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Новости
Артём Мазанов

В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова. Победителям — по 500 тысяч рублей Статьи редакции

По словам чеченских властей, «среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи».

В Чечне запустили конкурс на лучшее изображение главы республики Рамзана Кадырова, его отца Ахмата-Хаджи и матери Аймани. Об этом рассказал председатель парламента региона Магомед Даудов.

Даудов уточнил, что конкурс объявили «в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами республики».

Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной.

Магомед Даудов
председатель парламента Чечни

Победителям в каждой номинации выплатят по 500 тысяч рублей. Работы принимают до 5 октября.

#новости #кадыров

338 просмотров
15 15 комментариев
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15 комментариев
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Максим Хрущаков

3

Шарли Эбдо будут участвовать?

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Gerda Ikaet

2

Многочленным?!

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Gerda

Gerda Ikaet

3
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Gerda

Благополучный

2

в 7й класс перешёл?

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Gerda

Индивидуальный Слава

3

Ох, Артём. Одни члены на уме.

Ответить

Seenyasha

2

А как же:

Ответить
Seenyasha

Защитный чайник

1

Это совсем другое!

Ответить
Seenyasha

Дмитрий Тимофеев

0

да мы светское государство, потому можно что захочешь делать

Ответить

AZP

2

«по многочленным просьбам» 

Помним, любим, скорбим по автору. ред.

Ответить

Индивидуальный Слава

1

По многочисленным просьбам семьи Кадырова

Ответить

Konstantin Prohorov

1

Проигравшие сидя на бутылке будут извинятся перед Ким Рам Заном?

Ответить

Серьезный химик

0

Русские заплатят ред.

Ответить

Бип Боп

0

а shadman примет участие?

Ответить

AZP

0

Лучшая карикатура на Кадырова

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AZP

Соколов Андрей

0

Тут шарли не переплюнуть

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Критический череп

0

вот у меня готово 

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