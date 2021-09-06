Из тюрьмы в Израиле сбежали шестеро палестинских боевиков — для побега они вырыли туннель возле туалета в камере Статьи редакции
Особо опасные преступники проникли в канализацию, используя пронесённые контрабандой инструменты, и вышли наружу через небольшой лаз.
О побеге из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» утром 6 сентября сообщило управление тюрем Израиля (ШАБАС). Власти официально подтвердили информацию, что шестеро заключённых покинули территорию исправительного учреждения с помощью туннеля и скрылись.
Среди сбежавших — Закария Зубейди, командир боевого крыла палестинского национально-освободительного движения ФАТХ, а также пятеро членов боевой группировки «Исламский джихад Палестины»*. Обе группировки признаны террористическими в Израиле, США и ряде других стран, а все участники побега содержались как особо опасные преступники — четверо из них были осуждены на пожизненное заключение.
Для побега заключённые использовали систему туннелей под «Гильбоа»: возле туалета обнаружили вырытый лаз в канализационные шахты, а за пределами тюрьмы — узкий выход на поверхность. Предположительно, беглецы вырыли проход с помощью инструментов, незаконно пронесённых в камеру, а снаружи им помогали сообщники.
Руководство «Исламского джихада»* назвало организатором побега одного из своих активистов. Они описали операцию как «полный провал оккупационной армии» и «пощёчину всей израильской армии и системе».
Полиция Израиля сообщила об организации масштабной спецоперации — к тюрьме стянули десятки полицейских отрядов, для поиска заключённых привлекли вертолёты и дроны-беспилотники. В ближайших населённых пунктах усилили патрулирование и призвали местных жителей к осторожности и бдительности.
В мае, в том числе из-за действий «Исламского джихада»*, обострился конфликт между Палестиной и Израилем. Сектор Газа обстрелял территорию соседнего государства зенитными ракетами, Израиль ответил авиаударами. В результате обстрелов погибли 12 израильтян и более двухсот жителей сектора Газа.
*Некоторые организации «Исламского джихада» запрещены на территории Российской Федерации.
Во первых в мае были не обмен авиаударами, а осбстрел со стороны сектора Газы (не авиа а ракетами земля земля, и воздушными шарами со взрывчаткой) и ответные авиаудары, а во вторых не между Палестиной и Израилем, а именно сектором Газы. ред.
Same vibe
Почему все продолжают писать про конфликт между Палестиной и Израилем?? Структуры такой "Палестина" не существует, она не может где-то участвовать.
В конце пострадают обычные палестинцы