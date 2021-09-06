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Новости
Максим Друковский

Умер Жан-Поль Бельмондо — актёр-символ эпохи французского кино, сыгравший в «Профессионале» и «На последнем дыхании» Статьи редакции

Актёру было 88 лет.

77 77 комментариев
4782 просмотров

О смерти легендарного актёра сообщило французское издание Le Frigaro. По словам его адвоката Мишеля Годеста, Бельмондо умер 6 сентября в своём доме в Париже: «Он очень устал за последнее время, но ушёл с миром».

Точная причина смерти пока не разглашается. В 2001 году Бельмондо пережил инсульт, после чего долгое время восстанавливался — он снова смог ходить только через пять лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, актёр не хотел бросать актёрскую карьеру и продолжал играть.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа. В юности он увлекался футболом и боксом и даже становился чемпионом города и входил в местную сборную. Позже спорту он предпочёл актёрство и в 1952 году закончил Парижскую консерваторию драматического искусства, хотя преподаватели сомневались в его карьере.

С 1956 года Бельмондо снялся в 90 картинах и стал символом целой киноэпохи. Одна из самых известных его работ — главная роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», который стал манифестом французской «новой волны». Ещё большую известность актёр получил за главную роль в шпионском боевике «Профессионал» 1981 года.

Бельмондо был дважды номинирован Британской академией как лучший иностранный актёр — за роли в фильмах «Леон Морен, священник» и «Безумный Пьеро». А в 1989 году он удостоился главной актёрской награды на французской премии «Сезар», сыграв в картине «Баловень судьбы». Также актёра удостоили почётных наград за вклад в мировой кинематограф: в 2011 году на Каннском фестивале и в 2016 на Венецианском.

После восстановления от инсульта Бельмондо снялся в ещё одном фильме — драме «Человек и его собака» 2008 года, которую режиссер Франсис Юстер написал специально для него. В 2015 году актёр объявил о завершении карьеры, но чуть позже пообещал вернуться на большие экраны.

Бельмондо в июле 2020 года со своей дочерью Стеллой

#кино #новости #некрологи

77 77 комментариев
41
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77 комментариев
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alexferman

20

Весьма жаль. "Профессионал" когда-то врезался в мою детскую память.

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alexferman

Ivan Beloborodov

11

И музыка Морриконе

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alexferman

Сальвадор Лемонес

3

Я в кино смотрел его, жалко было в конце пиздец.

Ответить
Сальвадор

alexferman

2

Я кричал "ну что ты еле идёшь, БЕГИ!!!!!"

Ответить
alexfer…

New

1

Прямо в кинотеатре?🤔

Ответить
New

alexferman

0

Ага, в середине 90-х я только в кинотеатры и ходил

Ответить
alexfer…

New

0

Дома?

Ответить
New

alexferman

2

На съёмочной площадке

Ответить
alexfer…

New

0

Крут

Ответить
alexfer…

New

0

Вообще то были кинотеатры... вернее они по другому назывались.
На квартирах собирали людей и делали показы... наше помню название.
Это все не легально было....

Ответить
New

alexferman

0

Ты путаешь середину 90-х и конец 80-х

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alexfer…

New

0

Нет не путаю 

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New

alexferman

1

Нет путаешь, подпольные видеосалоны это конец 80-х. В середине 90-х частникам государство уже не мешало.

Ответить
alexfer…

New

0

Лан. На счёт того что нелегально ошибся.. но видеосалоны были... они исчезли только когда нормальные кинотеатры появились)) ред.

Ответить
alexfer…

Сальвадор

1

Т_________________Т

Ответить
Сальвад…

New

0

Дали

Ответить
alexfer…

Андрей Малинин

0

ДИМОООН

Ответить
alexferman

Ваша Закладко

2

тогда в африке головорезила французкая десантура, а сейчас чвкашники отстаивают невть и алмазы корпораций

Ответить

Взаимный ключ

13

Жаль. Как минимум один из любимых актёров детства. Профессионал топ ред.

Ответить

AZP

12

Опять не тот дед.

Ответить
AZP

Alex P

1

сколько ещё ждать(

Ответить

ну и в чем он не прав

4

жаль, хороший был жан-поль...

Ответить
ну

Авиационный инструмент

7

не то что сартры эти ваши!

Ответить
Авиационный

ну и в чем он

7

от сартров тошнит...

Ответить

Удачный щит

4

 Я ещё не докурил свою последнюю сигарету...

Ответить

Кот Васька

4

Бля… Только недавно смотрел годаровский шедевр «На последнем дыхании». Очень жаль. Великий актёр.

Ответить

цорiк

4

Великая вещь, смотрели еще в школе на уроках! Il faut le stopper, Farge

Ответить
цорiк

New

0

Это как?) на кассетах?🤔

Ответить

Одинокий корабль

1

ой

Ответить
Одинокий

Pavel Averyanov

9

Oui

Ответить
Pavel

Одинокий корабль

1

Big œuf

Ответить

Михаил Левит

3

Ален Делон и Челентано, держитесь там.

Ответить
Михаил

Dante Havershim

1

и Пьер Ришар

Ответить

Направленный рубин

3

*играет музыка из "Профессионала"*

Ответить
Направленный

умный человек

0

*Ас из асов*

Ответить

Виталий Лановой

2

Как бы 88 лет было деду. Увы все не вечны.

Ответить
Виталий

New

0

Тут согласен. Нормально пожил

Ответить

мамкин ценник

1

Интересный был дядька..
Все там будем

Ответить
мамкин

AZP

1

Во Франции?

Ответить
AZP

мамкин ценник

0

На той стороне

Ответить

New

1

88 лет прожил... так до нормальный возраст... достаточно много

Ответить

Woody Johnson

1

Норм мужик, в 70 лет еще ребенка заделал

Ответить

Yuriy

1

Эх, любил его фильмы в детстве, очень интересный актер. Игра в четыре руки, Профессионал, Ас из асов, Авантюристы, надо что-нибудь сегодня будет пересмотреть.

Ответить

Андрей Галицкий

–2

а нехуй было российские паспорта получать и нервы тратить!

Ответить
Андрей

Ценный корабль

3
Ответить
Андрей

Андрей Галицкий

–1

или то луи дефюнес был 

Ответить
Андрей

Liu Tiko

3

Луи де Финес? Он уже 30 лет как умер

Ответить
Liu

Дмитрий Михайлов

1

Почти 40

Ответить
Liu

alexferman

0

Кстати, вы знали, что он испанец, а не француз?

Ответить
alexfer…

Liu Tiko

0

Да, так же как и Рено

Ответить
Liu

alexferman

2

Жан Рено испанец???

Ответить
alexfer…

Liu Tiko

2

Испанского происхождения, да)

Ответить
Liu

alexferman

0

Как дальше жить теперь....

Ответить
alexfer…

Ценный

1

Кому?

Ответить
Ценный

alexferman

0

Французам

Ответить
alexfer…

Ценный

2

Ну, видишь: умирают потихоньку.

Ответить
alexfer…

Liu Tiko

0

Ещё Макс Бублиль из современников, во французском кинематографе и шоу бизнесе не мало их. Продолжай жить красиво, как истинный казах!

Ответить
alexfer…

AZP

1

А Шарль Азнавур вообще армянин

Ответить
AZP

Bad

0

нет, ну это-то само собой

Ответить
Liu

Андрей Галицкий

0

да я понял уже, я сам с ним фильмы люблю, завтыкал чёто с фамилиями французскими. жаль

Ответить
Андрей

Liu Tiko

0

Жан Рено тоже ни в чем подобным не был земечен ред.

Ответить
Андрей

Веселый яд

0

Жан Рено, с ним все пока ОК (хвала Богу). Правда, ему уже 73.  ред.

Ответить
Liu

Иван Карчевский

0

Он с Жераром Депардье перепутал. 

Ответить
Андрей

Веселый яд

0

Тоже нет. Только был любим в СССР, как актер:
«Фантомас» вышел в 1964 году, и у фильма была беспрецедентная популярность в СССР! Его показали спустя три года после премьеры, и Жан Маре и Луи де Фюнес моментально стали кумирами, а их персонажи — героями дворовых игр. Не менее тепло зрители встретили и жандарма из целого комедийного сериала: «Жандарм из Сен-Тропе», «Жандарм в Нью-Йорке», «Жандарм женится», «Жандарм на прогулке», «Жандарм и инопланетяне»… В 1982 году вышла комедия «Жандарм и жандарметки», где Луи де Фюнес сыграл последнюю большую роль.

Ответить
Веселый

Сальвадор

0

Жандармы были охуенные.

Ответить
Андрей

Веселый яд

0

Жан-Поль в этой теме не был вообще.

Ответить

некипишуй

–2

ой ред.

Ответить
некипишуй

Ценный корабль

0

Ты решил собрать дизлайки?

Ответить
Ценный

некипишуй

1

все за сегодня будут мои, да

Ответить

Быстрый цветок

0

:С 

Ответить

Роман Трусов

0

Жаль. В СССР его любили.

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

ну блин(((

Ответить

Экологический историк

0
Ответить

Сальвадор Лемонес

0

Эхехех.

Ответить

Иван Карчевский

0

Великие люди уходят. Сначала Жванецкий, а теперь Жан-Поль Бельмондо.

Ответить

Одинокий блик

0

Такие дела

Ответить

Тепловой Слава

0

@Press F 

Ответить
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