Женщина провела под стражей больше трёх месяцев, но о задержании стало известно только после возбуждения уголовного дела о клевете.

2914 просмотров Слушать

1 сентября генеральная прокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 58-летней иностранной гражданки. По информации правозащитной организации «Вясна», речь идёт о россиянке Ирине Викхольм, которая содержится под стражей с конца мая.

Женщину обвиняют в публичной клевете в адрес главы государства: из материалов дела следует, что 23 мая она опубликовала в твиттере фотографию Александра Лукашенко и текст о совершении им «акта терроризма и авиапиратства», чем «причинила ущерб авторитету государства». В ходе предварительного следствия свою вину она не признала.

Пресс-секретарь посольства России Алексей Москалев сообщил, что белорусская сторона уведомила их о задержании гражданки РФ: «Викхольм действительно задержана, она находится в СИЗО Бреста».

По словам Москалева, делом занимается генконсульство в Бресте — сотрудники уже посетили задержанную, хотя она не просила о встрече. Викхольм не жаловалась на условия содержания и состояние здоровья.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил аварийную посадку в Минске. Сразу после приземления основателя оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича задержали. Позже выяснилось, что решение о посадке принял лично Лукашенко.