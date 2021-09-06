Священник призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы. Ему запретили служить, вменив наркотики и «блудное» сожительство Статьи редакции
В РПЦ заявили, что эти два события не связаны между собой.
Священник храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске 31-летний Роман Степанов 4 сентября опубликовал на YouTube-канале ролик, в котором призвал патриарха Кирилла и других церковников раскрыть свои доходы и раскаяться.
Степанов считает, что РПЦ не должна быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление». По его словам, раскрытие доходов позволит вернуть доверие людей и победить коррупцию. Он подчеркнул, что «очень любит» патриарха Кирилла и раньше смотрел его передачу «Слово пастыря».
Через два дня — 6 сентября — митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий отстранил Степанова от служения. В указе говорится, что священник стремился к публичной популярности и променял «бесценный дар священства на тщеславие и гордыню».
Глава епархии заявил, что Степанов создал тяжелую обстановку в семье, из-за чего от него ушла супруга, употреблял тяжелые наркотики и вступил «в блудное сожительство с другой женщиной». «Все вышеперечисленное несовместимо со священнослужением», — говорится в указе.
Митрополит также считает, что истинная причина общественной деятельности священника — в желании сформировать «клиентскую базу пострадавших» для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности».
Степанова запретили в служении, а также лишили права носить рясу и наперсный крест, его дело будет рассматривать церковный суд. Его сослали псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксар.
В Чебоксарско-Чувашской епархии заявили «Подъёму» заявили, что санкции не связаны с роликом на YouTube, а решение приняли ещё 2 сентября.
Ебать как быстро они с ним разобрались.
По библейски
Ну и?
Окей, он ушел, но вопрос то остаётся открытым
Капитан Очевидность не нужен
Потому что все не заслужили.
Такой посмотришь на РПЦ и на радикальных Алахов-Бабахов и такой не в п-ду. В Веру без меня играйтесь