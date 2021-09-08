В Китае потратят 24 миллиона долларов, чтобы передвинуть гигантскую статую Гуань Юя стоимостью 26 миллионов долларов Статьи редакции
Монумент не понравился местным жителям — они посчитали, что он портит облик города.
Власти китайского города Цзинчжоу выделили 24 миллиона долларов, чтобы убрать 58-метровую бронзовую статую легендарного военачальника Гуань Юя. Об этом пишет издание South China Morning Post.
Памятник поставили в 2016 году, на него потратили около 26 миллионов долларов. Однако монумент не понравился горожанам — по их мнению, он портит облик города. Они рассказали, что перестали ходить в район, где расположена статуя, лишь бы не смотреть на неё.
Местные власти посчитали установку памятника расточительством: «Это пустая трата более 300 миллионов юаней. К тому же, монумент был построен незаконно». В том районе Цзинчжоу, где поставили статую, запрещено возводить сооружения выше 78 футов (около 24 метров). Однако застройщики нашли лазейку в законе — они получили разрешение на строительство постамента, а статую позиционировали как произведение искусства, установку которого не нужно согласовывать.
Правительство решило демонтировать и переместить монумент — его передвинут на 8 км от прежнего места, в менее популярный у туристов и местных жителей район.
Бля, это одна из самых эпичных статуй, которые я видел. Китайцы просто не шарят.
Когда в подобных государствах делают что-то по "многочисленным письмам трудящихся", это отнюдь не значит, что эти самые письма были. Может, место понадобилось для чего-то другого. Или кто-то партия решила по-тихому бороться с культом личности древней публичности. ред.
В защиту китайцев, "они посчитали, что он портит облик города" не обязательно значит, что статуя им не понравилась. В восприятии вещи всё же важен контекст. Например, статуя бати Русалочки Нептуна всем бы очень нравилась в контексте Парка Дисней, но в контексте какого-нибудь древнекитайского города с историческими зданиями в едином стиле, оценка этой же статуи была бы иной.
Ну логично, но это же статуя китайского полководца. В Китае.
Представь, если бы у нас в России или Украине поставили статую Ильи Муромца, такую же по красоте и размаху? Круто же!
"по их мнению, он портит облик города"
Окей, ладно, ясно...
А сам город не портит фон статуи? ред.
Сносите город!
@кто это
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Ну и зачем тебе это знать?
Томочка-пиздаболочка
Этот коммент токсичен с вероятностью 87%. Код красный!
@кто это
«Ничтожество» еще известен как: «Саша», «лесточик», «Жёлтый Березовый Лист», «гнидапостельныйклопгадмразбвош», «NATO Liberator Soldier», «Хороший листочек», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «legodetalka», «Столярный верстачок BOSCH», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «московский школьник», «Степан Андрiйович Бандера», «листочек», «грязь из-под ногтей»
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Подобная статуя Путина (только в 3-5 раз больше) должна быть в любом Российском городе
Зачем нам его статуя, ведь он и так в сердце каждого россиянина?
Хороший пример того, когда власть слушает своих граждан. Даже не смотря некоторые ограничения свобод власти Китая поступают порядочнее, чем власть в этой стране.