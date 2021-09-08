Папа Римский отправил итальянским заключённым 15 тысяч рожков мороженого во время аномально жаркого лета Статьи редакции
Благотворительный офис понтифика также возил небольшие группы бездомных на море.
От имени Папы Римского Франциска в две тюрьмы Италии отправили 15 тысяч штук мороженого. Так понтифик хотел помочь заключённым пережить лето, которое было самым жарким за почти 45 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчёт благотворительного офиса Ватикана.
Помощники польского кардинала Конрада Краевского, ответственного за папскую апостольскую милостыню, доставили мороженое в тюрьму Регины Коэли и в комплекс Ребиббия в Риме. Они также возили небольшие группы бездомных и жителей приютов к морю и на озеро Кастель-Гандольфо и кормили их в пиццериях.
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Лучше бы он эти деньги жертвам абьюза со стороны церкви перевел, благодетель хренов.
И бездомных надо не на море возить, а реально помогать им. Церковь как она есть - красивый жест, а выхлопа ноль.
А ты сколько денег жертвам абьюза со стороны церкви перевел, благодетель херов?
Ничего не делаешь - ну всем похуй. Что-то делаешь - ах ты сука, ты неправильно делаешь! Вывод - лучше ничего не делать.
А ты сколько денег жертвам абьюза со стороны церкви перевел, благодетель херов?
~100 USD.
Ну и сравнивать "обычных" людей с главой международного кабала покрывающему педофилов, который сидит на огромных финансовых ресурсах - несколько некорректно, не находишь?
Ничего не делаешь - ну всем похуй. Что-то делаешь - ах ты сука, ты неправильно делаешь! Вывод - лучше ничего не делать.
Когда можешь и должен делать много больше, а делаешь хуйню для поднятия рейтинга - "ах ты сука" кричать и нужно. Кому эти мороженки реально помогли? Где-то в этом же треде писали - лучше бы систему кондиционирования улучшили, чем такой херней страдать. Думать же надо, если реально помогать хочешь, а это чистой воды PR движуха и за такое надо плевать в лицо.
Когда можешь и должен делать много больше, а делаешь хуйню для поднятия рейтинга - "ах ты сука" кричать и нужно
Вопросом обеспечения заключённых церковь должна заниматься? Вроде это в её обязанности не входит, за это другие люди отвечают.
Если бы ты вдруг узнал, что в Италии жаркое лето, ты бы подумал: "Блять, какого хуя церковь не ставит кондиционеры в тюрьмах?" Сомневаюсь. А так они сделали что-то, чего делать вовсе не обязаны, и ловят хейт с твоей стороны. Нахуя спрашивается что-то делать, если действие приносит тебе негатив, а бездействие негатива не приносит?
Кому эти мороженки реально помогли?
А на каком основании ты решил, что не помогли?
А как же ислам?
Он кидает религию в массы.
Ой ли? Сунниты в абсолютных числах вроде лидируют же.
Или мы про PR говорим? Тогда да, тут они конечно молодцы.
Ведь по сути: международный кабал педофилов выделил жалкие копейки, сделал бессмысленный, но "красивый" жест - а люди радуются.
Брат, ты сам то сколько кондиционеров отправил? Охуенно раздавать популистские советы, когда сам не делаешь вообще нихуя. ред.
Не передёргивай, я не папа римский. А был бы, демонтировал бы католицизм, и боролся бы за демонтаж остальных религий.
И да, то что он сделал как раз и есть популистская хуйня ради пиара.
Для того, чтобы купить пару кондиционеров, папой римским быть не надо. А чтобы скинуть 100 рублей в фонд НКО, которая занимается помощью итальянским заключённым, ничего кроме желания и 5 минут в гугле не надо.