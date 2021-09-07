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Новости
Sasha Shambilova

В Китае улицу в японском стиле закрыли через неделю после открытия из-за обвинений в «культурном вторжении» Статьи редакции

Пользователей соцсетей возмутило, что вместо традиционных китайских товаров продвигают японские.

37 37 комментариев
2155 просмотров
Фото Weibo/Screengrab

Японский тематический проект Tang Little Kyoto закрылся в Китае через неделю после открытия 21 августа, сообщает Kyodo News. Пользователи китайской соцсети Weibo обвинили создателей в «культурном вторжении», после чего правительство города Далянь приказало приостановить деятельность.

三木慎一郎 @S10408978
今日も中国大連🇨🇳の
偽京都は人がいっぱい。

着物とか扇子とか間違ってるし。
Далянь, Китай сегодня. Поддельный Киото полон людей. Кимоно и складные веера – это неправильно.

Пользователи призывали «изгнать демона» японской культуры из Китая, а также вспомнили, что Япония оккупировала этот район в 1930-1940 годах. По их мнению, проект Tang Little Kyoto тоже является «формой японской оккупации».

Теперь мы собираемся открыть эту «улицу в японском стиле»? А как же наши предки, которые погибли под ножом мясника Японии, и герои, которые храбро сражались против японцев? Этот расточительный проект не демонстрирует нашу национальную гордость. Это погружает нас в историческое забвение.

Mo HongAn
пользователь Weibo

Кроме того в соцсетях возмутились тому, что вместо традиционных китайских товаров продвигают японские.

Наличие этой торговой улицы — предательство нашей местной торговли в пользу японского бизнеса.

LengYanYiDing
пользователь Weibo

Откроется ли Tang Little Kyoto снова — неясно. Проект начали реализовывать в 2019 году местной компанией Dalian Shuyuan Group. Планируется, что в 2024 году вместо улицы построят полноценный город, включающий 1600 зданий, медучреждение, гостиницу и 1300 вилл в японском стиле.

#новости #китай #соцсети

37 37 комментариев
13
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37 комментариев
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Сильный блик

17

 Пользователей соцсетей возмутило, что вместо традиционных китайских товаров продвигают японские

Это те же пользователи соцсетей, которые "Я русский рабочий, уважаю товарищ Xi"?
Так-то там толпа китайцев, видимо далеко не все пользователи разделяют это мнение пользователей. ред.

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Сильный

Романелло Кивогенс

1

У меня такое ощущение, что власти (возможно, местные) без задней мысли дали добро на открытие улицы. А затем кто-то повыше увидел прорву китайцев, которые запрудили улицу в японском стиле, и запаниковал. Слишком уж неприглядная картинка нарисовывается для пропаганды. 

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Сильный

Должный хот-дог

0

Нет, китайцы действительно очень ревностно относятся к своей культуре.

Ответить
Сильный

Arthorias

0

Ну открой сушибар в Нанкине ;)

Ответить
Arthorias

Сильный блик

0

Чел, у меня этих сушибаров в Нанкине

Ответить

thetrickster

13

Местные ватники набежали. А местные чиновнички сразу побежали всё запрещать. Как знакомо. Даже войну вспомнили. ред.

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thetrickster

Кристобаль Фейра

0

Я тут посмотрел первого Ип Мана и охуел с концовки: оказывается, в 1945 году Китай одержал победу над Японией и вынудил её капитулировать. Советские войска в Манчжурии, американчкие ядерные бомбы? Не, не слышали. Так что это победобесие в китайцах уже давно воспитывают.

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Кристобаль

Илья Гераськин

1

Китай отважно закидал Японию трупами

Ответить

Сильный блик

12

Вообще не Китаю говорить про культурное вторжение. От культурных вторженцев слышу. ред.

Ответить
Сильный

Kir Kirsky

2

Было бы чем вторгаться

Ответить
Kir

Твоего деда дед

0

Дикпик.jpg

Ответить

Целесообразный Абдужаббор

5

Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
Культурно вторглись к китайцам - те нихуя не поняли 

Ответить
Целесообразный

Твоего деда дед

2

Я не знаю как у вас, в этой вот Японии
Тут по-русски говорят. Мы ничё не поняли 

Ответить
Целесообразный

Пётр Козлов

0

Придётся по старинке в 4 утра без приглашения

Ответить

Виталий Чухнов

1

Не я все понимаю. 
Но с хуяли на японской улице должны быть китайские товары?? 

Ответить
Виталий

Кровавый хичхакер

6

Ваш вопрос расстраивать Партия

Ответить

Иван Дмитриев

2

А как же кошкожена?

Ответить
Иван

Tim Hansen

2

кошку-жену предлагает коммунистическая партия Китая во главе с лучезарным Си

Ответить
Иван

Твоего деда дед

1

Отобрать и поделить (с) К — Коммунизм

Ответить
Иван

Владислав Микк

0

это другое

Ответить

Арзэт Ро

0

А вот контекст: Си начал вторую культруную революцию. Ибо партии 23 июля стало 100 лет партии, и, мол, пора грандиозным переменам. Запретили недавно изучать ин. языки где-либо, читать ин. произведения (!!!), Duolingo, играть детям больше 1,5 часа в будни и 3 в выходные, idol'ов, произведения искажающие историю, критиковать старые произведения;
Вот самая главная КНР-ская новость/заявление (2021-08-29):
https://translate.google.ru/translate?sl=auto&tl=ru&u=http://www.news.cn/politics/2021-08/29/c_1127807097.htm
Если что, news.cn это главный КНР-ский новостной сайт, где публикуется только то, что думает сама партия, а не мнения редакторов, как на NYT/Washington Post/CNN.
Там по ссылке они обвиняют США в создании COVID-19; говорится, что собираются избавиться от влияний чужих культур, и — самое главное — осуществить то, что партия хотела в самом начале: капитал передать народу и сделать настоящий социализм/коммунизм.
Первая культурная революция была с 1966 по 1976 (в 1976 Мао умер), из-за неё миллионы умерли, почти все памятники/т.п. уничтожили (сейчас же наследие очень ценят).

Ответить
Арзэт

ＫＩＢØＵＮＥ

1

Запретили недавно изучать ин. языки

А следующий шаг это чтобы китайские интернет магазины имели только версию на китайском языке?

Перевод по ссылке, прекрасен с первой строчки ред.

Ответить
ＫＩＢØＵＮＥ

Арзэт Ро

0

Я сейчас подробнее посмотрел: они запретили изучать их лишь до 9 класса (а 10—12 необязательны).
В любом случае, судя по их освоению Африки, им пофиг с кем имеют дело (а китайцы даже среди самих себя тёмных не любят) и им пофиг что в странах происходит (30 или 40 миллиардов USD Пакистану дали 1—2 года назад), китайцам важно только то, чтобы деньги шли в КНР, т.ч. вряд ли откажутся от AliExpress'а, он денег им несет.

Перевод получше можно с помощью DeepL, но надо вручную копипастить текст: https://www.deepl.com/translator ред.

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Ответить
Арзэт

master of mastery

0

Индийцы довольно потирают ручонки, читая подобные высеры от китайцев.

Ответить

Благодарный пришелец

0

Запрет аниме в Китае через 
3.. 2.. 1.. ред.

Ответить
Благодарный

Детский Денис

0

как раз на днях запретили женоподобных мужчин

Ответить
Благодарный

криво-косо

0

Замена на китайский аналог*

Ответить

Tim Hansen

0

Надо предложить перенести этот проект в парк перед ТЦ "Украина". Всё равно без дела травой зарастает. ред.

Ответить

Правительственный фитиль

0

хороший кейс для позднякова 

Ответить

Василий Дробовский

0

Нескрепно вышло.

Ответить

Романелло Кивогенс

0

А вот похоже китайский аналог "отрядов Путина". Даже если не знаете китайский, догадаться о чём они примерно говорят, несложно.
После того, как власти закрыли Даляньскую улицу в японском стиле, «Патриотический розовый» в Чанчуне вышел на улицы Цзилиня (автоматический перевод)

Ответить

некипишуй

0

На ТЖ сегодня день тупых новостей?

Ответить

Matvey Gretsky

0

японцы у китайцев кандзи переняли.
о каком культурном вторжении идет речь вообще лол

Ответить

Nick Rosenberg

0

При этом китайцы - основная масса туристов в японии. Там все надписи дублируются с японского на английский и китайский.

Ответить

Photuum

0

Китайский и японский - это разные стили? 

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Photuum

master of mastery

0

Китайцы не строили дома с бумажными стенами и не сидели на полу.

Ответить

Евгений Важинский

0

Вот бы у нас BMW стали бойкотировать 😅

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