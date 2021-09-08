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Новости
Яна Ломакина

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая оператора во время съёмок учебного фильма Статьи редакции

Сотрудник съёмочной группы, режиссёр Александр Мельник упал с обрыва и разбился.

295 295 комментариев
27 158 просмотров
Фото Алексея Никольского, РИА «Новости»

Об этом сообщает ТАСС. Евгению Зиничеву было 55 лет.

С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев.

сообщение МЧС

По данным источника РБК, Зиничев погиб в Норильске во время съёмки учебного фильма для МЧС. Он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора. О таких же обстоятельствах гибели главы МЧС написала в твиттере главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Про Зиничева.

Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.

Сотрудник съёмочной группы, которого пытался спасти Зиничев, также погиб, сообщает РБК.

Обновление 13:55. По информации РЕН-ТВ, оператором был режиссёр Александр Мельник. Одна его работ — фильм «Территория» об открытии месторождения золота на Крайнем Северо-Востоке СССР.

Владимиру Путину доложили о смерти главы МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Последнее сообщение о Зиничеве пресс-служба МЧС опубликовала около 5:30 утра мск. В ведомстве сообщали, что министр находится в Красноярском крае: он проверял ход строительства нового пожарного депо в Норильске. Также он посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд.

Обновление 13:36

Временно исполнять обязанности погибшего министра будет первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, сообщил источник РБК.

С 1987 года Зиничев служил в КГБ, а после распада СССР продолжил карьеру в Федеральной службе охраны. В 2006-2015 годах он работал в личной охране Владимира Путина. В 2015 году Зиничев стал начальником управления ФСБ по Калининградской области. Через год он занял пост исполняющего обязанности губернатора региона, но уволился через два с половиной месяца и занял место замдиректора ФСБ.

Евгений Зиничев стал главой МЧС в мае 2018 года. Он сменил Владимира Пучкова, который ушёл после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В том же году Зиничев вошёл в состав Совета безопасности.

#новости #происшествия

295 295 комментариев
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295 комментариев
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Интеллектуальный кот

80

непонятно, это спасатель умер или российский высокопоставленный чиновник

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Интеллектуальный

Необходимый пистолет

167

Либерал не может понять ликовать или плакать?

Ответить
Необходимый

Интеллектуальный

82

россиянин не может понять классовую принадлежность объекта комментирования

Ответить
4 комментария
Необходимый

Интеллектуальный

14

бля все так тебя стремительно лойсают, как будто у меня был какой-то неочевидный комментарий невиданной тонкости, которому требовалось вот это пояснение ред.

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6 комментариев
Необходимый

Живой Влад

0

Ты чё забыл на русском сайте?

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1 комментарий
Необходимый

Папа Римский

0

А фашист-путриот соснул как всегда.

Ответить
Необходимый

Леха

0

МЧСники хорошие, не путайте с МВДшникамм

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1 комментарий
Интеллектуальный

Natasha Starikova

18

судя по биографии, он ни дня в своей жизни не был спасателем.

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Natasha

remote_wserver

6

И, умерев, не получилось стать.

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Интеллектуальный

Предыдущий динозавр

0
Ответить
Предыдущий

Философский

26

Ну, не могут же сказать, что он умер от инфаркта, поёбывая шлюху в бане

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7 комментариев
Предыдущий

ฺ ฺ

0

пиздешь , бухой теперь посрать пошел в лес , на дерьме поскользнулся и сдох 

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Интеллектуальный

Дмитрий Щёлоков

10

МЧС это ведомство Шойгу. Какие тут вопросы? Это, возможно, самое воровское ведомство в России - его семейный бизнес по распиливанию государственного бюджета, по крайней мере, так это было при Шойгу, не думаю, что при погибшем что-то изменилось, ведь он не инициировал уголовных дел в отношении руководства МЧС

Ответить
Интеллектуальный

Андрей Фурцев

3

Критерии простой. Он выступал против отравления Навального? Против убийства Немцова? Против закрытия независимых СМИ? Против избиения безоружных протестантов? И против других бесчеловечных действий текущего режима.
.
Если ответ нет, то делаем выводы

Ответить
Интеллектуальный

Андрон

4

Олигарх и друг царя. Холопы должны оплакивать?

Ответить
Интеллектуальный

Ilia Maksiokov

3

личный охранник Владимира Путина.

Ответить
Интеллектуальный

Сергей Сергеич

1

К МЧС традиционно у народа всегда меньше "вопросов", как и к пожарным. 

Ответить
Сергей

Погибший паркур

1

только норма отката там 98%

Ответить
2 комментария

Необходимый пистолет

59

Предлагаю в след раз так:

Ответить
Необходимый

Благоприятный ящик

67

И это была бы самая лучшая новость на ТЖ. Сразу понятно кто

Ответить
Необходимый

Сергей Сергеич

0

Что случилось с Олегсеем?

Ответить
Необходимый

Илья Гераськин

–3

Травишь. Давно в бане не был?

Ответить

Павел Каташев

38

Ну, не знаю, вроде к мчс вопросов нет, всегда приезжают когда надо, даже если там и есть коррупция, то хотя бы их ведомство работает хорошо

Ответить
Павел

Снежный клуб

74

У них нет власти над людьми, как например у ментов, нет мотивации идти туда работать, кроме как за идею. В МЧС работать это призвание. Всегда уважал спасателей.

Ответить
Снежный

Павел Каташев

25

А кто по вашему занимается пожаринспекцией?

Ответить
13 комментариев
Снежный

Владислав

10

У тех, кто непосредственно тушит-спасает власти нет, но вот пройти пожиспекцию или ввести серьёзное здание в эксплуатацию без отката очень не просто

Ответить
Снежный

Последствия

2

Плюс пример моего приятеля, который так же, окрыленный идеями добра и созидания, ломанулся работать в мчс, с ужасом уволился через два месяца, охерев о того, что там происходит

Ответить
1 комментарий
Снежный

Последствия

2

посмотрим какое отношение будет после пожара. они у меня часть оборудования попиздили и даже не побрезговали портретом гагарина на стене

Ответить
Павел

wmhy

6

там всё плохо, техники нет и штата критически не хватает, недавно был инфоповод об этом

Ответить
wmhy

Павел Каташев

–4

От региона к региону, имхо проблема в распределении бюджетов, отнюдь не из за распила в первую очередь

Ответить
2 комментария
Павел

Mr. Two Fairy

2

пожары тушат, классные ребята

Ответить
Mr.

Андрей Фурцев

10

Якутия вышла из чата 

Ответить
Павел

Ден

5

Погибшим в Зимней Вишни это скажи

Ответить
Ден

Павел Каташев

–7

Везде бывают промахи, просто в мчс они вроде как не такие частые

Ответить
Павел

Ползущая улитка

4

В РБ мчсовцы бегали со щитами и пиз*или людей, а потом флаги между домами снимали...

Ответить
Ползущая

Павел Каташев

–2

Ну, за РБ не знаю, я за наших РФ говорю

Ответить
2 комментария
Павел

Окончательный кубок

1

Все равно если какая то серьезная фигня, привлекают обычную армию

Ответить
Павел

Alex Shaman

0

Ну вы сравнили.. тех кто приезжает, с теми кто оббирает тех кто приезжает 

Ответить

Критический череп

34

Надо что-то сказать... А что сказать - не знаю... Душа отторгает всё, что связано с властью.

Ответить
Критический

Ипполит Воробьянинов

26

Козлевич вспомнил о погибшей "Антилопе", с ужасом посмотрел на Паниковского и запел латинскую молитву.
— Бросьте, Адам! — сказал великий комбинатор. — Я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете: "Бог дал, бог и взял", потом: "Все под богом ходим", а потом еще что-нибудь лишенное смысла, вроде: "Ему теперь все-таки лучше, чем нам". Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача: тело должно быть предано земле.

Ответить

Владислав Сластушевский

23

Вот кста нам в МЧС постоянно говорили, что спасатель жертвующий своей жизнью ради спасения чужой - плохой спасатель…

Ответить
Владислав

Vedmed

31

да там может и половины не было от того что написали, просто раз погиб решили пусть погибнет героически

Ответить

AZP

16

Очередной бывший охранник Пыни?

Ответить
AZP

Владимир Филатов

45

Весь мир - твои охранники, а ты в нём путин

Ответить
AZP

NavaGava

27

Да ред.

Ответить
NavaGava

Стильная

0

Пизда

Ответить
2 комментария
AZP

Ипполит Воробьянинов

13

Ну ты прям ясновидящий..

С 1987 по 1991 годы — на службе в КГБ СССР, член КПСС.

Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления.

С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.

В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности Президента Российской Федерации, сопровождая президента и председателя Правительства Российской Федерации (с 2008 по 2012 годы) Владимира Владимировича Путина в рабочих поездках[2]. На архивных фотографиях ИТАР-ТАСС за этот период указывался как «сотрудник ФСО» либо «сотрудник ФСБ», везде находился в непосредственной близости к Путину.

Ответить
AZP

Критический череп

2

ничего плохого не припомню про него

Ответить
Критический

Алексей Егоров

8

Недостаточно копали просто. Сто процентов спиздил того или другого.

Ответить
3 комментария
Критический

Андрей Фурцев

1

Это пока за него не взялось ФБК

Ответить
AZP

Закомплексованная Душа

–1

Кстати он был адекватным мужиком, многл знакомых из МЧС о нем хорошо отзывались

Ответить
2 комментария
AZP

Идеальный Влад

4

Да, без шуток

Ответить
1 комментарий

Егор Владимирович

20

какая-то охуительная история, в которую сложно поверить. выглядит, как будто он сам наебнулся и утонул, что звучит нелепо для главы МЧС и придумали такое. с другой стороны, кто бы меня обвинил что я не верю в официальные новости, там 98 процентов пиздешь чистой воды с подтасовкой фактов. 

Ответить
Егор

Doktor Streyndzhlav

7

Человек умер вот так-то, есть дохуя свидетелей

НУ ЧОТ ПАХНЕТ ПИЗДЕЖОМ ЕТО ЖЕ ГОСНОВОСТИ А ШТО ВЫ ХОТЕЛИ

Ответить
12 комментариев
Егор

Интеллектуальный кот

1

падение Ельцина с моста

Ответить

Джон Кроули

8

Сейчас из говна путинского героя лепить будут. Земля ему стекловатой и в аду не болеть.

Ответить
Джон

Классический ящик

1

Что Вы можете сказать плохого про этого человека?

Ответить
27 комментариев

Arthorias

19

Он бывший чекист, а бывших чекистов не бывает, как мы знаем.
"Генрих Геббельс погиб, спасая человека на учениях"

Ответить
Arthorias

Эффективный турник

2
Ответить
1 комментарий

Вова Кот

12

Надеюсь был пуш

Ответить
Вова

Популярный Артем

30

Был, все в порядке

Ответить
Вова

Paul

16

пуш

со скалы? 
простите 

Ответить
2 комментария
Вова

Классический ящик

3

Пуш в Телеграм считается?

Ответить
15 комментариев
Вова

Стильная самочка орангутана

2

Погиб, но не умер

Ответить
Вова

ouxen

0

не было, пришлось узнавать о новости в инсте Сергея Жукова

Ответить

Европейский кубок

1

Сорвался со скалы, пишут.

Ответить
Европейский

AZP

57

Разбежавшись?

Ответить
6 комментариев

Эффективный турник

18

Ничего не знаю про усопшего главу ведомства, но пожарники со звёздочками, которые что-то проверяют или согласовывают - лютые взяточники и коррупционеры.
Кста: они очень триггерятся на "пожарник". Типа, оскорбление.
Или "пожарный" или "сотрудник МЧС".
Я по работе (проектирование, монтаж, техническое обслуживание, мониторинг тревожного сигнала систем автоматической пожарной сигнализации) с ними сталкиваюсь.
Открытым текстом говорят: "Никакой проект не согласуем. Никогда эта система нами не будет принята".
Говоришь: "А что делать?"
Дают визиточку "своей конторы" со словами: "Закажите эти услуги здесь, и никаких проблем не будете испытывать".
Вот так, блядь.

Ответить
Эффективный

Doktor Streyndzhlav

–1

ничего не могу сказать про конкретного человека

но вот пожарные взяточники кончено мда

Вывод-то какой в итоге? Что погибший тоже взяточником был? Или что?

Ответить
16 комментариев

Alexander the Nth

7

Похуй. Умер чиновник, а не герой-спасатель.

Ответить
Alexander

Arthorias

7

Плохо можно про любого сказать. Может ты ещё и оскорбишь человека, застрелившего Гитлера?

Ответить
2 комментария

Павел Каташев

3

А я думал Шойгу

Ответить
Павел

AZP

27

Шойгу в лес ушёл с любимым ред.

Путин до среды ушел в тайгу вместе с Шойгу
Владимир Путин опять решил отдохнуть в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Где именно…
amp.rbc.ru
Ответить
7 комментариев
Павел

Классический ящик

3
Ответить

Людской динозавр

9

Что-то не верю я в эти "геройские смерти"

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1 комментарий

Таблетка Галоперидола

7

Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.

У меня возникает вопрос — нахера они туда полезли? Глава МЧС не понимал что это опасно? У них не было инструкции, по которой нельзя вести съёмки стоя на обрыве? Или инструкция была, но они её нарушили?

С первого взгляда кажется что герой, а со второго - уже как будто просто некомпетентный

Ответить

Папа Римский

4

Ждем "героической" смерти ботокса.

Ответить
1 комментарий

Интеллектуальный кот

0

ачо всмысле, а шойгу тогда кто

Ответить
5 комментариев

Some Dude

5

вот на что готовы приближенные путина ради хорошей картинки и громкого заголовка перед выборами)

Ответить

Ден

5

Странная карьера. Как будто охранника Пятёрочки министром назначили. Ну и тёмный конец какой-то. 

Ответить

Анатолий Камов

5

Я не знаком с историей Зиничева и не знаю насколько хорошо он работал на своём посту, и не хочу злорадствовать над тем, что с ним произошло. Но то, что он был из числа охранников президента меня мягко говоря приводит в недоумение. Президент всех своих лизоблюдов решил наградить "тёплыми" местами!? Он, как и большинство диктаторов окружает себя исключительно "проверенными" людьми, это понятно, но может стоит обратить внимание на тех, кто сможет работать без указки, самостоятельно думать, а то ведь за всем своим сбродом президент может не уследить. Как же обидно, что в этой стране такая туйня происходит. Один наместник всех своих дружков пристроил и хитро улыбаясь по телевизору свою линию гнёт.

Подчеркну, меня поражает насколько тупо в этой стране принимаются решения - глава государства в знак признательности награждает очередного нахлебника должностью. Причём это ведь человек из числа силовых структур, как его проверяли на проф. пригодность? Видимо просто понравился президенту, а этот таких любит - кто готов жопу прикрыть в случае чего. Конечно же любой человек может быть хорошим организатором или просто от рождения претендовать на ту или иную должность, но я уверен, что Путин просто любит, когда ему жопу лижут и его взгляды поддерживают. Ельцин бы не одобрил сегодняшнюю политику этого рядового экс сотрудника представительства КГД в ГДР.

Ответить
1 комментарий

Живой Влад

1

Говорят, РТшник какой-то сдох тоже. Вот это уже неплохо. Любой сотрудник этого говна, вплоть до технических, - преступник.

Ответить
1 комментарий

Алексей Егоров

–15

Если в пожаре или чем-то вроде того, то какая ирония. 

Ответить
19 комментариев

gusigaga

2

Может конечно и действительно геройски погиб, но что-то мне кажется что если бы погиб не геройски, то все равно написали бы что спасал человека

UPD: хотя конечно отказывать человеку проявлении добродетели нельзя, поэтому по дефолту буду думать что действительно спас кого-то ред.

Ответить
8 комментариев

Дмитрий Сосновский

3

Но не Шойгу..

Ответить

5ый член Комитета

3

Если был хороший человек - жаль
Если нет - не жаль

Ответить

Алина Кипр

3

Оператор молодец. Себя не пожалел и утащил врага нашего за собой ! Героям Слава!
( Ну если это правда конечно, но похоже на пиздеж)

Ответить

Евгений Козырев

3

Все умозаключения и оценки любой истории или ситуации основываются на жизненном опыте человека.В 99.9% случаев простой человек от власть предержащих видит в лучшем случае равнодушие в худшем зло.Поэтому и отношения ко всем  чиновникам..госслужащим..любым силовикам негативное.
Я сам так же не встречал людей у власти радеющих за людей и страну..вот за свой карман да..а за то что бы работать на благо народа нет.Поэтому и смерть этого силовика не вызывает у меня скорби и сопереживания...плевать я хотел на него как и он плевал на таких как я.

Ответить

Flexx U

3

Это какой-то писец прямое нарушение правил охраны труда при проведении работ. Как опрератор снимал на краю обрыва без страховки. Почему он не был пристегнут монтажным поясом. Что там делал руководитель такого уровня??
 это прямо ком различных нарушений.
Но как всегда все будут замалчивать и из него сделают героя.
На лицо расписдяйство и похуизм на всех уровнях.

Ответить

причёска Дэниса Родмана

2

Тут половина определиться не может, че испытывать. Предлагаю ровным счетом нихуя

Ответить
1 комментарий

Smaug The Terrible

2

Соловей скажет, что его убрали, потому что он сливал инфу западным спецслужбам. Скриньте

Ответить
1 комментарий

Leif Erikson

2

Каждый раз страшно от новостей с неожиданными смертями. Живёшь себе живёшь, поехал куда-то, думаешь: «Приду домой, вкусный борщ поем и кота поглажу», а всё, не будет больше никогда ни борща, ни кота

Ответить

Andy

1

НАЙС!

Ответить

Denis null

0

Комментарии здесь, как всегда полный пиздец. Основная масса тут конченные люди.

Ответить
1 комментарий

Иван Дмитриев

1

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, сообщил источник “Ъ”.

Ответить

Последний паук например

1

Ня, пока ред.

Ответить

Рыбный Женя

1

@Press F 

Ответить

Vadim Afonkin

1

Грустно, хотя истории про героизм спасения меня напрягают с истории про пожар в Москве. Где погибли несколько пожарных, всем говорили, что они ценой собственной жизни спасли жизни людей, а по факту тушили склады, где людей вообще не было. И, вероятно, зря ими так сильно рисковали.

Ответить

Баба Нюра

1

Судя по всему у него в спасении было мало практики ред.

Ответить

ouxen

1

Владимиру Путину доложили о смерти главы МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

и хуйле?

Ответить
1 комментарий
Ещё 21 комментарий
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