«Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи из-за внесения сайта в реестр запрещённых Статьи редакции
Компания уточнила, что синхронизация с реестром происходит автоматически.
Ссылки на сайт «Умного голосования» и его «зеркала» пропали из поисковой выдачи «Яндекса» после того, как Роскомнадзор добавил их в реестр запрещённых сайтов. Об этом компания рассказала TJ.
Первыми внимание на удаление сайта из поисковой выдачи обратили пользователи TJ. Они заметили, что ссылки остаются при использовании VPN. Пользователи также предположили, что это связано с постановлением по делу компании «Вулинтертрейд», получившей права на товарный знак «Умного голосования». Но внесение Роскомнадзором сайта в список запрещённых не связано с этим судом.
Леонид Волков 6 сентября рассказал, что Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования». Регулятор заявил, что сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры за связь с экстремистской организацией.
В этот же день арбитражный суд Москвы постановил «Яндексу» и Google не показывать словосочетание «умное голосование» в выдаче браузеров в качестве обеспечительной меры. «Яндекс» заявил, что оспорит это решение, компания пока ничего не удаляла из выдачи по этому решению.
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Обеспечительные меры вступают в силу незамедлительно, что не препятствует их обжалованию в апелляции