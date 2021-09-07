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Новости
Артём Мазанов

«Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи из-за внесения сайта в реестр запрещённых Статьи редакции

Компания уточнила, что синхронизация с реестром происходит автоматически.

9 9 комментариев
285 просмотров

Ссылки на сайт «Умного голосования» и его «зеркала» пропали из поисковой выдачи «Яндекса» после того, как Роскомнадзор добавил их в реестр запрещённых сайтов. Об этом компания рассказала TJ.

Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически.

«Яндекс»

Первыми внимание на удаление сайта из поисковой выдачи обратили пользователи TJ. Они заметили, что ссылки остаются при использовании VPN. Пользователи также предположили, что это связано с постановлением по делу компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак «Умного голосования». Но внесение Роскомнадзором сайта в список запрещённых не связано с этим судом.

Скриншот пользователя TJ

Леонид Волков 6 сентября рассказал, что Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования». Регулятор заявил, что сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры за связь с экстремистской организацией.

В этот же день арбитражный суд Москвы постановил «Яндексу» и Google не показывать словосочетание «умное голосование» в выдаче браузеров в качестве обеспечительной меры. «Яндекс» заявил, что оспорит это решение, компания пока ничего не удаляла из выдачи по этому решению.

#новости #яндекс

9 9 комментариев
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Влажный татарин

11

Синхронизация власти с жопой Яндекса происходит автоматически

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TheGeerav

4

Найдётся не всё

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Роман Александров

4
Ответить

Артём Мазанов

1

@Алексей Шепард 

Ответить

Стас Фарбер

–1

Я же говорил

Ответить
Стас

Владислав Тихонов

2

Одно другому не мешает.
Обеспечительные меры вступают в силу незамедлительно, что не препятствует их обжалованию в апелляции

Ответить

Andy

0

МЫ ОБЖАЛУЕМ

Обжаловали собственное очко

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Grigory Kopiev

0

Сначала не понял, а потом как понял

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Plan 🇧&🇨

0

Хуйня. Только что.

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