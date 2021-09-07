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Новости
DTF

Умер актёр Майкл К. Уильямс — звезда «Прослушки» и «Подпольной империи» Статьи редакции

Ему было 54 года. По данным СМИ, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков

17 17 комментариев
1467 просмотров

Первым о смерти Уильямса сообщило издание New York Post — позже информацию подтвердили представители департамента полиции Нью-Йорка, в том числе другим СМИ.

Тело актёра обнаружил в его собственной квартире в Бруклине его племянник. Причина смерти на данный момент неизвестна, однако источники СМИ утверждают, что в комнате нашли следы наркотиков и основная версия — передозировка. В полиции это никак не прокомментировали. Актер на протяжении многих лет говорил о своей зависимости и о борьбе с ней.

Майкл К. Уильямс известен прежде всего по роли бандита Омара Литтла в криминальном сериале HBO «Прослушка». Также он сыграл гангстера Альберта Уайта в «Подпольной империи» и одного из главных героев комедийного шоу «Хэп и Леонард».

Чаще всего он появлялся во второстепенных ролях и за свою карьеру сыграл в том числе в таких картинах, как «Врождённый порок», «Дорога» и «12 лет рабства».

Актёру удалось поработать и с разработчиками видеоигр. В Battlefield 4 он сыграл одного из персонажей в сюжетной кампании, сержанта Кимбла Грейвза по прозвищу «Ирландец». К этому образу он вернулся для Battlefield 2042 — его герой стал одним из играбельных специалистов в шутере и по сюжету должен был быть одним из ключевых персонажей.

#новости #происшествия

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Видный блик

9

Очень классный актёр. В прослушке просто шикарно сыграл

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Видный

Cерьёзный Валера

2

Ну держи, держи лайк.

Ответить
Cерьёзный

Видный блик

1

У меня к тебе просыпаются чувства

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Видный

AZP

1
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AZP

Видный блик

1

Ты опоздал. Мы уже.

Ответить

Артём Мазанов

3

@Это не шутки принёс материал раньше, но авторский текст ради новости  решил не удалять. Оставляю ссылку.
https://tjournal.ru/tv/434762

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Александр Жикин

1

один из моих любимых антигероев эвер (первый сезон прослушки)

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Cерьёзный Валера

1

Очень классный актёр. В Подпольной Империи просто шикарно сыграл.

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Грядущий шар

1
Ответить

Anton NS

1

Всегда было интересно, откуда у него шрам на пол лица. Я раньше думал, что однажды соберусь с силами и смогу погуглить это, но так и не сумел. Такая печальная история.

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Le Petit Train Jaune

0

Всё собирался Wire глянуть, да каждый раз акцент отпугивал. Что ж, очень печальная новость, посмотрю все же в память об актере 

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Le

Алексей Иванов

2

Замечу, что Wire так просто не "глянуть". Это очень огромный сериал, в который может быть сложно вкатиться. Примерно, как с сериалом Офис. Изначально, кажется довольно скучным, but then... смотришь полностью и внимательно. Особенно шикарно показана атмосфера тех районов, в которой все происходит. Лично я еще очень долго катался через улицы гугла по тем же местам, потому как сериал полностью путается с реальностью.

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Сильный блик

0

Ну он знал на что шёл, когда родился

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New

0

Блин он так хорошо выглядит на фотках.
Вообще не похож на наркомана... что у них за наркотики там в Голливуде? ред.

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New

alexferman

0

Лол. А как, по-твоему, должен выглядеть наркоман, если он не нищий бич при этом?

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alexferman

New

0

У тебя как вообще с головой?
Мысли проскакивают хоть иногда?
В курсе что наркотики на внешность влияют? И на организм в целом? Поэтому лицо выглядит хреново...  
мне иногда кажется что тебе 15 лет🤦‍♂️

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New

Eugene

0

Можно жахаться по субботам в Вену, бухать как проклятый в домашней обстановке и нормально при этом выглядеть. Всё зависит от стажа употреба, а передоз может словить любой.  ред.

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