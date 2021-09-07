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Новости
Яна Ломакина

В Дагестане уволили замдиректора школы, который запрещал ученицам приходить на занятия без платка Статьи редакции

В образовательных учреждениях республики головные уборы для девочек не относятся к обязательной форме.

Сотрудник школы села Маджалис  Видео издания издание «Подъём»

Замдиректора дагестанской Маджалисской средней школы Адамкади Курбанкадиева, который отказывался пускать на уроки школьниц без косынок, уволили. Об этом сообщает телеканал «360».

Начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов заявил, что Курбанкадиева уволили из-за «превышения должностных полномочий». Магомедов отметил, что платок не относится к обязательной форме учениц: головной убор для девочек прописан в уставе школы как дополнительный элемент. По его словам, в других образовательных учреждениях республики действуют те же правила.

Родители детей, учащихся в школе имени Темирханова села Маджалис 6 сентября пожаловались, что школьниц заставляют ходить на занятия только в платках, сообщило издание «Подъём». Девочек без косынок не пропускали в здание.

#новости #регионы #образование

1695 просмотров
27 27 комментариев
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27 комментариев
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Целесообразный Абдужаббор

20

Тем временем в курских пердях ред.

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Целесообразный

Недавний Петя

12

бля, батя ученика порвал ченить в ответ директору?

Ответить
Недавний

Ленинградский

6

Треники, когда пердел в диван

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Ленингр…

Недавний Петя

8

хуевые у тебя ассоциации с отцами

Ответить
Недавний

Письменный кран

1

тут пишут, что проводится проверка прокуратурой

Ответить
Письмен…

Недавний Петя

0

ну заебись

Ответить
Недавний

Письменный кран

3

он сразу же написал заявление в полицию
... он пришел в школу 2 сентября, и его сразу же попросили зайти к директору Александру Андрощику. «Я зашел к нему в кабинет, и он говорит "Давай снимай, чтобы мы с тобой не ссорились"»

3 сентября в школу пришла мать ученика. Тогда директор, как утверждает подросток, сказал ей: «Если он не снимет [серьгу], я вырву ее лично». Ученик также рассказал, что 6 сентября Андрощик ругался на него матом и обозвал пидорасом.

«А сегодня он заводит в кабинет, начинает кричать, правой рукой дергает за сережку — у меня там что-то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка», — сообщил школьник. Он добавил, что подал заявление в полицию.

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Письмен…

Антон Лисин

–10

Порванный 

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Недавний

Антон Лисин

–13

Порвал ученика. Можно было ещё в ухо дать за пидарство 

Ответить
Целесообразный

solawind

6

россия — шаг вперед, два шага назад

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solawind

Целесообразный

2

Шаг влево, шаг вправо - депортация

Ответить
Целесоо…

Кирилл

1

Эх если бы

Ответить
Целесообразный

Кот в сапогах

1

Хуя он, на машине времени походу к нам, откуда-то из 80-х.

Ответить
Целесообразный

Письменный кран

0

что-то с инструктажей в школе помню, что если это происходит, то бывает много крови, мочка уха же испещрена кровеносными сосудами, тут ничего про это
_ ред.

Ответить
Целесообразный

Степан Анейчик

0

не удивлюсь если его в итоге не уволили

Ответить

Письменный кран

19

Дагестанцы молодцы, светскость там еще жива, это радует ред.

Ответить

Неизбежный шмель

9

Ну хорошо хоть жаловаться начали 

Ответить

Леха

8

Светское государство™

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Платок это же элемент традиционных ценностей. Они чо, ахуели?!

Ответить
Aleksandr

Роман Александров

2

Традиционность ценности определяется тем, на кого эта ценность надета

Ответить
Роман

Aleksandr

0

Ты, хуйню сморозил ред.

Ответить
Aleksan…

Роман

2

Если на тебя платок надеть он тоже будет элементом традиционных ценностей?

Ответить
Роман

Aleksandr

0

Аналогия не является доказательством. Но вообще смотря какой и как.

Так то, в некоторых мужских традиционных костюмах платок тоже использовался.

Ответить
Aleksandr

Кот в сапогах

0

Покушение на национальную скрепу. Не хорошо. Пора жаловаться талибам.

Ответить

MangaloriANAL

2

Тем временем в Афганистане:

https://tjournal.ru/news/434908-foto-shtora-razdelyayushchaya-muzhchin-i-zhenshchin-v-universitete-afganistana ред.

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некипишуй

0

чеб такое написать чтобы не улететь в бан или не нахватать минусов, или 282 УК

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некипишуй

Солидный меч

2

напиши "Слава Путину!"

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