Илон Маск пригласил в гости внука Сергея Королёва и провёл для него экскурсию по SpaceX Статьи редакции
Потомкам основоположника советской космонавтики показали сборку двигателей, ракет и корабля CrewDragon.
Андрей Королёв и Павел Королёв, внук и правнук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва, посетили завод SpaceX в США. Приехать туда их пригласил глава компании Илон Маск, написал Андрей Королёв в своём аккаунте в фейсбуке.
Илон Маск уже общался с потомками Сергея Королёва в июле 2020 года. В 2021 году глава SpaceX рассказал, что в офисе его компании конференц-залы названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, один из них в честь Королёва.
Сергей Королёв — советский ученый и главный конструктор ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР. Он создал первые искусственные спутники Земли и космические корабли. Под его руководством осуществили первый полёт человека в космос и первый выход человека из корабля в комическое пространство.
в моём сердце только один мужик
да он не доживёт пока до марса летим. Полетели с тобой тогда, ты ближе
Ещё и украинец, уф
Что за борка такая? Кто знает?
Вот эта борка?
Как ты блестяще-остроумно доебался до опечатки, просто титан интеллекта
Прилетел на ракете
Визы в Штаты долгосрочные же, многие их ещë в доковидные времена получали. А по действующим визам вроде бы спокойно въехать можно. Рейсы Аэрофлота не прекращались. Особых проблем не должно быть.
Скоро их пригласит Рогозин показать как пилить бюджет.
Человек владеет собственной частной клиникой. Поверь мне как коммунисту (далее ирония, нет большими буквами ИРОНИЯ) он живет вполне себе хорошо и в России.
Проверить на экстремизм по приезду! Правнука допросить на предмет толерантности к другим народам
Ну может не экстремизм, но как минимум беседа со спецслужбами должна быть проведена.
Потому что Илон Макс сам внук Сергея Королева. ред.
Популизм. Надо было приглашать робота Фёдора – вот кто уже одной ногой в завтрашнем дне!
Маск все еще носит бандану вместо маски. Ради фотки спустил ее на подбородок, как делают с масками ) ред.