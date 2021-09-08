Общий слоган — «Нет иноагентов, есть журналисты».

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В Международный день солидарности журналистов 8 сентября российские СМИ запустили акцию в поддержку медиа и журналистов, внесённых в реестр «иностранных агентов».

В ней участвуют десятки изданий. В их числе «Дождь», «Медуза», «Медиазона», Republic, «Новая газета», «Мох», «Бумага», «Тайга.инфо», «Важные истории», Doxa, «7×7», «ОВД-инфо», The Village и The Bell.

СМИ публикуют обращения к читателям, сопровождая их баннером со словами: «Нет иноагентов, есть журналисты» и подписью «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции средства массовой информации». Плашка обыгрывает упоминание, которое должны использовать во всех своих сообщениях СМИ и люди, признанные российскими властями «иностранными агентами».

В конце августа «Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Владимиру Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ». Медиа считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.