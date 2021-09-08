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Новости
Яна Ломакина

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев Статьи редакции

Во время ведомственной съёмки он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора.

187 187 комментариев
14 780 просмотров
Фото Алексея Никольского, РИА «Новости»

Об этом сообщает ТАСС. Евгению Зиничеву было 55 лет.

С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев.

сообщение МЧС

По данным источника РБК, Зиничев погиб в Норильске во время съёмки учебного фильма для МЧС. Он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора. О таких же обстоятельствах гибели главы МЧС написала в твиттере главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Про Зиничева.

Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.

Сотрудник съёмочной группы, которого пытался спасти Зиничев, также погиб, сообщает РБК.

Владимиру Путину доложили о смерти главы МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обновление 13:36

Временно исполнять обязанности погибшего министра будет первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, сообщил источник РБК.

Последнее сообщение о Зиничеве пресс-служба МЧС опубликовала около 5:30 утра мск. В ведомстве сообщали, что министр находится в Красноярском крае: он проверял ход строительства нового пожарного депо в Норильске. Также он посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд.

С 1987 года Зиничев служил в КГБ, а после распада СССР продолжил карьеру в Федеральной службе охраны. В 2006-2015 годах он работал в личной охране Владимира Путина. В 2015 году Зиничев стал начальником управления ФСБ по Калининградской области. Через год он занял пост исполняющего обязанности губернатора региона, но уволился через два с половиной месяца и занял место замдиректора ФСБ.

Евгений Зиничев стал главой МЧС в мае 2018 года. Он сменил Владимира Пучкова, который ушёл после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В том же году Зиничев вошёл в состав Совета безопасности.

#новости #происшествия

187 187 комментариев
46
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187 комментариев
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Интеллектуальный кот

41

непонятно, это спасатель умер или российский высокопоставленный чиновник

Ответить
Интеллектуальный

Необходимый пистолет

71

Либерал не может понять ликовать или плакать?

Ответить
Необходимый

Интеллектуальный

36

россиянин не может понять классовую принадлежность объекта комментирования

Ответить
1 комментарий
Необходимый

Интеллектуальный

5

бля все так тебя стремительно лойсают, как будто у меня был какой-то неочевидный комментарий невиданной тонкости, которому требовалось вот это пояснение ред.

Ответить
5 комментариев
Необходимый

Живой Влад

0

Ты чё забыл на русском сайте?

Ответить
1 комментарий
Необходимый

Папа Римский

0

А фашист-путриот соснул как всегда.

Ответить
Интеллектуальный

Предыдущий динозавр

0
Ответить
Предыдущий

Философский

13

Ну, не могут же сказать, что он умер от инфаркта, поёбывая шлюху в бане

Ответить
6 комментариев
Интеллектуальный

Natasha Starikova

2

судя по биографии, он ни дня в своей жизни не был спасателем.

Ответить
Интеллектуальный

Сергей Сергеич

0

К МЧС традиционно у народа всегда меньше "вопросов", как и к пожарным. 

Ответить
Сергей

Погибший паркур

0

только норма отката там 98%

Ответить
Интеллектуальный

Дмитрий Щёлоков

0

МЧС это ведомство Шойгу. Какие тут вопросы? Это, возможно, самое воровское ведомство в России - его семейный бизнес по распиливанию государственного бюджета, по крайней мере, так это было при Шойгу, не думаю, что при погибшем что-то изменилось, ведь он не инициировал уголовных дел в отношении руководства МЧС

Ответить

Необходимый пистолет

36

Предлагаю в след раз так:

Ответить
Необходимый

Благоприятный ящик

22

И это была бы самая лучшая новость на ТЖ. Сразу понятно кто

Ответить
Необходимый

Сергей Сергеич

–1

Что случилось с Олегсеем?

Ответить
Необходимый

Илья Гераськин

–3

Травишь. Давно в бане не был?

Ответить

Павел Каташев

27

Ну, не знаю, вроде к мчс вопросов нет, всегда приезжают когда надо, даже если там и есть коррупция, то хотя бы их ведомство работает хорошо

Ответить
Павел

Снежный клуб

27

У них нет власти над людьми, как например у ментов, нет мотивации идти туда работать, кроме как за идею. В МЧС работать это призвание. Всегда уважал спасателей.

Ответить
Снежный

Павел Каташев

5

А кто по вашему занимается пожаринспекцией?

Ответить
5 комментариев
Павел

wmhy

5

там всё плохо, техники нет и штата критически не хватает, недавно был инфоповод об этом

Ответить
wmhy

Павел Каташев

–1

От региона к региону, имхо проблема в распределении бюджетов, отнюдь не из за распила в первую очередь

Ответить
2 комментария
Павел

Mr. Two Fairy

1

пожары тушат, классные ребята

Ответить
Mr.

Андрей Фурцев

1

Якутия вышла из чата 

Ответить
Павел

Окончательный кубок

1

Все равно если какая то серьезная фигня, привлекают обычную армию

Ответить

Критический череп

19

Надо что-то сказать... А что сказать - не знаю... Душа отторгает всё, что связано с властью.

Ответить
Критический

Ипполит Воробьянинов

11

Козлевич вспомнил о погибшей "Антилопе", с ужасом посмотрел на Паниковского и запел латинскую молитву.
— Бросьте, Адам! — сказал великий комбинатор. — Я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете: "Бог дал, бог и взял", потом: "Все под богом ходим", а потом еще что-нибудь лишенное смысла, вроде: "Ему теперь все-таки лучше, чем нам". Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача: тело должно быть предано земле.

Ответить

Вова Кот

11

Надеюсь был пуш

Ответить
Вова

Популярный Артем

24

Был, все в порядке

Ответить
Вова

Paul

8

пуш

со скалы? 
простите 

Ответить
Paul

Стильная

15

Зе темпо

Ответить
1 комментарий
Вова

Классический ящик

3

Пуш в Телеграм считается?

Ответить
Классический

Критический

–1

меня аж по жопке что-то шлёпнуло, тоже может пуш 

Ответить
1 комментарий
Вова

Стильная самочка орангутана

1

Погиб, но не умер

Ответить

Владислав Сластушевский

12

Вот кста нам в МЧС постоянно говорили, что спасатель жертвующий своей жизнью ради спасения чужой - плохой спасатель…

Ответить
Владислав

Vedmed

7

да там может и половины не было от того что написали, просто раз погиб решили пусть погибнет героически

Ответить

AZP

2

Очередной бывший охранник Пыни?

Ответить
AZP

Владимир Филатов

29

Весь мир - твои охранники, а ты в нём путин

Ответить
AZP

NavaGava

12

Да ред.

Ответить
NavaGava

Стильная

0

Пизда

Ответить
2 комментария
AZP

Ипполит Воробьянинов

6

Ну ты прям ясновидящий..

С 1987 по 1991 годы — на службе в КГБ СССР, член КПСС.

Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления.

С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.

В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности Президента Российской Федерации, сопровождая президента и председателя Правительства Российской Федерации (с 2008 по 2012 годы) Владимира Владимировича Путина в рабочих поездках[2]. На архивных фотографиях ИТАР-ТАСС за этот период указывался как «сотрудник ФСО» либо «сотрудник ФСБ», везде находился в непосредственной близости к Путину.

Ответить
AZP

Критический череп

3

ничего плохого не припомню про него

Ответить
Критический

Алексей Егоров

3

Недостаточно копали просто. Сто процентов спиздил того или другого.

Ответить
2 комментария
Критический

Андрей Фурцев

0

Это пока за него не взялось ФБК

Ответить
AZP

Идеальный Влад

4

Да, без шуток

Ответить
Идеальный

AZP

0

Да вот помню, что Пыня любит своим охранникам должности раздавать.

Ответить
AZP

Закомплексованная Душа

1

Кстати он был адекватным мужиком, многл знакомых из МЧС о нем хорошо отзывались

Ответить
Закомплексованн…

Дмитрий Щёлоков

2

Да? А про Шойгу, что говорят? Почему столько пиара? А как природная катастрофа, так у них нихера нет, приходится на всё гражданам собирать

Ответить
1 комментарий

Европейский кубок

1

Сорвался со скалы, пишут.

Ответить
Европейский

AZP

34

Разбежавшись?

Ответить
AZP

Грустный космос

4

Очевидно

Ответить
3 комментария

Джон Кроули

2

Сейчас из говна путинского героя лепить будут. Земля ему стекловатой и в аду не болеть.

Ответить
Джон

Классический ящик

0

Что Вы можете сказать плохого про этого человека?

Ответить
Классический

Живой Влад

12

Фсб

Ответить
7 комментариев
Классический

Doktor

3

Да ничего он сказать не может. Для него любой госслужащий от бабы сраки - уборщицы в здании мэрии до главы МЧС - пособники режима, хуже гитлера блять.
Такая логика, что поделать.

Ответить
3 комментария
Классический

Джон Кроули

1

Ну в России же считают всех кто сотрудничал с нацистами злом, с чего это я должен считать этого путинского пса хорошим человеком? Он мразь за то что служил злу, и это факт. Ты тоже сочуствуешь всякой умершей нацистской мрази? ред.

Ответить
5 комментариев
1 комментарий

Павел Каташев

2

А я думал Шойгу

Ответить
Павел

AZP

17

Шойгу в лес ушёл с любимым ред.

Путин до среды ушел в тайгу вместе с Шойгу
Владимир Путин опять решил отдохнуть в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Где именно…
amp.rbc.ru
Ответить
6 комментариев
Павел

Классический ящик

0
Ответить

Егор Владимирович

3

какая-то охуительная история, в которую сложно поверить. выглядит, как будто он сам наебнулся и утонул, что звучит нелепо для главы МЧС и придумали такое. с другой стороны, кто бы меня обвинил что я не верю в официальные новости, там 98 процентов пиздешь чистой воды с подтасовкой фактов. 

Ответить
Егор

Doktor Streyndzhlav

5

Человек умер вот так-то, есть дохуя свидетелей

НУ ЧОТ ПАХНЕТ ПИЗДЕЖОМ ЕТО ЖЕ ГОСНОВОСТИ А ШТО ВЫ ХОТЕЛИ

Ответить
9 комментариев
Егор

Интеллектуальный кот

0

падение Ельцина с моста

Ответить

Arthorias

4

Он бывший чекист, а бывших чекистов не бывает, как мы знаем.
"Генрих Геббельс погиб, спасая человека на учениях"

Ответить
Arthorias

Эффективный турник

0
Ответить
1 комментарий

Alexander the Nth

0

Похуй. Умер чиновник, а не герой-спасатель.

Ответить
Alexander

Arthorias

2

Плохо можно про любого сказать. Может ты ещё и оскорбишь человека, застрелившего Гитлера?

Ответить
2 комментария

Интеллектуальный кот

–1

ачо всмысле, а шойгу тогда кто

Ответить
Интеллектуальный

gusigaga

10

глава чсв

Ответить
Интеллектуальный

Классический ящик

3

Раньше был глава тех, кто спасает, а теперь глава тех, кто убивает.

Ответить
Интеллектуальный

Ev Vane

2

Тувинец

Ответить
Интеллектуальный

AZP

0

Носитель бляшек

Ответить
Интеллектуальный

Стильная самочка орангутана

0

Не тогда, а когда

Ответить

Алексей Егоров

–10

Если в пожаре или чем-то вроде того, то какая ирония. 

Ответить
Алексей

Пипец

6

в чём ирония?

Ответить
9 комментариев
Алексей

Владимир Филатов

1

Почему ирония? МЧС же пожарами и занимается, вполне логично

Ответить
Алексей

Максим Козаченко

0

Наоборот, во льдах

Ответить
1 комментарий
5 комментариев

Дмитрий Сосновский

3

Но не Шойгу..

Ответить

Эффективный турник

3

Ничего не знаю про усопшего главу ведомства, но пожарники со звёздочками, которые что-то проверяют или согласовывают - лютые взяточники и коррупционеры.
Кста: они очень триггерятся на "пожарник". Типа, оскорбление.
Или "пожарный" или "сотрудник МЧС".
Я по работе (проектирование, монтаж, техническое обслуживание, мониторинг тревожного сигнала систем автоматической пожарной сигнализации) с ними сталкиваюсь.
Открытым текстом говорят: "Никакой проект не согласуем. Никогда эта система нами не будет принята".
Говоришь: "А что делать?"
Дают визиточку "своей конторы" со словами: "Закажите эти услуги здесь, и никаких проблем не будете испытывать".
Вот так, блядь.

Ответить
1 комментарий

Smaug The Terrible

2

Соловей скажет, что его убрали, потому что он сливал инфу западным спецслужбам. Скриньте

Ответить
1 комментарий

Людской динозавр

2

Что-то не верю я в эти "геройские смерти"

Ответить
1 комментарий

Папа Римский

–1

Ждем "героической" смерти ботокса.

Ответить
1 комментарий

причёска Дэниса Родмана

1

Тут половина определиться не может, че испытывать. Предлагаю ровным счетом нихуя

Ответить
1 комментарий

Иван Дмитриев

1

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, сообщил источник “Ъ”.

Ответить

5ый член Комитета

1

Если был хороший человек - жаль
Если нет - не жаль

Ответить

Some Dude

1

вот на что готовы приближенные путина ради хорошей картинки и громкого заголовка перед выборами)

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

ТЖ - Некролог. Не зря по умолчанию черную тему приложения вьебал.

Ответить

Живой Влад

0

Говорят, РТшник какой-то сдох тоже. Вот это уже неплохо. Любой сотрудник этого говна, вплоть до технических, - преступник.

Ответить

gusigaga

0

Может конечно и действительно геройски погиб, но что-то мне кажется что если бы погиб не геройски, то все равно написали бы что спасал человека

UPD: хотя конечно отказывать человеку проявлении добродетели нельзя, поэтому по дефолту буду думать что действительно спас кого-то ред.

Ответить
7 комментариев

Закомплексованная Душа

0

Много знакомых из МЧС, все немного в ахуе

Ответить
1 комментарий

Эффективный турник

0

оф. версия:
С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
ред.

Ответить

Последний паук например

0

Ня, пока ред.

Ответить

Рыбный Женя

0

@Press F 

Ответить

Папа Римский

0

Смотрю здесь 80% кремлеботов...

Ответить

Ilnur Nazyrov

0

Оператор то выжил?

Ответить

Комментарий удален

Leif Erikson

0

Каждый раз страшно от новостей с неожиданными смертями. Живёшь себе живёшь, поехал куда-то, думаешь: «Приду домой, вкусный борщ поем и кота поглажу», а всё, не будет больше никогда ни борща, ни кота

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Andy

–1

НАЙС!

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Читать все 187 комментариев
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