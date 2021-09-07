Сальвадор первым в истории стал использовать биткоин как официальную валюту Статьи редакции
Страна закупила 400 биткоинов стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.
Президент Сальвадора Найиб Букеле в 23:57 по местному времени объявил, что биткоин впервые в истории стал официальной валютой страны. Об этом он сообщил в своём твиттере.
За день до вступления закона в силу страна закупила 400 биткоинов стоимостью 20,9 миллиона долларов (почти 1,5 миллиарда рублей). Букеле считает, что признание биткоина официальным платёжным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. Эти средства составляют около 20% ВВП Сальвадора.
Закон о признании биткоина официальным платёжным средством парламент Сальвадора принял в июне. Создать инфраструктуру под платежи в криптовалюте в стране должны в течение 90 дней с момента вступления закона в силу.
В июле в стране установили 200 банкоматов для перевода долларов США в биткоины. Согласно опросам, большинство жителей Сальвадора не согласны с законом и собираются продолжать использовать доллары для оплаты покупок.
Ты не поверишь, но это Сальвадор
Что там будет с этим президентом Найобом, когда биток опять в два раза пизданется. Вообще такое чувство, что он закупился криптой и, пользуясь служебным положением, бампает её вверх. Постоянно из Сальвадора какие-то "революционные" новости о битке.
Где связь? Новость лишь о том, что биткоин по сути легализовали, сделав официальной валютой, это же не значит, что все деньги страны в него переводят. К тому же:
Сальвадор гарантирует мгновенную автоматическую конвертацию биткоина в доллар США, который останется базовой валютой государства.
когда биток опять в два раза пизданется
Как будто-бы обычные валюты никогда в два раза не падали. Как там у турецкой лиры дела?
У обычной валюты есть факторы для падения. Биток падает от рандомного твита ред.
Сальвадор является одной из беднейших стран Латинской Америки. Биток последняя надежда разбогатеть. А вот как будут распределять прибыль, если будет бум крипты, другая история...
Сальвадор за рубли покупал биткоины?
А много Сальвадоре людей, у которых есть хотя бы один биток?
А зачем такая фиксация на одном битке? Он неплохо дробится
хотябы? $50k это хотябы?
напомню в рашке "средний класс" - это люди, которые получают от 17 тыс. руб.
Этот биткоин — валюта, которой не существует
Существует даже больше чем дулар или рубаль
используют биткоин как официальную валюту
сажают на большие сроки за аборт
И?
@Sasha Shambilova исправьте, пожалуйста
Согласно опросам, 6,5 миллиона жителей Сальвадора не согласны с законом и собирают продолжать использовать доллары для оплаты покупок.
Recent opinion polls showed a MAJORITY of El Salvador's 6.5 million people reject the idea and will continue using the US dollar, the country's legal currency for the last 20 years.
Этот биткоин — валюта, которой не существует
как и экономика Сальвадора теперь, я так понимаю
валюта, которая пойдет на пользу не бедным, а богатым
капец они откровенные ребята
Я, конечно, извиняюсь, но почему не USDT?
USDT полностью под контролям выпустившей его организации, при желании, они могут легко заблокировать любой кошелёк
Думаю это гениальный ход. Впрочем не только биткоин или эфириум были бы сильнее рубля, но даже догикоин так часто бы не падал.