Актёру было 88 лет.

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О смерти легендарного актёра сообщило французское издание Le Frigaro. По словам его адвоката Мишеля Годеста, Бельмондо умер 6 сентября в своём доме в Париже: «Он очень устал за последнее время, но ушёл с миром».

Точная причина смерти пока не разглашается. В 2001 году Бельмондо пережил инсульт, после чего долгое время восстанавливался — он снова смог ходить только через пять лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, актёр не хотел бросать актёрскую карьеру и продолжал играть.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа. В юности он увлекался футболом и боксом и даже становился чемпионом города и входил в местную сборную. Позже спорту он предпочёл актёрство и в 1952 году закончил Парижскую консерваторию драматического искусства, хотя преподаватели сомневались в его карьере.

С 1956 года Бельмондо снялся в 90 картинах и стал символом целой киноэпохи. Одна из самых известных его работ — главная роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», который стал манифестом французской «новой волны». Ещё большую известность актёр получил за главную роль в шпионском боевике «Профессионал» 1981 года.

Бельмондо был дважды номинирован Британской академией как лучший иностранный актёр — за роли в фильмах «Леон Морен, священник» и «Безумный Пьеро». А в 1989 году он удостоился главной актёрской награды на французской премии «Сезар», сыграв в картине «Баловень судьбы». Также актёра удостоили почётных наград за вклад в мировой кинематограф: в 2011 году на Каннском фестивале и в 2016 на Венецианском.

После восстановления от инсульта Бельмондо снялся в ещё одном фильме — драме «Человек и его собака» 2008 года, которую режиссер Франсис Юстер написал специально для него. В 2015 году актёр объявил о завершении карьеры, но чуть позже пообещал вернуться на большие экраны.