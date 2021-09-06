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Новости
Яна Ломакина

«Спойлеры» оппозиционного кандидата в Петербурге скопировали его внешность. ЦИК пообещал разобраться после выборов Статьи редакции

Комиссия хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников».

21 21 комментарий
1613 просмотров
Предвыборный плакат с тремя Борисами Вишневскими Фото Бориса Вишневского 

На выборах в Законодательное собрание Петербурга депутаты, которые ранее сменили имена и фамилии на «Борис Вишневский», подали в избирком свои фотографии. Они сделали такие же причёски, бороды и усы, как и у члена партии «Яблоко» Бориса Вишневского. «Оригинальный» Вишневский показал предвыборный плакат в своём фейсбуке.

Политическое мошенничество продолжается. Мои «двойники», ранее носившие совсем другие имена и фамилии (соответственно, Алексей Шмелёв и Виктор Быков), но на время выборов ставшие «Борисами Вишневскими», сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность. Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались. Посмотрите, как они выглядят на плакате, который будет висеть на избирательных участках. Элла Александровна Памфилова, Вы тоже посмотрите))

Борис Вишневский
депутат

На плакате, который утвердила территориальная избирательная комиссия №30 Петербурга, три Вишневских изображены рядом. Справа — член «Яблока» Борис Лазаревич Вишневский, слева — его конкуренты Борис Геннадьевич и Борис Иванович.

Борис Лазаревич Вишневский Фото с сайта Заксобрания Санкт-Петербурга 

Издание «Фонтанка» отмечает, что двойники Вишневского ранее не носили бороды, а у Бориса Ивановича не было залысин. Кандидаты также могли обработать фотографии в фотошопе — закон это позволяет.

Над тремя Вишневскими стали иронизировать пользователи твиттера.

Кекенавт Войцеховский @SibWojciech
Красный дошик @Kulinark
Иван Горбачев предупреждал, а вы смеялись и не верили https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1434583337755152384
султи @sult

После того, как о «спойлерах» написали крупные СМИ, Центральная избирательная комиссия запланировала после сентябрьских выборов подготовить рекомендации для законодательного запрета «технологии двойников». Об этом сказала глава комиссии Элла Памфилова в интервью радиостанции «Коммерсантъ-FM».

Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями.

Элла Памфилова
глава ЦИК

Все трое Вишневских участвуют в выборах в Заксобрание Петербурга по второму округу. Один из тёзок члена «Яблока» конкурирует с ним на выборах в Госдуму по 216 округу.

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

Борис Иванович уже подавал документы на выборы в Госдуму по 216 округу от партии «Зелёные». В карточке избиркома он обозначен как безработный. Борис Вишневский работает в ООО «Европроект Групп». В феврале он ещё пользовался старыми документами.

«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.

#новости #политика

21 21 комментарий
31
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Андрей Охапкин

27

Теперь ЦИК хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников»

Как будут решать вопрос с Путиным в таком случае?

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Андрей

Майка Ника

4
Ответить
Майка

Ваша Закладко

0

негры говорят дед

Ответить

Данный якорь

14

 Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями. Элла Памфилова, глава ЦИК

Как натурально возмущается

Ответить

Данный якорь

8

 Теперь ЦИК хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников»

 глава Центральная избирательная комиссия запланировала после сентябрьских выборов подготовить рекомендации для законодательного запрета «технологии двойников»

Стоит ПОСЛЕ ВЫБОРОВ вынести в подзаголовок.

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Данный якорь

8
Ответить

Тепловой Слава

3

Это просто издевательство над избирателями.

Эх, если бы только это, Эллочка-баблоедочка

Ответить

Асем

2
Ответить

N.N.

1

На следующих выборах надо Наливкину переименоваться

Ответить
N.N.

Kir Kirsky

0

В Навального?

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Alexandr Loginov

1

Согласен, нужно незамедлительно снять с выборов двойника. Что этот Борис Лазаревич себе позволяет?

Ответить
Alexandr

Ваша Закладко

0

недип фейк по питерски

Ответить

Письменный лолипоп

0

Прошу ЦИК наградить авторов двойников за столь качественно проделанную работу орденами "За заслуги перед Отечеством"

Ответить

FOX

0

сколько лет этой технологии?
или речь только про прически и бороду?

Ответить

Olegio Dr

0

Суки

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Простой лолипоп

0

Регистрировать кандидатов по имени, которое сохраняется более года, - вот и все дела.

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Stan Islav

0

Геннадьевичу похоже что вообще в фш бороду нарисовали

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Вова Науменко

0

ЦИК пообещал разобраться после выборов

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Tauraloke Esteru

0

В одной мелкой MMORPG на осадах была мода переименовывать своих персонажей на ники противников, чтобы они растерялись и не могли сообразить, кого бить.
Потом впрочем сделали партийную метку и выбор цели по метке, так что в этом приколе смысл потерялся.

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Данный якорь

0

Вообще это подсудное дело должно быть. Это же суперочевидное вмешательство в выборы. Настолько очевидное, что даже ЦИК от него открещиваться начал.

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Джей Альв

0

А почему после выборов?

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