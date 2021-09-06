В Краснодарском крае появился проект «Разумное голосование». Он копирует «Умное голосование» Навального Статьи редакции
Телеграм-бот создала партия «Новые люди» — её связывают с Кремлём.
В Краснодарском крае появился проект «Разумное голосование» от политической партии «Новые люди» — он предлагает голосовать против кандидатов от «Единой России», сообщает издание «Голос Кубани».
У проекта есть телеграм-канал и бот.
Бот просит указать город: в списке есть Краснодар, Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Ейск, Новороссийск, Сочи и Усть-Лабинск. После выбора избирательного округа бот выдаёт кандидата от «Единой России» и предлагает голосовать против него. Затем следует ряд вопросов о политических взглядах избирателя: например, отношение предпочтительного политика к пенсионной реформе или выборам мэров городов.
На основе ответов бот предлагает, за кого стоит проголосовать — чаще всего этим человеком оказывается кандидат от «Новых людей», отмечает «Голос Кубани».
Правоцентристская политическая партия «Новые люди» создана в январе 2020 года. Основатель — учредитель компании «Faberlic» Алексей Нечаев, член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Уже в марте Минюст зарегистрировал «Новых людей» на выборы в Госдуму. В своей программе партия предлагает, например, провести налоговую реформу и упразднить Роскомнадзор.
Общественник и политик Максим Кац отнёс «Новых людей» к категории «бумажных» партий, которые выдают себя за оппозиционные, привлекают голоса, но на самом деле дают преимущество кандидатам от «Единой России». Анонимный телеграм-канал «Незыгарь» связывал организацию с миллиардерами Юрием и Михаилом Ковальчуками, соседями Владимира Путина по дачному кооперативу «Озеро». Основатель «Новых людей» отрицал связь с Кремлём, но добавил, что партия принципиально не критикует Владимира Путина и не организует протестные акции.
Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.
А из кого мазь делают?
при чем троих сразу, что бы распылить голоса
а чего не
- Пыня голосование
- Залупное голосование
и так далее
За кого теперь голосовать
за кого волков скажет, за кпрф и яблоко в основном
Ща бы голосовать за пидаров из кпрф. Дожили ред.
Глядите как трясёт только от мысли голосовать за краснопузых))))
при том что там ни одного коммуняки нет)
В любом случае красные пидоры. Их ещё запретить нужно было в 90.
Да похуй вообще, нынешние красные нихуя общего не имеют с комми советскими
Это не делает их не пидарасами за вступление в партию властных упырей.
яблоко
Явлинский же просил не голосовать за них.
Да срaть что хочет Явлинский или что диктуют ему люди сверху, в "яблоке" много хороших политиков, за которых не стыдно отдать голос
Ну одно дело проголосовать за конкретных людей, другое дело за партию в целом.
20 лет не голосовали за них. Продолжайте в том же духе
20 лет назад у меня ещё не было права голоса. В 2006 вроде голосовал за них, потом они совсем вышли в тираж. Какой смысл голосовать за партию, которая живёт только для того, чтобы поприсутствовать в избирательном билютене, и то если в АП разрешат?
Это единственные демократы на словах и на деле. Все остальные это продажные упыри, им позвонят и они проголосуют как надо.
Это единственные демократы на словах и на деле.
Руководство яблока, как по мне давно уже не демократы, а просто пустое место, которые просыпаются только накануне выборов, получают свои достойные 1.5% и уходят в небытие до следующих выборов. Отдельные достойные люди иногда могут пройти через них по одномандатным, но голос за Яблоко в целом это голос за ЕР, потому что Яблоко как обычно не пройдёт, они и не хотят этого, а все голоса непрошедших распределяются по прошедшим.
Либералы на всю Россию не могут набрать 5%. Спешите видеть. Так наберите им больше чем 5%. ред.
Так они и сами больше не хотят. Чтобы набирать больше, надо что-то делать и в те времена, когда нет выборов. Навальный зарегистрированным кандидатом стал только один раз, и то ты целом достачно успешно, партию так и не зарегистрировал, при этом за 10 лет вел очень активную движуху. Яблоко лишь слегка и осторожно напоминает о себе (мол мы ещё не закрылись, если что) лишь накануне выборов. А накануне этих выборов даже их бессменный нафталиновый лидер призвал за них не голосовать.
🍏
Так, я не понял: где значок, что отправлено с iPhone?!!
@Сломалось
Да, но есть Махницкий, который незаметно пролез на выборы от Новых Людей, а так он из команды Юнемана, которого недопустили.
Затем следует ряд вопросов о политических взглядах избирателя, его отношении к действующей власти, Навальному, коррупции и митингам
На основе ответов бот предлагает ближайшее СИЗО, куда следует проследовать избирателю
Вы чего, 2021 год же во дворе, следователи сами приедут домой.
Идея Навального показала свою эффективность на выборах в регионах, но в Краснодаре она не прижилась.
Охуетительная аргументация, с таким и не поспорить. Теперь любую такую хуйню можно оправдать тем, что другой вариант якобы не прижился.
Идея демократии показала в мире свою эффективность, но в России она не прижилась.
Это где она показала эффективность? Два варианта есть:
1. Либо правительство тихо сидит n-лет и исполняет волю спонсируюших его олигархов, корпорации или других стран
2. Либо успевает тихо обрасти возможностями собственным финансированием и явно или не явно захватывает власть.
Со времен Древнего Рима ничего нового.
Провластные как китайцы - только воровать умеют
Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, содержащий классовые и рассовые стереотипы. Он выиграл спор, написав всего 6 слов: "Провластные как китайцы - только воровать умеют"
Бля даже путиноиды с одной извилиной додумались сделать телеграм бот по голосованию
Общественник и политик Максим Кац отнёс «Новых людей» к категории «бумажных» партий
Мурзилка с бумажной организацией обвиняет кого-то в бумажности.
чё тут связывать с кремлём-то
аббревиатура разумного голосования — рг. так сокращается название российской газеты, у неё даже домен из этих двух букв. а российская газета — это согласно википедии "официальный печатный орган правительства российской федерации". вот всё и сошлось
расследователи блеать ред.
«Российская газета» — российская газета на русском языке, официальный печатный орган Правительства Российской Федерации
Давно бывшую Мэршу Якутска определил комитет либералов в прокремлёвские? ред.
Так с чего бы ей быть либералом? Она плоть от плоти действующая власть, ничего революционного и либерального не сделала и быстро ушла под предлогом болезни, правда потом как-то внезапно появилась уже в добром здравии на съезде Новых людей, упс.
А зачем миллиардерам Ковальчукам это?
Чтобы сохранять статус-кво. «Новым людям» неплохо удаётся облапошивать людей, особенно в регионах. Куча баннеров по городу+современный дизайн+разговоры об оппозиционности, но отсутствие открытого конфликта с властью+«покупка» многих известных людей - вот с таким коктейлем и бомбят людей далёких от политики.
Потому что большие деньги не разделимы с властью.
Но ведь решать за кого голосовать умно может только Навальный…
Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.
Запомните, дети, эта логическая ошибка называется "Техасский стрелок"
Едва это выстрелит. Если там действительно УмГ не прижилось, то так они только распиарят его, мне кажется. ред.
Новые люди
Замеp тpоллейбyс в тpоллейбyсном паpке,
Пеpепyтал механик пpовода по запаpке.
Выключив лампочки в соpок электpосвечей,
Люди ночами делают новых людей.
Такие тонкие стены из цветного каpтона
В светло-сеpых двоpцах из стекла и бетона,
Довеpяя всемy, что плетyт из дневных новостей,
Люди ночами делают новых людей.
Люди кpичат, задыхаясь от счастья,
И стонyт так сладко и дышат так часто,
Что хочется двигаться с каждой секyндой быстpей
Делая, делая, делая новых людей.
Дyмают люди в Ленингpаде и Риме,
Что смеpть- это то, что бывает с дpyгими,
Что жизнь так и бyдет кpyтить и кpyтить колесо.
Слышишь, на кyхне замеpли стpелки часов?
Hо ничего-ничего - погpyстит и забyдет,
Чеpез вpемя появятся новые люди.
Едyт тpоллейбyсы без габаpитных огней.
Люди ночами делают новых людей.
Люди кpичат, задыхаясь от счастья,
И стонyт так сладко и дышат так часто,
Что хочется двигаться с каждой секyндой быстpей,
Делая, делая, делая новых людей.
Людям так нpавится делать новых людей:
Сплин ©
Вообще это может быть хорошей многоходовочкой если каждый регион создаст свое «умное голосование» при условии что кандидата будут брать из оригинального.
Но увы, эта просто обкатка темы «обратного хода», при котором предложат второго оппозиционера не от Умного и все вернется на круги своя и получится паритет всех оппозиционных кандидатов, а едро наберет большинство. К счастью теория не пойдет в практику, никто не будет регаться в этих новых голосовалках и едро применит классические грязные подтасовки
У этой залупы всего пять человек на канал подписано. Подозреваю, что автор и члены его семьи.