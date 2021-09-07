После прихода «Талибана»* вузы обязали организовывать отдельные входы для женщин.

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Фото Авиценнского университета через Reuters

Университеты Афганистана возобновили работу, но теперь в классах женщин и мужчин разделяют шторами. Об этом студенты и преподаватели учебных заведений Кабула, Кандагара и Герата сообщили Reuters. Авиценнский университет предоставил изданию фото кабинета после возобновления занятий.

Мужчины и женщины разделены шторой во время занятий в университете после захвата власти «Талибаном»* Фото Авиценнского университета через Reuters

Семинар о роли СМИ в мире в Авиценнском университете в начале августа Фото из фейсбука Авиценнского университета

В распоряжении Reuters оказался документ, регламентирующий основные правила возобновления занятий. В их числе — обязательное ношение хиджабов и отдельные входы для студенток, а преподавательницы теперь смогут обучать только женщин. Также сообщается, что женщин следует обучать отдельно от мужчин или, по крайней мере, разделять кабинет шторой.

Высокопоставленный чиновник «Талибана»* заявил, что разделять класс шторой «полностью приемлемо», поскольку тогда «один и тот же учитель сможет преподавать по обе стороны кабинета». Он также сообщил, что это необходимая мера «из-за ограниченных ресурсов и рабочей силы Афганистана».

Студентка Анджила из университета в Кабуле рассказала, что до захвата страны «Талибаном»* мужчины и женщины тоже сидели отдельно друг от друга, но не были разделены шторой. По её словам, это «абсолютно неприемлемо».

Я чувствовала себя действительно ужасно, когда вошла в кабинет... мы возвращаемся к тому, что было 20 лет назад. Анджила студентка

25 августа талибы временно запретили работающим женщинам выходить из дома, объяснив это мерами безопасности. По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.

17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.

Однако верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. Во время наступления талибы также насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.