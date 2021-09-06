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Новости
Максим Друковский

В Японии задержали 56-летнего мужчину, который украл 730 предметов женского белья из прачечных Статьи редакции

Полиция обыскала дом подозреваемого после обвинений одной из пострадавших девушек.

42 42 комментария
2594 просмотров
Фото полиции Беппу

В конце августа августа 21-летняя студентка из города Беппу обратилась в полицию с обвинением в адрес Тецуо Урата — 24 августа мужчина якобы украл шесть комплектов нижнего белья из местной прачечной самообслуживания.

Через неделю полиция пришла в квартиру Ураты с обыском и обнаружила там 730 элементов женской одежды, преимущественно нижнего белья. Мужчину арестовали, после чего он признался, что украл найденные в его доме вещи. Полиция начала дополнительное расследование инцидента.

Такого количества нижнего белья мы не конфисковали уже многие годы.

представитель департамента полиции города Беппу

В Японии подобного рода преступления не редкость. Например, в марте этого года в префектуре Саго задержали 30-летнего электрика Тахакиро Кубо. Один из жителей заснял, как он снимал вещи с бельевой верёвки, после чего дома у Кубо обнаружили 424 предмета нижнего белья и купальников девочек-подростков.

В 2019 году в префектуре Оита полиция арестовала 40-летнего Тору Адати по подозрению в краже из прачечной. Во время обыска в его доме обнаружили больше 1100 украденных вещей.

#новости #япония #преступность

42 42 комментария
17
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42 комментария
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5ый член Комитета

24

я не знаю как у вас, а нас в Японии
730 женских трусов обнюхали и нихуя не поняли

Ответить
5ый

Тепловой Слава

11

Эээ! 

Ответить
Тепловой

5ый член

10

АХАХАХАХАХ!!!!!

Ответить

Тепловой Слава

12

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Мужики в трусы глядели - нихуя не поняли 

Ответить
Тепловой

5ый член Комитета

7

я ждал твоего комента про японию
как всегда лойс

Ответить

Данный якорь

7

 обнаружила там 730 элементов женской одежды, преимущественно нижнего белья. Мужчину арестовали, после чего он признался, что украл найденные в его доме вещи.

Я бы сказал, что это всё моё

Ответить
Данный

mt

0

И всё это носишь одновременно, потому что очень холодно?

Ответить

Павел Мухунов

4

Это же надо было заморочиться выложить все вещи для фото.

Ответить
Павел

Eugene

8

 И обнюхать 

Ответить
Павел

남 최알렉산드르

0

Это вещдоки

Ответить

Dante Havershim

3

мб он хотел поставить вендинговый автомат для ценителей

Ответить

Субъективный хот-дог

2

А ведь просто хочется тяночку.

Ответить
Субъективный

5ый член Комитета

1

а получается только подрочить в лифчик

Ответить
5ый

Субъективный

0

Это жестоко.

Ответить
Субъект…

5ый член

4

нужно брать без косточек
для чего думаешь их изобрели? 

Ответить
Субъективный

fullmetalboy48151623 .

0

Худенькую, бледную, не очень высокую

Ответить

stikerman

2

Трусонюх

Ответить
stikerman

Андрей Николаев

0

Единственный в мире мужик-трусонюх!

Ответить

Вова Кот

2

  арестовали, после чего он признался, что украл найденные в его доме вещи

Написано так, будто он украл свои вещи в своем доме 

Ответить

Письменный лолипоп

–5

Эту страну уже не спасти, жаль, что американцы с советами не превратили Японию в ядерный пепел ред.

Ответить
Письменный

Шумный корабль

2

@Кто это 

Ответить
Шумный

Кто это

5

«Ничтожество» еще известен как: «Степан Андрiйович Бандера», «листочек», «Жёлтый Березовый Лист», «Столярный верстачок BOSCH», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «московский школьник», «Хороший листочек», «грязь из-под ногтей», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «Саша», «legodetalka», «гнидапостельныйклопгадмразбвош», «NATO Liberator Soldier», «лесточик»

Ответить
Кто

Глобальный франт

10

Это идеальный генератор тестовых наборов данных для юзеров ред.

Ответить
Глобаль…

Разноцветный

2

подержи мое пиво
https://tjournal.ru/u/276179-olegsey-ditkovskey/162417-ogo-eto-chto-post-v-bloge?comment=3594107

Ого, это что, пост в блоге?
Ага, сейчас буду рассказывать как приготовить кофе дома. Но сначала предисловие и пара мыслей
tjournal.ru
Ответить
Разноцв…

CommentBot

2
Ответить
Шумный

Сальвадор

0

СЕРЬЁЗНО?!

Ответить
Сальвад…

Шумный корабль

1

😁😁😁🤪

Ответить
Письменный

Интимный цветок

1

Как раз наоборот, этот трэш последствие ядерной бомбардировки. ред.

Ответить

Веселый яд

1

Старый добрый фетишист 🤪 

Ответить
Веселый

5ый член Комитета

1

педобир и онанист

Ответить
5ый

Rabbit 99

0

Неожиданно для нас он устроил мастеркласс

Ответить

Глобальный франт

1

Не конфисковывали многие годы

То есть это не первый инцидент и в прошлом веке был такой же ?

Ответить

Данный якорь

1

Ворователь трусиксов!

Ответить

Jenny Smith

1
Ответить
Jenny

Майка Ника

0

Только за этим сюда и зашёл, благодарю 

Ответить

Дядя Серёжа

0

Зачем конфисковывать-то, оставьте ему его единственную радость.

Ответить
Дядя

5ый член Комитета

0

еще наберет

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Second hand

Ответить

социальныирудимент

0

 Такого количества нижнего белья мы не конфисковали уже многие годы.

 Во время обыска в его доме обнаружили больше 1100 украденных вещей.

Ответить

HIP HOP

0

Задержали и наградили

Ответить

Andy Rorsha

0

Либо Маньчжурию оккупировать, либо женское белье нюхать. Третьего не дано, да Япония?

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vadym

0
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