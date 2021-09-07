Ему было 54 года. По данным СМИ, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков

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Первым о смерти Уильямса сообщило издание New York Post — позже информацию подтвердили представители департамента полиции Нью-Йорка, в том числе другим СМИ.

Тело актёра обнаружил в его собственной квартире в Бруклине его племянник. Причина смерти на данный момент неизвестна, однако источники СМИ утверждают, что в комнате нашли следы наркотиков и основная версия — передозировка. В полиции это никак не прокомментировали. Актер на протяжении многих лет говорил о своей зависимости и о борьбе с ней.

Майкл К. Уильямс известен прежде всего по роли бандита Омара Литтла в криминальном сериале HBO «Прослушка». Также он сыграл гангстера Альберта Уайта в «Подпольной империи» и одного из главных героев комедийного шоу «Хэп и Леонард».

Чаще всего он появлялся во второстепенных ролях и за свою карьеру сыграл в том числе в таких картинах, как «Врождённый порок», «Дорога» и «12 лет рабства».