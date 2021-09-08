Российские СМИ запустили акцию против закона об «иностранных агентах». Среди участников — «Медуза», The Bell и «Дождь» Статьи редакции
Общий слоган — «Нет иноагентов, есть журналисты».
В Международный день солидарности журналистов 8 сентября российские СМИ запустили акцию в поддержку медиа и журналистов, внесённых в реестр «иностранных агентов».
В ней участвуют десятки изданий. В их числе «Дождь», «Медуза», «Медиазона», Republic, «Новая газета», «Мох», «Бумага», «Тайга.инфо», «Важные истории», Doxa, «7×7», «ОВД-инфо», The Village и The Bell.
СМИ публикуют обращения к читателям, сопровождая их баннером со словами: «Нет иноагентов, есть журналисты» и подписью «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции средства массовой информации». Плашка обыгрывает упоминание, которое должны использовать во всех своих сообщениях СМИ и люди, признанные российскими властями «иностранными агентами».
В конце августа «Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Владимиру Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ». Медиа считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.
С 2017 года Министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
"Это не правда!" © Песков
так и яндекс не российская компания, а нидерландская ред.
А неиноагентные сми не хотят поддержать акцию? Где мэш и база?
TJ - не СМИ
Не таблоид *
Ээ, формально, наверное, пока нет. И заебись, но так будет не вечно, придут за всеми, такова логика событий.
но ведь им и без этого статуса такой ярлык могут прихерачить
Я понимаю дождь и новая газета, но медуза то буквально иноагенты
На коленях?
Надо дописать "Есть журналисты которые пишут только правду и бесплатно и есть блогеры которые правда пользуются товарами про которые пишут отзывы просто потому , что им они нравятся, а не потому что им за это заплатили"
Жаль только, что они ещё не родились.