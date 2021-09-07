Компания уточнила, что синхронизация с реестром происходит автоматически.

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Ссылки на сайт «Умного голосования» и его «зеркала» пропали из поисковой выдачи «Яндекса» после того, как Роскомнадзор добавил их в реестр запрещённых сайтов. Об этом компания рассказала TJ.

Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически. «Яндекс»

Первыми внимание на удаление сайта из поисковой выдачи обратили пользователи TJ. Они заметили, что ссылки остаются при использовании VPN. Пользователи также предположили, что это связано с постановлением по делу компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак «Умного голосования». Но внесение Роскомнадзором сайта в список запрещённых не связано с этим судом.

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Леонид Волков 6 сентября рассказал, что Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования». Регулятор заявил, что сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры за связь с экстремистской организацией.