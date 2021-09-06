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Новости
Артём Мазанов

Священник призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы. Ему запретили служить, вменив наркотики и «блудное» сожительство Статьи редакции

В РПЦ заявили, что эти два события не связаны между собой.

31 31 комментарий
1216 просмотров

Священник храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске 31-летний Роман Степанов 4 сентября опубликовал на YouTube-канале ролик, в котором призвал патриарха Кирилла и других церковников раскрыть свои доходы и раскаяться.

Степанов считает, что РПЦ не должна быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление». По его словам, раскрытие доходов позволит вернуть доверие людей и победить коррупцию. Он подчеркнул, что «очень любит» патриарха Кирилла и раньше смотрел его передачу «Слово пастыря».

Через два дня — 6 сентября — митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий отстранил Степанова от служения. В указе говорится, что священник стремился к публичной популярности и променял «бесценный дар священства на тщеславие и гордыню».

Глава епархии заявил, что Степанов создал тяжелую обстановку в семье, из-за чего от него ушла супруга, употреблял тяжелые наркотики и вступил «в блудное сожительство с другой женщиной». «Все вышеперечисленное несовместимо со священнослужением», — говорится в указе.

Воспользовавшись моим сердечным расположением к Вашей жизненной ситуации, Вы при моём вступлении в управление Чебоксарской епархией утаили большую часть подробностей своей биографии, сообщив лишь об успешном преодолении наркотической зависимости и заверив меня, что имеете горячее желание вернуться в число штатных клириков епархии из заштатного состояния с целью оказать пастырскую помощь страждущим от аналогичного недуга.

митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий

Митрополит также считает, что истинная причина общественной деятельности священника — в желании сформировать «клиентскую базу пострадавших» для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности».

Степанова запретили в служении, а также лишили права носить рясу и наперсный крест, его дело будет рассматривать церковный суд. Его сослали псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь Чебоксар.

В Чебоксарско-Чувашской епархии заявили «Подъёму» заявили, что санкции не связаны с роликом на YouTube, а решение приняли ещё 2 сентября.

Отец Роман развёлся и утаил это, а также то, что сожительствовал с женщиной, которая забеременела, у него есть внебрачная дочь. Всё это он скрыл. Кроме того, поступали жалобы от прихожан, почему он служит. У него были проблемы с наркотиками, женщинами, он уже сознавал, что фактически находится под запретом, вот и выступил. Но это не главное, а главная беда – его образ жизни, который несовместим со священством»

Чебоксарско-Чувашская епархия

#новости #рпц

31 31 комментарий
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31 комментарий
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aliftin

25

Ебать как быстро они с ним разобрались. 

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aliftin

Argumenta Ambigua

6

По библейски

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Argumenta

aliftin

1

При чем в ответе епархии столько фактов которые вот так они за два дня на него нарыли? Это просто пиздец какими скотами нужно быть что бы держать такую информацию на случай если кто-то что-то лишнее скажет. 

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aliftin

Кирилл

6

Так там одни чекисты на руководящих должностях

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aliftin

Фанат Припоя

0

Так весь режим так работает. Чем рпц то хуже?

Ответить
aliftin

Argumenta

0

На всех нас есть, плюс докинут, только дай повод

Ответить
aliftin

Письменный

0

Слушай, так всегда было и почти везде, удивительно, что ты так удивлен

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Письмен…

aliftin

0

Не то что бы я удивлён этому. Просто ребята настолько топорно работают и совершенно не стесняются этого. Вот что меня реально удивляет. 

Ответить
aliftin

Письменный

0

Для большинства не топорно

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Dmitry Ryleev

4

Ну и?
Окей, он ушел, но вопрос то остаётся открытым

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Dmitry

Dmitry Ryleev

0

Какая вообще разница кто задал этот вопрос

Ответить

Данный якорь

3

 В РПЦ заявили, что эти два события не связаны между собой.

"После — не значит вследствие, — заявил представитель РПЦ, — Корреляция не есть каузация".

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Данный

некипишуй

0

в данном случае - значит, но я не могу это доказать

Ответить
Данный

Кирилл Вселенский

–1

Пук 

Ответить

Глобальный франт

3

жду в среду комментарий Глебыча по этому поводу, хотя по моему и так всё очевидно ред.

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Глобальный

Argumenta Ambigua

0

Капитан Очевидность не нужен

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Argumenta

Глобальный франт

0

не думаю что прям всем очевидно

Ответить

Берг

2
Ответить

Глобальный франт

1

если Бог такой всемогущий, почему он не дарует всем богатство и достаток ?))))

Ответить
Глобальный

Письменный лолипоп

1

Потому что все не заслужили.

Ответить
Письменный

Глобальный франт

1

можно же выдать авансом ,а потом штрафовать за грехи

Ответить
Глобальный

Павел Морозов

1

только искренне верующим🙏

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Alex Shaman

1

100% наркоман что ли? Пусть скажет спасибо, что 10 грамм на карман не кинули ;)

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Alex Bernhardt

1

Такой посмотришь на РПЦ и на радикальных Алахов-Бабахов и такой не в п-ду. В Веру без меня играйтесь

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Al

0

Забыли добавить "две недели назад". 

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Argumenta Ambigua

0

Ну да, такое только под наркотой можно спизнуть

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Удачный щит

0

священник может смело вступить в нашу секту тж 

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Одинокий блик

0

Весело у них там

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Одинокий корабль

0

хаха я не могу ничего сказать потому что живу в тоталитарной стране и меня посадят

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Одинокий

Письменный лолипоп

0

Белоруссианин?

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Одинокий

Одинокий корабль

0

да и сайт тут соответствующий

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