«Спойлеры» оппозиционного кандидата в Петербурге скопировали его внешность. ЦИК пообещала разобраться после выборов Статьи редакции
Комиссия хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников».
На выборах в Законодательное собрание Петербурга депутаты, которые ранее сменили имена и фамилии на «Борис Вишневский», подали в избирком свои фотографии. Они сделали такие же причёски, бороды и усы, как и у члена партии «Яблоко» Бориса Вишневского. «Оригинальный» Вишневский показал предвыборный плакат в своём фейсбуке.
На плакате, который утвердила территориальная избирательная комиссия №30 Петербурга, три Вишневских изображены рядом. Справа — член «Яблока» Борис Лазаревич Вишневский, слева — его конкуренты Борис Геннадьевич и Борис Иванович.
Издание «Фонтанка» отмечает, что двойники Вишневского ранее не носили бороды, а у Бориса Ивановича не было залысин. Кандидаты также могли обработать фотографии в фотошопе — закон это позволяет.
Над тремя Вишневскими стали иронизировать пользователи твиттера.
После того, как о «спойлерах» написали крупные СМИ, Центральная избирательная комиссия запланировала после сентябрьских выборов подготовить рекомендации для законодательного запрета «технологии двойников». Об этом сказала глава комиссии Элла Памфилова в интервью радиостанции «Коммерсантъ-FM».
Все трое Вишневских участвуют в выборах в Заксобрание Петербурга по второму округу. Один из тёзок члена «Яблока» конкурирует с ним на выборах в Госдуму по 216 округу.
На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.
Борис Иванович уже подавал документы на выборы в Госдуму по 216 округу от партии «Зелёные». В карточке избиркома он обозначен как безработный. Борис Вишневский работает в ООО «Европроект Групп». В феврале он ещё пользовался старыми документами.
«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.
Теперь ЦИК хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников»
Как будут решать вопрос с Путиным в таком случае?
Вангую, что на следующих выборах двойника просто зарегистрируют раньше оригинала и настоящего кандидата не допустят.
Согласен, нужно незамедлительно снять с выборов двойника. Что этот Борис Лазаревич себе позволяет?
Мне кажется так и будет, просто не будут допускать до выборов оппозиционеров, потому что человек с такой фамилией уже зарегистрирован.
А почему после выборов?
ну а что, они зря старались что ли?
На следующих выборах надо Наливкину переименоваться
В Навального?
В Путина, ну.
В Путина не допустят, а вот внезапная победа навального-наливкина будет бомбой
А какой состав? Умысел ещё доказать надо. Ты попробуй докажи что он имя поменял не просто так
Вот вам и минусы презумпции невиновности. Всем очевидно, что виноват, но вроде как считается невиновным.
Но я думаю доказать реально. Суды же не так работают, что надо со 100% вероятностью доказать виновность. Для этого же и существует судья - выслушивает аргументы обеих сторон и принимает решение.
Что, к сожалению, открывает возможность сажать оппозицию за сам факт подачи документов на выборы. Не надо, спасибо. ред.
Сомневаюсь. Если оппозиционер никогда в жизни не менял имя и фамилию, предъявлять ему подобные претензии - верх маразма. Это бы дало очень мощный козырь оппозиции - абсурдность такого дела очевидна будет самому пропитому алкашу.
Оппозиционеров обычно обвиняют так, чтобы у нейтральных граждан были сомнения - "А может там и правда не всё чисто с его компанией", "А может и правда плохо, что пошли на запрещённую акцию", "А может и правда плохо, что создали помеху автомобильному движению".
Тут же всё просто как пять копеек - произвол даже доказывать не надо.
Я могу быть не прав, но мне ситуация видится именно так.
абсурдность такого дела очевидна будет самому пропитому алкашу
То есть сейчас никому не очевидна абсурдность, например, "санитарного дела"? Типичный потребитель телеконтента думает так: "Раз начальство сказало - значит так оно и есть. Начальство мудрое, а мы люди маленькие. Нам всего не понять."
То есть сейчас никому не очевидна абсурдность, например, "санитарного дела"?
Речь не про "никому не очевидна абсурдность", а про "некоторым не очевидна абсурдность".
Те, кто не состоит в рядах сочувствующих, а настроен нейтрально или отрицательно может по санитарному делу сказать - "Может и хуёво, что их судят, но они же тоже не правы - во время эпидемии собирают кучу народа, многие без масок" или "Может и хуёво, что их судят - но они же сами виноваты, что организовали несогласованную акцию. Если бы согласовали, то такого бы не было".
То есть задача вместо "власть не права" создать у части населения "власть не права, но и эти тоже не совсем правы. То есть и те не правы, и те". Заставить сомневаться в правильности, думать что всё не так однозначно.
ЦИК всё больше напоминает ЦИРК с конями, а теперь и клоунами
Комиссия хочет попросить законодательно запретить «технологии двойников».
И на следующих выборах запретят настоящих кандидатов, а не фейковых. Хороший план.
сколько лет этой технологии?
или речь только про прически и бороду?
Ну лет много, но тут прямо до абсурда дошло. Раньше просто искали студентов-однофамильцев, которых было не сложно отличить.
В одной мелкой MMORPG на осадах была мода переименовывать своих персонажей на ники противников, чтобы они растерялись и не могли сообразить, кого бить.
Потом впрочем сделали партийную метку и выбор цели по метке, так что в этом приколе смысл потерялся.
В одной крупной стратегии под названием Старкрафт в баттлнете на хайммр было примерно 3/4 "баркодов", т.е людей с никами "||||||||||" чтобы не палить страты.
Да вот я понять не могу, почему участники протестов не оденутся как росгвардейцы? Хватали бы титушек и тащили в автозаки.
Люди готовы продать свое имя и фамилию ради подачки сверху. Просто отвратительно. Низшие существа на Земле.