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Новости
Артём Мазанов

Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам колонии по делу о двойном убийстве Статьи редакции

Быкова называли «ночным губернатором» — якобы в 1990-е он «навёл порядок», устранив преступные группировки и «выгнав» из города воров в законе.

26 26 комментариев
3586 просмотров
Анатолий Быков Фото Александра Паниотова, «Коммерсантъ»

Свердловский районный суд Красноярска назначил 13 лет колонии общего режима предпринимателю и экс-депутату местного заксобрания Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства. Приговор основан на вердикте суда присяжных, они с перевесом в два голоса признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 1994 году между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт, после чего произошел взрыв перед автомобилем, в котором находился бизнесмен. Он расценил это как покушение со стороны конфликтовавшего и его друга и решил их убить.

В отношении Быкова расследуются ещё уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Анатолий Быков в 1990-е годы владел Красноярским алюминиевым заводом. В 2002 году его приговорили к 6,5 годам условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 год.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по обвинению в организации убийств красноярских предпринимателей Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году.

«Алюминиевый король» и «ночной губернатор»: чем…
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tjournal.ru

#новости #право

26 26 комментариев
6
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26 комментариев
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alexferman

7

@Паша Цветомузыка прокомментируете? ред.

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alexferman

Anton NS

0

Ваш комментарий было лучше

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Вася Пражкин

7

Это, конечно, интересно, где раньше было следствие и почему ждали 27 лет? При это Быков депутатствовал столько лет - могли бы и проверить уж.
Пассаж прокурора вообще лол:
прокурор Жанна Волнистова сообщила, какое наказание считает справедливым для Анатолия Быкова, — 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима. При этом она призвала суд не применять к подсудимому 15-летний срок давности.

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Небесный Мурод

5

Тут надо напомнить, с чего начался этот этап карьеры Быкова. 

Он малость постарел и проникся общей политической обстановкой, вспомнил что он рождён в СССР и начал двигать телеги аля Платошкин. Собирался выдвигаться в Госдуму в эти выборы. 
Критика у него резкая, сам он человек богатый и влиятельный в Красноярске, такие сюрпризы на выборах не нужны. Если какого-нибудь навальниста за такое упекли на пару лет, то с Анатолия Быкова  спрос поболее - его посчитали серьёзным конкурентом. 

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Небесный

AZP

0

Он малость постарел и проникся общей политической обстановкой, вспомнил что он рождён в СССР и начал двигать телеги аля Платошкин.

И, похоже, ёбнулся.
Ты старый и богатый. Живи себе спокойно. Нет, полез, куда не надо, теперь будет в камере критиковать. ред.

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Александр Федоров

1

Непонятно, мне радоваться за правосудие или проявить сочувствие за него?
Але э😮

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Александр

alexferman

6

Скачай приложение "Умная реакция на новости", там скажут

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5ый член Комитета

2

в то время как в Амстердаме, например, "ночной мэр" борется за круглосуточность клубов, облегчает дорогу молодым музыкантам и пр., в суровой России "ночной губернатор" валит зарвавшихся компаньонов

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5ый

Трансгендолёт

6

Сравнил тоже зачуханый Амстердам и Красноярск: центр влияния и торговли.

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Le Petit Train Jaune

2

Помню, в детстве перед школой все смотрели Дорожный патруль, а после школы - новости криминала. И вот никак не ожидал, что спустя столько лет снова всплывет этот самый Паша-Цветомузыка из тех передач 

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Le

alexferman

1

Я даже помню как его зовут. Нахера, спрашивается...

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alexferman

Le Petit Train

2

Очевидно - сильное впечатление в незамутнённом ещё юном мозгу. Сейчас коллегу-то иного в соседнем кабинете не вспомнишь по имени, но тут уот так уот!

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alexferman

Liu Tiko

0

Вилор Струганов - ты не один помнишь)

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Целесообразный Абдужаббор

1

А на ТЖ есть ночной губ... Вахтёр? 

Ответить
Целесообразный

5ый член Комитета

3

когда возбудят дела против вахтёра?
сколько нам еще ждать? 20 лет?

Ответить
5ый

Целесообразный

1

Хочешь стать четвёртым? 

Ответить
Целесоо…

5ый член

1

ладно, ладно, я просто спросил

Ответить
5ый

Целесообразный

0

Спрос не грех 

Ответить
Целесоо…

5ый член

1

надеюсь вахтер так же думает

Ответить
Целесообразный

Целесообразный Абдужаббор

0
Ответить

Cерьёзный Валера

1

 Быкова называли «ночным губернатором» — якобы в 1990-е он «навёл порядок», устранив преступные группировки и «выгнав» из города воров в законе.

Нужно больше неоднозначных смыслов!

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AZP

1

В отношении Быкова расследуются ещё уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Короче, деда на пожизненное отправили

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Дмитрий Григорьев

1

С 90-х про него слышу, всё тянется делюга. Я то думал он помер уже.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Через n лет выйдет по УДО, уедет в Лондон и откроет своё медиа в России, где будет рассказывать о том, как всё плохо.

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Люц

сироп от щекотки

0

ну или мэром поработает 

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Ван Ваныч Иванов

0

Срок давности по особо тяжким преступлениям 15 лет вроде 

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