Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД — он требует отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию Статьи редакции
В конце августа ведомство приняло решение о «нежелательности» его пребывания в стране.
Об иске стендап-комика к ведомству сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца», — сказали в суде.
В июле прокуратура обвинила комика Идрака Мирзализаде в «возбуждении ненависти либо вражды». Против него возбудили административное дело из-за «пропаганды неполноценности» русских из-за его шутки в программе «Разгоны» в марте.
Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.
9 августа суд приговорил Мирзализаде к аресту на 10 суток. В конце того же месяца МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание комика в России. Согласно закону, он должен покинуть страну.
Вы вообще контекст слышали? Он наоборот говорил, что нельзя судить о человеке только исходя из его национальности. И это была шутка, что если матрас обосранный, это не значит, что русские обмазываются говном.
Чтож у нас у в России все такие нежные. Только видимо Соловьеву можно оскорблять всех на многотысячную публику и восхищаться Гитлером
Контекст слышали? "Я понимаю, французы - великая нация, могут позволить себе быть националистами, плохо быть националистами, но они могут позволить это себе. А это кто?"
«что если матрас обосранный, это не значит, что русские обмазываются говном»
А что это значит? Просто срут под себя, ну ок.
А зачем он тогда начал сравнивать русских с французами? Вот тут уж точно не спасет никакой контекст, и шутки там никакой не было. ред.
А зачем он тогда сравнивать русских с французами начал?
Чтобы больше порвах было
так он своего добился, теперь рвется уже он сам)
Он не рвётся, а несправедливо лишен права жить в РФ, не надо путать "рваться" и давление государства
не надо путать "рваться" и давление государства
рвется от давления государства)))
Типа дайте мне и дальше шутить на русском языке русскоязычным ценителям обсирания славян и зарабатывать обмазанные говном рубли.
Ничего себе какая перепесь оскорблённых россиянцев в треде. Видите ли чел нерусского происхождения посмел в 21-м веке про россиян грубо пошутить. Да вы знаете что ему бы в чечне за подобное сделали ?!!
я уж не буду вспоминать конткест истории, так как в здоровом обществе это и не нужно было бы, так как ситуация выеденного яйца не стоит независимо от контекста, но закомплексованные россиянцы легко найдут где оскорбиться, и что самое смешное этот же класс людей ещё и в BLMщиков пальцем тычут. ред.
А еще у него здесь семья, друзья, любовь, карьера, свой благотворительный фонд. У него здесь жизнь.
Действительно, чего это он хочет вернуться, ему же тяжело квартиру снять!!!!!!!!!!!!! и матрас обосранный попался!!!!! проклятый лицемер!!!!!!!!!!!!
Блять, все обсуждают что он сказал, а это вообще нахуй не важно. Важно то, что сажать и высылать за слова нельзя и все тут.
Я в прекрасной России будущего смогу пропогандировать идеи Исламского Государства по телевизору и в рунете? Слова же.
так он гражданин другой страны, пусть туда и валит. Почему никто не выл когда Задорнова не пустили в америку из-за его шуток, почему никто не выл про притеснения и совок? Любая страна может не своего гражданина не пускать к себе в чем проблема? Пусть так же шутит в родном азербайджане над азербайджанцами
высылать за слова нельзя и все тут.
Наверное, есть все-таки определенные грани разумного?
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Я был на концерте, там Идрак и Квашонкин, имхо Идрак чёткий, немного edgy комик – потеря России, если запретят въезд, а он талантлив и найдёт аудиторию заграницей легко.
он талантлив и найдёт аудиторию заграницей легко
Проблема только одна, приличная русскоязычная аудитория только в трёх странах есть. В двух диктаторы, в третью не уедешь, т.к. там миграционное законодательство как в Швейцарии.
русскоязычных дофига заграницей – по концерту в Берлине, Праге, Барселоне и т.д. легко наберется (где можно больше просить за вход, чем в туре по России) + ютюб
Ну может, я не знаю. Можно ли там на них выступать круглый год? В Болгарии все приезжают и делают бизнес с прицелом на русскоязычную аудиторию, и это всегда ошибка, их мало, местные по деньгам лучше себя чувствуют.
Ну я жил в Праге, там был какой-то клуб со стендапами. Уровень наверняка ниже чем в Москве или в других крупных города России. На счет выступать с концертами – сейчас и музыкантам непросто из-за короны, приходится как-то исхитряться.
Я думаю, комедийный бизнес вполне может в виде онлайн шоу жить. В русскоязычном пространстве не было пока на уровне SNL или Daily Show с Дж. Стюартом. И это можно откуда угодно снимать. ред.
Это надо маркетинговый талант иметь, не все могут. В целом да, конечно лучше на английском, но Дудь собирает, «ЧБД» собирают, хоть и популярность из телевизора. Время Ютубчика ещё придёт.
Просто российские комики лопухи. Иногда ищу молодого комика — ноль роликов, вообще ноль. Ну как так можно? Надо записать и выложить, канал сделать. ред.
Вот видишь, русский ютюб ненасыщен качественным контентом. Почему бы Идраку не выстрелить на уровне Дудя?
Расскажу историю — у меня есть проект очень чувствительный к сливу данных, ну и я всякие договора писал сложные с санкциями, людей проверял, короче пытался обезопасить себя. А потом, лет через 5 понял — чтобы его украсть — надо обладать недюжинной работоспособностью, волей и организованностью. А судя по тому, что я целыми днями пинаю работников — никто из них на это совершенно не способен. Максимально всё упростил, полёт нормальный.
Чтобы что-то делать, мало сказать — а вот я так придумал, надо пахать очень много. И делать это правильно. И ещё денег вложить.
На это способны единицы. Я буду рад если Идрак такой, но можно быть хорошим комиком, но не уметь делать канал в Ютуб.
Это в Казахстане? ред.
В Украине. Я рассматривал вопрос переезда туда. Законодательство ужасное, зато есть куча контор, которые за $300 (тогда так стоило), найдут тебе «украинскую бабушку» и проведут по инстанциям, через полгода паспорт.
Выйди на одиночный пикет против Путина, позови пару региональных СМИ, чтобы они зафиксировали твоё неуважение в нему. Пару дней почалься в спецприёмнике и всё — необходимые документы для гражданства Украины готовы. ред.
Ага, хрен там по всей роже — Украина крайне неохотно принимает оппозиционеров. На такое я бы не рассчитывал.
Долгополов же поколесил вполне.
Украина и чуть чуть Израиль? С деньгами одной только Москвы и рядом не стояли.
Я видел кусочек концерта в Израиле, не знаю где он ещё был. Так-то по всей Европе русскоязычных полно. Путешествовать можно дёшево (на поезде или лоукостерами), так что в рамках большого концертного тура, думаю, можно прилично заработать.
Ну подожди, "в рамках большого концертного тура, думаю, можно прилично заработать." Ты выступаешь не там где захочешь и солдаут, а там где на тебя пойдут и затраты на организацию окупятся.
Солдаут у Долгополова был только в Киеве. В Израиле он нафиг никому не сдался, хотя на несколько порядков круче местных русскоязычных стендаперов, как показали выступления.
При этом ты не можешь выступать без конца в одном Киеве, где есть спрос, нужна новая программа, присутствует усталость зрителя и т.д. Вот и выходит, что кроме рф у него нет вариантов. Учить английский и начинать с самого дна в сша, скажем, как ...забыл как чувака зовут, он не хочет.
Идрак соскучился по обосраному матрасу на конечной станции метро. Желудок требует еды, а грузинский хачапури тоже стоит денег.
Это шутка походу такая напоследок. Оценил и посмеялся.