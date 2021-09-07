Теперь мы собираемся открыть эту «улицу в японском стиле»? А как же наши предки, которые погибли под ножом мясника Японии, и герои, которые храбро сражались против японцев? Этот расточительный проект не демонстрирует нашу национальную гордость. Это погружает нас в историческое забвение.