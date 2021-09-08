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Артём Мазанов

Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, ограничивающих скорость электросамокатов до 25 км/ч Статьи редакции

Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.

Проект изменений в ПДД Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первая редакция документа появилась в 2019 году. Она постоянно обсуждалась на разных площадках и многократно перерабатывались. По данным «Ъ», последние полгода документ согласовывался с ГИБДД и правительством Москвы, «теперь вышел на финальную прямую».

  • Поправки вводят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Мэрия Москвы совместно с Минпромторгом предложила, чтобы лимит закрепили не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ.
  • Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части при наличии тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.
  • Вводится ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограмм, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).

После голосования на рабочей группе в АЦ поправки должны направить на утверждение в правительство. Но в конце 2020 года ПДД внесли в список документов, которые должны переиздаваться целиком, не подвергаться правкам. Минтранс и ГИБДД пытаются добиться отмены этой нормы, так как разработка и издание новых ПДД может занять два-три года, но аппарат правительства выступает против.

#новости #право #электросамокаты

2155 просмотров
64 64 комментария
14
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64 комментария
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Сергей Махалов

4

Лучше бы ограничили скорость автомобилей в пределах города и убрали бы превышение скорости, за которое не штрафуют. 

Ответить
Сергей

Максим Грандов

7

Большинство ДТП происходит не из-за превышения скорости, а из-за незнания ПДД

Ответить
Максим

Icipher

6

А большинство ПДД, в которых его участники получают увечья серьёзнее сильных ушибов, происходят именно из-за сочетания превышения скоростного лимита и яйцесотрясательной уверенности в охуенности своих рефлексов.
Ну и "незнание ПДД" я бы пофиксил на "намеренное игнорирование ПДД".

Ответить
Icipher

Окончательный

2

есть такая каста - пешеходы , они как раз правил не знают и не считают нужным знать.
предлагаю разрешить водителям оттаскивать назад людей , которые переходят дорогу в неположенном месте

Ответить
Окончат…

Icipher

5

всё они знают, им похуй просто, у них в голове забито, что всегда вся ответственность ложится на водителя ТС

Ответить
Окончат…

Лига порвах

–1

Переход в неположенном месте — признак плохого проектирования

Ответить
Лига

Эффективный

1

Да блин . . .

В Финляндии, к примеру, прежде чем газон засеять, разрабатывают специальный проект, в котором проектанты исследуют следы устойчивой миграции аборигенов по данной территории (тропинки, дорожки утоптанные). В этих местах в проекте газона делают дорожки, ибо если этого не сделать, то аборигены будут всё там же шастать по засеянному газону - по привычным для себя путям устойчивой миграции.

Ответить
Максим

Александр

1

Большинство аварий как раз происходят где ПДД очевидны и их все знают, дело не в незнании, а в невнимательности

Ответить
Сергей

Особенный татарин

3

Эээ, у движения на автомобиле есть целый регламент, ПДД называется, а так же дороги, где на нем можно ездить. А у этих нет ничего. Ну хоть щас взялись за этих дикарей, а то по центру летом уже заебало ходить и постоянно оборачиваться, не летит ли в тебя какой-нибудь опёздол на самокатике.

Ответить
Особенный

Сергей Торяников

1

Плюс, по центру мск невозможно гулять , надо постоянно смотреть по сторонам, чтобы тебя не задел бешеный самокатчик

Ответить
Особенный

Evgenie Matus

0

По центру чего? В СПб шеринговые сервисы сильно ограничили, часть улиц в центре вообще запретили для езды, там электросамокат превращается в обычный, на части улиц ограничения в 10-15 км/ч. людей на личных электросамокатах почти не видно.

Ответить
Evgenie

Особенный

0

По центру Мск

Ответить
Сергей

Суходрищев

2

а почему бы не и то и другое? зачем выбирать или или?

Ответить
Сергей

Maksim Derkach

1

Либо поменяли таблички.
Я заметил, что в нескольких городах в основном стоят знаки ограничения скорости в 40 км\ч + камеры. Как раз получается  максимум те же самые 60 км\ч.

Ответить
Сергей

Последствия Диморфизма

1

В мск итак чтобы добраться из одного конца в другой нужно два часа, давайте сделаем чтобы было четыре.

Ответить
Сергей

Серьезный химик

0

В Париже кстати ограничили скорость до 30 км/ч

Ответить
Сергей

Павел Макров

0

Зачем ограничивать скорость, если она уже ограничена?

Ответить

Суходрищев

12

какая ответственость за нарушение? какие штрафы?
как и кто будет мерить скорость на тротуарах? ДПС? да им похуй, особенно если штраф меньше 3-4 тыс.
короче, имитация бурной деятельности опять.
ПС. 25 км в час на тротуаре это пиздец как быстро

Ответить
Суходрищев

Александр Королёв

3

25 км в час на тротуаре это пиздец как быстро - если людей на тротуаре нет, то медленно

Ответить
Александр

Суходрищев

5

если бы у бабушки был хуй - она была бы дедушкой

Ответить
Суходрищев

Луиджи Вампа

3

Самый быстрый бегун на планете бежит шорт дистанцию со скоростью 37 км в час. 
Депутаты могут попробовать на себе - очень быстро разогнаться в коридорах думы и башкой в друг друга. Безопасно ли будет ?

Ответить
Суходрищев

Скромный танк88

2

Ну нештрафуемые 20 км/ч и вполне себе норм, а 250 рублей это не страшно

Ответить
Суходрищев

Павел Макров

0

Ну это проблема правоприменения, так что вопрос не к минтрансу, а к МВД.

Ответить
Павел

Суходрищев

1

всем похер к кому это вопрос, пусть там сами разбираются, нам надо чтобы это заработало. я про то, что одно без другого не заработает. Или что, они думают что патрульные щас начнут на глаз определять скорость, и галопом бегать за самокатчиками, задорно посвистывая в свисточки? Или депасы будут гоняться за ними с сиренами по обочинам и тротуарам?

Ответить
Суходри…

Павел Макров

0

зачем гоняться? большая часть самокатов на улице это арендованные, туда можно накатить фиксацию скорости и автоматические штрафы.
да много как можно придумать.

в самом законопроекте проблем никаких нет, проблема в правоприменении, поэтому странно как-то называть это имитацией бурной деятельности разработку поправок минтрансом.

Ответить

Icipher

–4

Вы издеваетесь? 10-15 км/ч на таких хуёвинах — уже достаточно, чтобы в результате столкновения нанести пешеходу увечья, пусть и не тяжелые (а уж про столкновение с другой самокатоблядью я вообще молчу, там куда более прикольный суммарный импульс будет).

Ответить
Icipher

Символический Влад

4

ой, принцесса какая.

Ответить
Символический

Icipher

–3

лучше буду принцессой, чем самокатоблядью

Ответить
Icipher

Окончательный

14

лучше дочь самокатоблядь, чем сын автоблядина

Ответить
Окончат…

Серьезный химик

0

Лучше синица в руках, чем сын автоблядина

Ответить
Icipher

Символический

3

Мама не дала деньги на игрушку? :)

Ответить
Символический

Серьезный химик

3

Допустим вес человека с самокатом 80 кг. 15 км/ч это 4.167 м/с, 25 км/ч это 6.945 м/с
Кинетическая энергия на 15 км/ч 80*4.167^2/2 = 695 Дж
Кинетическая энергия на 25 км/ч 80*6.945^2/2 = 1929 Дж
У травмата 85 Дж. Травмат вполне может ребро сломать. Понятно, что он действует на меньшую площадь, но всёравно энергия достаточно большая.
Потенциальная энергия кирпича массой 3.5 кг на 1 м: 3,5 кг * 10 м/с^2 * 1 м = 35 Дж.
Я хз с чем ещё сравнить. ред.

Ответить
Серьезн…

Символический

0

И?
Физика норм. А претензия в чем?

Ответить
Icipher

syrslava

0
Ответить
Icipher

Ivan Boldyrev

0

Не тяжёлые увечья - это как осетрина второй свежести.
Травмы, а не увечья. 

Ответить

Михаил Артамонов

6

Какие же вы все душные. Надо по примеру других стран пустить СИМ на дорогу в правую полосу и на велодорожки и убрать с тротуаров.
Все проблемы решатся и не надо ограничения вводить.
Все бы вам велосипед изобретать.

Ответить
Михаил

Символический Влад

0

Опасно. Так как у нас куча любителей "втопить". И обочечников

Ответить
Символический

Михаил Артамонов

2

Втопить в правой полосе? Ну любителей сидеть в тюрьме надеюсь все таки мало, и водители научатся сосуществовать с СИМами. Не квантовая физика. На права все сдавали, зрение проверяли.
Сейчас же велосипеды/электровелосипеды ездят в правой полосе/велодорожке по правилам и все ок.

Ответить
Михаил

Символический

0

В нашем Подмосковье самокатисты стараются ехать по тротуару. Но у них не звери, в обычные до 20кг и до 30 км/ч.
На таком на дорогу на самом деле стрёмно.

Есть несколько на мощных машинах - те да, по правой полосе едут. Но они могут в потоке держаться.

Всё же велосипед имеет большие колеса и тем самым большую устойчивость на неровностях правой полосы.

Ответить
Михаил

Александр Королёв

0

Люди не будут на них ездить по правой полосе, а будут продолжать ездить по тротуарам поскольку в прогулочом режиме так намного комфортнее

Ответить
Александр

Михаил Артамонов

3

Ну в других странах ездят, а у нас не смогут? Особый путь?

Ответить
Михаил

Александр

0

В других странах это каких?

Ответить
Михаил

John Johnson

0

В России в правую полосу? ха-ха

Ответить

Окончательный кубок

3

по сути они повторили лицензионное соглашение и рекомендации того же вуша при начале поездки ред.

Ответить
Окончательный

Александр Коровников

2

Чукчи не читатели 

Ответить
Александр

Окончательный

0

чукчи прогрессофобы

Ответить

Отдельный Кирилл

1

Как всегда, закон, который не будет работать.
Нужно вводить права на самокаты и увеличить ответственность за использование (как прокатных, там и личных) лицам до 18 лет.
Недавно во дворе 2 пиздбка на прокатном самокате влетели в припаркованную машину буквально у меня на глазах. Один скрылся сразу, второй убежал к маме, на моё ей замечание услышал только брань на непонятном языке 🧕🏿
А да, и запретить уже по настоящему ездить на этих самокатах вдвоём. Сделать штраф хотя бы 5к за это. ред.

Ответить
Отдельный

Joseph Knecht

6

И права на вождение автомобилем! Чтобы пьяные не ездили и в телефонах не сидели за рулем, oh, wait...

Ответить
Joseph

Отдельный Кирилл

1

Всегда будут нарушители, но нужно хотя бы ограничить тех, которые нарушать не будут, если будут ограничения. ред.

Ответить
Отдельный

Artemy A.

0

Я не согласен. Электротранспорт - это будущее, наоборот нужно чтоб быстрее пошло в массы. Электротранспорт экологичнее, удобнее (мотоцикл домой не занесешь, я об этом) и доступнее.
На счет случаев когда двое на одном самокате едят - должна следить компания, которая в аренду его дала. Их собственности наносится ущерб, соответственно они и должны штрафовать того, кто арендовал.
—-
На счет пиздюков влетевших в машину - на детском велосипеде тоже такое может быть. У меня в детстве случай был, что с другом катались по двору в выходной и было много машин, я между припаркованными машинами проехал спокойно, а друг когда ехал как-то умудрился в машину справа врезаться, а потом упал на машину слева (небольшая царапина от руля велика осталась). 

Ответить

Александр Коровников

2

Прокатные понятно, а личные как ограничивать собираетесь? Мент допустим не догонит, даже если захочет (а он не захочет) 

Ответить
Александр

Рыбный Женя

0

Сучка не захочет кобель не вскочит

Ответить
Рыбный

Argumenta

1

золотые слова

Ответить

Луиджи Вампа

–1

Ну введут и что? Перепрошить СИМ не составит труда. Как гоняли , так и будут гонять. Никто ловить не будет. Мото пердуны без номеров по Питеру гоняют через одного и похер. Я ДПСников вижу только на прикормленных точках и когда кортежи едут. По городу тысячи нарушителей парковок на тротуарах и им похер. Кстати Все шеринговые самокаты весят меньше 35 кг? ред.

Ответить
Луиджи

Александр Коровников

2

Все

Ответить
Луиджи

Окончательный кубок

1

ту же логику можно применить допустим и к охолощенному оружию.
ты его можешь "перепрошить" , но за это уже будет светить уголовочка.
так же и тут - выяснится что специально перепрошито для обхода ограничений , будут проблемы

Ответить
Окончательный

Александр

1

Не будет. Всем срать, разве что будет пара громких резонансных дел с ветеранами или детьми 

Ответить

Арбитражный лолипоп

0

25 итак быстро. пару недель назад впервые прокатился на таких электричках, так 25 по бордюрам как гоночный болид ощущается :)

Ответить

Иван Дмитриев

1

Осталось запретить доступ к самокатам долбаебам (хз как), которые их ломают. Неделю назад пытался арендовать, арендовал 3 поломанных самоката, до начала поездки определить поломку невозможно.

Ответить

Владислав Микк

0

Хорошие новости

Ответить

Плотный ящик

0

25 итак сейчас лимит в Москве, 15 км в парках. Вроде яндексовые еще ограничивают до 15км при высокой пешеходной загрузки, но работает ли это и как я хз
Вес большинства электросамокатов менее 20кг

Ответить

Рыбный Женя

0

Очень удивился, когда узнал, что доставка "самокат" развозит не на самокатах

Ответить
Рыбный

Super 72

0

Велосипед с электромотором быстрее, так как можно не тормозить перед мелкими ямами

Ответить

плюшевый батон

0

Получается теперь уезжать от кризиса среднего возраста придётся с меньшей скоростью

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