Комиссия хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников».

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Предвыборный плакат с тремя Борисами Вишневскими Фото Бориса Вишневского

На выборах в Законодательное собрание Петербурга депутаты, которые ранее сменили имена и фамилии на «Борис Вишневский», подали в избирком свои фотографии. Они сделали такие же причёски, бороды и усы, как и у члена партии «Яблоко» Бориса Вишневского. «Оригинальный» Вишневский показал предвыборный плакат в своём фейсбуке.

Политическое мошенничество продолжается. Мои «двойники», ранее носившие совсем другие имена и фамилии (соответственно, Алексей Шмелёв и Виктор Быков), но на время выборов ставшие «Борисами Вишневскими», сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность. Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались. Посмотрите, как они выглядят на плакате, который будет висеть на избирательных участках. Элла Александровна Памфилова, Вы тоже посмотрите)) Борис Вишневский депутат

На плакате, который утвердила территориальная избирательная комиссия №30 Петербурга, три Вишневских изображены рядом. Справа — член «Яблока» Борис Лазаревич Вишневский, слева — его конкуренты Борис Геннадьевич и Борис Иванович.

Борис Лазаревич Вишневский Фото с сайта Заксобрания Санкт-Петербурга

Издание «Фонтанка» отмечает, что двойники Вишневского ранее не носили бороды, а у Бориса Ивановича не было залысин. Кандидаты также могли обработать фотографии в фотошопе — закон это позволяет.

Над тремя Вишневскими стали иронизировать пользователи твиттера.

После того, как о «спойлерах» написали крупные СМИ, Центральная избирательная комиссия запланировала после сентябрьских выборов подготовить рекомендации для законодательного запрета «технологии двойников». Об этом сказала глава комиссии Элла Памфилова в интервью радиостанции «Коммерсантъ-FM».

Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями. Элла Памфилова глава ЦИК

Все трое Вишневских участвуют в выборах в Заксобрание Петербурга по второму округу. Один из тёзок члена «Яблока» конкурирует с ним на выборах в Госдуму по 216 округу.

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

Борис Иванович уже подавал документы на выборы в Госдуму по 216 округу от партии «Зелёные». В карточке избиркома он обозначен как безработный. Борис Вишневский работает в ООО «Европроект Групп». В феврале он ещё пользовался старыми документами.