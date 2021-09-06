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Новости
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Редактор признанного «нежелательным» в России издания «Проект» запустил новое медиа — «Агентство» Статьи редакции

Оно продолжит заниматься расследованиями.

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Об этом говорится в Telegram-канале редакции.

На сайте «Агентства» указано только имя главного редактора «Проекта» Романа Баданина. Остальные журналисты сохранили анонимность. Первое расследование нового издания посвящено министру обороны Сергею Шойгу.

Главный редактор признанного «нежелательной» организацией «Проекта» Роман Баданин решил назвать новое издание «Агентством» «в знак уважения» к статусу «иностранный агент».

15 июля в России объявили «нежелательной» организацией Project Media («Проект Медиа») — издателя «Проекта», главреда и сотрудников внесли в список иноагентов. После этого «Проект» заявил о ликвидации американского юрлица и пообещал продолжить заниматься расследованиями. Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

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tjournal.ru

#новости #сми #смииноагенты

10 10 комментариев
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Дмитрий Киселев

6

Первый ачивку сорвет "дважды иноагент за год". Обзавидуются все.

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Тепловой Слава

4

Нежелательное Агентство

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Удачный щит

1

зачем агенство, если есть тж

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Marhal_New _Arleana

0

Вроде старая новость

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ouxen

0
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Позитивный лолипоп

0

Запретить интернет!

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Photuum

0

Я уже шутил, что надо было называть «Иноагентство», но повторюсь. 

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5ый член Комитета

0

дальше, как уже писали, будет "Бюро"?

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5ый

Осенний татарин

0

федеральное?

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Осенний

5ый член

0

у нас уже есть Агенство журналистских расследований надо всё это объединить с ФБК и сделать
Федеральное Бюро Расследований Коррупции

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