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Новости
Sasha Shambilova

Сальвадор первым в истории стал использовать биткоин как официальную валюту Статьи редакции

Страна закупила 400 биткоинов стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.

37 37 комментариев
1934 просмотров

Президент Сальвадора Найиб Букеле в 23:57 по местному времени объявил, что биткоин впервые в истории стал официальной валютой страны. Об этом он сообщил в своём твиттере.

Nayib Bukele 🇸🇻 @nayibbukele
3 minutos para hacer historia.

In 3 minutes, we make history.

#BitcoinDay #BTC🇸🇻
3 минуты на то, чтобы войти в историю. Через 3 минуты мы сотворим историю.

За день до вступления закона в силу страна закупила 400 биткоинов стоимостью 20,9 миллиона долларов (почти 1,5 миллиарда рублей). Букеле считает, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.

Закон о признании биткоина официальным платёжным средством парламент Сальвадора принял в июне. Создать инфраструктуру под платежи в криптовалюте в стране должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу.

В июле в стране установили 200 банкоматов для перевода долларов США в биткоины. Согласно опросам, большинство жителей Сальвадора не согласны с законом и собираются продолжать использовать доллары для оплаты покупок.

Этот биткоин — валюта, которой не существует, валюта, которая пойдет на пользу не бедным, а богатым.

Хосе Сантос Мелара
противник закона

#новости #криптовалюты #биткоин #сальвадор

37 37 комментариев
13
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37 комментариев
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Леха

9

Ты не поверишь, но это Сальвадор 

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Леха

ред.

23

Не ври, я Казахстан ни с чем не перепутаю

Ответить
Леха

smx

3

Следующим законом Сальвадор переименуют в Ваканду 

Ответить
Леха

Леха

0

А вообще удобно, страна официально поддерживает наркотрафик

Ответить
Леха

Артур Габитов

0

... через 90 дней

Ответить

Anton NS

6

Что там будет с этим президентом Найобом, когда биток опять в два раза пизданется. Вообще такое чувство, что он закупился криптой и, пользуясь служебным положением, бампает её вверх. Постоянно из Сальвадора какие-то "революционные" новости о битке.

Ответить
Anton

Queequeg

3

Где связь? Новость лишь о том, что биткоин по сути легализовали, сделав официальной валютой, это же не значит, что все деньги страны в него переводят. К тому же:
Сальвадор гарантирует мгновенную автоматическую конвертацию биткоина в доллар США, который останется базовой валютой государства.

Ответить
Anton

new_comment

2

 когда биток опять в два раза пизданется

Как будто-бы обычные валюты никогда в два раза не падали. Как там у турецкой лиры дела?

Ответить
new_comment

Людской Илья

0

У обычной валюты есть факторы для падения. Биток падает от рандомного твита ред.

Ответить
Anton

Lofoten Forsake

0

Сальвадор является одной из беднейших стран Латинской Америки. Биток последняя надежда разбогатеть. А вот как будут распределять прибыль, если будет бум крипты, другая история...

Ответить
Anton

Трансгендолёт

0

Тс, не пали контору. Сказано, что революционное решение, значит так и есть.

Ответить

Andy Rorsha

4

Сальвадор за рубли покупал биткоины?

Ответить
Andy

Леха

1

В рублях более осязаемая сумма для большинства местных 

Ответить
Леха

Andy Rorsha

0

Скоро вообще любые деньги для местных станут в диковинку.

Ответить

Ирина Ермолова

2

А много Сальвадоре людей, у которых есть хотя бы один биток?

Ответить
Ирина

Valery Kirichenko

5

А зачем такая фиксация на одном битке? Он неплохо дробится

Ответить
Valery

Курочка

7

Одна миллиардная одну миллионную бережет

Ответить
Ирина

Банальный рубин

–1

хотябы? $50k это хотябы? 
напомню в рашке "средний класс" - это люди, которые получают от 17 тыс. руб.

Ответить

ред.

2

Этот биткоин — валюта, которой не существует

Существует даже больше чем дулар или рубаль

Ответить
ред.

Грэм Грэмский

5

дулар или рубаль

Твоя борьба💪

Ответить
ред.

Max Payne

0

тот же доллар только в левой руке🎃🎃🎃

Ответить
ред.

Банальный рубин

0

ред.

Ответить
Банальный

ред.

0

ред. ред.

Ответить

Владимир Филатов

2

используют биткоин как официальную валюту

сажают на большие сроки за аборт

Ответить
Владимир

Ирина Ермолова

3

И?

Ответить
Ирина

Дмитрий

2

Экономические свободы редко идут в связке с несвободами гражданскими. Ну то есть эти вещи друг другу слегка противоречат. А значит есть вероятность, что реальная картина немного(сильно) сложнее. 

Ответить
Ирина

Владимир Филатов

0

а

Ответить

Прикладной франт

0

@Sasha Shambilova исправьте, пожалуйста

Согласно опросам, 6,5 миллиона жителей Сальвадора не согласны с законом и собирают продолжать использовать доллары для оплаты покупок.

Recent opinion polls showed a MAJORITY of El Salvador's 6.5 million people reject the idea and will continue using the US dollar, the country's legal currency for the last 20 years.

Ответить
Прикладной

Sasha Shambilova

1

спасибо!

Ответить
Прикладной

Магомед Шереметьев

0

Из них 70% не знают что это такое

Ответить

Взаимный ящик

0

Предлагаю ввести видеокартовое эмбарго для Сальвадора

Ответить

5ый член Комитета

0

Этот биткоин — валюта, которой не существует

как и экономика Сальвадора теперь, я так понимаю
валюта, которая пойдет на пользу не бедным, а богатым

капец они откровенные ребята

Ответить

Zee Zao

0

Я, конечно, извиняюсь, но почему не USDT? 

Ответить
Zee

Максим Чистов

0

USDT полностью под контролям выпустившей его организации, при желании, они могут легко заблокировать любой кошелёк

Ответить

Целесообразный Абдужаббор

0

Думаю, это меньшая из проблем в сальвадоре

Ответить

Сильный блик

0

 Сальвадор первым в истории стал использовать биткоин как официальную валюту

0 фактчекинга. Сальвадор умер в 1989 году. А первый биткоин был сгенерирован через 20 лет - в 2009 году.

Ответить

Андрей Иванов

0

Думаю это гениальный ход. Впрочем не только биткоин или эфириум были бы сильнее рубля, но даже догикоин так часто бы не падал. 

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