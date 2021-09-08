Во время ведомственной съёмки он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора.

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Фото Алексея Никольского, РИА «Новости»

Об этом сообщает ТАСС. Евгению Зиничеву было 55 лет.

С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев. сообщение МЧС

По данным источника РБК, Зиничев погиб в Норильске во время съёмки учебного фильма для МЧС. Он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора. О таких же обстоятельствах гибели главы МЧС написала в твиттере главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян @M_Simonyan Про Зиничева.



Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.

Сотрудник съёмочной группы, которого пытался спасти Зиничев, также погиб, сообщает РБК.

Владимиру Путину доложили о смерти главы МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обновление 13:36 Временно исполнять обязанности погибшего министра будет первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, сообщил источник РБК.

Последнее сообщение о Зиничеве пресс-служба МЧС опубликовала около 5:30 утра мск. В ведомстве сообщали, что министр находится в Красноярском крае: он проверял ход строительства нового пожарного депо в Норильске. Также он посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд.

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С 1987 года Зиничев служил в КГБ, а после распада СССР продолжил карьеру в Федеральной службе охраны. В 2006-2015 годах он работал в личной охране Владимира Путина. В 2015 году Зиничев стал начальником управления ФСБ по Калининградской области. Через год он занял пост исполняющего обязанности губернатора региона, но уволился через два с половиной месяца и занял место замдиректора ФСБ.