Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам колонии по делу о двойном убийстве Статьи редакции
Быкова называли «ночным губернатором» — якобы в 1990-е он «навёл порядок», устранив преступные группировки и «выгнав» из города воров в законе.
Свердловский районный суд Красноярска назначил 13 лет колонии общего режима предпринимателю и экс-депутату местного заксобрания Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства. Приговор основан на вердикте суда присяжных, они с перевесом в два голоса признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По версии следствия, в 1994 году между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт, после чего произошел взрыв перед автомобилем, в котором находился бизнесмен. Он расценил это как покушение со стороны конфликтовавшего и его друга и решил их убить.
В отношении Быкова расследуются ещё уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Анатолий Быков в 1990-е годы владел Красноярским алюминиевым заводом. В 2002 году его приговорили к 6,5 годам условно за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 год.
Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по обвинению в организации убийств красноярских предпринимателей Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году.
@Паша Цветомузыка прокомментируете? ред.
Это, конечно, интересно, где раньше было следствие и почему ждали 27 лет? При это Быков депутатствовал столько лет - могли бы и проверить уж.
Пассаж прокурора вообще лол:
прокурор Жанна Волнистова сообщила, какое наказание считает справедливым для Анатолия Быкова, — 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима. При этом она призвала суд не применять к подсудимому 15-летний срок давности.
Тут надо напомнить, с чего начался этот этап карьеры Быкова.
Он малость постарел и проникся общей политической обстановкой, вспомнил что он рождён в СССР и начал двигать телеги аля Платошкин. Собирался выдвигаться в Госдуму в эти выборы.
Критика у него резкая, сам он человек богатый и влиятельный в Красноярске, такие сюрпризы на выборах не нужны. Если какого-нибудь навальниста за такое упекли на пару лет, то с Анатолия Быкова спрос поболее - его посчитали серьёзным конкурентом.
Непонятно, мне радоваться за правосудие или проявить сочувствие за него?
Але э😮
в то время как в Амстердаме, например, "ночной мэр" борется за круглосуточность клубов, облегчает дорогу молодым музыкантам и пр., в суровой России "ночной губернатор" валит зарвавшихся компаньонов
Помню, в детстве перед школой все смотрели Дорожный патруль, а после школы - новости криминала. И вот никак не ожидал, что спустя столько лет снова всплывет этот самый Паша-Цветомузыка из тех передач
Я даже помню как его зовут. Нахера, спрашивается...
Очевидно - сильное впечатление в незамутнённом ещё юном мозгу. Сейчас коллегу-то иного в соседнем кабинете не вспомнишь по имени, но тут уот так уот!
когда возбудят дела против вахтёра?
сколько нам еще ждать? 20 лет?
Быкова называли «ночным губернатором» — якобы в 1990-е он «навёл порядок», устранив преступные группировки и «выгнав» из города воров в законе.
Нужно больше неоднозначных смыслов!
В отношении Быкова расследуются ещё уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Короче, деда на пожизненное отправили
Через n лет выйдет по УДО, уедет в Лондон и откроет своё медиа в России, где будет рассказывать о том, как всё плохо.