Монумент не понравился местным жителям — они посчитали, что он портит облик города.

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Фото South China Morning Post

Власти китайского города Цзинчжоу выделили 24 миллиона долларов, чтобы убрать 58-метровую бронзовую статую легендарного военачальника Гуань Юя. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Памятник поставили в 2016 году, на него потратили около 26 миллионов долларов. Однако монумент не понравился горожанам — по их мнению, он портит облик города. Они рассказали, что перестали ходить в район, где расположена статуя, лишь бы не смотреть на неё.

Фото The Times

Местные власти посчитали установку памятника расточительством: «Это пустая трата более 300 миллионов юаней. К тому же, монумент был построен незаконно». В том районе Цзинчжоу, где поставили статую, запрещено возводить сооружения выше 78 футов (около 24 метров). Однако застройщики нашли лазейку в законе — они получили разрешение на строительство постамента, а статую позиционировали как произведение искусства, установку которого не нужно согласовывать.

Власти начали разбирать статую Гуань Юя Фото из твиттера