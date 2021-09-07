В образовательных учреждениях республики головные уборы для девочек не относятся к обязательной форме.

Сотрудник школы села Маджалис Видео издания издание «Подъём»

Замдиректора дагестанской Маджалисской средней школы Адамкади Курбанкадиева, который отказывался пускать на уроки школьниц без косынок, уволили. Об этом сообщает телеканал «360».

Начальник отдела образования Кайтагского района Шамиль Магомедов заявил, что Курбанкадиева уволили из-за «превышения должностных полномочий». Магомедов отметил, что платок не относится к обязательной форме учениц: головной убор для девочек прописан в уставе школы как дополнительный элемент. По его словам, в других образовательных учреждениях республики действуют те же правила.

Родители детей, учащихся в школе имени Темирханова села Маджалис 6 сентября пожаловались, что школьниц заставляют ходить на занятия только в платках, сообщило издание «Подъём». Девочек без косынок не пропускали в здание.