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Новости
Яна Ломакина

«Спойлеры» оппозиционного кандидата в Петербурге скопировали его внешность. ЦИК пообещала разобраться после выборов Статьи редакции

Комиссия хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников».

51 51 комментарий
6781 просмотров
Предвыборный плакат с тремя Борисами Вишневскими Фото Бориса Вишневского 

На выборах в Законодательное собрание Петербурга депутаты, которые ранее сменили имена и фамилии на «Борис Вишневский», подали в избирком свои фотографии. Они сделали такие же причёски, бороды и усы, как и у члена партии «Яблоко» Бориса Вишневского. «Оригинальный» Вишневский показал предвыборный плакат в своём фейсбуке.

Политическое мошенничество продолжается. Мои «двойники», ранее носившие совсем другие имена и фамилии (соответственно, Алексей Шмелёв и Виктор Быков), но на время выборов ставшие «Борисами Вишневскими», сменив имя и фамилию, теперь сменили и внешность. Отрастили бороды и усы, и думаю, еще и подретушировались. Посмотрите, как они выглядят на плакате, который будет висеть на избирательных участках. Элла Александровна Памфилова, Вы тоже посмотрите))

Борис Вишневский
депутат

На плакате, который утвердила территориальная избирательная комиссия №30 Петербурга, три Вишневских изображены рядом. Справа — член «Яблока» Борис Лазаревич Вишневский, слева — его конкуренты Борис Геннадьевич и Борис Иванович.

Борис Лазаревич Вишневский Фото с сайта Заксобрания Санкт-Петербурга 

Издание «Фонтанка» отмечает, что двойники Вишневского ранее не носили бороды, а у Бориса Ивановича не было залысин. Кандидаты также могли обработать фотографии в фотошопе — закон это позволяет.

Над тремя Вишневскими стали иронизировать пользователи твиттера.

Кекенавт Войцеховский @SibWojciech
Красный дошик @Kulinark
Иван Горбачев предупреждал, а вы смеялись и не верили https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1434583337755152384
султи @sult

После того, как о «спойлерах» написали крупные СМИ, Центральная избирательная комиссия запланировала после сентябрьских выборов подготовить рекомендации для законодательного запрета «технологии двойников». Об этом сказала глава комиссии Элла Памфилова в интервью радиостанции «Коммерсантъ-FM».

Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями.

Элла Памфилова
глава ЦИК

Все трое Вишневских участвуют в выборах в Заксобрание Петербурга по второму округу. Один из тёзок члена «Яблока» конкурирует с ним на выборах в Госдуму по 216 округу.

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

Борис Иванович уже подавал документы на выборы в Госдуму по 216 округу от партии «Зелёные». В карточке избиркома он обозначен как безработный. Борис Вишневский работает в ООО «Европроект Групп». В феврале он ещё пользовался старыми документами.

«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.

#новости #политика

51 51 комментарий
72
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Андрей Охапкин

67

Теперь ЦИК хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников»

Как будут решать вопрос с Путиным в таком случае?

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Андрей

Майка Ника

16
Ответить
Майка

Ваша Закладко

4

негры говорят дед

Ответить

Данный якорь

53

 Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями. Элла Памфилова, глава ЦИК

Как натурально возмущается

Ответить
Данный

mt

11
Ответить

Данный якорь

37

 Теперь ЦИК хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников»

 глава Центральная избирательная комиссия запланировала после сентябрьских выборов подготовить рекомендации для законодательного запрета «технологии двойников»

Стоит ПОСЛЕ ВЫБОРОВ вынести в подзаголовок.

Ответить
Данный

Сергей Лукин

6

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РЕКОМЕНДАЦИИ

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Данный

new_comment

0

Вангую, что на следующих выборах двойника просто зарегистрируют раньше оригинала и настоящего кандидата не допустят.

Ответить

Alexandr Loginov

15

Согласен, нужно незамедлительно снять с выборов двойника. Что этот Борис Лазаревич себе позволяет?

Ответить
Alexandr

Антон Пострунин

3

Мне кажется так и будет, просто не будут допускать до выборов оппозиционеров, потому что человек с такой фамилией уже зарегистрирован. 

Ответить
Alexandr

Ваша Закладко

0

недип фейк по питерски

Ответить

Данный якорь

15
Ответить

Тепловой Слава

13

Это просто издевательство над избирателями.

Эх, если бы только это, Эллочка-баблоедочка

Ответить

Вова Науменко

13

ЦИК пообещал разобраться после выборов

Ответить

Асем

13
Ответить

Джей Альв

1

А почему после выборов?

Ответить
Джей

5ый член Комитета

13

ну а что, они зря старались что ли?

Ответить
5ый

Джей Альв

0

Просто спорность замечена, позором назвали, так уж шли бы до конца, а то сами как позорятся.

Ответить
Джей

Евгений Миронов

0

а чё воду мутить)

Ответить

N.N.

3

На следующих выборах надо Наливкину переименоваться

Ответить
N.N.

Kir Kirsky

4

В Навального?

Ответить
Kir

Смешной

2

В Путина, ну.

Ответить
Смешной

Kir Kirsky

0

В Путина не допустят, а вот внезапная победа навального-наливкина будет бомбой

Ответить
Kir

Смешной

0

Не похож

Ответить

Данный якорь

4

Вообще это подсудное дело должно быть. Это же суперочевидное вмешательство в выборы. Настолько очевидное, что даже ЦИК от него открещиваться начал.

Ответить
Данный

Кирилл Ивлев

1

А какой состав? Умысел ещё доказать надо. Ты попробуй докажи что он имя поменял не просто так

Ответить
Кирилл

Данный якорь

1

Вот вам и минусы презумпции невиновности. Всем очевидно, что виноват, но вроде как считается невиновным. 
Но я думаю доказать реально. Суды же не так работают, что надо со 100% вероятностью доказать виновность. Для этого же и существует судья - выслушивает аргументы обеих сторон и принимает решение.

Ответить
Данный

Никита Мязин

1

Что, к сожалению, открывает возможность сажать оппозицию за сам факт подачи документов на выборы. Не надо, спасибо.  ред.

Ответить
Никита

Данный якорь

0

Сомневаюсь. Если оппозиционер никогда в жизни не менял имя и фамилию, предъявлять ему подобные претензии - верх маразма. Это бы дало очень мощный козырь оппозиции - абсурдность такого дела очевидна будет самому пропитому алкашу.
Оппозиционеров обычно обвиняют так, чтобы у нейтральных граждан были сомнения - "А может там и правда не всё чисто с его компанией", "А может и правда плохо, что пошли на запрещённую акцию", "А может и правда плохо, что создали помеху автомобильному движению".
Тут же всё просто как пять копеек - произвол даже доказывать не надо.
Я могу быть не прав, но мне ситуация видится именно так.

Ответить
Данный

new_comment

0

  абсурдность такого дела очевидна будет самому пропитому алкашу

То есть сейчас никому не очевидна абсурдность, например, "санитарного дела"? Типичный потребитель телеконтента думает так: "Раз начальство сказало - значит так оно и есть. Начальство мудрое, а мы люди маленькие. Нам всего не понять."

Ответить
new_com…

Данный якорь

0

То есть сейчас никому не очевидна абсурдность, например, "санитарного дела"?

Речь не про "никому не очевидна абсурдность", а про "некоторым не очевидна абсурдность".
Те, кто не состоит в рядах сочувствующих, а настроен нейтрально или отрицательно может по санитарному делу сказать - "Может и хуёво, что их судят, но они же тоже не правы - во время эпидемии собирают кучу народа, многие без масок" или "Может и хуёво, что их судят - но они же сами виноваты, что организовали несогласованную акцию. Если бы согласовали, то такого бы не было".
То есть задача вместо "власть не права" создать у части населения "власть не права, но и эти тоже не совсем правы. То есть и те не правы, и те". Заставить сомневаться в правильности, думать что всё не так однозначно.

Ответить
Кирилл

new_comment

0

Ещё докажи, что он за это денег из бюджета не получал.

Ответить

Письменный лолипоп

2

Прошу ЦИК наградить авторов двойников за столь качественно проделанную работу орденами "За заслуги перед Отечеством"

Ответить

5ый член Комитета

1

ЦИК всё больше напоминает ЦИРК с конями, а теперь и клоунами

Ответить
5ый

England Is My City

1

Всегда им был

Ответить

Dmitry Vakhnin

1

Я считаю, что это новый уровень троллинга.

Ответить

neolol

1

Как снять реального кандидата по надуманным причинам, так это мгновенно.

Ответить

aliftin

1

Комиссия хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников».

И на следующих выборах запретят настоящих кандидатов, а не фейковых. Хороший план. 

Ответить

FOX

0

сколько лет этой технологии?
или речь только про прически и бороду?

Ответить
FOX

Антон Пострунин

2

Ну лет много, но тут прямо до абсурда дошло. Раньше просто искали студентов-однофамильцев, которых было не сложно отличить. 

Ответить

Tauraloke Esteru

0

В одной мелкой MMORPG на осадах была мода переименовывать своих персонажей на ники противников, чтобы они растерялись и не могли сообразить, кого бить.
Потом впрочем сделали партийную метку и выбор цели по метке, так что в этом приколе смысл потерялся.

Ответить
Tauraloke

Dmitry Kórotkov

2

В одной крупной стратегии под названием Старкрафт в баттлнете на хайммр было примерно 3/4 "баркодов", т.е людей с никами "||||||||||" чтобы не палить страты.

Ответить
Dmitry

Семён Пашнин

0

Так вот в чем прикол этих ников, я то думал

Ответить
Tauraloke

new_comment

0

Да вот я понять не могу, почему участники протестов не оденутся как росгвардейцы? Хватали бы титушек и тащили в автозаки.

Ответить
new_comment

Tauraloke Esteru

0

УК РФ Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица.

Ответить

Olegio Dr

0

Суки

Ответить

Простой лолипоп

0

Регистрировать кандидатов по имени, которое сохраняется более года, - вот и все дела.

Ответить

Stan Islav

0

Геннадьевичу похоже что вообще в фш бороду нарисовали

Ответить

Andre Macareno

0

А раньше настоящего с помощью баттлфьюри искали, ну или бкб покупать заставляли…

Ответить

Gregory

0

Люди готовы продать свое имя и фамилию ради подачки сверху. Просто отвратительно. Низшие существа на Земле.

Ответить

Плотва обыкновенная

0

ахаха

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