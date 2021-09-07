Умер актёр Майкл К. Уильямс — звезда «Прослушки» и «Подпольной империи» Статьи редакции
Ему было 54 года. По данным СМИ, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков
Первым о смерти Уильямса сообщило издание New York Post — позже информацию подтвердили представители департамента полиции Нью-Йорка, в том числе другим СМИ.
Тело актёра обнаружил в его собственной квартире в Бруклине его племянник. Причина смерти на данный момент неизвестна, однако источники СМИ утверждают, что в комнате нашли следы наркотиков и основная версия — передозировка. В полиции это никак не прокомментировали. Актер на протяжении многих лет говорил о своей зависимости и о борьбе с ней.
Майкл К. Уильямс известен прежде всего по роли бандита Омара Литтла в криминальном сериале HBO «Прослушка». Также он сыграл гангстера Альберта Уайта в «Подпольной империи» и одного из главных героев комедийного шоу «Хэп и Леонард».
Чаще всего он появлялся во второстепенных ролях и за свою карьеру сыграл в том числе в таких картинах, как «Врождённый порок», «Дорога» и «12 лет рабства».
Актёру удалось поработать и с разработчиками видеоигр. В Battlefield 4 он сыграл одного из персонажей в сюжетной кампании, сержанта Кимбла Грейвза по прозвищу «Ирландец». К этому образу он вернулся для Battlefield 2042 — его герой стал одним из играбельных специалистов в шутере и по сюжету должен был быть одним из ключевых персонажей.
@Это не шутки принёс материал раньше, но авторский текст ради новости решил не удалять. Оставляю ссылку.
https://tjournal.ru/tv/434762
Всегда было интересно, откуда у него шрам на пол лица. Я раньше думал, что однажды соберусь с силами и смогу погуглить это, но так и не сумел. Такая печальная история.
Всё собирался Wire глянуть, да каждый раз акцент отпугивал. Что ж, очень печальная новость, посмотрю все же в память об актере
Замечу, что Wire так просто не "глянуть". Это очень огромный сериал, в который может быть сложно вкатиться. Примерно, как с сериалом Офис. Изначально, кажется довольно скучным, but then... смотришь полностью и внимательно. Особенно шикарно показана атмосфера тех районов, в которой все происходит. Лично я еще очень долго катался через улицы гугла по тем же местам, потому как сериал полностью путается с реальностью.
Блин он так хорошо выглядит на фотках.
Вообще не похож на наркомана... что у них за наркотики там в Голливуде? ред.
Лол. А как, по-твоему, должен выглядеть наркоман, если он не нищий бич при этом?
У тебя как вообще с головой?
Мысли проскакивают хоть иногда?
В курсе что наркотики на внешность влияют? И на организм в целом? Поэтому лицо выглядит хреново...
мне иногда кажется что тебе 15 лет🤦♂️