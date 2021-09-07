Адвокат Иван Павлов покинул Россию. Он занимался защитой ФБК и журналиста Ивана Сафронова Статьи редакции
По словам адвоката, за ним установили наружное наблюдение.
Адвокат Иван Павлов уехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Павлов заявляет, что покинул страну из-за запретов, которые не позволяют ему продолжать свою работу, для своих подзащитных он нашёл новых «надёжных» адвокатов. По его словам, в день вылета за ним установили наружное наблюдение, караулили около дома и следовали за ним до самого самолёта.
30 апреля у главы «Команды 29» Ивана Павлова прошли обыски, после которых его задержали. Ему вменяют уголовное дело о разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене. Павлов сообщил, что после этого ему запретили пользоваться интернетом, общаться с подзащитными и некоторыми коллегами.
В июле объединение юристов «Команда 29» объвило о закрытии вскоре после решения Роскомнадзора заблокировать сайт организации. Генпрокуратура связывает независимое объединение юристов с чешской «нежелательной» НКО Spolecnost Svobody Informace. По данным ведомства, старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих и адвокат Иван Павлов раньше якобы были президентами этой организации.
«Команда 29» защищала фигурантов дел о госизмене и шпионаже: в том числе экс-топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карину Цуркан, учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова. Адвокаты также занимались делами о признании ФБК* и штабов Алексея Навального* экстремистскими организациями.
*По решению государственных органов, ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими, и мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ.
Унылый вброс, даже минусить не буду, старайся лучше.
поясни плиз, с каких пор он крыса или ты трепло? ред.
я на зоне, чтобы тебе что-то пояснять? Ауешник молодой.
«Ничтожество» еще известен как: «Степан Андрiйович Бандера», «листочек», «Жёлтый Березовый Лист», «Столярный верстачок BOSCH», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «московский школьник», «Хороший листочек», «грязь из-под ногтей», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «Саша», «legodetalka», «гнидапостельныйклопгадмразбвош», «NATO Liberator Soldier», «лесточик»
на какие шиши он там жить будет?