Погиб глава МЧС Евгений Зиничев Статьи редакции
Во время ведомственной съёмки он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора.
Об этом сообщает ТАСС. Евгению Зиничеву было 55 лет.
По данным источника РБК, Зиничев погиб в Норильске во время съёмки учебного фильма для МЧС. Он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора. О таких же обстоятельствах гибели главы МЧС написала в твиттере главред телеканала RT Маргарита Симоньян.
Сотрудник съёмочной группы, которого пытался спасти Зиничев, также погиб, сообщает РБК.
Владимиру Путину доложили о смерти главы МЧС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Последнее сообщение о Зиничеве пресс-служба МЧС опубликовала около 5:30 утра мск. В ведомстве сообщали, что министр находится в Красноярском крае: он проверял ход строительства нового пожарного депо в Норильске. Также он посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд.
С 1987 года Зиничев служил в КГБ, а после распада СССР продолжил карьеру в Федеральной службе охраны. В 2006-2015 годах он работал в личной охране Владимира Путина. В 2015 году Зиничев стал начальником управления ФСБ по Калининградской области. Через год он занял пост исполняющего обязанности губернатора региона, но уволился через два с половиной месяца и занял место замдиректора ФСБ.
Евгений Зиничев стал главой МЧС в мае 2018 года. Он сменил Владимира Пучкова, который ушёл после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В том же году Зиничев вошёл в состав Совета безопасности.
Либерал не может понять ликовать или плакать?
россиянин не может понять классовую принадлежность объекта комментирования
бля все так тебя стремительно лойсают, как будто у меня был какой-то неочевидный комментарий невиданной тонкости, которому требовалось вот это пояснение ред.
Ты чё забыл на русском сайте?
Ну, не могут же сказать, что он умер от инфаркта, поёбывая шлюху в бане
К МЧС традиционно у народа всегда меньше "вопросов", как и к пожарным.
МЧС это ведомство Шойгу. Какие тут вопросы? Это, возможно, самое воровское ведомство в России - его семейный бизнес по распиливанию государственного бюджета, по крайней мере, так это было при Шойгу, не думаю, что при погибшем что-то изменилось, ведь он не инициировал уголовных дел в отношении руководства МЧС
Ну, не знаю, вроде к мчс вопросов нет, всегда приезжают когда надо, даже если там и есть коррупция, то хотя бы их ведомство работает хорошо
У них нет власти над людьми, как например у ментов, нет мотивации идти туда работать, кроме как за идею. В МЧС работать это призвание. Всегда уважал спасателей.
От региона к региону, имхо проблема в распределении бюджетов, отнюдь не из за распила в первую очередь
пожары тушат, классные ребята
Козлевич вспомнил о погибшей "Антилопе", с ужасом посмотрел на Паниковского и запел латинскую молитву.
— Бросьте, Адам! — сказал великий комбинатор. — Я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете: "Бог дал, бог и взял", потом: "Все под богом ходим", а потом еще что-нибудь лишенное смысла, вроде: "Ему теперь все-таки лучше, чем нам". Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача: тело должно быть предано земле.
Надеюсь был пуш
Пуш в Телеграм считается?
Вот кста нам в МЧС постоянно говорили, что спасатель жертвующий своей жизнью ради спасения чужой - плохой спасатель…
Очередной бывший охранник Пыни?
Ну ты прям ясновидящий..
С 1987 по 1991 годы — на службе в КГБ СССР, член КПСС.
Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления.
С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.
В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности Президента Российской Федерации, сопровождая президента и председателя Правительства Российской Федерации (с 2008 по 2012 годы) Владимира Владимировича Путина в рабочих поездках[2]. На архивных фотографиях ИТАР-ТАСС за этот период указывался как «сотрудник ФСО» либо «сотрудник ФСБ», везде находился в непосредственной близости к Путину.
ничего плохого не припомню про него
Недостаточно копали просто. Сто процентов спиздил того или другого.
Да, без шуток
Кстати он был адекватным мужиком, многл знакомых из МЧС о нем хорошо отзывались
Да? А про Шойгу, что говорят? Почему столько пиара? А как природная катастрофа, так у них нихера нет, приходится на всё гражданам собирать
Сейчас из говна путинского героя лепить будут. Земля ему стекловатой и в аду не болеть.
Что Вы можете сказать плохого про этого человека?
Фсб
Да ничего он сказать не может. Для него любой госслужащий от бабы сраки - уборщицы в здании мэрии до главы МЧС - пособники режима, хуже гитлера блять.
Такая логика, что поделать.
Ну в России же считают всех кто сотрудничал с нацистами злом, с чего это я должен считать этого путинского пса хорошим человеком? Он мразь за то что служил злу, и это факт. Ты тоже сочуствуешь всякой умершей нацистской мрази? ред.
А я думал Шойгу
какая-то охуительная история, в которую сложно поверить. выглядит, как будто он сам наебнулся и утонул, что звучит нелепо для главы МЧС и придумали такое. с другой стороны, кто бы меня обвинил что я не верю в официальные новости, там 98 процентов пиздешь чистой воды с подтасовкой фактов.
Человек умер вот так-то, есть дохуя свидетелей
НУ ЧОТ ПАХНЕТ ПИЗДЕЖОМ ЕТО ЖЕ ГОСНОВОСТИ А ШТО ВЫ ХОТЕЛИ
Он бывший чекист, а бывших чекистов не бывает, как мы знаем.
"Генрих Геббельс погиб, спасая человека на учениях"
Похуй. Умер чиновник, а не герой-спасатель.
Раньше был глава тех, кто спасает, а теперь глава тех, кто убивает.
Если в пожаре или чем-то вроде того, то какая ирония.
Наоборот, во льдах
Ничего не знаю про усопшего главу ведомства, но пожарники со звёздочками, которые что-то проверяют или согласовывают - лютые взяточники и коррупционеры.
Кста: они очень триггерятся на "пожарник". Типа, оскорбление.
Или "пожарный" или "сотрудник МЧС".
Я по работе (проектирование, монтаж, техническое обслуживание, мониторинг тревожного сигнала систем автоматической пожарной сигнализации) с ними сталкиваюсь.
Открытым текстом говорят: "Никакой проект не согласуем. Никогда эта система нами не будет принята".
Говоришь: "А что делать?"
Дают визиточку "своей конторы" со словами: "Закажите эти услуги здесь, и никаких проблем не будете испытывать".
Вот так, блядь.
Соловей скажет, что его убрали, потому что он сливал инфу западным спецслужбам. Скриньте
Ждем "героической" смерти ботокса.
Тут половина определиться не может, че испытывать. Предлагаю ровным счетом нихуя
вот на что готовы приближенные путина ради хорошей картинки и громкого заголовка перед выборами)
Может конечно и действительно геройски погиб, но что-то мне кажется что если бы погиб не геройски, то все равно написали бы что спасал человека
UPD: хотя конечно отказывать человеку проявлении добродетели нельзя, поэтому по дефолту буду думать что действительно спас кого-то ред.
Много знакомых из МЧС, все немного в ахуе
оф. версия:
С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
ред.
Комментарий удален
Каждый раз страшно от новостей с неожиданными смертями. Живёшь себе живёшь, поехал куда-то, думаешь: «Приду домой, вкусный борщ поем и кота поглажу», а всё, не будет больше никогда ни борща, ни кота