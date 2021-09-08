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Новости
Яна Ломакина

В Китае потратят 24 миллиона долларов, чтобы передвинуть гигантскую статую Гуань Юя стоимостью 26 миллионов долларов Статьи редакции

Монумент не понравился местным жителям — они посчитали, что он портит облик города.

45 45 комментариев
4469 просмотров
Фото South China Morning Post

Власти китайского города Цзинчжоу выделили 24 миллиона долларов, чтобы убрать 58-метровую бронзовую статую легендарного военачальника Гуань Юя. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Памятник поставили в 2016 году, на него потратили около 26 миллионов долларов. Однако монумент не понравился горожанам — по их мнению, он портит облик города. Они рассказали, что перестали ходить в район, где расположена статуя, лишь бы не смотреть на неё.

Фото The Times 

Местные власти посчитали установку памятника расточительством: «Это пустая трата более 300 миллионов юаней. К тому же, монумент был построен незаконно». В том районе Цзинчжоу, где поставили статую, запрещено возводить сооружения выше 78 футов (около 24 метров). Однако застройщики нашли лазейку в законе — они получили разрешение на строительство постамента, а статую позиционировали как произведение искусства, установку которого не нужно согласовывать.

Власти начали разбирать статую Гуань Юя Фото из твиттера 

Правительство решило демонтировать и переместить монумент — его передвинут на 8 км от прежнего места, в менее популярный у туристов и местных жителей район.

#новости #китай #культура

45 45 комментариев
20
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Tim Hansen

37

Бля, это одна из самых эпичных статуй, которые я видел. Китайцы просто не шарят.

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Tim

Романелло Кивогенс

7

Когда в подобных государствах делают что-то по "многочисленным письмам трудящихся", это отнюдь не значит, что эти самые письма были. Может, место понадобилось для чего-то другого. Или кто-то партия решила по-тихому бороться с культом личности древней публичности.  ред.

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Tim

Romario

4
Ответить
Tim

Серьезный химик

1

В защиту китайцев, "они посчитали, что он портит облик города" не обязательно значит, что статуя им не понравилась. В восприятии вещи всё же важен контекст. Например, статуя бати Русалочки Нептуна всем бы очень нравилась в контексте Парка Дисней, но в контексте какого-нибудь древнекитайского города с историческими зданиями в едином стиле, оценка этой же статуи была бы иной.

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Серьезный

Tim Hansen

0

Ну логично, но это же статуя китайского полководца. В Китае.
Представь, если бы у нас в России или Украине поставили статую Ильи Муромца, такую же по красоте и размаху? Круто же!

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Tim

Вольдемаръ Дурбовскiй

–1

Твиттерские даже в Китае рвутся по хуйне

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Майка Ника

25

"по их мнению, он портит облик города"

Окей, ладно, ясно...

А сам город не портит фон статуи? ред.

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Майка

Гриша Почуев

0

Сносите город!

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Гриша

Майка Ника

0

Зачем так категорично, просто перенести его, делов то
;)

Ответить

Публичный Мурод

21

Перевезите к нам в Саратов пожалуйста в любое место

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Публичный

Идеальный Влад

0

@кто это

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Идеальный

Кто это

10

«Хитрая Тамара» еще известен как: «Дыня из багажника», «Дядюшка Дыня», «Сын Ивахнова», «Дыня», «Господин Дыня», «Захрюкал от волнения», «Арнольд Герасимович Дыня», «президент грузии», «Новогодняя Дыня», «русская морская собака», «Вахтёр», «Госпожа Дыня», «Ярик Видеорегистратор», «Дiня»

***
Ну и зачем тебе это знать?

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Кто

Идеальный Влад

1

Томочка-пиздаболочка

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Идеальн…

Токсичный бот

2

Этот коммент токсичен с вероятностью 87%. Код красный!

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Токсичн…

Дон Бот

1

Этот коммент токсичен с ДОН вероятностью 87%. Код красный!

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Токсичн…

Александр

0

@Дон Бот 

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Идеальн…

Идеальный Влад

1

@Вахтёр оскорбления 

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Идеальн…

Виталий Лановой

0

@кто это

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Виталий

Кто это

5

«Ничтожество» еще известен как: «Саша», «лесточик», «Жёлтый Березовый Лист», «гнидапостельныйклопгадмразбвош», «NATO Liberator Soldier», «Хороший листочек», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «legodetalka», «Столярный верстачок BOSCH», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «московский школьник», «Степан Андрiйович Бандера», «листочек», «грязь из-под ногтей»

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Кто

Поэтически

0

@Дон Бот 

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Кто

Дон Бот

0

«Ничтожество» еще известен как: ДОН «Саша», «лесточик», «Жёлтый Березовый ДОН Лист», «гнидапостельныйклопгадмразбвош», «NATO Liberator ДОН Soldier», «Хороший листочек», «бревно ДОН без задач», «Блин, так ДОН не смешно же», «хороший ДОН человек», «legodetalka», «Столярный верстачок ДОН BOSCH», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «московский школьник», ДОН «Степан Андрiйович Бандера», «листочек», ДОН «грязь из-под ногтей»

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Виталий

Плодово-ягодная

0

@Кто это

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Плодово…

Андрей

0

@Кто это 

Ответить
Андрей

Кто это

0

Я не знаю других имен «Плодово-ягодная Трансмиссия»

***
Кстати, подпишись на блог моего создателя @qq. Там он рассказывает о своей жизни, программировании и штуках, которые пишет для TJ и DTF. Будет интересно!

Ответить
Кто

Дон Бот

3

Я не знаю других ДОН имен «Плодово-ягодная Трансмиссия»

***
Кстати, ДОН подпишись на блог моего ДОН создателя. Там он рассказывает ДОН о своей жизни, программировании ДОН и штуках, которые пишет ДОН для TJ и DTF. ДОН Будет интересно!

Ответить
Кто

Александр

0

@Дон Бот 

Ответить
Плодово…

Кто это

0

Я не знаю других имен «Виталий Лановой»

***
Ну и зачем тебе это знать?

Ответить

Yuri Finogeev

11

Подобная статуя Путина (только в 3-5 раз больше) должна быть в любом Российском городе

Ответить
Yuri

Андрей Охапкин

6

Вот такая

Ответить
Yuri

Романелло Кивогенс

1

Зачем нам его статуя, ведь он и так в сердце каждого россиянина?

Ответить
Романелло

Майка Ника

0

туть 

Ответить

Украинский Мурод

11

Это ж ахуенная ебанина. Пусть в моем мухосранске поставят

Ответить

Рыбный Женя

3

Минус статуя Гуань Юя
(в Японии не поняли нихуя) 

Ответить
Рыбный

Семён Пашнин

1

Я в России тоже ниче не понял, если честно(

Ответить

Danil Oputin

1

У нас бы нахуй послали с такими претензиями, я думаю

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Кстати, кто-нибудь заметил "пасхалочку"? 

Ответить

Тепловой холод

1

А нельзя просто отменить чашку риса?

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5ый член Комитета

1

Пётр по-китайски?)

Ответить

thekitakun

0

Дед Мороз на сноуборде

Ответить

Александр Демьяненко

0

Поставьте им памятник глине

Ответить

Сергей Дворниченко

0

хочу что бы такой в Киеве стоял, только с трызубцем

Ответить

Кот в сапогах

0

Есть повод махнуться с ними. Мы им статую нашу говна, они нам этого покемона.

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Международный рубин

0

Пусть отдадут в РФ, а РФ им 100 Ленинов

Ответить

Анатолий Камов

0

Хороший пример того, когда власть слушает своих граждан. Даже не смотря некоторые ограничения свобод власти Китая поступают порядочнее, чем власть в этой стране.

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Михаил Желтухин

0

Надо на освободившееся место им из мск статую с Петром поставить

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