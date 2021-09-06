В Японии задержали 56-летнего мужчину, который украл 730 предметов женского белья из прачечных Статьи редакции
Полиция обыскала дом подозреваемого после обвинений одной из пострадавших девушек.
В конце августа августа 21-летняя студентка из города Беппу обратилась в полицию с обвинением в адрес Тецуо Урата — 24 августа мужчина якобы украл шесть комплектов нижнего белья из местной прачечной самообслуживания.
Через неделю полиция пришла в квартиру Ураты с обыском и обнаружила там 730 элементов женской одежды, преимущественно нижнего белья. Мужчину арестовали, после чего он признался, что украл найденные в его доме вещи. Полиция начала дополнительное расследование инцидента.
В Японии подобного рода преступления не редкость. Например, в марте этого года в префектуре Саго задержали 30-летнего электрика Тахакиро Кубо. Один из жителей заснял, как он снимал вещи с бельевой верёвки, после чего дома у Кубо обнаружили 424 предмета нижнего белья и купальников девочек-подростков.
В 2019 году в префектуре Оита полиция арестовала 40-летнего Тору Адати по подозрению в краже из прачечной. Во время обыска в его доме обнаружили больше 1100 украденных вещей.
я не знаю как у вас, а нас в Японии
730 женских трусов обнюхали и нихуя не поняли
Это же надо было заморочиться выложить все вещи для фото.
а получается только подрочить в лифчик
Трусонюх
арестовали, после чего он признался, что украл найденные в его доме вещи
Написано так, будто он украл свои вещи в своем доме
«Ничтожество» еще известен как: «Степан Андрiйович Бандера», «листочек», «Жёлтый Березовый Лист», «Столярный верстачок BOSCH», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «московский школьник», «Хороший листочек», «грязь из-под ногтей», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «Саша», «legodetalka», «гнидапостельныйклопгадмразбвош», «NATO Liberator Soldier», «лесточик»
Это идеальный генератор тестовых наборов данных для юзеров ред.
педобир и онанист
Зачем конфисковывать-то, оставьте ему его единственную радость.
Такого количества нижнего белья мы не конфисковали уже многие годы.
Во время обыска в его доме обнаружили больше 1100 украденных вещей.