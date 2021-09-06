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Новости
Максим Друковский

Из тюрьмы в Израиле сбежали шестеро палестинских боевиков — для побега они вырыли туннель возле туалета в камере Статьи редакции

Особо опасные преступники проникли в канализацию, используя пронесённые контрабандой инструменты, и вышли наружу через небольшой лаз.

16 16 комментариев
2024 просмотров
Полиция и журналисты осматривают выход из туннеля Фото AFP

О побеге из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» утром 6 сентября сообщило управление тюрем Израиля (ШАБАС). Власти официально подтвердили информацию, что шестеро заключённых покинули территорию исправительного учреждения с помощью туннеля и скрылись.

Среди сбежавших — Закария Зубейди, командир боевого крыла палестинского национально-освободительного движения ФАТХ, а также пятеро членов боевой группировки «Исламский джихад Палестины»*. Обе группировки признаны террористическими в Израиле, США и ряде других стран, а все участники побега содержались как особо опасные преступники — четверо из них были осуждены на пожизненное заключение.

Карточки сбежавших заключённых Фото ШАБАС

Для побега заключённые использовали систему туннелей под «Гильбоа»: возле туалета обнаружили вырытый лаз в канализационные шахты, а за пределами тюрьмы — узкий выход на поверхность. Предположительно, беглецы вырыли проход с помощью инструментов, незаконно пронесённых в камеру, а снаружи им помогали сообщники.

Вход в туннель в одной из камер Фото ШАБАС
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@moyshis, אורלי אלקלעי
https://bit.ly/3yMSLji

Руководство «Исламского джихада»* назвало организатором побега одного из своих активистов. Они описали операцию как «полный провал оккупационной армии» и «пощёчину всей израильской армии и системе».

Полиция Израиля сообщила об организации масштабной спецоперации — к тюрьме стянули десятки полицейских отрядов, для поиска заключённых привлекли вертолёты и дроны-беспилотники. В ближайших населённых пунктах усилили патрулирование и призвали местных жителей к осторожности и бдительности.

В мае, в том числе из-за действий «Исламского джихада»*, обострился конфликт между Палестиной и Израилем. Сектор Газа обстрелял территорию соседнего государства зенитными ракетами, Израиль ответил авиаударами. В результате обстрелов погибли 12 израильтян и более двухсот жителей сектора Газа.

Конфликт Израиля и ХАМАС: с чего начался и как…
Сектор Газа отстаивает право палестинцев жить в Иерусалиме, а Израиль хочет расплаты за обстрел…
tjournal.ru

*Некоторые организации «Исламского джихада» запрещены на территории Российской Федерации.

#новости #израиль #тюрьмы

16 16 комментариев
10
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Павел Зюкин

23
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Данный якорь

15

Хм, кажется это отверстие. Хмммммм. Да, определённо, отверстие в земле. Круглое.

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Марк Рязанцев

6

Во первых в мае были не обмен авиаударами, а осбстрел со стороны сектора Газы (не авиа а ракетами земля земля, и воздушными шарами со взрывчаткой) и ответные авиаудары, а во вторых не между Палестиной и Израилем, а именно сектором Газы. ред.

Ответить
Марк

Максим Друковский

0

уточнил, спасибо

Ответить

Andy Rorsha

4

Same vibe

Ответить
Andy

norm

1

https://youtu.be/kgt0QIilsjk

Ответить

Woody Johnson

2

твоя бывшая

Ответить

Critical Reader

2

Почему все продолжают писать про конфликт между Палестиной и Израилем?? Структуры такой "Палестина" не существует, она не может где-то участвовать. 

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Футбольный паук например

1
Ответить

онотолей харизматыч

1

когда добрались до конца тунеля

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Maksim Derkach

0

охранники просто не играли в  Prison Architect

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Андрей Рядькин

0

В конце пострадают обычные палестинцы

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Андрей

Неизвестный череп

0

Они и так страдают

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Неизвестный

Андрей Рядькин

0

Жаль

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Неизвестный череп

0

Похоже чел с ФАТХа теперь гоняет за хамас

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Тепловой Слава

0

В метрострое нужны такие спецы

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