«Спойлеры» оппозиционного кандидата в Петербурге скопировали его внешность. ЦИК пообещал разобраться после выборов Статьи редакции
Комиссия хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников».
На выборах в Законодательное собрание Петербурга депутаты, которые ранее сменили имена и фамилии на «Борис Вишневский», подали в избирком свои фотографии. Они сделали такие же причёски, бороды и усы, как и у члена партии «Яблоко» Бориса Вишневского. «Оригинальный» Вишневский показал предвыборный плакат в своём фейсбуке.
На плакате, который утвердила территориальная избирательная комиссия №30 Петербурга, три Вишневских изображены рядом. Справа — член «Яблока» Борис Лазаревич Вишневский, слева — его конкуренты Борис Геннадьевич и Борис Иванович.
Издание «Фонтанка» отмечает, что двойники Вишневского ранее не носили бороды, а у Бориса Ивановича не было залысин. Кандидаты также могли обработать фотографии в фотошопе — закон это позволяет.
Над тремя Вишневскими стали иронизировать пользователи твиттера.
После того, как о «спойлерах» написали крупные СМИ, Центральная избирательная комиссия запланировала после сентябрьских выборов подготовить рекомендации для законодательного запрета «технологии двойников». Об этом сказала глава комиссии Элла Памфилова в интервью радиостанции «Коммерсантъ-FM».
Все трое Вишневских участвуют в выборах в Заксобрание Петербурга по второму округу. Один из тёзок члена «Яблока» конкурирует с ним на выборах в Госдуму по 216 округу.
На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.
Борис Иванович уже подавал документы на выборы в Госдуму по 216 округу от партии «Зелёные». В карточке избиркома он обозначен как безработный. Борис Вишневский работает в ООО «Европроект Групп». В феврале он ещё пользовался старыми документами.
«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.
Теперь ЦИК хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников»
Как будут решать вопрос с Путиным в таком случае?
На следующих выборах надо Наливкину переименоваться
Согласен, нужно незамедлительно снять с выборов двойника. Что этот Борис Лазаревич себе позволяет?
В одной мелкой MMORPG на осадах была мода переименовывать своих персонажей на ники противников, чтобы они растерялись и не могли сообразить, кого бить.
Потом впрочем сделали партийную метку и выбор цели по метке, так что в этом приколе смысл потерялся.