веселым, прям как 20й. Кто там ведет календарь крупных событий?

Ответить

Kir Kirsky

0
где гвинея - Поиск в Google
где гвинея - Поиск в Google
www.google.com
Ответить

лала лало

0

Опять не тот дед

Ответить

Zosim Michail

0

Там тоже побывал в гостях северонигерийский министр войны ?

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обосранные штан

–4

маньки в комментах возбудились уже)))

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