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Новости
Артём Мазанов

В Петербурге нарисовали граффити с осуждённой на 11 лет Марией Колесниковой. Его уже закрасили Статьи редакции

Мария Колесникова — одна из лидеров белорусского протеста.

Граффити появилось в Некрасовском саду в Центральном районе города. Рядом с рисунком — надпись «За нашу и вашу свободу». Спустя несколько часов граффити закрасили. Об этом сообщил телеграм-канал ПЬЯTNIЦА.

Фото Давида Френкеля, «Медиазона»

Автор работы неизвестен, но рисунок похож на стрит-арт с Алексеем Навальным, который был в центре Петербурга.

Минский областной суд 6 сентября приговорил Колесникову к 11 годам колонии. Её признали виновной в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.

#новости #петербург #граффити

2153 просмотров
33 33 комментария
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33 комментария
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Алюминиевый каякер

29

Рядом с рисунком — надпись «За нашу и вашу свободу».

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Dmitriy Zhelieznov

3

Интересно что чувствуют и думают эти люди что закрашивают

Ответить
Dmitriy

AZP

40

Им похуй. Дали задание - нужно сделать. Не сделаешь - будешь без еды и жилья.
Думать на таких должностях не нужно, для этого есть начальство. ред.

Ответить
AZP

Серьезный химик

3

Как-то всех под одну гребёнку. Уверен, и на таких должностях самые разные люди, по-разному думающие и чувствующие.

Ответить
Серьезн…

AZP

1

Никого на работе не интересуют их чувства. Не будет закрашено - выгонят.
Чувства могут в Твиттере выражать, или, если красиво умеют, на страницах газеты

Ответить
AZP

Серьезный химик

0

 Никого на работе не интересуют их чувства.

Это уже другой вопрос. Мы то говорили о другом - отом что они чувствуют. И тут ты однозначно написал "Им похуй. Думать на таких должностях не нужно"

Ответить
Серьезн…

Rond

0

Люди, которые работают подтиральщиками говна в жилищнике, могут что-то думать и чувствовать?

Ответить
Dmitriy

Последний паук например

17

Класс, щас докрашу и буду тут до обеда проёбываться. ред.

Ответить

Идеальный Влад

1

Ясно

Ответить
Идеальный

Идеальный Влад

–5

Напомните, на чьей собственности они это нарисовали и получили ли они согласие?

Ответить
Идеальный

Критический

4

если бы это была моя собственность и они получили от меня согласие, думаешь они бы не закрасили подобное?

Ответить
Критиче…

Идеальный Влад

–5

Нет, схуяли им твой гараж красить?

Ответить
Идеальн…

Bich

0

Неужели ты настолько наивен?

Ответить
Bich

Идеальный Влад

–1

примеры будут, не навный?

Ответить
Идеальн…

Bich

0

По беларуси могу привести пример, что за белый листок на окне или за неправильную расцветку одежды дают сутки и штрафы
В россии до такого же абсурда пока не дошло, и пусть граффити на чужой собственности, вероятно, не закрасят, но что мешает накинуть владельцу этой собственности каких нибудь проверок из самых разных гос структур? Или такого тоже никогда не было?
В общем, суть не конкретно в закрашивании , а в том, что где бы не нарисовали - от подобного граффити будут избавляться любыми способами

Ответить
Bich

Идеальный

0

Чел, нахуя мне твоя Беларусь?

Ответить
Идеальный

Срочный вентилятор

1

ты почитал мой разбор, я забыл тебя тегнуть, извини 

Ответить
Срочный

Идеальный Влад

2

Поставил лайк, не читал

Ответить
Идеальн…

Срочный

1

прочти пожалуйста, я очень старался 

Ответить
Срочный

Идеальный Влад

1

Хорошо, извини

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

0

Где графити с Навальным в Минске?

Ответить
Pyrrhula

Ertha

7

Если там будет графити в Минске с Навальным, то 11 лет тюрьмы для того кто нарисовал будет казаться сказкой.

Ответить
Ertha

Идеальный Влад

0

Лугабе не похуй на фюрера?

Ответить
Идеальн…

Ertha

3

Пока он бабки раздаёт на поддержку штанов солдафонов, не особо.
Так что зачистка готова на любые перформансы. ред.

Ответить

Woody Johnson

2

Россия для серых

Ответить
Woody

AZP

–1
Ответить

5ый член Комитета

2

нашу свободу закрасили( ред.

Ответить

Рыбный Женя

1

Nft будет? 

Ответить

Michael SPb

1

Ооо СОБЫТИЕ. Они и любой другой рисунок закрасили бы

Ответить

AZP

0

Сообщение удалено ред.

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Классический ящик

0

Планово, небось, закрасили, но забыли заштукатурить (а с краской там нормально и до этого было) ред.

Ответить

Андрей Малинин

0

Пупа и Лупа - одного пола ягодицы.

Ответить

Kirill Nikolaev

0

Народ, а подскажите, пжлст: я последние новости когда читал — не совсем понял: ее взяли под стражу и уже все, посадили или это какие-то закрытые заседания, где де-юре объявили приговор, а саму Колесникову найти не могут?

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