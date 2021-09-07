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Новости
Яна Ломакина

Комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД — он требует отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию Статьи редакции

В конце августа ведомство приняло решение о «нежелательности» его пребывания в стране.

53 53 комментария
2096 просмотров
Идрак Мирзализаде Скриншот видео из ютуба 

Об иске стендап-комика к ведомству сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца», — сказали в суде.

В июле прокуратура обвинила комика Идрака Мирзализаде в «возбуждении ненависти либо вражды». Против него возбудили административное дело из-за «пропаганды неполноценности» русских из-за его шутки в программе «Разгоны» в марте.

Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры. Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.

9 августа суд приговорил Мирзализаде к аресту на 10 суток. В конце того же месяца МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание комика в России. Согласно закону, он должен покинуть страну.

#новости #суды

53 53 комментария
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53 комментария
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Интересный Мурод

7

Сначала он всем рассказывает как ему было тяжело найти квартиру в Москве, как натыкался на матрасы, которые обосрали русские, а теперь почему-то хочет обратно. 🤷🏼‍♂️

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Интересный

Катерина Ордынцева

2

Вы вообще контекст слышали? Он наоборот говорил, что нельзя судить о человеке только исходя из его национальности. И это была шутка, что если матрас обосранный, это не значит, что русские обмазываются говном.

Чтож у нас у в России все такие нежные. Только видимо Соловьеву можно оскорблять всех на многотысячную публику и восхищаться Гитлером

Ответить
Катерина

Дмитрий Махов

4

Контекст слышали? "Я понимаю, французы - великая нация, могут позволить себе быть националистами, плохо быть националистами, но они могут позволить это себе. А это кто?"

Ответить
Катерина

Люц Шнайдер

–2

«что если матрас обосранный, это не значит, что русские обмазываются говном»

А что это значит? Просто срут под себя, ну ок.

Ответить
Люц

Катерина

0

А может кто-то и обосрал его реально, почему нет

Ответить
Катерина

Люц Шнайдер

0

Наверное, гастарбайтеры с Украины. Как ты считаешь?

Ответить
Катерина

Urmat Chokoev

1

А зачем он тогда начал сравнивать русских с французами? Вот тут уж точно не спасет никакой контекст, и шутки там никакой не было. ред.

Ответить
Urmat

Лига порвах

1

А зачем он тогда сравнивать русских с французами начал?

Чтобы больше порвах было

Ответить
Лига

Urmat Chokoev

2

так он своего добился, теперь рвется уже он сам)

Ответить
Urmat

Лига порвах

0

Он не рвётся, а несправедливо лишен права жить в РФ, не надо путать "рваться" и давление государства

Ответить
Лига

Urmat Chokoev

0

 не надо путать "рваться" и давление государства

рвется от давления государства)))

Ответить
Интересный

Виктор Огай

2

Типа дайте мне и дальше шутить на русском языке русскоязычным ценителям обсирания славян и зарабатывать обмазанные говном рубли.

Ответить
Виктор

Пп Пп

2

У тебя никогда не было проблем со съёмом квартир?

Ответить
Интересный

Лига порвах

4

— Как вы боретесь с ксенофобией?
— Высылаем всех из страны

Ответить
Интересный

Alex P

2

Ничего себе какая перепесь оскорблённых россиянцев в треде. Видите ли чел нерусского происхождения посмел в 21-м веке про россиян грубо пошутить. Да вы знаете что ему бы в чечне за подобное сделали ?!!

я уж не буду вспоминать конткест истории, так как в здоровом обществе это и не нужно было бы, так как ситуация выеденного яйца не стоит независимо от контекста, но закомплексованные россиянцы легко найдут где оскорбиться, и что самое смешное этот же класс людей ещё и в BLMщиков пальцем тычут. ред.

Ответить
Интересный

Имя И Фамилия

0

Тут он на хайпе, соберёт кассу если въедет.

Ответить
Интересный

Zhenya Gorev

0

А еще у него здесь семья, друзья, любовь, карьера, свой благотворительный фонд. У него здесь жизнь. 
Действительно, чего это он хочет вернуться, ему же тяжело квартиру снять!!!!!!!!!!!!! и матрас обосранный попался!!!!! проклятый лицемер!!!!!!!!!!!!

Ответить
Интересный

Люц Шнайдер

–1

подсел на обоссаные матрасы.

Ответить

Сергей Черногорский

3

Блять, все обсуждают что он сказал, а это вообще нахуй не важно. Важно то, что сажать и высылать за слова нельзя и все тут.

Ответить
Сергей

Имя И Фамилия

0

Я в прекрасной России будущего смогу пропогандировать идеи Исламского Государства по телевизору и в рунете? Слова же.

Ответить
Имя

Doktor

6

Это, понятное дело, другое.

Ответить
Сергей

win chui

1

так он гражданин другой страны, пусть туда и валит. Почему никто не выл когда Задорнова не пустили в америку из-за его шуток, почему никто не выл про притеснения и совок? Любая страна может не своего гражданина не пускать к себе  в чем проблема? Пусть так же шутит в родном азербайджане над азербайджанцами

Ответить
Сергей

Трансгендолёт

1

высылать за слова нельзя и все тут.

Наверное, есть все-таки определенные грани разумного?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Sergey Michko

1

Я был на концерте, там Идрак и Квашонкин, имхо Идрак чёткий, немного edgy комик – потеря России, если запретят въезд, а он талантлив и найдёт аудиторию заграницей легко. 

Ответить
Sergey

Evil Pechenka

0

он талантлив и найдёт аудиторию заграницей легко

Проблема только одна, приличная русскоязычная аудитория только в трёх странах есть. В двух диктаторы, в третью не уедешь, т.к. там миграционное законодательство как в Швейцарии.

Ответить
Evil

Sergey Michko

2

русскоязычных дофига заграницей – по концерту в Берлине, Праге, Барселоне и т.д. легко наберется (где можно больше просить за вход, чем в туре по России) + ютюб 

Ответить
Sergey

Evil Pechenka

0

Ну может, я не знаю. Можно ли там на них выступать круглый год? В Болгарии все приезжают и делают бизнес с прицелом на русскоязычную аудиторию, и это всегда ошибка, их мало, местные по деньгам лучше себя чувствуют.

Ответить
Evil

Sergey Michko

0

Ну я жил в Праге, там был какой-то клуб со стендапами. Уровень наверняка ниже чем в Москве или в других крупных города России. На счет выступать с концертами – сейчас и музыкантам непросто из-за короны, приходится как-то исхитряться. 
Я думаю, комедийный бизнес вполне может в виде онлайн шоу жить. В русскоязычном пространстве не было пока на уровне SNL или Daily Show с Дж. Стюартом. И это можно откуда угодно снимать.  ред.

Ответить
Sergey

Evil Pechenka

0

Это надо маркетинговый талант иметь, не все могут. В целом да, конечно лучше на английском, но Дудь собирает, «ЧБД» собирают, хоть и популярность из телевизора. Время Ютубчика ещё придёт.

Просто российские комики лопухи. Иногда ищу молодого комика — ноль роликов, вообще ноль. Ну как так можно? Надо записать и выложить, канал сделать. ред.

Ответить
Evil

Sergey Michko

0

Вот видишь, русский ютюб ненасыщен качественным контентом. Почему бы Идраку не выстрелить на уровне Дудя?

Ответить
Sergey

Evil

0

Расскажу историю — у меня есть проект очень чувствительный к сливу данных, ну и я всякие договора писал сложные с санкциями, людей проверял, короче пытался обезопасить себя. А потом, лет через 5 понял — чтобы его украсть — надо обладать недюжинной работоспособностью, волей и организованностью. А судя по тому, что я  целыми днями пинаю работников — никто из них на это совершенно не способен. Максимально всё упростил, полёт нормальный.

Чтобы что-то делать, мало сказать — а вот я так придумал, надо пахать очень много. И делать это правильно. И ещё денег вложить.

На это способны единицы. Я буду рад если Идрак такой, но можно быть хорошим комиком, но не уметь делать канал в Ютуб.

Ответить
Evil

Люц Шнайдер

–1

Это в Казахстане? ред.

Ответить
Люц

Evil Pechenka

0

В Украине. Я рассматривал вопрос переезда туда. Законодательство ужасное, зато есть куча контор, которые за $300 (тогда так стоило), найдут тебе «украинскую бабушку» и проведут по инстанциям, через полгода паспорт.

Ответить
Evil

Люц Шнайдер

0

Выйди на одиночный пикет против Путина, позови пару региональных СМИ, чтобы они зафиксировали твоё неуважение в нему. Пару дней почалься в спецприёмнике и всё — необходимые документы для гражданства Украины готовы. ред.

Ответить
Люц

Evil Pechenka

0

Ага, хрен там по всей роже — Украина крайне неохотно принимает оппозиционеров. На такое я бы не рассчитывал.

Почему Украина отказывает политическим беженцам…
Государственная миграционная служба в 2015 году отказала в предоставлении статуса политического…
www.bbc.com
Ответить
Sergey

Shked

0

На примере Долгополова сомневаюсь, что он легко найдет аудиторию заграницей

Ответить
Shked

Sergey Michko

0

Долгополов же поколесил вполне. 

Ответить
Sergey

Andy Rorsha

1

Украина и чуть чуть Израиль? С деньгами одной только Москвы и рядом не стояли.

Ответить
Andy

Sergey Michko

0

Я видел кусочек концерта в Израиле, не знаю где он ещё был. Так-то по всей Европе русскоязычных полно. Путешествовать можно дёшево (на поезде или лоукостерами), так что в рамках большого концертного тура, думаю, можно прилично заработать. 

Ответить
Sergey

Andy Rorsha

0

Ну подожди, "в рамках большого концертного тура, думаю, можно прилично заработать." Ты выступаешь не там где захочешь и солдаут, а там где на тебя пойдут и затраты на организацию окупятся. 
Солдаут у Долгополова был только в Киеве. В Израиле он нафиг никому не сдался, хотя на несколько порядков круче местных русскоязычных стендаперов, как показали выступления. 
При этом ты не можешь выступать без конца в одном Киеве, где есть спрос, нужна новая программа, присутствует усталость зрителя и т.д. Вот и выходит, что кроме рф у него нет вариантов. Учить английский и начинать с самого дна в сша, скажем, как ...забыл как чувака зовут, он не хочет.

Ответить
Andy

Sergey Michko

0

У Долгополов был нежданчиком, без промоушена

Ответить
Sergey

Shked

0

А чё вернулся тогда в страну, где у него были проблемы?

Ответить

Имя И Фамилия

3

Подал иск к МВД

Ответить

Всеобщий Данила

1

Мех

Ответить
Всеобщий

Coronadoden van Voronezj

6
Ответить
Coronadoden

Лига порвах

0

Отвратительно

Ответить
Всеобщий

Иван Дмитриев

0

Убийство

Ответить

Андрей Иванов

0

Идрак соскучился по обосраному матрасу на конечной станции метро. Желудок требует еды, а грузинский хачапури тоже стоит денег. 

Ответить

Сергей Леонов

0

Это шутка походу такая напоследок. Оценил и посмеялся.

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Сергей

Длинный Кирилл

0

Комментаторы разучились в троллинг совершенно, рил

Ответить

некипишуй

0

штош, удачи

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Целесообразный Абдужаббор

0

Найс панч

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Андрей Беликов

–1

Обмазался говном и подал иск в мвд

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