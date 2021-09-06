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Новости
Яна Ломакина

Леонид Волков: Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования» Статьи редакции

Доступ ограничивают с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

59 59 комментариев
2408 просмотров

Об этом оппозиционер сообщил в своём телеграм-канале.

По словам Волкова, сайт блокируют с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Операторы связи были обязаны установить их по закону о «суверенном рунете».

«Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш „экстремистский“ сайт с хостинга appspot провалились», — пишет оппозиционер. Ресурс оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды политика Алексея Навального, отметил Волков.

Согласно данным сервиса Globalcheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок, до 10 утра по московскому времени сайт «Умного голосования» был полностью доступен. Затем начались перебои.

5 сентября 2021 года суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование». Решение приняли из-за требования компании по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд», которая получила права на товарный знак «Умного голосования».

В июле Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайту оппозиционера Алексея Навального и ещё более 40 связанных с ним ресурсов. В августе начали блокировать приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование». В сентябре Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение. Отказ пригрозили счесть «вмешательством в выборы».

Проект «Умное голосование» запустил Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.

В том же году Роскомнадзор заблокировал сайт проекта. Тогда официальной причиной назвали нарушение правил хранения персональных данных россиян. После этого сайт перенесли на домен appspot.com, который принадлежит Google. Однако после установки ТСПУ Роскомнадзор получил возможность ограничивать доступ к ресурсам, установленным на этом домене, без ущерба для других сервисов.

#новости #навальный

59 59 комментариев
1
19
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59 комментариев
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Тепловой Слава

19

Доступ ограничивают с помощью технических средств путинских угроз (ТСПУ).

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Тепловой

Дефицитный Сервелат

0

ТСПУП — технические средства противодействия угрозам Путину.

Ответить

Николай Лукашенко

–59

Работайте, братья
Эта помойка даже для самих навальнят опасна, не то чтобы для здравомыслящего человека. 

Ответить
Николай

Удачный щит

24

поздравляю с регистрацией 👏👏 ред.

Ответить
Николай

Sergiy Sev

5
Ответить
Sergiy

Николай

–38

Угрозы, скриншот уйдёт куда надо

Ответить
Николай

Кхалиси Бот

32

Угьозы, скьиншот уйдёт кюда нядо

Ответить
Николай

Антон Пострунин

12

Ушел тебе за щеку, проверяй.

Ответить
Николай

Упоротый Голубь

6

Лахтокуратору своему пошлешь?)

Ответить
Николай

Игорь Рачук

1
Ответить
Николай

Nagibator RusPro

1

Не уйдёт, он встрял на ТСПУ

Ответить
Николай

Sergiy Sev

0

@Кхалиси Бот 

Ответить
Николай

NECRODEFLORATOR

0

О, опущенные пожаловали.

Ответить
Николай

Arthorias

0

@Вахтёр 

Ответить

Maksim Derkach

4

остается бот в телеге

Ответить
Maksim

Денис Ольшин

3

Мне кажется, им следовало его продвигать посильнее. Его гораздо сложнее заблочить, чем сайт или приложение

Ответить
Maksim

Михаил Ромайкин

0

Ссылку

Ответить
Михаил

Maksim Derkach

0

@smartvotebot

Ответить

Удачный щит

1

на андроиде приложение не работает

Ответить
Удачный

Viewer1708

5

Волков обещает обновление и ролики на ютубе с кандидатами. Я надеюсь, что переключение на ютуб наоборот поможет привлечь больше людей. Так информация становится максимально доступной 

Ответить
Viewer1708

Удачный щит

0

Для каждого города в России запишет ролик? ну это же бред.

Ответить
Удачный

Viewer1708

1

Видео на основной канал с каким-нибудь pdf-файлом в описании. 225 госдумских можно прям в видео показать. Региональные выборы не так важны 

Ответить
Viewer1…

Удачный щит

1

на региональных выборах оно только и сработает

Ответить
Удачный

pls help

1
«Если нам все заблокируют, я буду с утра до ночи…
Одна из самых распространенных версий, почему власти в последние месяцы резко усилили давление…
meduza.io
Ответить
Viewer1708

Антон Пострунин

0

Ролики со списками людей это не очень привлекательно. А интересно сделать про каждого чинуша очень затратно. Хотя можно сделать просто один видос чисто про выборы в госдуму где сказать "голосуем за КПРФ, вот список 225 одномандатников по регионам". Но опять же, ввести адрес и получить одномандатника удобнее, потому что округа нарезаны вовсе неочевидно.

Ответить
Удачный

Николай Лукашенко

–17

Просто ты бомж сяомский, Лёне твои нищебродские донаты не нужны, чтобы вас завлекать

Ответить

Веселый яд

1

votesmart.appspot.com
сейчас через vpn Нидерланды
результат: 
default backend - 404

Вместе против «Единой России». Голосуем по-умному!
Мы разные, но задача у нас одна — прогнать из власти жуликов и воров.
votesmart.appspot.com
Ответить
Веселый

Дмитрий Шубкин

2

это заглушка
Зайди например на https://votesmart.appspot.com/sign

Ответить
Дмитрий

Веселый яд

0

Спасибо, сейчас попробую.

Ответить
Дмитрий

Веселый яд

0

Да, сработало. Спасибо.

Ответить

нет

–21

Ну ведь по Волкову уже лет шесть было видно, что клинический идиот и вредитель

Ответить
нет

Смешной американец

0

NO U

Ответить

Данный якорь

0

 Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш „экстремистский“ сайт с хостинга appspot провалились

Что-то не очень понятно, что хорошего. Результат то один. Или эта блокировка не такая полная? Нихуя не понятно.

Ответить
Данный

Удачный щит

3

гугл нахуй послал рашку, чего непонятного-то?

Ответить
Удачный

Данный якорь

0

Не понятно чем блокировка с помощью ТСПУ лучше, чем блокировка с помощью гугла. Результат то один - блокировка. Или нет?

Ответить
Данный

Антон Пострунин

1

Это значит что под впн все точно будет ок, и что гугл не делает работу за роскомпозор. Ну и мы знаем что блокировки у нас делаются не всегда удачно.

Ответить
Антон

Данный якорь

0

Понял - разница в возможности зайти через ВПН. По поводу неудачных блокировок вроде подобных случаев кроме Телеграма не было, так что вряд ли стоит особо на это надеяться.

Ответить
Данный

Антон Пострунин

0

Был твиттер, когда по регулярке *t.co замедлили полинтернета.

Ответить
Антон

Данный якорь

0

Против тысяч успешно заблокированных сайтов (сколько конкретно я не знаю, но думаю достаточно много). Априорная вероятность того что налажают, достаточно низкая.

Ответить
Данный

Andrey

0

ну, в общем – да. Если грохнуть 900 человек по маске *ило – достаточно низкая вероятность, что налажают.

Ответить
Данный

Удачный щит

0

ты притворяешься?

Ответить
Удачный

Данный якорь

0

Нет

Ответить
Данный

Дмитрий Шубкин

0

это тспу далеко не везде работает.

Ответить
Дмитрий

Удачный щит

0

уже очень даже далеко и много где

Ответить
Удачный

Дмитрий Шубкин

0

Но не везде.
Я пользуюсь услугами довольно крупного магистрального оператора и у них вот до сих пор не работает тспу. ред.

Ответить

mt

1

У них сайт упал, либо гугль всё-же сам заблокировал:

Ответить

5ый член Комитета

1

ну что - УГ ничего не изменит и никому не нужно? профанация бурной деятельности ФБК?
чего же тогда они так всполошились?

Ответить

Имя И Фамилия

–6

От создателей "Им придётся блочить весь гугл" тольковыигрывателя Лёни Волкова.

Ответить

Виталий Лановой

0

сайт находится и открывается пока

Ответить
Виталий

Удачный щит

0

в москве уже точно всё лежит судя по данным ресурса https://globalcheck.net/

Ответить
Удачный

Уникальный

0

Сам глобалчек лежит уже

Ответить
Уникаль…

Удачный щит

0

у меня норм

Ответить
Удачный

Уникальный

0

Уже тоже ок, возможно попал на релиз или сейчас действительно пиковая нагрузка после новости идет

Ответить
Виталий

Андрей Рядькин

0

У меня вчера не открывался. Домашний интернет мтс

Ответить

Веселый яд

0

а без vpn результат:
403. That’s an error.

Ответить

Региональный Денис

0

Сайт, в отличие от бота, не мог мой адрес распарсить. 

Ответить

Alex Bernhardt

0

Волков рубится за проценты КПРФ и ЛДПР.
Мля как я рад, что не надо в этом участвовать.
На прошлых вроде не выбирал Едро, а чувство что гавна наелся осталось.

Ответить

Helgi Oiisac

–5

я все еще не понимаю зачем это все.
просто проведите выборы, выбросьте урны с результатами в бездонную яму и объявите нужные результаты.

нахера вот эта мышиная возня? зачем?

Ответить

AZP

–6

Не забывайте присылать деньги

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