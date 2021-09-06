Доступ ограничивают с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

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Об этом оппозиционер сообщил в своём телеграм-канале.

По словам Волкова, сайт блокируют с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Операторы связи были обязаны установить их по закону о «суверенном рунете».

«Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш „экстремистский“ сайт с хостинга appspot провалились», — пишет оппозиционер. Ресурс оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды политика Алексея Навального, отметил Волков.

Согласно данным сервиса Globalcheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок, до 10 утра по московскому времени сайт «Умного голосования» был полностью доступен. Затем начались перебои.

5 сентября 2021 года суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование». Решение приняли из-за требования компании по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд», которая получила права на товарный знак «Умного голосования».

В июле Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайту оппозиционера Алексея Навального и ещё более 40 связанных с ним ресурсов. В августе начали блокировать приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование». В сентябре Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение. Отказ пригрозили счесть «вмешательством в выборы».

Проект «Умное голосование» запустил Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.