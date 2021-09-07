По словам адвоката, за ним установили наружное наблюдение.

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Фото «Команды 29»

Адвокат Иван Павлов уехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Многое придётся начинать с нуля. Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь. Иван Павлов адвокат

Павлов заявляет, что покинул страну из-за запретов, которые не позволяют ему продолжать свою работу, для своих подзащитных он нашёл новых «надёжных» адвокатов. По его словам, в день вылета за ним установили наружное наблюдение, караулили около дома и следовали за ним до самого самолёта.

30 апреля у главы «Команды 29» Ивана Павлова прошли обыски, после которых его задержали. Ему вменяют уголовное дело о разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене. Павлов сообщил, что после этого ему запретили пользоваться интернетом, общаться с подзащитными и некоторыми коллегами.

Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход. Иван Павлов адвокат

В июле объединение юристов «Команда 29» объвило о закрытии вскоре после решения Роскомнадзора заблокировать сайт организации. Генпрокуратура связывает независимое объединение юристов с чешской «нежелательной» НКО Spolecnost Svobody Informace. По данным ведомства, старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих и адвокат Иван Павлов раньше якобы были президентами этой организации.

«Команда 29» защищала фигурантов дел о госизмене и шпионаже: в том числе экс-топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карину Цуркан, учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова. Адвокаты также занимались делами о признании ФБК* и штабов Алексея Навального* экстремистскими организациями.