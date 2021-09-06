Оно продолжит заниматься расследованиями.

394 просмотров

Об этом говорится в Telegram-канале редакции.

На сайте «Агентства» указано только имя главного редактора «Проекта» Романа Баданина. Остальные журналисты сохранили анонимность. Первое расследование нового издания посвящено министру обороны Сергею Шойгу.

Главный редактор признанного «нежелательной» организацией «Проекта» Роман Баданин решил назвать новое издание «Агентством» «в знак уважения» к статусу «иностранный агент».

15 июля в России объявили «нежелательной» организацией Project Media («Проект Медиа») — издателя «Проекта», главреда и сотрудников внесли в список иноагентов. После этого «Проект» заявил о ликвидации американского юрлица и пообещал продолжить заниматься расследованиями. Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России.