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Новости
Sasha Shambilova

Фото: Штора, разделяющая мужчин и женщин в университете Афганистана Статьи редакции

После прихода «Талибана»* вузы обязали организовывать отдельные входы для женщин.

68 68 комментариев
4335 просмотров
Фото Авиценнского университета через Reuters

Университеты Афганистана возобновили работу, но теперь в классах женщин и мужчин разделяют шторами. Об этом студенты и преподаватели учебных заведений Кабула, Кандагара и Герата сообщили Reuters. Авиценнский университет предоставил изданию фото кабинета после возобновления занятий.

Мужчины и женщины разделены шторой во время занятий в университете после захвата власти «Талибаном»* Фото Авиценнского университета через Reuters
Семинар о роли СМИ в мире в Авиценнском университете в начале августа Фото из фейсбука Авиценнского университета

В распоряжении Reuters оказался документ, регламентирующий основные правила возобновления занятий. В их числе — обязательное ношение хиджабов и отдельные входы для студенток, а преподавательницы теперь смогут обучать только женщин. Также сообщается, что женщин следует обучать отдельно от мужчин или, по крайней мере, разделять кабинет шторой.

Высокопоставленный чиновник «Талибана»* заявил, что разделять класс шторой «полностью приемлемо», поскольку тогда «один и тот же учитель сможет преподавать по обе стороны кабинета». Он также сообщил, что это необходимая мера «из-за ограниченных ресурсов и рабочей силы Афганистана».

Студентка Анджила из университета в Кабуле рассказала, что до захвата страны «Талибаном»* мужчины и женщины тоже сидели отдельно друг от друга, но не были разделены шторой. По её словам, это «абсолютно неприемлемо».

Я чувствовала себя действительно ужасно, когда вошла в кабинет... мы возвращаемся к тому, что было 20 лет назад.

Анджила
студентка

25 августа талибы временно запретили работающим женщинам выходить из дома, объяснив это мерами безопасности. По словам представителя группировки, военные не знают, как обращаться с женщинами.

17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки.

Однако верят им немногие — во время правления 20 лет назад талибы лишили жительниц практически всех прав, нередко угрожая и убивая за нарушение правил. Во время наступления талибы также насмерть забили женщину автоматами за отказ готовить еду для 15 боевиков.

Что происходит с правами женщин в Афганистане с…
В городах жалуются на вынужденный отказ женщин от работы и учёбы, а в отдалённых местах сообщают…
tjournal.ru

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века #образование

68 68 комментариев
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68 комментариев
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Icipher

51

военные не знают, как обращаться с женщинами

Военные в принципе мало что знают.

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Icipher

5ый член Комитета

24

*военному показывают женщину*
- это автомат?
#ливернаяколбаса

Ответить

ouxen

20

нахуя университет в афганистане? чтобы кассамы учиться делать?! ред.

Ответить
ouxen

Леха

30

Там только пары по химии  

Ответить
Леха

Alex A

25

и ботанике

Ответить
Alex

Petr

3

И баллистике

Ответить
Alex

Соколов Андрей

0

Агрономия

Ответить
ouxen

некипишуй

1

например
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/05/21/858087604/all-girl-robotics-team-in-afghanistan-works-on-low-cost-ventilator-with-car-part?t=1629063794851&t=1631004542223

All-Girl Robotics Team In Afghanistan Works On…
Automated ventilators are expensive. Hand-operated ventilators require a lot of labor. So these…
www.npr.org
Ответить
некипишуй

ouxen

2

это нужно предать забвению

Ответить
ouxen

некипишуй

1

нет, не нужно

Ответить
некипиш…

ouxen

4

это неотвратимая необходимость

Ответить
ouxen

некипишуй

0

нет никакой необходимости - я так сказал

Ответить
ouxen

Danil Oputin

0

У них ещё есть кабульский университет. Образование очень важно в любом обществе, хорошо что у них там есть те, кто это понимает.
Проблема в том, что не каждый афганец может себе это позволить

Ответить

Сильный блик

27

А я сразу понял, что эту всю заварушку в Афганистане организовала текстильная промышленность. Увеличение количества хиджабов, теперь вот шторы. ред.

Ответить
Сильный

5ый член Комитета

2

а прикинь целый город шторами завесить?
это ж ахуеть прирост производства!
вот и экономику поднимут ред.

Ответить
5ый

Алексей

0

каждую весну менять на новые...

Ответить

Трансгендолёт

8

заявил, что разделять класс шторой «полностью приемлемо», поскольку тогда «один и тот же учитель сможет преподавать по обе стороны кабинета»

Что-то уровня срать не снимая свитер.

Ответить

Целесообразный Абдужаббор

6

После прихода «Талибана»* на тж вахтер  обязал организовывать отдельные логины для женщин.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны и сайта

Ответить
Целесообразный

5ый член Комитета

3

забанил всех женщин

Ответить
5ый

Леха

0

Но эту новость написала женщина...

Ответить
Леха

5ый член

3

кто знает... ред.

Ответить
Целесообразный

Феминизм здорового человека

0

Это тебе автоматом дописала или ты добровольно?

Ответить
Феминизм

Целесообразный

2

Сам, но было бы прикольно 

Ответить

Чембельбес

–20

Жаль у нас такого нет, в универах женщины только отвлекают, постоянные просьбы помочь и тд. 

преподавательницы теперь смогут обучать только женщин

а это ещё более нужная вещь, на IT факультетах сплошные нули преподавательницы, чему они могут научить?

Красавцы афганцы, начали с реформы образования. Это вам не постсоветские революционеры, которые первым делом делят потоки денег. ред.

Ответить
Чембельбес

5ый член Комитета

17

а еще эти их груди, ноги голые, сосредоточиться вообще не возможно

Ответить
5ый

Пётр Козлов

0

Не знаю, мы с пацанами дрочили на Perl и никакими сиськами нас было не отвлечь

Ответить
Чембельбес

Популярный пистолет

1

Тряпки, которые не могут сконцентрироваться на учёбе и работе из-за баб - профнепригодны. Такие как ты годятся только подметать улицы, нечего тратить бюджеты на ваше образование.

Ответить

Банальный рубин

4

талебан же запрещает сбривать бороду, что за беспредельщики?

Ответить
Банальный

Ivan Boldyrev

2

Ещё не отросла. 

Ответить

5ый член Комитета

4

штора... а могли просто дома под тряпкой запереть нахуй

Ответить

Имя Фамилия

4

Как прекрасен мир без религий.

Ответить

Дима Орлов

1

Да это пиздешь на камеру, большинство людей боится выйти из дома - это постановка

Ответить
Дима

ouxen

1

это что за постановка?

Ответить
ouxen

Целесообразный

9

Бологое аль Поповка? 

Ответить
Целесоо…

ouxen

2

и где город Ленинград?!

Ответить
ouxen

Целесообразный

7

Провалился нахуй в ад

Ответить
Целесоо…

ouxen

1

а оттуда говорят

Ответить
ouxen

Целесообразный

1

Выбары Выбары кандидаты ну вы понели 

Ответить
ouxen

5ый член

3

МХАТовская

Ответить
ouxen

Дима Орлов

0

Они хотят быть похожими на нормальных мусульман в глазах мировой общественности. Но это пропаганда

Ответить
Дима

ouxen

0

там необходима стратегия выжженной земли

Ответить
ouxen

Дима Орлов

0

Талибов это вполне устраивает

Ответить
Дима

ouxen

0

их нужно предать земле

Ответить
ouxen

5ый член

4

и вернуть афганистан в родную гавань

Ответить
5ый

Леха

3

Он уже. Родное средневековье

Ответить
ouxen

Дима Орлов

0

Ты предлагаешь устроить им джихад по сути, тогда чем мы отличаемся от талибов?

Ответить
Дима

ouxen

0

мы - русские

Ответить
ouxen

Дима Орлов

0

Только есть ли Бог с вами при таком подходе?

Ответить
Дима

ouxen

1

мы не обманываем друг друга

Ответить
ouxen

Дима Орлов

1

😆

Ответить
Дима

Леха

1

Так ты казах, все правильно 

Ответить
Леха

Дима Орлов

0

Я белорус вообще-то

Ответить

Имя Фамилия

1

Почему женщины не борются за свои права и свободу от этих средневековых обезьян? Там же оружие у каждого второго.

Ответить
Имя

Ivan Boldyrev

3

Вот когда будет у каждой второй... 

Ответить

Владимир Филатов

0

аллах за шторкой не видит

Ответить

Леха

0

Ну то есть то же, что и в Саудовской Аравии? Про нее же нет новостей 

Ответить
Леха

некипишуй

0

А че там в Америке, а?

Ответить
некипишуй

Леха

6

Негры линчуют

Ответить
Леха

некипишуй

1

вот именно

Ответить

Zero-one-one

0

Пусть терпят 

Ответить
Zero-one-one

Zero-one-one

1

Панджшер сдулся, шанс упущен

Ответить

Александр Борродач

0

О, у нас в раздевалке на кафедре физвоспитания также было

Ответить

Егор Ниглов

0

Великая берлинская штора 

Ответить

Миржан Досымбаев

0

мрак 

Ответить

Восточный велосипед

0

Вот штора

Ответить

Zhenya Ptichnikov

0

С какой-то стороны это же отчасти то, что требуют твиттерсткие пятнадцатилетние радфеминистки - сепарация женщин от мужчин. Отдельный вход, отдельно сидят, отдельные туалеты, домой идут под охраной, скоро и отдельные дома построят, чтобы женщины как можно меньше пересекались с мужчинами, всё ради их же(женщин) безопасности!

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Михаил Кометов

0

Шел 21 век

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Михаил

5ый член Комитета

0

куда шёл, хочется спросить ред.

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