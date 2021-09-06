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Новости
Яна Ломакина

В Краснодарском крае появился проект «Разумное голосование». Он копирует «Умное голосование» Навального Статьи редакции

Телеграм-бот создала партия «Новые люди» — её связывают с Кремлём.

90 90 комментариев
4526 просмотров
Логотип  «Разумного голосования» копирует «Умное голосование» Алексея Навального (изменены только цвета) Фото из телеграм-канала проекта

В Краснодарском крае появился проект «Разумное голосование» от политической партии «Новые люди» — он предлагает голосовать против кандидатов от «Единой России», сообщает издание «Голос Кубани».

У проекта есть телеграм-канал и бот.

Разумное голосование — проект, который пришел на смену Умному голосованию Навального. Идея Навального показала свою эффективность на выборах в регионах, но в Краснодаре она не прижилась.

из описания бота «Разумное голосование»

Бот просит указать город: в списке есть Краснодар, Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Ейск, Новороссийск, Сочи и Усть-Лабинск. После выбора избирательного округа бот выдаёт кандидата от «Единой России» и предлагает голосовать против него. Затем следует ряд вопросов о политических взглядах избирателя: например, отношение предпочтительного политика к пенсионной реформе или выборам мэров городов.

На основе ответов бот предлагает, за кого стоит проголосовать — чаще всего этим человеком оказывается кандидат от «Новых людей», отмечает «Голос Кубани».

Правоцентристская политическая партия «Новые люди» создана в январе 2020 года. Основатель — учредитель компании «Faberlic» Алексей Нечаев, член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Уже в марте Минюст зарегистрировал «Новых людей» на выборы в Госдуму. В своей программе партия предлагает, например, провести налоговую реформу и упразднить Роскомнадзор.

Общественник и политик Максим Кац отнёс «Новых людей» к категории «бумажных» партий, которые выдают себя за оппозиционные, привлекают голоса, но на самом деле дают преимущество кандидатам от «Единой России». Анонимный телеграм-канал «Незыгарь» связывал организацию с миллиардерами Юрием и Михаилом Ковальчуками, соседями Владимира Путина по дачному кооперативу «Озеро». Основатель «Новых людей» отрицал связь с Кремлём, но добавил, что партия принципиально не критикует Владимира Путина и не организует протестные акции.

Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.

#новости #политика #навальный

90 90 комментариев
2
46
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90 комментариев
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Возрастной кубок

54

Осталось зарегистрировать кандидата Овального. ред.

Ответить
Возрастной

walkindizaster

41
Ответить
walkindizaster

Ценный корабль

38

А из кого мазь делают?

Ответить
Ценный

Данный якорь

5

Самый правый

Ответить
Данный

Kir Kirsky

4

Политкомпас ясен, а что про мазь?

Ответить
walkindizaster

5ый член

9

сук, даже бороды состряпали...

Ответить
Возрастной

5ый член Комитета

6

при чем троих сразу, что бы распылить голоса

Ответить
5ый

Возрастной кубок

15

Нанайный, Увальный и самый популярный Наливайный.

Ответить
Возраст…

5ый член

2

и главарь шайки - Нахальный

Ответить
Возраст…

Ценный корабль

2

Голосуй за Популярного!

Ответить
Возраст…

Дорожный яд

0

Наливкин

Ответить
Возрастной

Neten

1

Или анального

Ответить
Возрастной

Vld Mkrv

1

В госдуме уже есть агент Завальный http://duma.gov.ru/duma/persons/99112028/

Ответить
Возрастной

Неизвестный череп

0

Выходит система работает, если с ней так борятся

Ответить

Goose in Bus

29

а чего не 
- Пыня голосование
- Залупное голосование
и так далее 

Ответить
Goose

AZP

9

Умнейшее голосование

Ответить
AZP

Goose in Bus

6

Путейшее голосование

Ответить
Goose

ouxen

6

стабильное голосование

Ответить

Удачный щит

27

что и требовалось доказать - новые люди - кремлёвские шлюхенции 

Ответить
Удачный

Андрей Охапкин

0

За кого теперь голосовать

Ответить
Андрей

Удачный щит

6

за кого волков скажет, за кпрф и яблоко в основном

Ответить
Удачный

Marhal_New

4

Ща бы голосовать за пидаров из кпрф. Дожили ред.

Ответить
Marhal_…

Неизвестный

0

Глядите как трясёт только от мысли голосовать за краснопузых))))
 при том что там ни одного коммуняки нет) 

Ответить
Неизвес…

Marhal_New

1

В любом случае красные пидоры. Их ещё запретить нужно было в 90.

Ответить
Marhal_…

Неизвестный

0

Да похуй вообще, нынешние красные нихуя общего не имеют с комми советскими

Ответить
Неизвес…

Marhal_New

0

Это не делает их не пидарасами за вступление в партию властных упырей.

Ответить
Marhal_…

Неизвестны

0

Единую Россию? 

Ответить
Неизвес…

Marhal_New

0

А есть разница?

Ответить
Marhal_…

Неизвестны

0

Да

Ответить
Удачный

Алексей Куликов

1

яблоко

Явлинский же просил не голосовать за них.

Ответить
Алексей

Артём Намеднев

4

Да срaть что хочет Явлинский или что диктуют ему люди сверху, в "яблоке" много хороших политиков, за которых не стыдно отдать голос

Ответить
Артём

Алексей Куликов

0

Ну одно дело проголосовать за конкретных людей, другое дело за партию в целом.

Ответить
Алексей

Marhal_New

–1

20 лет не голосовали за них. Продолжайте в том же духе

Ответить
Marhal_…

Алексей Куликов

4

20 лет назад у меня ещё не было права голоса. В 2006 вроде голосовал за них, потом они совсем вышли в тираж. Какой смысл голосовать за партию, которая живёт только для того, чтобы поприсутствовать в избирательном билютене, и то если в АП разрешат?

Ответить
Алексей

Marhal_New

2

Это единственные демократы на словах и на деле. Все остальные это продажные упыри, им позвонят и они проголосуют как надо.

Ответить
Marhal_…

Алексей

3

Это единственные демократы на словах и на деле.

Руководство яблока, как по мне давно уже не демократы, а просто пустое место, которые просыпаются только накануне выборов, получают свои достойные 1.5% и уходят в небытие до следующих выборов. Отдельные достойные люди иногда могут пройти через них по одномандатным, но голос за Яблоко в целом это голос за ЕР, потому что Яблоко как обычно не пройдёт, они и не хотят этого, а все голоса непрошедших распределяются по прошедшим.

Ответить
Алексей

Marhal_New

1

Либералы на всю Россию не могут набрать 5%. Спешите видеть. Так наберите им больше чем 5%. ред.

Ответить
Marhal_…

Алексей

1

Так они и сами больше не хотят. Чтобы набирать больше, надо что-то делать и в те времена, когда нет выборов. Навальный зарегистрированным кандидатом стал только один раз, и то ты целом достачно успешно, партию так и не зарегистрировал, при этом за 10 лет вел очень активную движуху. Яблоко лишь слегка и осторожно напоминает о себе (мол мы ещё не закрылись, если что) лишь накануне выборов. А накануне этих выборов даже их бессменный нафталиновый лидер призвал за них не голосовать.

Ответить
Алексей

Marhal_New

0

И поэтому ты предлагаешь голосовать за??

Ответить
Удачный

Ценный корабль

0

🍏

Ответить
Ценный

Ценный корабль

4

Так, я не понял: где значок, что отправлено с iPhone?!!
@Сломалось 

Ответить
Ценный

Удачный щит

3

ясненько, сначала  айфон покупаешь, потом перестаёшь за едро голосовать 

Ответить
Удачный

Ценный корабль

1
Ответить
Удачный

Андрей Охапкин

1

Хорошо, ок, понял тебя

Ответить
Андрей

Rond

0

За Мосина

Ответить
Удачный

Алексей Куликов

1

Это вроде особо и не скрывалось.

Ответить
Удачный

stikerman

0

не зря отказал, на платинке подходили о.О

Ответить
stikerman

Удачный щит

0

нахер зайченко вписался в это не совсем понятно 

Ответить
Удачный

stikerman

1

Видимо не плохо забашляли

Ответить
Удачный

Таблетка Галоперидола

0

Как будто сразу не было понятно

Ответить
Удачный

Антон Пострунин

0

Да, но есть Махницкий, который незаметно пролез на выборы от Новых Людей, а так он из команды Юнемана, которого недопустили.

Ответить

5ый член Комитета

24

Затем следует ряд вопросов о политических взглядах избирателя, его отношении к действующей власти, Навальному, коррупции и митингам

На основе ответов бот предлагает ближайшее СИЗО, куда следует проследовать избирателю

Ответить
5ый

Алексей Куликов

5

Вы чего, 2021 год же во дворе, следователи сами приедут домой.

Ответить
Алексей

5ый член

2

нужно только согласовать время и выбрать тип кузова - "бобик" или "седан"
в тариф "комфорт" включены мягкие наручники

Ответить

Nagibator RusPro

15

 Идея Навального показала свою эффективность на выборах в регионах, но в Краснодаре она не прижилась.

Охуетительная аргументация, с таким и не поспорить. Теперь любую такую хуйню можно оправдать тем, что другой вариант якобы не прижился.

Ответить
Nagibator

Владимир Филатов

22

Идея демократии показала в мире свою эффективность, но в России она не прижилась.

Ответить
Владимир

Mr Hidden

–8

Это где она показала эффективность? Два варианта есть:
1. Либо правительство тихо сидит n-лет и исполняет волю спонсируюших его олигархов, корпорации или других стран 

2. Либо успевает тихо обрасти возможностями собственным финансированием и явно или не явно захватывает власть. 

Со времен Древнего Рима ничего нового. 

Ответить

Владимир Филатов

19

Провластные как китайцы - только воровать умеют 

Ответить
Владимир

Данный якорь

1

Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, содержащий классовые и рассовые стереотипы. Он выиграл спор, написав всего 6 слов: "Провластные как китайцы - только воровать умеют"

Ответить

Тепловой Слава

13

Чё-то эти новые люди неотличимы от старых мудаков

Ответить

Дмитрий Тимофеев

7

Безумное голосование! Why so serious?

Ответить

Интимный цветок

4

Если делается такая движуха, значит Лехин проект реально работает.

Ответить

Иван Дмитриев

3

Что им старых мало?

Ответить

Йохан Ирвинг

3

Бля даже путиноиды с одной извилиной додумались сделать телеграм бот по голосованию

Ответить
Йохан

Неизвестный череп

0

Как у умного? 

Ответить

Cерьёзный Валера

3

У маман на кухне стоит жидкое мыло "Новые люди".
#держувкурсе

Ответить

Алексей Куликов

–1

Общественник и политик Максим Кац отнёс «Новых людей» к категории «бумажных» партий

Мурзилка с бумажной организацией обвиняет кого-то в бумажности.

Ответить

Барашек

0

чё тут связывать с кремлём-то

аббревиатура разумного голосования — рг. так сокращается название российской газеты, у неё даже домен из этих двух букв. а российская газета — это согласно википедии "официальный печатный орган правительства российской федерации". вот всё и сошлось

расследователи блеать ред.

Ответить
Барашек

Ценный корабль

4

«Российская газета» — российская газета на русском языке, официальный печатный орган Правительства Российской Федерации

Ответить
Ценный

Барашек

0

ой блять не региональная, а российская. чи не похуй

Ответить
Барашек

5ый член Комитета

1
Ответить

ouxen

2

узурпаторы красавы, ебашут налево и направо

Ответить

Михаил Зинчук

2

а что, нельзя сразу называть партию "Пыненские подстилки"?

Ответить

Макс Романенко

0

Давно бывшую Мэршу Якутска определил комитет либералов в прокремлёвские?  ред.

Ответить
Макс

Zhenya Ptichnikov

2

Так с чего бы ей быть либералом? Она плоть от плоти действующая власть, ничего революционного и либерального не сделала и быстро ушла под предлогом болезни, правда потом как-то внезапно появилась уже в добром здравии на съезде Новых людей, упс.

Ответить

Дядя Серёжа

0

А зачем миллиардерам Ковальчукам это?

Ответить
Дядя

Zhenya Ptichnikov

4

Чтобы сохранять статус-кво. «Новым людям» неплохо удаётся облапошивать людей, особенно в регионах. Куча баннеров по городу+современный дизайн+разговоры об оппозиционности, но отсутствие открытого конфликта с властью+«покупка» многих известных людей - вот с таким коктейлем и бомбят людей далёких от политики.

Ответить
Дядя

Алексей Куликов

0

Потому что большие деньги не разделимы с властью.

Ответить
Алексей

Дядя Серёжа

1

Я не спрашивал "почему".)

Ответить

Иван Сидоров

1

Но ведь решать за кого голосовать умно может только Навальный…

Ответить
Иван

AZP

1

Конкретно сейчас Навальный не может решать даже что он будет кушать.

Ответить

Сдавайся

1

Продам базу разумного голосования. 

Ответить

Ценный корабль

1

Раз-умное, два-умное, три-умное!
Сим-Сим, откройся!

Ответить

Иван Клюхин

1

Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.

Запомните, дети, эта логическая ошибка называется "Техасский стрелок"

Ответить

Грядущий Денис

1

И сейчас та шерстяная компания подаёт в суд на них за логотип. Вот это поворот будет.

Ответить

Вежливый Снайпер

0

Едва это выстрелит. Если там действительно УмГ не прижилось, то так они только распиарят его, мне кажется. ред.

Ответить

Быстрый цветок

0

бля, я только что проснулась. точнее, так. я точно проснулась?

Ответить

Веселый яд

0

Новые люди

Замеp тpоллейбyс в тpоллейбyсном паpке,
Пеpепyтал механик пpовода по запаpке.
Выключив лампочки в соpок электpосвечей,
Люди ночами делают новых людей.

Такие тонкие стены из цветного каpтона
В светло-сеpых двоpцах из стекла и бетона,
Довеpяя всемy, что плетyт из дневных новостей,
Люди ночами делают новых людей.

Люди кpичат, задыхаясь от счастья,
И стонyт так сладко и дышат так часто,
Что хочется двигаться с каждой секyндой быстpей
Делая, делая, делая новых людей.

Дyмают люди в Ленингpаде и Риме,
Что смеpть- это то, что бывает с дpyгими,
Что жизнь так и бyдет кpyтить и кpyтить колесо.
Слышишь, на кyхне замеpли стpелки часов?

Hо ничего-ничего - погpyстит и забyдет,
Чеpез вpемя появятся новые люди.
Едyт тpоллейбyсы без габаpитных огней.
Люди ночами делают новых людей.

Люди кpичат, задыхаясь от счастья,
И стонyт так сладко и дышат так часто,
Что хочется двигаться с каждой секyндой быстpей,
Делая, делая, делая новых людей.

Людям так нpавится делать новых людей:

Сплин ©

Ответить

No Name

0

Вообще это может быть хорошей многоходовочкой если каждый регион создаст свое «умное голосование» при условии что кандидата будут брать из оригинального.

Но увы, эта просто обкатка темы «обратного хода», при котором предложат второго оппозиционера не от Умного и все вернется на круги своя и получится паритет всех оппозиционных кандидатов, а едро наберет большинство. К счастью теория не пойдет в практику, никто не будет регаться в этих новых голосовалках и едро применит классические грязные подтасовки

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Мисс Целлофан

0

У этой залупы всего пять человек на канал подписано. Подозреваю, что автор и члены его семьи. 

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