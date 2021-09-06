«Яндекс» оспорит решение суда об удалении результатов по запросу «Умное голосование» из поиска Статьи редакции
Пока что компания ничего не удаляла из выдачи.
«Яндекс» заявил, что не согласен с решением суда, по которому поисковой системе запрещено отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Об этом компания рассказала TJ.
6 сентября арбитражный суд Москвы постановил «Яндексу» и Google не показывать словосочетание «умное голосование» в выдаче браузеров в качестве обеспечительной меры.
Компании пока ничего не удаляли из выдачи.
Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать.
"А то вы глупые и не поняли, что от вас требуется", - прокомментировали в суде и пригрозили топам Яндекса двушечкой за соучастие.
"Умное голосование".НеПоказывать();
Делов-то.
if(searchText.trim().equalsIgnoreCase("Умное голосование") {
throw new Exception("V turmu suka zahotel?");
} ред.
if (search_text == 'Умное голосование')
{
throw new Error('V turmu suka zahotel?');
}
Не по конвенции
Понятно, порвался ред.
Видимо ты из тех, кто:
var someVariableToStoreValue;
if(...) {
...
} else {
...
}
Соболезную.
Кстати действительно странное решение. Даже всякие тepрoриcтичeские организации не удаляют из поиска. И с какого вообще перепуга какая-то компания может потребовать удаления 2 слов русского языка из поиска просто потому что так захотела.
Тем более одно из них - "голосование". Это что получается, российский суд хочет ограничить доступ гражданам к информации по голосованию? ред.
с какого вообще перепуга
С такого, что власть захвачена ОПГ, они могут делать все, что им вздумается, Россия давно не правовое государство.
Даже понятия необходимо обосновать. Иначе это беспредел. Любая власть опирается на какую-то легитимность, на одной силе далеко не уедешь - "Меня назначил Бог", или "Меня выбрали большинством".
...далеко не уедешь...
А не подскажете где заканчивается «далеко»? А то что-то долго едем.
Ну так не только на силе едем. А и на легитимности - почти все признают право. Подчиняются законам и тд.
на словах ты оспариваешь решение суда, а на деле исполняешь
там такой текст, что непонятно как и что делать. Ебанашки какие-то писали.
Конституция Российской Федерации, статья 29, пункт 5:
Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
ред.
если тяжба затянется (а она затянется), умная голосовалка будет в выдаче до выборов включительно
и этого вполне хватит
Потому что "разумное голосование" уже сделали https://mdza.io/ioTO5hoCceE
Умненькая голосовалка
Да сам факт патента спорный
Это распространенная практика! Как только компания регистрирует торговый знак - она запрещает поисковым системам выдавать какую-либо информацию о своём товаре :)
Странно, что Apple ещё не запретила поисковикам выдавать любые запросы по слову apple или яблоко, которые не ведут на их собственный сайт.
не показывать словосочетание «умное голосование» в выдаче браузеров
не, ну это топ, дальше что - запретить к выдаче слово "коррупция"?
если раньше пытались завуалировать нежелаемое всякими, к примеру, "веществами", теперь просто кик, бан, чс и всё, нету слова нету проблемы
ловко
пусть кремлёвские сеошники поднатужатся и займут первую страницу выдачи ссылками на ред.
то есть зря ему говорили яндекс не трогать? ред.
"из документа непонятно блаблабла", щас маскишоу устроят вам и объяснят, а ну удалили всё УГ из выдачи быстро!
Прощупывают схемы по поднятию уровня доверия к яндексу, на фоне того облома который случился с гуглом, пиарщики АП неплохо научились ощущать настроения масс, респект
Типа "смотрите какой яндекс честный и прозрачный"))) ред.