В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова. Победителям — по 500 тысяч рублей Статьи редакции
По словам чеченских властей, «среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи».
В Чечне запустили конкурс на лучшее изображение главы республики Рамзана Кадырова, его отца Ахмата-Хаджи и матери Аймани. Об этом рассказал председатель парламента региона Магомед Даудов.
Даудов уточнил, что конкурс объявили «в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами республики».
Победителям в каждой номинации выплатят по 500 тысяч рублей. Работы принимают до 5 октября.
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15 комментариев
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2
Многочленным?!
2
А как же:
0
Лучшая карикатура на Кадырова
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