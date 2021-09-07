Фото: Штора, разделяющая мужчин и женщин в университете Афганистана Статьи редакции
После прихода «Талибана»* вузы обязали организовывать отдельные входы для женщин.
Университеты Афганистана возобновили работу, но теперь в классах женщин и мужчин разделяют шторами. Об этом студенты и преподаватели учебных заведений Кабула, Кандагара и Герата сообщили Reuters. Авиценнский университет предоставил изданию фото кабинета после возобновления занятий.
В распоряжении Reuters оказался документ, регламентирующий основные правила возобновления занятий. В их числе — обязательное ношение хиджабов и отдельные входы для студенток, а преподавательницы теперь смогут обучать только женщин. Также сообщается, что женщин следует обучать отдельно от мужчин или, по крайней мере, разделять кабинет шторой.
Высокопоставленный чиновник «Талибана»* заявил, что разделять класс шторой «полностью приемлемо», поскольку тогда «один и тот же учитель сможет преподавать по обе стороны кабинета». Он также сообщил, что это необходимая мера «из-за ограниченных ресурсов и рабочей силы Афганистана».
Студентка Анджила из университета в Кабуле рассказала, что до захвата страны «Талибаном»* мужчины и женщины тоже сидели отдельно друг от друга, но не были разделены шторой. По её словам, это «абсолютно неприемлемо».
25 августа талибы временно запретили работающим женщинам выходить из дома, объяснив это мерами безопасности. По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.
17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.
Однако верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. Во время наступления талибы также насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
военные не знают, как обращаться с женщинами
Военные в принципе мало что знают.
нахуя университет в афганистане? чтобы кассамы учиться делать?! ред.
например
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/05/21/858087604/all-girl-robotics-team-in-afghanistan-works-on-low-cost-ventilator-with-car-part?t=1629063794851&t=1631004542223
У них ещё есть кабульский университет. Образование очень важно в любом обществе, хорошо что у них там есть те, кто это понимает.
Проблема в том, что не каждый афганец может себе это позволить
а прикинь целый город шторами завесить?
это ж ахуеть прирост производства!
вот и экономику поднимут ред.
заявил, что разделять класс шторой «полностью приемлемо», поскольку тогда «один и тот же учитель сможет преподавать по обе стороны кабинета»
Что-то уровня срать не снимая свитер.
забанил всех женщин
Это тебе автоматом дописала или ты добровольно?
Жаль у нас такого нет, в универах женщины только отвлекают, постоянные просьбы помочь и тд.
преподавательницы теперь смогут обучать только женщин
а это ещё более нужная вещь, на IT факультетах сплошные нули преподавательницы, чему они могут научить?
Красавцы афганцы, начали с реформы образования. Это вам не постсоветские революционеры, которые первым делом делят потоки денег. ред.
а еще эти их груди, ноги голые, сосредоточиться вообще не возможно
Тряпки, которые не могут сконцентрироваться на учёбе и работе из-за баб - профнепригодны. Такие как ты годятся только подметать улицы, нечего тратить бюджеты на ваше образование.
Да это пиздешь на камеру, большинство людей боится выйти из дома - это постановка
Бологое аль Поповка?
Они хотят быть похожими на нормальных мусульман в глазах мировой общественности. Но это пропаганда
Талибов это вполне устраивает
Ты предлагаешь устроить им джихад по сути, тогда чем мы отличаемся от талибов?
Только есть ли Бог с вами при таком подходе?
Почему женщины не борются за свои права и свободу от этих средневековых обезьян? Там же оружие у каждого второго.
Ну то есть то же, что и в Саудовской Аравии? Про нее же нет новостей
Пусть терпят
С какой-то стороны это же отчасти то, что требуют твиттерсткие пятнадцатилетние радфеминистки - сепарация женщин от мужчин. Отдельный вход, отдельно сидят, отдельные туалеты, домой идут под охраной, скоро и отдельные дома построят, чтобы женщины как можно меньше пересекались с мужчинами, всё ради их же(женщин) безопасности!
Шел 21 век