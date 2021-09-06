В Белоруссии из-за твита о Лукашенко задержали россиянку — она обвинила его в терроризме из-за посадки рейса Ryanair Статьи редакции
Женщина провела под стражей больше трёх месяцев, но о задержании стало известно только после возбуждения уголовного дела о клевете.
1 сентября генеральная прокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 58-летней иностранной гражданки. По информации правозащитной организации «Вясна», речь идёт о россиянке Ирине Викхольм, которая содержится под стражей с конца мая.
Женщину обвиняют в публичной клевете в адрес главы государства: из материалов дела следует, что 23 мая она опубликовала в твиттере фотографию Александра Лукашенко и текст о совершении им «акта терроризма и авиапиратства», чем «причинила ущерб авторитету государства». В ходе предварительного следствия свою вину она не признала.
Пресс-секретарь посольства России Алексей Москалев сообщил, что белорусская сторона уведомила их о задержании гражданки РФ: «Викхольм действительно задержана, она находится в СИЗО Бреста».
По словам Москалева, делом занимается генконсульство в Бресте — сотрудники уже посетили задержанную, хотя она не просила о встрече. Викхольм не жаловалась на условия содержания и состояние здоровья.
23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил аварийную посадку в Минске. Сразу после приземления основателя оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича задержали. Позже выяснилось, что решение о посадке принял лично Лукашенко.
После инцидента многие страны Запада также обвинили главу Белоруссии в государственном терроризме и закрыли рейсы в республику. С санкциями столкнулась и государственная авиакомпания «Белавиа» — её рейсы в Европу полностью запретили, в связи с чем пришлось уволить часть сотрудников.
Как же на это ответит наш МИД? Наверное снова про то что США российских граждан похищают?
Пожилая женщина с 66 читателями в Твиттере. У публикации о Лукашенко 5 лайков и 7 репостов. Вот это ущерб авторитету государства на международной арене, не то что поехавший диктатор у руля.
Оч интересно, чем закончится
P.S.
>авиапиратсве
Приятно видеть, что не я один страдаю при печатании слов с «тст»
Скоро в РБ будет опаснее ездить, чем в Афганистан.
Почему скоро? Уже. В Афганистане женщины вышли и в них пустили слезоточивый газ, а в РБ отхуярили бы уже дубинками и посадили на пару лет.
Ловите лайфхак. Хвалите лукашенку за все, что он делает. Даже если он просто покакал, хвалите так, будто он хорошо, прямо таки по хозяйски покакал. И может тогда вас не засудят
И может тогда вас не засудят
не очень надежный план
Понимаю, но как приблизиться к нему, чтобы целовать в попу я пока не придумал
Белорусофоб???
В статье не указано, находилась ли она в момент написания поста на территории Беларуси или нет, но зато в конце два абзаца с информацией, которую все знают. Если она ещё была на территории другого государства в этот момент, то это правовой беспредел нового уровня
Терпит
Ей 5 лет грозит