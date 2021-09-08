Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Яна Ломакина

Российские СМИ запустили акцию против закона об «иностранных агентах». Среди участников — «Медуза», The Bell и «Дождь» Статьи редакции

Общий слоган — «Нет иноагентов, есть журналисты».

29 29 комментариев
1476 просмотров

В Международный день солидарности журналистов 8 сентября российские СМИ запустили акцию в поддержку медиа и журналистов, внесённых в реестр «иностранных агентов».

В ней участвуют десятки изданий. В их числе «Дождь», «Медуза», «Медиазона», Republic, «Новая газета», «Мох», «Бумага», «Тайга.инфо», «Важные истории», Doxa, «7×7», «ОВД-инфо», The Village и The Bell.

СМИ публикуют обращения к читателям, сопровождая их баннером со словами: «Нет иноагентов, есть журналисты» и подписью «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции средства массовой информации». Плашка обыгрывает упоминание, которое должны использовать во всех своих сообщениях СМИ и люди, признанные российскими властями «иностранными агентами».

В конце августа «Медуза», «Дождь», Forbes и другие медиа обратились к Владимиру Путину с требованием «остановить кампанию против независимых СМИ». Медиа считают, что нужно отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, а все реестры — расформировать.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 40 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

Cписок 43: кого и за что российские власти…
«Проект», VTimes, «Медуза» — медиа-участники реестра либо закрываются, либо продолжают работу с…
tjournal.ru

#новости #сми #смииноагенты

29 29 комментариев
26
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043c\u0438\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u044b","\u0441\u043c\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 29, "likes": 26, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 435409, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Sep 2021 11:13:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Серьезный химик

25
Ответить

Серьезный химик

19

Не важно рассказал о коррупции инагент, не инагент, или даже британская разведка. Важно является это правдой или нет.

Ответить
Серьезный

Владимир Филатов

6

"Это не правда!" © Песков

Ответить
Владимир

FOX

6

"Я ничего не слышал"

Ответить
Владимир

Romario

0

"Опроверг". 

Ответить
Владимир

Твоего деда дед

0
Ответить

Вкусный яд

3

Медуза - латвийское русскоязычное СМИ, а не российское

Ответить
Вкусный

Аналогичный химик

29

так и яндекс не российская компания, а нидерландская ред.

Ответить
Аналогичный

Серьезный химик

1

нидерландская редиска?

Ответить
Аналогичный

Йохан Ирвинг

0

У яндекса головной офис в москве, у медузы - в риге

Ответить

Михаил Ромайкин

3

А неиноагентные сми не хотят поддержать акцию? Где мэш и база?

Ответить
Михаил

Классический ящик

2
Ответить

Предыдущий динозавр

3

А где в самой статье пометка?

Ответить

Критический череп

2

тж почему не поддержал эту акцию?

Ответить
Критический

Классический ящик

0

TJ - не СМИ

Ответить
Классический

Рыбный Женя

1

Не таблоид *

Ответить
Рыбный

Классический

3
Ответить
Классический

Дмитрий

1

Ээ, формально, наверное, пока нет. И заебись, но так будет не вечно, придут за всеми, такова логика событий.

Ответить
Классический

Критический

1

но ведь им и без этого статуса такой ярлык могут прихерачить

Ответить
Критиче…

Bad Mother

0

из-за твоих каментов

Ответить
Классический

Romario

0

TJ - не СМИ

Эээ. И что? 
"Когда они пришли…" (с)Нимёллер

Ответить

Йохан Ирвинг

–1

Я понимаю дождь и новая газета, но медуза то буквально иноагенты

Ответить
Йохан

Romario

0

Нет ты.

Ответить

ouxen

1

запускать надо было год назад

Ответить

AZP

0

На коленях?

Ответить
AZP

Bad Mother Fucker

0

встали на колени и бунтуют

Ответить

ред.

0

Я/МЫ ИНОАГЕНТЫ

Ответить

Рыбный Женя

0
Ответить

Mr Hidden

–1

Надо дописать "Есть журналисты которые пишут только правду и бесплатно и есть блогеры которые  правда пользуются товарами про которые пишут отзывы просто потому , что им они нравятся, а не потому что им за это заплатили"

Жаль только, что они ещё не родились. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
Обсуждаемое
Разборы
«Велике будiвництво» – как проходит самый масштабный инфраструктурный проект в истории Украины
Как меняется современная Украина после политического кризиса, оккупации части территории и во время продолжающейся войны — что уже сделано и какие цели ставят на будущее.
598
Новости
«Яндекс» удалил ссылки на «Умное голосование» из поисковой выдачи из-за внесения сайта в реестр запрещённых
Компания уточнила, что синхронизация с реестром происходит автоматически.
195
Новости
В Краснодарском крае появился проект «Разумное голосование». Он копирует «Умное голосование» Навального
Телеграм-бот создала партия «Новые люди» — её связывают с Кремлём.
121
Популярное за три дня
Интернет
«Słodki pies na balkonie» — главная достопримечательность Гданьска на Google Maps. Сотни людей ставят ему высокие оценки
Золотистый ретривер, выглядывающий с балкона, стал одной из самых популярных «локаций» города, а по рейтингу обогнал Лувр и Статую Свободы.
34
Новости
В Курской области директор школы порвал ухо восьмикласснику за серьгу
Оскорбления и унижения от директора школы были на регулярной основе.
157
Новости
Священник призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы. Ему запретили служить, вменив наркотики и «блудное» сожительство
В РПЦ заявили, что эти два события не связаны между собой.
176
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null