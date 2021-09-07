В Китае улицу в японском стиле закрыли через неделю после открытия из-за обвинений в «культурном вторжении» Статьи редакции
Пользователей соцсетей возмутило, что вместо традиционных китайских товаров продвигают японские.
Японский тематический проект Tang Little Kyoto закрылся в Китае через неделю после открытия 21 августа, сообщает Kyodo News. Пользователи китайской соцсети Weibo обвинили создателей в «культурном вторжении», после чего правительство города Далянь приказало приостановить деятельность.
Пользователи призывали «изгнать демона» японской культуры из Китая, а также вспомнили, что Япония оккупировала этот район в 1930-1940 годах. По их мнению, проект Tang Little Kyoto тоже является «формой японской оккупации».
Кроме того в соцсетях возмутились тому, что вместо традиционных китайских товаров продвигают японские.
Откроется ли Tang Little Kyoto снова — неясно. Проект начали реализовывать в 2019 году местной компанией Dalian Shuyuan Group. Планируется, что в 2024 году вместо улицы построят полноценный город, включающий 1600 зданий, медучреждение, гостиницу и 1300 вилл в японском стиле.
У меня такое ощущение, что власти (возможно, местные) без задней мысли дали добро на открытие улицы. А затем кто-то повыше увидел прорву китайцев, которые запрудили улицу в японском стиле, и запаниковал. Слишком уж неприглядная картинка нарисовывается для пропаганды.
Местные ватники набежали. А местные чиновнички сразу побежали всё запрещать. Как знакомо. Даже войну вспомнили. ред.
Я тут посмотрел первого Ип Мана и охуел с концовки: оказывается, в 1945 году Китай одержал победу над Японией и вынудил её капитулировать. Советские войска в Манчжурии, американчкие ядерные бомбы? Не, не слышали. Так что это победобесие в китайцах уже давно воспитывают.
Я не знаю как у вас, в этой вот Японии
Тут по-русски говорят. Мы ничё не поняли
Не я все понимаю.
Но с хуяли на японской улице должны быть китайские товары??
А как же кошкожена?
А вот контекст: Си начал вторую культруную революцию. Ибо партии 23 июля стало 100 лет партии, и, мол, пора грандиозным переменам. Запретили недавно изучать ин. языки где-либо, читать ин. произведения (!!!), Duolingo, играть детям больше 1,5 часа в будни и 3 в выходные, idol'ов, произведения искажающие историю, критиковать старые произведения;
Вот самая главная КНР-ская новость/заявление (2021-08-29):
https://translate.google.ru/translate?sl=auto&tl=ru&u=http://www.news.cn/politics/2021-08/29/c_1127807097.htm
Если что, news.cn это главный КНР-ский новостной сайт, где публикуется только то, что думает сама партия, а не мнения редакторов, как на NYT/Washington Post/CNN.
Там по ссылке они обвиняют США в создании COVID-19; говорится, что собираются избавиться от влияний чужих культур, и — самое главное — осуществить то, что партия хотела в самом начале: капитал передать народу и сделать настоящий социализм/коммунизм.
Первая культурная революция была с 1966 по 1976 (в 1976 Мао умер), из-за неё миллионы умерли, почти все памятники/т.п. уничтожили (сейчас же наследие очень ценят).
Я сейчас подробнее посмотрел: они запретили изучать их лишь до 9 класса (а 10—12 необязательны).
В любом случае, судя по их освоению Африки, им пофиг с кем имеют дело (а китайцы даже среди самих себя тёмных не любят) и им пофиг что в странах происходит (30 или 40 миллиардов USD Пакистану дали 1—2 года назад), китайцам важно только то, чтобы деньги шли в КНР, т.ч. вряд ли откажутся от AliExpress'а, он денег им несет.
Перевод получше можно с помощью DeepL, но надо вручную копипастить текст: https://www.deepl.com/translator ред.
Надо предложить перенести этот проект в парк перед ТЦ "Украина". Всё равно без дела травой зарастает. ред.
А вот похоже китайский аналог "отрядов Путина". Даже если не знаете китайский, догадаться о чём они примерно говорят, несложно.
После того, как власти закрыли Даляньскую улицу в японском стиле, «Патриотический розовый» в Чанчуне вышел на улицы Цзилиня (автоматический перевод)
японцы у китайцев кандзи переняли.
о каком культурном вторжении идет речь вообще лол
При этом китайцы - основная масса туристов в японии. Там все надписи дублируются с японского на английский и китайский.
Китайский и японский - это разные стили?