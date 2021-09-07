 Сальвадор первым в истории стал использовать биткоин как официальную валюту

Страна закупила 400 биткоинов стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.

1934 просмотров

Президент Сальвадора Найиб Букеле в 23:57 по местному времени объявил, что биткоин впервые в истории стал официальной валютой страны. Об этом он сообщил в своём твиттере.

За день до вступления закона в силу страна закупила 400 биткоинов стоимостью 20,9 миллиона долларов (почти 1,5 миллиарда рублей). Букеле считает, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.

Закон о признании биткоина официальным платёжным средством парламент Сальвадора принял в июне. Создать инфраструктуру под платежи в криптовалюте в стране должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу.

В июле в стране установили 200 банкоматов для перевода долларов США в биткоины. Согласно опросам, большинство жителей Сальвадора не согласны с законом и собираются продолжать использовать доллары для оплаты покупок.