Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая оператора во время съёмок учебного фильма Статьи редакции
Сотрудник съёмочной группы, режиссёр Александр Мельник упал с обрыва и разбился.
Об этом сообщает ТАСС. Евгению Зиничеву было 55 лет.
По данным источника РБК, Зиничев погиб в Норильске во время съёмки учебного фильма для МЧС. Он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора. О таких же обстоятельствах гибели главы МЧС написала в твиттере главред телеканала RT Маргарита Симоньян.
Сотрудник съёмочной группы, которого пытался спасти Зиничев, также погиб, сообщает РБК.
Обновление 13:55. По информации РЕН-ТВ, оператором был режиссёр Александр Мельник. Одна его работ — фильм «Территория» об открытии месторождения золота на Крайнем Северо-Востоке СССР.
Владимиру Путину доложили о смерти главы МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Последнее сообщение о Зиничеве пресс-служба МЧС опубликовала около 5:30 утра мск. В ведомстве сообщали, что министр находится в Красноярском крае: он проверял ход строительства нового пожарного депо в Норильске. Также он посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд.
С 1987 года Зиничев служил в КГБ, а после распада СССР продолжил карьеру в Федеральной службе охраны. В 2006-2015 годах он работал в личной охране Владимира Путина. В 2015 году Зиничев стал начальником управления ФСБ по Калининградской области. Через год он занял пост исполняющего обязанности губернатора региона, но уволился через два с половиной месяца и занял место замдиректора ФСБ.
Евгений Зиничев стал главой МЧС в мае 2018 года. Он сменил Владимира Пучкова, который ушёл после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В том же году Зиничев вошёл в состав Совета безопасности.
Либерал не может понять ликовать или плакать?
россиянин не может понять классовую принадлежность объекта комментирования
бля все так тебя стремительно лойсают, как будто у меня был какой-то неочевидный комментарий невиданной тонкости, которому требовалось вот это пояснение ред.
Ты чё забыл на русском сайте?
МЧСники хорошие, не путайте с МВДшникамм
судя по биографии, он ни дня в своей жизни не был спасателем.
Ну, не могут же сказать, что он умер от инфаркта, поёбывая шлюху в бане
МЧС это ведомство Шойгу. Какие тут вопросы? Это, возможно, самое воровское ведомство в России - его семейный бизнес по распиливанию государственного бюджета, по крайней мере, так это было при Шойгу, не думаю, что при погибшем что-то изменилось, ведь он не инициировал уголовных дел в отношении руководства МЧС
Критерии простой. Он выступал против отравления Навального? Против убийства Немцова? Против закрытия независимых СМИ? Против избиения безоружных протестантов? И против других бесчеловечных действий текущего режима.
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Если ответ нет, то делаем выводы
К МЧС традиционно у народа всегда меньше "вопросов", как и к пожарным.
Ну, не знаю, вроде к мчс вопросов нет, всегда приезжают когда надо, даже если там и есть коррупция, то хотя бы их ведомство работает хорошо
У них нет власти над людьми, как например у ментов, нет мотивации идти туда работать, кроме как за идею. В МЧС работать это призвание. Всегда уважал спасателей.
А кто по вашему занимается пожаринспекцией?
Плюс пример моего приятеля, который так же, окрыленный идеями добра и созидания, ломанулся работать в мчс, с ужасом уволился через два месяца, охерев о того, что там происходит
посмотрим какое отношение будет после пожара. они у меня часть оборудования попиздили и даже не побрезговали портретом гагарина на стене
От региона к региону, имхо проблема в распределении бюджетов, отнюдь не из за распила в первую очередь
пожары тушат, классные ребята
В РБ мчсовцы бегали со щитами и пиз*или людей, а потом флаги между домами снимали...
Козлевич вспомнил о погибшей "Антилопе", с ужасом посмотрел на Паниковского и запел латинскую молитву.
— Бросьте, Адам! — сказал великий комбинатор. — Я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете: "Бог дал, бог и взял", потом: "Все под богом ходим", а потом еще что-нибудь лишенное смысла, вроде: "Ему теперь все-таки лучше, чем нам". Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача: тело должно быть предано земле.
Вот кста нам в МЧС постоянно говорили, что спасатель жертвующий своей жизнью ради спасения чужой - плохой спасатель…
Очередной бывший охранник Пыни?
Ну ты прям ясновидящий..
С 1987 по 1991 годы — на службе в КГБ СССР, член КПСС.
Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления.
С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.
В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности Президента Российской Федерации, сопровождая президента и председателя Правительства Российской Федерации (с 2008 по 2012 годы) Владимира Владимировича Путина в рабочих поездках[2]. На архивных фотографиях ИТАР-ТАСС за этот период указывался как «сотрудник ФСО» либо «сотрудник ФСБ», везде находился в непосредственной близости к Путину.
ничего плохого не припомню про него
Недостаточно копали просто. Сто процентов спиздил того или другого.
Кстати он был адекватным мужиком, многл знакомых из МЧС о нем хорошо отзывались
Да, без шуток
какая-то охуительная история, в которую сложно поверить. выглядит, как будто он сам наебнулся и утонул, что звучит нелепо для главы МЧС и придумали такое. с другой стороны, кто бы меня обвинил что я не верю в официальные новости, там 98 процентов пиздешь чистой воды с подтасовкой фактов.
Человек умер вот так-то, есть дохуя свидетелей
НУ ЧОТ ПАХНЕТ ПИЗДЕЖОМ ЕТО ЖЕ ГОСНОВОСТИ А ШТО ВЫ ХОТЕЛИ
Сейчас из говна путинского героя лепить будут. Земля ему стекловатой и в аду не болеть.
Он бывший чекист, а бывших чекистов не бывает, как мы знаем.
"Генрих Геббельс погиб, спасая человека на учениях"
Надеюсь был пуш
Ничего не знаю про усопшего главу ведомства, но пожарники со звёздочками, которые что-то проверяют или согласовывают - лютые взяточники и коррупционеры.
Кста: они очень триггерятся на "пожарник". Типа, оскорбление.
Или "пожарный" или "сотрудник МЧС".
Я по работе (проектирование, монтаж, техническое обслуживание, мониторинг тревожного сигнала систем автоматической пожарной сигнализации) с ними сталкиваюсь.
Открытым текстом говорят: "Никакой проект не согласуем. Никогда эта система нами не будет принята".
Говоришь: "А что делать?"
Дают визиточку "своей конторы" со словами: "Закажите эти услуги здесь, и никаких проблем не будете испытывать".
Вот так, блядь.
ничего не могу сказать про конкретного человека
но вот пожарные взяточники кончено мда
Вывод-то какой в итоге? Что погибший тоже взяточником был? Или что?
Похуй. Умер чиновник, а не герой-спасатель.
А я думал Шойгу
Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.
У меня возникает вопрос — нахера они туда полезли? Глава МЧС не понимал что это опасно? У них не было инструкции, по которой нельзя вести съёмки стоя на обрыве? Или инструкция была, но они её нарушили?
С первого взгляда кажется что герой, а со второго - уже как будто просто некомпетентный
Ждем "героической" смерти ботокса.
вот на что готовы приближенные путина ради хорошей картинки и громкого заголовка перед выборами)
Странная карьера. Как будто охранника Пятёрочки министром назначили. Ну и тёмный конец какой-то.
Я не знаком с историей Зиничева и не знаю насколько хорошо он работал на своём посту, и не хочу злорадствовать над тем, что с ним произошло. Но то, что он был из числа охранников президента меня мягко говоря приводит в недоумение. Президент всех своих лизоблюдов решил наградить "тёплыми" местами!? Он, как и большинство диктаторов окружает себя исключительно "проверенными" людьми, это понятно, но может стоит обратить внимание на тех, кто сможет работать без указки, самостоятельно думать, а то ведь за всем своим сбродом президент может не уследить. Как же обидно, что в этой стране такая туйня происходит. Один наместник всех своих дружков пристроил и хитро улыбаясь по телевизору свою линию гнёт.
Подчеркну, меня поражает насколько тупо в этой стране принимаются решения - глава государства в знак признательности награждает очередного нахлебника должностью. Причём это ведь человек из числа силовых структур, как его проверяли на проф. пригодность? Видимо просто понравился президенту, а этот таких любит - кто готов жопу прикрыть в случае чего. Конечно же любой человек может быть хорошим организатором или просто от рождения претендовать на ту или иную должность, но я уверен, что Путин просто любит, когда ему жопу лижут и его взгляды поддерживают. Ельцин бы не одобрил сегодняшнюю политику этого рядового экс сотрудника представительства КГД в ГДР.
Если в пожаре или чем-то вроде того, то какая ирония.
Может конечно и действительно геройски погиб, но что-то мне кажется что если бы погиб не геройски, то все равно написали бы что спасал человека
UPD: хотя конечно отказывать человеку проявлении добродетели нельзя, поэтому по дефолту буду думать что действительно спас кого-то ред.
Оператор молодец. Себя не пожалел и утащил врага нашего за собой ! Героям Слава!
( Ну если это правда конечно, но похоже на пиздеж)
Все умозаключения и оценки любой истории или ситуации основываются на жизненном опыте человека.В 99.9% случаев простой человек от власть предержащих видит в лучшем случае равнодушие в худшем зло.Поэтому и отношения ко всем чиновникам..госслужащим..любым силовикам негативное.
Я сам так же не встречал людей у власти радеющих за людей и страну..вот за свой карман да..а за то что бы работать на благо народа нет.Поэтому и смерть этого силовика не вызывает у меня скорби и сопереживания...плевать я хотел на него как и он плевал на таких как я.
Это какой-то писец прямое нарушение правил охраны труда при проведении работ. Как опрератор снимал на краю обрыва без страховки. Почему он не был пристегнут монтажным поясом. Что там делал руководитель такого уровня??
это прямо ком различных нарушений.
Но как всегда все будут замалчивать и из него сделают героя.
На лицо расписдяйство и похуизм на всех уровнях.
Тут половина определиться не может, че испытывать. Предлагаю ровным счетом нихуя
Соловей скажет, что его убрали, потому что он сливал инфу западным спецслужбам. Скриньте
Каждый раз страшно от новостей с неожиданными смертями. Живёшь себе живёшь, поехал куда-то, думаешь: «Приду домой, вкусный борщ поем и кота поглажу», а всё, не будет больше никогда ни борща, ни кота
Комментарии здесь, как всегда полный пиздец. Основная масса тут конченные люди.
Грустно, хотя истории про героизм спасения меня напрягают с истории про пожар в Москве. Где погибли несколько пожарных, всем говорили, что они ценой собственной жизни спасли жизни людей, а по факту тушили склады, где людей вообще не было. И, вероятно, зря ими так сильно рисковали.
Владимиру Путину доложили о смерти главы МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
и хуйле?