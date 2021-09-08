 Папа Римский отправил итальянским заключённым 15 тысяч рожков мороженого во время аномально жаркого лета

Благотворительный офис понтифика также возил небольшие группы бездомных на море.

От имени Папы Римского Франциска в две тюрьмы Италии отправили 15 тысяч штук мороженого. Так понтифик хотел помочь заключённым пережить лето, которое было самым жарким за почти 45 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчёт благотворительного офиса Ватикана.

Помощники польского кардинала Конрада Краевского, ответственного за папскую апостольскую милостыню, доставили мороженое в тюрьму Регины Коэли и в комплекс Ребиббия в Риме. Они также возили небольшие группы бездомных и жителей приютов к морю и на озеро Кастель-Гандольфо и кормили их в пиццериях.

В августе на Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года — 48,8 градуса. В 15 городах страны, включая Рим, объявили самый высокий — красный — уровень погодной опасности.