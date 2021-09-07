Быкова называли «ночным губернатором» — якобы в 1990-е он «навёл порядок», устранив преступные группировки и «выгнав» из города воров в законе.

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Анатолий Быков Фото Александра Паниотова, «Коммерсантъ»

Свердловский районный суд Красноярска назначил 13 лет колонии общего режима предпринимателю и экс-депутату местного заксобрания Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства. Приговор основан на вердикте суда присяжных, они с перевесом в два голоса признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 1994 году между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт, после чего произошел взрыв перед автомобилем, в котором находился бизнесмен. Он расценил это как покушение со стороны конфликтовавшего и его друга и решил их убить.

В отношении Быкова расследуются ещё уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Анатолий Быков в 1990-е годы владел Красноярским алюминиевым заводом. В 2002 году его приговорили к 6,5 годам условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 год.