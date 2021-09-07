В конце августа ведомство приняло решение о «нежелательности» его пребывания в стране.

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Идрак Мирзализаде Скриншот видео из ютуба

Об иске стендап-комика к ведомству сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца», — сказали в суде.

В июле прокуратура обвинила комика Идрака Мирзализаде в «возбуждении ненависти либо вражды». Против него возбудили административное дело из-за «пропаганды неполноценности» русских из-за его шутки в программе «Разгоны» в марте.

Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.