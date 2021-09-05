Военные мятежники в Гвинее задержали президента страны, объявили о роспуске правительства и отмене конституции Статьи редакции
Посольство РФ призвало россиян не выходить на улицы.
5 сентября у президентского дворца в городе Конакри началась стрельба. Издание Jeune Afrique сообщило, что военные во главе с подполковником спецназа Мамади Думбуя устроили мятеж. Произошедшее назвали попыткой государственного переворота.
В Минобороны Гвинеи заявили Reuters, что атаку на дворец пресекли, однако вскоре лидер мятежников объявил о задержании президента страны Альфы Конде. Об этом он рассказал изданию Infodrom. Задержание президента также подтвердило Guineenews, опубликовав фото Конде в окружении военных.
В этот же день Думбуя записал видеообращение и объявил о роспуске нынешнего правительства Гвинеи, отмене конституции и закрытии границ.
После ареста президента на улицы страны вышли сторонники мятежников.
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать места проживания, особенно в Конакри, «в связи с резким обострением внутриполитической ситуации».
Альфа Конде победил на выборах 2010 года и стал первым демократически избранным лидером Гвинеи. Его переизбирали на пост президента ещё два раза — в 2015 и 2020 годах. Во время второго срока он принял новую конституцию, которая позволила Конде стать лидером страны в третий раз. После этого оппозиция в стране обвинила его в фальсификации результатов.
Во время второго срока он принял новую конституцию, которая позволила Конде стать лидером страны в третий раз.
Хммммм...
После этого оппозиция в стране обвинила его в фальсификации результатов.
ХММММММММ
Может фильм какой или сериал? Если вспомнишь, то напиши плз
по-моему это где-то в россии было, но могу ошибаться
хотите как в Гвинее?
Гвинея > Беларусь получается?
Действующий 83-летний президент Альфа Конде
Во время второго срока он принял новую конституцию, которая позволила Конде стать лидером страны в третий раз.
Прадеду уже за 80, а она на третий срок идёт и даже меняет ради этого конституцию. А вы верьте, верьте, что синепалый и галерный добровольно уступят кому-то власть.
Прочитал правительство РФ...
А потом прочитал заголовок...
А что потом начал читать?
Закурил
призвало россиян не выходить на улицы
одно решения для всех стран (и для России тож) ред.