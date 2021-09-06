Леонид Волков: Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования» Статьи редакции
Доступ ограничивают с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).
Об этом оппозиционер сообщил в своём телеграм-канале.
По словам Волкова, сайт блокируют с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Операторы связи были обязаны установить их по закону о «суверенном рунете».
«Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш „экстремистский“ сайт с хостинга appspot провалились», — пишет оппозиционер. Ресурс оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды политика Алексея Навального, отметил Волков.
Согласно данным сервиса Globalcheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок, до 10 утра по московскому времени сайт «Умного голосования» был полностью доступен. Затем начались перебои.
5 сентября 2021 года суд запретил «Яндексу» и Google выдавать результаты поиска по запросу «Умное голосование». Решение приняли из-за требования компании по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд», которая получила права на товарный знак «Умного голосования».
В июле Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайту оппозиционера Алексея Навального и ещё более 40 связанных с ним ресурсов. В августе начали блокировать приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование». В сентябре Роскомнадзор потребовал от Google и Apple заблокировать и удалить из магазинов приложение. Отказ пригрозили счесть «вмешательством в выборы».
Проект «Умное голосование» запустил Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.
В том же году Роскомнадзор заблокировал сайт проекта. Тогда официальной причиной назвали нарушение правил хранения персональных данных россиян. После этого сайт перенесли на домен appspot.com, который принадлежит Google. Однако после установки ТСПУ Роскомнадзор получил возможность ограничивать доступ к ресурсам, установленным на этом домене, без ущерба для других сервисов.
Работайте, братья
Эта помойка даже для самих навальнят опасна, не то чтобы для здравомыслящего человека.
остается бот в телеге
Мне кажется, им следовало его продвигать посильнее. Его гораздо сложнее заблочить, чем сайт или приложение
Ссылку
Волков обещает обновление и ролики на ютубе с кандидатами. Я надеюсь, что переключение на ютуб наоборот поможет привлечь больше людей. Так информация становится максимально доступной
Для каждого города в России запишет ролик? ну это же бред.
Видео на основной канал с каким-нибудь pdf-файлом в описании. 225 госдумских можно прям в видео показать. Региональные выборы не так важны
Ролики со списками людей это не очень привлекательно. А интересно сделать про каждого чинуша очень затратно. Хотя можно сделать просто один видос чисто про выборы в госдуму где сказать "голосуем за КПРФ, вот список 225 одномандатников по регионам". Но опять же, ввести адрес и получить одномандатника удобнее, потому что округа нарезаны вовсе неочевидно.
Просто ты бомж сяомский, Лёне твои нищебродские донаты не нужны, чтобы вас завлекать
votesmart.appspot.com
сейчас через vpn Нидерланды
результат:
default backend - 404
это заглушка
Зайди например на https://votesmart.appspot.com/sign
Ну ведь по Волкову уже лет шесть было видно, что клинический идиот и вредитель
гугл нахуй послал рашку, чего непонятного-то?
Не понятно чем блокировка с помощью ТСПУ лучше, чем блокировка с помощью гугла. Результат то один - блокировка. Или нет?
Это значит что под впн все точно будет ок, и что гугл не делает работу за роскомпозор. Ну и мы знаем что блокировки у нас делаются не всегда удачно.
Понял - разница в возможности зайти через ВПН. По поводу неудачных блокировок вроде подобных случаев кроме Телеграма не было, так что вряд ли стоит особо на это надеяться.
Был твиттер, когда по регулярке *t.co замедлили полинтернета.
Против тысяч успешно заблокированных сайтов (сколько конкретно я не знаю, но думаю достаточно много). Априорная вероятность того что налажают, достаточно низкая.
это тспу далеко не везде работает.
уже очень даже далеко и много где
Но не везде.
Я пользуюсь услугами довольно крупного магистрального оператора и у них вот до сих пор не работает тспу. ред.
ну что - УГ ничего не изменит и никому не нужно? профанация бурной деятельности ФБК?
чего же тогда они так всполошились?
сайт находится и открывается пока
в москве уже точно всё лежит судя по данным ресурса https://globalcheck.net/
Волков рубится за проценты КПРФ и ЛДПР.
Мля как я рад, что не надо в этом участвовать.
На прошлых вроде не выбирал Едро, а чувство что гавна наелся осталось.
я все еще не понимаю зачем это все.
просто проведите выборы, выбросьте урны с результатами в бездонную яму и объявите нужные результаты.
нахера вот эта мышиная возня? зачем?