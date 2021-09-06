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Новости
Яна Ломакина

Илон Маск пригласил в гости внука Сергея Королёва и провёл для него экскурсию по SpaceX Статьи редакции

Потомкам основоположника советской космонавтики показали сборку двигателей, ракет и корабля CrewDragon.

47 47 комментариев
3601 просмотров
Андрей и Павел Королёвы вместе с Илоном Маском  Фото Андрея Королёва

Андрей Королёв и Павел Королёв, внук и правнук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва, посетили завод SpaceX в США. Приехать туда их пригласил глава компании Илон Маск, написал Андрей Королёв в своём аккаунте в фейсбуке.

Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей с сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск!

Андрей Королёв
внук основоположника советской космонавтики
Андрей Королёв перед зданием SpaceX Фото Андрея Королёва

Илон Маск уже общался с потомками Сергея Королёва в июле 2020 года. В 2021 году глава SpaceX рассказал, что в офисе его компании конференц-залы названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, один из них в честь Королёва.

SpaceX @SpaceX
Happy Birthday Sergei Korolev, for your work as Soviet space program's "Chief Designer" we named a conf room after you http://t.co/Efui9mpp

Сергей Королёв — советский ученый и главный конструктор ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР. Он создал первые искусственные спутники Земли и космические корабли. Под его руководством осуществили первый полёт человека в космос и первый выход человека из корабля в комическое пространство.

#новости #илонмаск #spacex

47 47 комментариев
54
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47 комментариев
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Удачный щит

12

Правнук красивый, я бы полетал с ним в одном корабле до марса.

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Удачный

stikerman

1

У тебя есть мужик же оО

Ответить
stikerman

Удачный щит

6

в моём сердце только один мужик 

Ответить
Удачный

stikerman

3

Вот с ним и лети 😀

Ответить
stikerm…

Удачный щит

5

да он не доживёт пока до марса летим.  Полетели с тобой тогда, ты ближе

Ответить
Удачный

stikerman

1

Боюсь летать, тем более в космосы эти ваши ред.

Ответить
stikerm…

Удачный щит

1

боишься ходить в туалет в замкнутом пространстве?

Ответить
Удачный

stikerman

1

И замкнутых пространств боюсь. Я жуткий паникер, потому из дома выхожу только в магазин и бегом обратно.

Ответить
Удачный

Andrew

0
Ответить
Удачный

Региональный

0
Ответить
stikerman

Трогательный

0

Да, Игорь Дыркин

Ответить
Удачный

Stadtluft Macht-Frei

0

Geh

Ответить
Удачный

Сергей Потапов

0

Ещё и украинец, уф

Ответить
Сергей

Удачный щит

0

Украинцы клёвые 

Ответить
Удачный

Возрастной кубок

0

Прокатился бы на его ракете?

Ответить

Глеб Горохов

–9

Что за борка такая? Кто знает?

Ответить
Глеб

Глеб Горохов

–8

Вот эта борка?

Ответить
Глеб

alexferman

47

Как ты блестяще-остроумно доебался до опечатки, просто титан интеллекта

Ответить
alexfer…

Ленинский

0

Для таблоида пойдёт

Ответить
Глеб

stikerman

1

Сборка скорее всего

Ответить
Глеб

Возрастной кубок

0

Опечатка. Имелось в виду «боргу»

Ответить

Интимный цветок

2

А как они смогли приехать США, если сейчас это из РФ делается с большим трудом и только для граждан США или имеющих ВНЖ США?

Ответить
Интимный

alexferman

10

Прилетел на ракете

Ответить
alexferman

Интимный цветок

1

Пульсирующей?

Ответить
Интимный

Веселый яд

3

Ну Маск уж смог подсуетиться насчёт въездных виз для своих гостей, полагаю.

Ответить
Интимный

Алексей Куликов

3

Может они итак живут в США?

Ответить
Интимный

Звездный ключ

0

Визы в Штаты долгосрочные же, многие их ещë в доковидные времена получали. А по действующим визам вроде бы спокойно въехать можно. Рейсы Аэрофлота не прекращались. Особых проблем не должно быть. 

Ответить
Интимный

NiemandDa

0

У родителей жены обычная виза, летали к ее сестре без проблем

Ответить

Бедный торшер

5

Ну так себе фотка конечно

Ответить
Бедный

Минтимер Шаймиев

0

Всё ясно, внук Королёва канадец

Ответить

Осенний татарин

4

кто такой Лион Маск?

Ответить
Осенний

stikerman

2

Репер местный

Ответить

Andrew Muralov

4

Скоро их пригласит Рогозин показать как пилить бюджет. 

Ответить
Andrew

5ый член Комитета

1

и показать достижения

Ответить

Тепловой Слава

4

внук Сергея Королёва пригласил в гости Илона Маска  и провёл для него экскурсию по колонии, где дед сидел

Ответить

Озабоченный бас

3

Адрей Королёв, после экскурсии:

Ответить
Озабоченный

Alexei Kuksin

0

Человек владеет собственной частной клиникой. Поверь мне как коммунисту (далее ирония, нет большими буквами ИРОНИЯ) он живет вполне себе хорошо и в России.

Ответить

Руденко Сергей

0

Проверить на экстремизм по приезду! Правнука допросить на предмет толерантности к другим народам

Ответить
Руденко

Чембельбес

1

Ну может не экстремизм, но как минимум беседа со спецслужбами должна быть проведена.

Ответить
Чембельбес

Руденко Сергей

0

Профилактическая бутылка

Ответить

Photuum

0

Потому что Илон Макс сам внук Сергея Королева. ред.

Ответить
Photuum

5ый член Комитета

1
Ответить

Тогдашний хичхакер

0

збс, чо 

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Artyom Ramazani-Zubov

0

Популизм. Надо было приглашать робота Фёдора – вот кто уже одной ногой в завтрашнем дне!

Ответить

Степан Литвинов

0

Маск все еще носит бандану вместо маски. Ради фотки спустил ее на подбородок, как делают с масками ) ред.

Ответить

Одинокий блик

0

На этой фотке будто настоящий Маск слева, проводит благотворительную экскурсию чуваку после реабилитации от зависимостей по центру

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Roma Dmitriev

0

так, что тут у нас, кажется это новый иноагент

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