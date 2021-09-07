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Новости
Sasha Shambilova

Адвокат Иван Павлов покинул Россию. Он занимался защитой ФБК и журналиста Ивана Сафронова Статьи редакции

По словам адвоката, за ним установили наружное наблюдение.

25 25 комментариев
2517 просмотров
Фото «Команды 29»

Адвокат Иван Павлов уехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Многое придётся начинать с нуля. Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь.

Иван Павлов
адвокат

Павлов заявляет, что покинул страну из-за запретов, которые не позволяют ему продолжать свою работу, для своих подзащитных он нашёл новых «надёжных» адвокатов. По его словам, в день вылета за ним установили наружное наблюдение, караулили около дома и следовали за ним до самого самолёта.

30 апреля у главы «Команды 29» Ивана Павлова прошли обыски, после которых его задержали. Ему вменяют уголовное дело о разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене. Павлов сообщил, что после этого ему запретили пользоваться интернетом, общаться с подзащитными и некоторыми коллегами.

Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход.

Иван Павлов
адвокат

В июле объединение юристов «Команда 29» объвило о закрытии вскоре после решения Роскомнадзора заблокировать сайт организации. Генпрокуратура связывает независимое объединение юристов с чешской «нежелательной» НКО Spolecnost Svobody Informace. По данным ведомства, старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих и адвокат Иван Павлов раньше якобы были президентами этой организации.

«Команда 29» защищала фигурантов дел о госизмене и шпионаже: в том числе экс-топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карину Цуркан, учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова. Адвокаты также занимались делами о признании ФБК* и штабов Алексея Навального* экстремистскими организациями.

*По решению государственных органов, ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими, и мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ.

#новости #право

25 25 комментариев
34
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25 комментариев
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Всеобщий Данила

–56

последние крысы бегут с корабля демократии и народных свобод

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Всеобщий

Твоего деда дед

10

Унылый вброс, даже минусить не буду, старайся лучше.

Ответить
Твоего

Гриша Почуев

1

ничтожный вброс

Ответить
Всеобщий

Леха

5

Есть одна Народно-Демократическая Республика, лучшая страна 

Ответить
Леха

Всеобщий Данила

–12

ДНР? Да.

Ответить
Всеобщий

Леха

0

Там Д не про демократию, хотя тоже одна из лучших стран

Ответить
Всеобщий

Правительственный фитиль

0

поясни плиз, с каких пор он крыса или ты трепло? ред.

Ответить
Правительственн…

Всеобщий Данила

–27

я на зоне, чтобы тебе что-то пояснять? Ауешник молодой.

Ответить
Всеобщий

Правительственны

7

спасибо, ты ответил на вторую часть вопроса)

Ответить
Правите…

Всеобщий Данила

–17

)))

Ответить
Всеобщий

Реальный Кирилл

–11

Давно тут дизлайкают за мнение?

Ответить
Реальный

некипишуй

12

с момента появления интернета

Ответить
Всеобщий

ред.

0

@Кто это 

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ред.

Кто это

1

«Ничтожество» еще известен как: «Степан Андрiйович Бандера», «листочек», «Жёлтый Березовый Лист», «Столярный верстачок BOSCH», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «московский школьник», «Хороший листочек», «грязь из-под ногтей», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «Саша», «legodetalka», «гнидапостельныйклопгадмразбвош», «NATO Liberator Soldier», «лесточик»

Ответить
Всеобщий

Таблетка Галоперидола

0

Но ведь ты тут

Ответить

некипишуй

2
Ответить

TJaba

1

Добро пожаловать

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

1

https://youtu.be/yGflww0yzQk  ред.

Ответить

Целесообразный Абдужаббор

1

-такую страну просрали!
-не волнуйтесь, уже обратно насирают ред.

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ouxen

0

на какие шиши он там жить будет?

Ответить
ouxen

Исключительный супер_стар

1

займется своими новыми проектами и будет налаживать прежнюю работу «на удаленке»

Ответить
ouxen

Пипец

0

на деньги госдепа ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
ouxen

Сплошной яд

0

На лари. В Грузии такая валюта.

Ответить

Михаил Ромайкин

0

Пока, Билл

Ответить

Zero-one-one

0

Счастья, здоровья, всех благ

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