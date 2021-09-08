Мария Колесникова — одна из лидеров белорусского протеста.

Граффити появилось в Некрасовском саду в Центральном районе города. Рядом с рисунком — надпись «За нашу и вашу свободу». Спустя несколько часов граффити закрасили. Об этом сообщил телеграм-канал ПЬЯTNIЦА.

Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

Автор работы неизвестен, но рисунок похож на стрит-арт с Алексеем Навальным, который был в центре Петербурга.

Минский областной суд 6 сентября приговорил Колесникову к 11 годам колонии. Её признали виновной в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.