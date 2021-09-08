В Петербурге нарисовали граффити с осуждённой на 11 лет Марией Колесниковой. Его уже закрасили Статьи редакции
Мария Колесникова — одна из лидеров белорусского протеста.
Граффити появилось в Некрасовском саду в Центральном районе города. Рядом с рисунком — надпись «За нашу и вашу свободу». Спустя несколько часов граффити закрасили. Об этом сообщил телеграм-канал ПЬЯTNIЦА.
Автор работы неизвестен, но рисунок похож на стрит-арт с Алексеем Навальным, который был в центре Петербурга.
Минский областной суд 6 сентября приговорил Колесникову к 11 годам колонии. Её признали виновной в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.
Интересно что чувствуют и думают эти люди что закрашивают
Как-то всех под одну гребёнку. Уверен, и на таких должностях самые разные люди, по-разному думающие и чувствующие.
Никого на работе не интересуют их чувства.
Это уже другой вопрос. Мы то говорили о другом - отом что они чувствуют. И тут ты однозначно написал "Им похуй. Думать на таких должностях не нужно"
Напомните, на чьей собственности они это нарисовали и получили ли они согласие?
если бы это была моя собственность и они получили от меня согласие, думаешь они бы не закрасили подобное?
Нет, схуяли им твой гараж красить?
примеры будут, не навный?
По беларуси могу привести пример, что за белый листок на окне или за неправильную расцветку одежды дают сутки и штрафы
В россии до такого же абсурда пока не дошло, и пусть граффити на чужой собственности, вероятно, не закрасят, но что мешает накинуть владельцу этой собственности каких нибудь проверок из самых разных гос структур? Или такого тоже никогда не было?
В общем, суть не конкретно в закрашивании , а в том, что где бы не нарисовали - от подобного граффити будут избавляться любыми способами
Где графити с Навальным в Минске?
Россия для серых
Народ, а подскажите, пжлст: я последние новости когда читал — не совсем понял: ее взяли под стражу и уже все, посадили или это какие-то закрытые заседания, где де-юре объявили приговор, а саму Колесникову найти не могут?