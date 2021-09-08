Создателям грозит до пяти лет лишения свободы.

Управление «К» МВД, занимающееся преступлениями в сфере информационных технологий, планирует возбудить уголовные дела против сайтов «CyberTank/CyberShip» и «Hagz». Первый проект продавал программу для автоматической игры в World of Tanks без участия человека, а второй реализовывал стандартные чит-коды для упрощения прохождений. Об этом сообщает Baza.

После контрольной закупки полицейские оценили продаваемые программы как вредоносные. Теперь авторам сайта, которых пока не установили, грозит до пяти лет лишение свободы по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

На сайтах сообщается, что продажа чит-кодов приостановлена. Создатели «Hagz» отмечают, что причина — в «непредвиденных обстоятельствах», а «CyberTank/CyberShip» заявил о скором закрытии проекта.

Обновлено (18:08) В Baza уточнили TJ, что пока в МВД не завели уголовные дела против создателей сайтов. Изначально в заметке сообщалось об уже возбуждённых делах.

В марте в Китае арестовали 10 членов крупной организации, которая продавала чит-коды к популярным играм, например, Call of Duty и Overwatch. По данным полиции, поставщики программ заработали около 76 миллионов долларов, при этом правоохранительные органы конфисковали имущество на 46 миллионов долларов.