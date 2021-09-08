Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.

Проект изменений в ПДД Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первая редакция документа появилась в 2019 году. Она постоянно обсуждалась на разных площадках и многократно перерабатывались. По данным «Ъ», последние полгода документ согласовывался с ГИБДД и правительством Москвы, «теперь вышел на финальную прямую».

Поправки вводят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Мэрия Москвы совместно с Минпромторгом предложила, чтобы лимит закрепили не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ.

Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части при наличии тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.



Вводится ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограмм, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).



После голосования на рабочей группе в АЦ поправки должны направить на утверждение в правительство. Но в конце 2020 года ПДД внесли в список документов, которые должны переиздаваться целиком, не подвергаться правкам. Минтранс и ГИБДД пытаются добиться отмены этой нормы, так как разработка и издание новых ПДД может занять два-три года, но аппарат правительства выступает против.