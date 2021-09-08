Baza: МВД расследует дела против сайтов, продающих чит-программы для игр Статьи редакции
Создателям грозит до пяти лет лишения свободы.
Управление «К» МВД, занимающееся преступлениями в сфере информационных технологий, планирует возбудить уголовные дела против сайтов «CyberTank/CyberShip» и «Hagz». Первый проект продавал программу для автоматической игры в World of Tanks без участия человека, а второй реализовывал стандартные чит-коды для упрощения прохождений. Об этом сообщает Baza.
После контрольной закупки полицейские оценили продаваемые программы как вредоносные. Теперь авторам сайта, которых пока не установили, грозит до пяти лет лишение свободы по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
На сайтах сообщается, что продажа чит-кодов приостановлена. Создатели «Hagz» отмечают, что причина — в «непредвиденных обстоятельствах», а «CyberTank/CyberShip» заявил о скором закрытии проекта.
В марте в Китае арестовали 10 членов крупной организации, которая продавала чит-коды к популярным играм, например, Call of Duty и Overwatch. По данным полиции, поставщики программ заработали около 76 миллионов долларов, при этом правоохранительные органы конфисковали имущество на 46 миллионов долларов.
Чит-код это немножко не о том. Создаётся ощущение, что преследуют за продажу хесояма для гта, а на деле то речь про ботов и утилиты для взлома онлайн игр.
@Sasha Shambilova, какие чит-коды, лол? Вспомнила детство как Симс "взламывала" или ГТА?
Но можно же понять, что чит-коды в онлайн играх как-то не катят
верно описали, но всё таки это не самые опасные преступники в стране на данный момент
согласен, но я считаю, что эта проблема должна быть не в приоритете
ну да действительно, не по колониям же им ездить громить липовые колл-центры
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/11/13/786367-kak ред.
В чем инструмент для эмуляции действий пользователя, в онлайн игрушках, можно расценить как вредоносное ПО?
потому что, за каждый бой в танках дают голду. А эти боты способны каждый раз самостоятельно заходить в бой и даже пытаться стрелять по врагам, в итоге ты получаешь голду 24/7 даже не сидя за компом, твои тиммейты хуесосят тебя, потому что ты афк, а варгейминг недовольны, что ты получашеь голду слишком просто и ебаный пидорас не хочешь им донатить
Все правильно, но не УК РФ нарушаешь, а пользовательские правила компании, когда регистрируешься.
Кликбейтненько получилось, ибо речь о ботах и хаках, а не о чит-кодах. Хотя бы в кавычки "чит-коды" возьмите, что ли. ред.
Чит-коды тут причём? Они CheMax собрались блокировать?
читы для варфейса
Так это чит-программы, а не чит-коды.
менту объясни
А я ему скажу: AEZAKMI
а он тебе "ну в автозак так а автозак" ред.
Потому, что @Sasha Shambilova написала заголовок неправильно. Это не "чит коды" (лол), а хаки (чит-приложения). С технической точки зрения ничем не отличаются от троянов. Нарушать целостность программы можно только в отдельных оговорённых законом случаях. А в случае с сетевыми клиентами которые подключаются к сервису принадлежащему не тебе, влезание в протокол общения будет трактоваться как попытка взлома сервера, если владельцы докажут ущерб или угрозу ущерба.
Я понял что речь не о кодах, а о софте. Но одно дело распространять троян для кражи данных, а другое дело условно говоря просвечивать стенки в кс 1.6
Граммар-Наци: МВД возбудило уголовные дела против редакторов TJ, пишущих кривые заголовки
молодцы
читеры?
Может в варзоне поменьше читеров будет. И надеюсь, что число геймпадеров тоже убавиться…но это лишь мечты
э слышь клавофил , че с геймпадами не так , ты с них хоть раз целился ? ред.
Да, у меня знакомый с геймпада играет, это с годами приходит. Но аим-ассист до 100 метров это слишком сильно.
купят себе декспы за 300 и ноют что невозможно целиться.
купи себе нормальный стим контроллер или хотя бы с нинтендовским гироскопом , ну или на дуалшоке в биг пикче включи , и будешь целиться как грушник
Так если целиться нормально можно, то мож и аим-ассист выключить можно?
ну я выключаю , ибо он мешать начинает
че с геймпадами не так
Точность ввода хуже, чем у мыши, кнопок меньше, чем у ПК
Продам чит коды IDDQ* IDKF*
Что бы открыть символ под звездочкой переведите 666 рублей
Удивительно, но взялись они за самые популярные СНГшные хиты.
Затраты на разработку античита несопоставимы со взяткой Кшнику.
Еще через час.
В Baza уточнили TJ, что в МВД завели уголовные дела против создателей самой игры World of Tanks.
Вредоносная программа? А в чем её вредоносность заключается простите? В том что время экономит в случае с бототанком, так этот бот ещё и играл лучше чем 45% пивное ца картофеля
Давай ещё клавы с макросами и мыши с читами запретим, потому что оно работает на вредоносном по.
Все в стране хорошо, проблем никаких нет.
Накрыли настоящую подпольную преступную организацию
Которая внимание: продаёт ботов и читы для игор.
С читами по-моему должны бороться разработчики проектов в которых читерят разве нет? Какого куч тут мвд забыло вообще? ред.