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Новости
Максим Друковский

В Белоруссии из-за твита о Лукашенко задержали россиянку — она обвинила его в терроризме из-за посадки рейса Ryanair Статьи редакции

Женщина провела под стражей больше трёх месяцев, но о задержании стало известно только после возбуждения уголовного дела о клевете.

34 34 комментария
2914 просмотров

1 сентября генеральная прокуратура Белоруссии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 58-летней иностранной гражданки. По информации правозащитной организации «Вясна», речь идёт о россиянке Ирине Викхольм, которая содержится под стражей с конца мая.

Женщину обвиняют в публичной клевете в адрес главы государства: из материалов дела следует, что 23 мая она опубликовала в твиттере фотографию Александра Лукашенко и текст о совершении им «акта терроризма и авиапиратства», чем «причинила ущерб авторитету государства». В ходе предварительного следствия свою вину она не признала.

Пресс-секретарь посольства России Алексей Москалев сообщил, что белорусская сторона уведомила их о задержании гражданки РФ: «Викхольм действительно задержана, она находится в СИЗО Бреста».

По словам Москалева, делом занимается генконсульство в Бресте — сотрудники уже посетили задержанную, хотя она не просила о встрече. Викхольм не жаловалась на условия содержания и состояние здоровья.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил аварийную посадку в Минске. Сразу после приземления основателя оппозиционного канала Nexta Романа Протасевича задержали. Позже выяснилось, что решение о посадке принял лично Лукашенко.

После инцидента многие страны Запада также обвинили главу Белоруссии в государственном терроризме и закрыли рейсы в республику. С санкциями столкнулась и государственная авиакомпания «Белавиа» — её рейсы в Европу полностью запретили, в связи с чем пришлось уволить часть сотрудников.

Главные вопросы о задержании экс-главреда Nexta…
Что известно о ситуации с Романом Протасевичем.
tjournal.ru

#белоруссия #новости

34 34 комментария
2
28
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Nick Rosenberg

23

Как же на это ответит наш МИД? Наверное снова про то что США российских граждан похищают?

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Nick

Stolik Strigil

0

А в Америке спортсменов воруют!

Ответить

Асем

20

Пожилая женщина с 66 читателями в Твиттере. У публикации о Лукашенко 5 лайков и 7 репостов. Вот это ущерб авторитету государства на международной арене, не то что поехавший диктатор у руля. 

Ответить

norm

19

Оч интересно, чем закончится 

P.S.
>авиапиратсве

Приятно видеть, что не я один страдаю при печатании слов с «тст»

Ответить

Alexandr Blokhin

9

Скоро в РБ будет опаснее ездить, чем в Афганистан.

Ответить
Alexandr

Владимир Филатов

27

Почему скоро? Уже. В Афганистане женщины вышли и в них пустили слезоточивый газ, а в РБ отхуярили бы уже дубинками и посадили на пару лет.

Ответить
Владимир

Андрей Охапкин

17

Афганистан - страна для жизни!

Ответить
Владимир

Cyril Schemelev

0

Вы хотите, как на Украине?

Ответить

Рпош Ашршщ

2

Ловите лайфхак. Хвалите лукашенку за все, что он делает. Даже если он просто покакал, хвалите так, будто он хорошо, прямо таки по хозяйски покакал. И может тогда вас не засудят

Ответить
Рпош

Случайный якорь

6

И может тогда вас не засудят

не очень надежный план

Ответить
Случайный

Тепловой Слава

11

как китайские часы

Ответить
Случайный

Рпош Ашршщ

2

Понимаю, но как приблизиться к нему, чтобы целовать в попу я пока не придумал

Ответить
Случайный

Удачный щит

0
Ответить
Удачный

Мобильный Корги

0

Гей-кол-хоз основал?

Ответить
Рпош

Arthorias

0

А лучше просто не жить и не посещать подобные помойки, либо посещать в рамках экстремального туризма, туда и обратно, приключение на пару дней.

Ответить
Arthorias

Андрей Охапкин

0

Белорусофоб???

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Андрей

TJaba

3

латентный белорус

Ответить
Андрей

Николай

–4

типичный змагар. 

Ответить
Николай

Уютный Никита

1

@Вахтёр сколько времени надо на бан пользователя, на которого уже репортили несколько раз?

Ответить
Уютный

Николай

–5

заплачь

Ответить
Николай

Уютный Никита

1

не рвись

Ответить
Николай

Андрей Охапкин

0

Я бы не был так категоричен

Ответить
Рпош

Владимир Филатов

0

реверсивная психология

Ответить

Удачный щит

3

тараканов нужно давить 

Ответить
Удачный

MightyStan

0

Сжигать. Обливать бензином и поджигать.

Ответить

Аркадий Гайдаржи

2

В статье не указано, находилась ли она в момент написания поста на территории Беларуси или нет, но зато в конце два абзаца с информацией, которую все знают. Если она ещё была на территории другого государства в этот момент, то это правовой беспредел нового уровня

Ответить

Тепловой Слава

0

а что Путин?

Ответить
Тепловой

Письменный лолипоп

5

иди и спроси у него, а не набрасывай в комментариях

Ответить
Тепловой

Андрей Охапкин

3

Терпит

Ответить
Андрей

Дальнейший нос

5

Наш, русский

Ответить

nifago

1

"Мы потом ей ещё в России 5 лет накинем" заявил МИД РФ

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Ей 5 лет грозит

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Marhal_New

Валенок

0

Пиздец

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Экологический историк

0

Хроники национал-куколдизма 

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