Умер Жан-Поль Бельмондо — актёр-символ эпохи французского кино, сыгравший в «Профессионале» и «На последнем дыхании» Статьи редакции
Актёру было 88 лет.
О смерти легендарного актёра сообщило французское издание Le Frigaro. По словам его адвоката Мишеля Годеста, Бельмондо умер 6 сентября в своём доме в Париже: «Он очень устал за последнее время, но ушёл с миром».
Точная причина смерти пока не разглашается. В 2001 году Бельмондо пережил инсульт, после чего долгое время восстанавливался — он снова смог ходить только через пять лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, актёр не хотел бросать актёрскую карьеру и продолжал играть.
Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа. В юности он увлекался футболом и боксом и даже становился чемпионом города и входил в местную сборную. Позже спорту он предпочёл актёрство и в 1952 году закончил Парижскую консерваторию драматического искусства, хотя преподаватели сомневались в его карьере.
С 1956 года Бельмондо снялся в 90 картинах и стал символом целой киноэпохи. Одна из самых известных его работ — главная роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», который стал манифестом французской «новой волны». Ещё большую известность актёр получил за главную роль в шпионском боевике «Профессионал» 1981 года.
Бельмондо был дважды номинирован Британской академией как лучший иностранный актёр — за роли в фильмах «Леон Морен, священник» и «Безумный Пьеро». А в 1989 году он удостоился главной актёрской награды на французской премии «Сезар», сыграв в картине «Баловень судьбы». Также актёра удостоили почётных наград за вклад в мировой кинематограф: в 2011 году на Каннском фестивале и в 2016 на Венецианском.
После восстановления от инсульта Бельмондо снялся в ещё одном фильме — драме «Человек и его собака» 2008 года, которую режиссер Франсис Юстер написал специально для него. В 2015 году актёр объявил о завершении карьеры, но чуть позже пообещал вернуться на большие экраны.
Весьма жаль. "Профессионал" когда-то врезался в мою детскую память.
Я в кино смотрел его, жалко было в конце пиздец.
Я кричал "ну что ты еле идёшь, БЕГИ!!!!!"
Ага, в середине 90-х я только в кинотеатры и ходил
Ты путаешь середину 90-х и конец 80-х
тогда в африке головорезила французкая десантура, а сейчас чвкашники отстаивают невть и алмазы корпораций
жаль, хороший был жан-поль...
не то что сартры эти ваши!
Бля… Только недавно смотрел годаровский шедевр «На последнем дыхании». Очень жаль. Великий актёр.
Великая вещь, смотрели еще в школе на уроках! Il faut le stopper, Farge
Ален Делон и Челентано, держитесь там.
Как бы 88 лет было деду. Увы все не вечны.
Интересный был дядька..
Все там будем
Эх, любил его фильмы в детстве, очень интересный актер. Игра в четыре руки, Профессионал, Ас из асов, Авантюристы, надо что-нибудь сегодня будет пересмотреть.
а нехуй было российские паспорта получать и нервы тратить!
или то луи дефюнес был
Кстати, вы знали, что он испанец, а не француз?
Жан Рено испанец???
Как дальше жить теперь....
да я понял уже, я сам с ним фильмы люблю, завтыкал чёто с фамилиями французскими. жаль
Тоже нет. Только был любим в СССР, как актер:
«Фантомас» вышел в 1964 году, и у фильма была беспрецедентная популярность в СССР! Его показали спустя три года после премьеры, и Жан Маре и Луи де Фюнес моментально стали кумирами, а их персонажи — героями дворовых игр. Не менее тепло зрители встретили и жандарма из целого комедийного сериала: «Жандарм из Сен-Тропе», «Жандарм в Нью-Йорке», «Жандарм женится», «Жандарм на прогулке», «Жандарм и инопланетяне»… В 1982 году вышла комедия «Жандарм и жандарметки», где Луи де Фюнес сыграл последнюю большую роль.
ой ред.