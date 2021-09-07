В Дагестане уволили замдиректора школы, который запрещал ученицам приходить на занятия без платка Статьи редакции
В образовательных учреждениях республики головные уборы для девочек не относятся к обязательной форме.
Замдиректора дагестанской Маджалисской средней школы Адамкади Курбанкадиева, который отказывался пускать на уроки школьниц без косынок, уволили. Об этом сообщает телеканал «360».
Начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов заявил, что Курбанкадиева уволили из-за «превышения должностных полномочий». Магомедов отметил, что платок не относится к обязательной форме учениц: головной убор для девочек прописан в уставе школы как дополнительный элемент. По его словам, в других образовательных учреждениях республики действуют те же правила.
Родители детей, учащихся в школе имени Темирханова села Маджалис 6 сентября пожаловались, что школьниц заставляют ходить на занятия только в платках, сообщило издание «Подъём». Девочек без косынок не пропускали в здание.
бля, батя ученика порвал ченить в ответ директору?
Треники, когда пердел в диван
тут пишут, что проводится проверка прокуратурой
ну заебись
он сразу же написал заявление в полицию
... он пришел в школу 2 сентября, и его сразу же попросили зайти к директору Александру Андрощику. «Я зашел к нему в кабинет, и он говорит "Давай снимай, чтобы мы с тобой не ссорились"»
3 сентября в школу пришла мать ученика. Тогда директор, как утверждает подросток, сказал ей: «Если он не снимет [серьгу], я вырву ее лично». Ученик также рассказал, что 6 сентября Андрощик ругался на него матом и обозвал пидорасом.
«А сегодня он заводит в кабинет, начинает кричать, правой рукой дергает за сережку — у меня там что-то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка», — сообщил школьник. Он добавил, что подал заявление в полицию.
россия — шаг вперед, два шага назад
что-то с инструктажей в школе помню, что если это происходит, то бывает много крови, мочка уха же испещрена кровеносными сосудами, тут ничего про это
_ ред.
Платок это же элемент традиционных ценностей. Они чо, ахуели?!
Традиционность ценности определяется тем, на кого эта ценность надета
Тем временем в Афганистане:
https://tjournal.ru/news/434908-foto-shtora-razdelyayushchaya-muzhchin-i-zhenshchin-v-universitete-afganistana ред.