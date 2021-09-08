Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, ограничивающих скорость электросамокатов до 25 км/ч Статьи редакции
Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.
Проект изменений в ПДД Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Первая редакция документа появилась в 2019 году. Она постоянно обсуждалась на разных площадках и многократно перерабатывались. По данным «Ъ», последние полгода документ согласовывался с ГИБДД и правительством Москвы, «теперь вышел на финальную прямую».
- Поправки вводят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Мэрия Москвы совместно с Минпромторгом предложила, чтобы лимит закрепили не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ.
- Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части при наличии тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.
- Вводится ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограмм, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).
После голосования на рабочей группе в АЦ поправки должны направить на утверждение в правительство. Но в конце 2020 года ПДД внесли в список документов, которые должны переиздаваться целиком, не подвергаться правкам. Минтранс и ГИБДД пытаются добиться отмены этой нормы, так как разработка и издание новых ПДД может занять два-три года, но аппарат правительства выступает против.
Лучше бы ограничили скорость автомобилей в пределах города и убрали бы превышение скорости, за которое не штрафуют.
Большинство ДТП происходит не из-за превышения скорости, а из-за незнания ПДД
есть такая каста - пешеходы , они как раз правил не знают и не считают нужным знать.
предлагаю разрешить водителям оттаскивать назад людей , которые переходят дорогу в неположенном месте
Переход в неположенном месте — признак плохого проектирования
Да блин . . .
В Финляндии, к примеру, прежде чем газон засеять, разрабатывают специальный проект, в котором проектанты исследуют следы устойчивой миграции аборигенов по данной территории (тропинки, дорожки утоптанные). В этих местах в проекте газона делают дорожки, ибо если этого не сделать, то аборигены будут всё там же шастать по засеянному газону - по привычным для себя путям устойчивой миграции.
Эээ, у движения на автомобиле есть целый регламент, ПДД называется, а так же дороги, где на нем можно ездить. А у этих нет ничего. Ну хоть щас взялись за этих дикарей, а то по центру летом уже заебало ходить и постоянно оборачиваться, не летит ли в тебя какой-нибудь опёздол на самокатике.
Плюс, по центру мск невозможно гулять , надо постоянно смотреть по сторонам, чтобы тебя не задел бешеный самокатчик
По центру чего? В СПб шеринговые сервисы сильно ограничили, часть улиц в центре вообще запретили для езды, там электросамокат превращается в обычный, на части улиц ограничения в 10-15 км/ч. людей на личных электросамокатах почти не видно.
Либо поменяли таблички.
Я заметил, что в нескольких городах в основном стоят знаки ограничения скорости в 40 км\ч + камеры. Как раз получается максимум те же самые 60 км\ч.
В мск итак чтобы добраться из одного конца в другой нужно два часа, давайте сделаем чтобы было четыре.
какая ответственость за нарушение? какие штрафы?
как и кто будет мерить скорость на тротуарах? ДПС? да им похуй, особенно если штраф меньше 3-4 тыс.
короче, имитация бурной деятельности опять.
ПС. 25 км в час на тротуаре это пиздец как быстро
25 км в час на тротуаре это пиздец как быстро - если людей на тротуаре нет, то медленно
Самый быстрый бегун на планете бежит шорт дистанцию со скоростью 37 км в час.
Депутаты могут попробовать на себе - очень быстро разогнаться в коридорах думы и башкой в друг друга. Безопасно ли будет ?
Ну нештрафуемые 20 км/ч и вполне себе норм, а 250 рублей это не страшно
Ну это проблема правоприменения, так что вопрос не к минтрансу, а к МВД.
всем похер к кому это вопрос, пусть там сами разбираются, нам надо чтобы это заработало. я про то, что одно без другого не заработает. Или что, они думают что патрульные щас начнут на глаз определять скорость, и галопом бегать за самокатчиками, задорно посвистывая в свисточки? Или депасы будут гоняться за ними с сиренами по обочинам и тротуарам?
зачем гоняться? большая часть самокатов на улице это арендованные, туда можно накатить фиксацию скорости и автоматические штрафы.
да много как можно придумать.
в самом законопроекте проблем никаких нет, проблема в правоприменении, поэтому странно как-то называть это имитацией бурной деятельности разработку поправок минтрансом.
Вы издеваетесь? 10-15 км/ч на таких хуёвинах — уже достаточно, чтобы в результате столкновения нанести пешеходу увечья, пусть и не тяжелые (а уж про столкновение с другой самокатоблядью я вообще молчу, там куда более прикольный суммарный импульс будет).
ой, принцесса какая.
лучше буду принцессой, чем самокатоблядью
Допустим вес человека с самокатом 80 кг. 15 км/ч это 4.167 м/с, 25 км/ч это 6.945 м/с
Кинетическая энергия на 15 км/ч 80*4.167^2/2 = 695 Дж
Кинетическая энергия на 25 км/ч 80*6.945^2/2 = 1929 Дж
У травмата 85 Дж. Травмат вполне может ребро сломать. Понятно, что он действует на меньшую площадь, но всёравно энергия достаточно большая.
Потенциальная энергия кирпича массой 3.5 кг на 1 м: 3,5 кг * 10 м/с^2 * 1 м = 35 Дж.
Я хз с чем ещё сравнить. ред.
Какие же вы все душные. Надо по примеру других стран пустить СИМ на дорогу в правую полосу и на велодорожки и убрать с тротуаров.
Все проблемы решатся и не надо ограничения вводить.
Все бы вам велосипед изобретать.
Опасно. Так как у нас куча любителей "втопить". И обочечников
Втопить в правой полосе? Ну любителей сидеть в тюрьме надеюсь все таки мало, и водители научатся сосуществовать с СИМами. Не квантовая физика. На права все сдавали, зрение проверяли.
Сейчас же велосипеды/электровелосипеды ездят в правой полосе/велодорожке по правилам и все ок.
В нашем Подмосковье самокатисты стараются ехать по тротуару. Но у них не звери, в обычные до 20кг и до 30 км/ч.
На таком на дорогу на самом деле стрёмно.
Есть несколько на мощных машинах - те да, по правой полосе едут. Но они могут в потоке держаться.
Всё же велосипед имеет большие колеса и тем самым большую устойчивость на неровностях правой полосы.
Люди не будут на них ездить по правой полосе, а будут продолжать ездить по тротуарам поскольку в прогулочом режиме так намного комфортнее
Ну в других странах ездят, а у нас не смогут? Особый путь?
Чукчи не читатели
Как всегда, закон, который не будет работать.
Нужно вводить права на самокаты и увеличить ответственность за использование (как прокатных, там и личных) лицам до 18 лет.
Недавно во дворе 2 пиздбка на прокатном самокате влетели в припаркованную машину буквально у меня на глазах. Один скрылся сразу, второй убежал к маме, на моё ей замечание услышал только брань на непонятном языке 🧕🏿
А да, и запретить уже по настоящему ездить на этих самокатах вдвоём. Сделать штраф хотя бы 5к за это. ред.
И права на вождение автомобилем! Чтобы пьяные не ездили и в телефонах не сидели за рулем, oh, wait...
Всегда будут нарушители, но нужно хотя бы ограничить тех, которые нарушать не будут, если будут ограничения. ред.
Я не согласен. Электротранспорт - это будущее, наоборот нужно чтоб быстрее пошло в массы. Электротранспорт экологичнее, удобнее (мотоцикл домой не занесешь, я об этом) и доступнее.
На счет случаев когда двое на одном самокате едят - должна следить компания, которая в аренду его дала. Их собственности наносится ущерб, соответственно они и должны штрафовать того, кто арендовал.
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На счет пиздюков влетевших в машину - на детском велосипеде тоже такое может быть. У меня в детстве случай был, что с другом катались по двору в выходной и было много машин, я между припаркованными машинами проехал спокойно, а друг когда ехал как-то умудрился в машину справа врезаться, а потом упал на машину слева (небольшая царапина от руля велика осталась).
Прокатные понятно, а личные как ограничивать собираетесь? Мент допустим не догонит, даже если захочет (а он не захочет)
Ну введут и что? Перепрошить СИМ не составит труда. Как гоняли , так и будут гонять. Никто ловить не будет. Мото пердуны без номеров по Питеру гоняют через одного и похер. Я ДПСников вижу только на прикормленных точках и когда кортежи едут. По городу тысячи нарушителей парковок на тротуарах и им похер. Кстати Все шеринговые самокаты весят меньше 35 кг? ред.
ту же логику можно применить допустим и к охолощенному оружию.
ты его можешь "перепрошить" , но за это уже будет светить уголовочка.
так же и тут - выяснится что специально перепрошито для обхода ограничений , будут проблемы
Не будет. Всем срать, разве что будет пара громких резонансных дел с ветеранами или детьми
Осталось запретить доступ к самокатам долбаебам (хз как), которые их ломают. Неделю назад пытался арендовать, арендовал 3 поломанных самоката, до начала поездки определить поломку невозможно.
Получается теперь уезжать от кризиса среднего возраста придётся с меньшей скоростью