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Новости
Артём Мазанов

«Яндекс» оспорит решение суда об удалении результатов по запросу «Умное голосование» из поиска Статьи редакции

Пока что компания ничего не удаляла из выдачи.

68 68 комментариев
2732 просмотров

«Яндекс» заявил, что не согласен с решением суда, по которому поисковой системе запрещено отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Об этом компания рассказала TJ.

Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать.

«Яндекс»

6 сентября арбитражный суд Москвы постановил «Яндексу» и Google не показывать словосочетание «умное голосование» в выдаче браузеров в качестве обеспечительной меры.

Компании пока ничего не удаляли из выдачи.

#новости #яндекс

68 68 комментариев
36
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68 комментариев
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Трансгендолёт

39

Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать.

"А то вы глупые и не поняли, что от вас требуется", - прокомментировали в суде и пригрозили топам Яндекса двушечкой за соучастие.

Ответить
Трансгендолёт

Vitalii Lepeshev

13

"Умное голосование".НеПоказывать();

Делов-то.

Ответить
Vitalii

Gedevan

20

if(searchText == ‘Умное голосование’) {
    throw new Error(‘V turmu suka zahotel?’);
}

Ответить
Gedevan

new_comment

1

if(searchText.trim().equalsIgnoreCase("Умное голосование") {
   throw new Exception("V turmu suka zahotel?");
} ред.

Ответить
Gedevan

Укрошофист

0

if (search_text == 'Умное голосование')
{
     throw new Error('V turmu suka zahotel?');
}

Ответить
Укрошоф…

Роман Олегович

2

Не по конвенции
Понятно, порвался ред.

Ответить
Роман

Укрошофист

0

Видимо ты из тех, кто:

var someVariableToStoreValue;

if(...) {
     ...
} else {
     ...
}

Соболезную.

Ответить
Vitalii

Dmitry Pasyutin

0

начинаем код ревью

Ответить

Данный якорь

28

Кстати действительно странное решение. Даже всякие тepрoриcтичeские организации не удаляют из поиска. И с какого вообще перепуга какая-то компания может потребовать удаления 2 слов русского языка из поиска просто потому что так захотела.
Тем более одно из них - "голосование". Это что получается, российский суд хочет ограничить доступ гражданам к информации по голосованию? ред.

Ответить
Данный

Укрошофист

23

с какого вообще перепуга

С такого, что власть захвачена ОПГ, они могут делать все, что им вздумается, Россия давно не правовое государство.

Ответить
Укрошофист

5ый член

7

что за времена настали, что правду можно отыскать лишь в речах укрофашиста...

Ответить
Укрошофист

Данный якорь

1

Даже понятия необходимо обосновать. Иначе это беспредел. Любая власть опирается на какую-то легитимность, на одной силе далеко не уедешь - "Меня назначил Бог", или "Меня выбрали большинством". 

Ответить
Данный

Vitalii Lepeshev

0

...далеко не уедешь...

А не подскажете где заканчивается «далеко»? А то что-то долго едем.

Ответить
Vitalii

Данный якорь

0

Ну так не только на силе едем. А и на легитимности - почти все признают право. Подчиняются законам и тд.

Ответить
Данный

5ый член

0

тут всё просто - меня назначил я

Ответить

Тепловой Слава

16

Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать.

Что надо сделать ? сделать что нужно? Не понял, что я должен сделать

Ответить
Тепловой

New

0

Привет желтый большой робот!!!

Ответить

ouxen

11

на словах ты оспариваешь решение суда, а на деле исполняешь

Ответить
ouxen

New

7

Тебя унизили скриншотами внизу.
Тебя можно сказать сделали скриншотами как девочку.
Ты повержен и ты проиграл этот бой!!!!!!!
Извиняйся

Ответить
New

Константин

3
Ответить
Констан…

New

–1

А чо он не в пиджаке?
У них на работу не надо ходить в форме?
У нас все депутаты обычно на собраниях в пиджачках...

Ответить
ouxen

Константин Курасов

5
Ответить
ouxen

Константин Курасов

1

а на деле даже загуглить не можешь?)

Ответить
ouxen

Роман Олегович

0

Дешёвка

Ответить

Преступный кофе

11

Один день спустя…

Ответить
Преступный

New

0

Хороший мем... сохраню его себе 👍

Ответить

Чужой Никита

8

слегка забылись?)) сейчас получат по шапке и всё удалят)

Ответить
Чужой

ouxen

5

это шоу

Ответить
Чужой

Удачный щит

3

там такой текст, что непонятно как и что делать. Ебанашки какие-то писали.

Ответить
Удачный

Чужой Никита

0

яндексу объяснят по телефону))

Ответить
Чужой

Озабоченный бас

2

причём от позднякова

Ответить
Чужой

New

0

А кого именно ударят по шапке?
Яндекс большая компания... мне интересно кому п*здлей дадут?🤔

Ответить
New

Ценный корабль

0

Воронежцам

Ответить

Укрошофист

3

Конституция Российской Федерации, статья 29, пункт 5:
Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
ред.

Ответить
Укрошофист

AZP

13
Ответить
AZP

New

0

Это кто на фотках?  Знакомое лицо...

Ответить
New

Ценный корабль

0

Это лицо кого надо лицо

Ответить

Целесообразный франт

6

играют в хорошего полицейского

Ответить

Многие меч

4

Суд такой: Ой, и действительно, мы ошиблись! Всё, отменяем наше решение, извините пожалуйста!

Ответить
Многие

Константин Курасов

2

если тяжба затянется (а она затянется), умная голосовалка будет в выдаче до выборов включительно
и этого вполне хватит

Ответить
Константин

New

0

Хитро 🤔

Ответить

Одинокий корабль

0

а чо навальцы просто не переименуют свою хуйню в «разумное» голосование? ред.

Ответить
Одинокий

Славный торшер

11

Потому что "разумное голосование" уже сделали https://mdza.io/ioTO5hoCceE

В Краснодарском крае создали двойника «Умного…
В Краснодарском крае создали проект «Разумное голосование» — двойника стратегии «Умное…
mdza.io
Ответить
Славный

Одинокий корабль

1

хаха офигенно

Ответить
Одинокий

pls help

4

Хитроумное голосование

Ответить
pls

AZP

5

Хитровыебанное голосование

Ответить
AZP

5ый член

3

хитрожопое

Ответить
AZP

Трансгендолёт

0

Кстати, так и надо будет называть следующие штуки, чтобы их не могли зарегистрировать (ни как торговые марки, ни как иначе)  никакие хитровыебаные подсосы властей.

Ответить
Одинокий

Владимир Филатов

1

Умненькая голосовалка

Ответить
Владимир

5ый член

3

умненькая голосовал очка

Ответить
5ый

New

0

6ой член

Ответить
Одинокий

New

1

Потому что это бренд...
Если бренды будут каждый день менять название как ты это поймёшь?
Завтра придёшь покупать кока колу в магазин, а она называется «ОПА КОЛА»..  и как ты поймёшь что это так кока кола?🤔

Ответить

dy

2

Да сам факт патента спорный

Ответить
dy

Роман Олегович

1

Это товарный знак, а не патент, да ещё и в другой товарной группе

Ответить

Петр Карманов

2

Это распространенная практика! Как только компания регистрирует торговый знак - она запрещает поисковым системам выдавать какую-либо информацию о своём товаре :)

Ответить
Петр

Романелло Кивогенс

1

Странно, что Apple ещё не запретила поисковикам выдавать любые запросы по слову apple или яблоко, которые не ведут на их собственный сайт.

Ответить
Петр

Дмитрий Щёлоков

0

Вы зачем имя захватили, впервые прокомментировавший?!!

Ответить

5ый член Комитета

1

 не показывать словосочетание «умное голосование» в выдаче браузеров

не, ну это топ, дальше что - запретить к выдаче слово "коррупция"?
если раньше пытались завуалировать нежелаемое всякими, к примеру, "веществами", теперь просто кик, бан, чс и всё, нету слова нету проблемы
ловко

Ответить

Барашек

0

пусть кремлёвские сеошники поднатужатся и займут первую страницу выдачи ссылками на ред.

Ответить
Барашек

Барашек

0

хуй

Ответить
Барашек

Барашек

0

на редхуй, так и запишем

Ответить
Барашек

New

0

А может быть они создадут такой же сайт с названием Умное голосование и выведут его в топ, только там на сайте будут показаны те за кого надо голосовать... хитро?

Ответить

Дизайнер Павленко

0

маразм крепчал. яндекс молодцы

Ответить

Some Dude

0

то есть зря ему говорили яндекс не трогать? ред.

Основатель «Мужского государства» призвал…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
Ответить

Andy

0

оспорит

А дальше что? Исполнит.

Ответить

Дмитрий Тимофеев

0

"из документа непонятно блаблабла", щас маскишоу устроят вам и объяснят, а ну удалили всё УГ из выдачи быстро!

Ответить

Магнитный калькулятор

0

Ух как поводили по губам овцеёбам, хороши

Ответить

Bulat Valitov

0

Прощупывают схемы по поднятию уровня доверия к яндексу, на фоне того облома который случился с гуглом, пиарщики АП неплохо научились ощущать настроения масс, респект
Типа "смотрите какой яндекс честный и прозрачный"))) ред.

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