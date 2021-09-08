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Новости
Sasha Shambilova

Baza: МВД расследует дела против сайтов, продающих чит-программы для игр Статьи редакции

Создателям грозит до пяти лет лишения свободы.

Управление «К» МВД, занимающееся преступлениями в сфере информационных технологий, планирует возбудить уголовные дела против сайтов «CyberTank/CyberShip» и «Hagz». Первый проект продавал программу для автоматической игры в World of Tanks без участия человека, а второй реализовывал стандартные чит-коды для упрощения прохождений. Об этом сообщает Baza.

После контрольной закупки полицейские оценили продаваемые программы как вредоносные. Теперь авторам сайта, которых пока не установили, грозит до пяти лет лишение свободы по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

На сайтах сообщается, что продажа чит-кодов приостановлена. Создатели «Hagz» отмечают, что причина — в «непредвиденных обстоятельствах», а «CyberTank/CyberShip» заявил о скором закрытии проекта.

Обновлено (18:08) В Baza уточнили TJ, что пока в МВД не завели уголовные дела против создателей сайтов. Изначально в заметке сообщалось об уже возбуждённых делах.

В марте в Китае арестовали 10 членов крупной организации, которая продавала чит-коды к популярным играм, например, Call of Duty и Overwatch. По данным полиции, поставщики программ заработали около 76 миллионов долларов, при этом правоохранительные органы конфисковали имущество на 46 миллионов долларов.

#новости #игры

4052 просмотров
94 94 комментария
5
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Александр Мирошников

58

Чит-код это немножко не о том. Создаётся ощущение, что преследуют за продажу хесояма для гта, а на деле то речь про ботов и утилиты для взлома онлайн игр.

Ответить
Александр

Alexey Novikov

16

Просто изнасиловали "журналистов", как обычно)

Ответить
Александр

Зорро

6

тот момент, когда авторафиня вообще не шарит в предметной области, но контент сам себя не напишет ред.

Ответить
Зорро

Грэм Грэмский

1

@Sasha Shambilova, какие чит-коды, лол? Вспомнила детство как Симс "взламывала" или ГТА?

Ответить
Грэм

Sasha Shambilova

0

уже всё поправлено, ссылка на источник стоит — там сообщалось именно так :)

Ответить
Sasha

TJaba

1

Светоч журналистики просто

Ответить
Sasha

Грэм Грэмский

0

Но можно же понять, что чит-коды в онлайн играх как-то не катят

Ответить
Грэм

Виктор Ганелес

0

Почему, они могут быть и разрабами встроенные

Ответить
Александр

Осенний цветок

0

верно описали, но всё таки это не самые опасные преступники в стране на данный момент

Ответить
Осенний

Александр

2

Такие вещи легко расцениваются как потенциально вредоносное по, а продавать такое нельзя

Ответить
Алексан…

Осенний цветок

0

согласен, но я считаю, что эта проблема должна быть не в приоритете 

Ответить
Осенний

Александр

7

Это одна из проблем определённого отдела. Какие там денежные обороты никто не знает. Какой потенциальный ущерб тоже не известно. Так что судить о приоритетах нет смысла. А бегать за убийцами не задача для них, это к другим

Ответить
Алексан…

Romario

1

О, да, вопрос в приоритетах. 
https://www.rbc.ru/finances/02/09/2021/61308bfa9a79471cf1acdfe9

Мошенники украли у клиентов банков в России…
За апрель—июнь мошенники украли у банковских клиентов более 3 млрд руб. За год показатель вырос…
www.rbc.ru
Ответить
Алексан…

Plan 🇧&🇨

0

ну да действительно, не по колониям же им ездить громить липовые колл-центры

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/11/13/786367-kak ред.

Как заключенные охотятся за деньгами клиентов…
В тюрьмах и колониях работают сотни мошеннических структур, маскирующихся под настоящие колл-центры
www.vedomosti.ru
Ответить
Алексан…

Илья Синица

1

В чем инструмент для эмуляции действий пользователя, в онлайн игрушках, можно расценить как вредоносное ПО?

Ответить
Илья

Зорро

0

потому что, за каждый бой в танках дают голду. А эти боты способны каждый раз самостоятельно заходить в бой и даже пытаться стрелять по врагам, в итоге ты получаешь голду 24/7 даже не сидя за компом, твои тиммейты хуесосят тебя, потому что ты афк, а варгейминг недовольны, что ты получашеь голду слишком просто и ебаный пидорас не хочешь им донатить 

Ответить
Зорро

Илья Синица

1

Все правильно, но не УК РФ нарушаешь, а пользовательские правила компании, когда регистрируешься.

Ответить
Илья

Зорро

4

Я к счастью или к сожалению не юрист и хз что там в ук рф, но во всем мире уже давно сажают разработчиков читов, я удивлен, что и до России эта тенденция дошла

Ответить
Осенний

Леха

–1

Самые "опасные" уже уехали из страны, либо в тюрьме  ред.

Ответить
Леха

Осенний цветок

0

я не о них

например некоторые губернаторы или депутаты чьи дети учатся в европейских школах и хвастаются дорогой обувью  

Ответить
Осенний

Зорро

1

приплел так приплел 

Ответить
Зорро

Осенний цветок

0

лол

Ответить

Прохладный бас

48

Когда любитель танков мвдешник, а школьник пробил ему очко

Ответить

Максим Мекеня

17

Кликбейтненько получилось, ибо речь о ботах и хаках, а не о чит-кодах. Хотя бы в кавычки "чит-коды" возьмите, что ли. ред.

Ответить
Максим

Элджей Сартов

0

Ох уж эти заголовки…

Ответить

Этнический Влад

14

Могут ли читеры плотить нологи 

Ответить

knight_killer

6

Чит-коды тут причём? Они CheMax собрались блокировать?

Ответить
knight_killer

Окончательный кубок

1

читы для варфейса

Ответить
Окончательный

knight_killer

0

Так это чит-программы, а не чит-коды.

Ответить
knight_…

Окончательный

0

менту объясни

Ответить
Окончат…

knight_killer

9

А я ему скажу: AEZAKMI

Ответить
knight_…

Леха

6

BRYANSK SEVER

Ответить
knight_…

Окончательный

3

а он тебе "ну в автозак так а автозак" ред.

Ответить
Окончат…

knight_killer

1

HESOYAM и KJKSZPJ

Ответить

Серьезный химик

5

Не продаю. Бесплатно!

Ответить
Серьезный

Жак Фреско

0

Надеюсь это не ты такой грязнуля

Ответить

Благополучный кубок

2

Че за идиотизм, это же не вирусы.. ред.

Ответить
Благополучный

Сфыркинс

2

Dr.web сказал что вирус, значит вирус.

Ответить
Благополучный

A patient patient

0

Потому, что @Sasha Shambilova написала заголовок неправильно. Это не "чит коды" (лол), а хаки (чит-приложения). С технической точки зрения ничем не отличаются от троянов. Нарушать целостность программы можно только в отдельных оговорённых законом случаях. А в случае с сетевыми клиентами которые подключаются к сервису принадлежащему не тебе, влезание в протокол общения будет трактоваться как попытка взлома сервера, если владельцы докажут ущерб или угрозу ущерба.

Ответить
A

Благополучный

1

Я понял что речь не о кодах, а о софте. Но одно дело распространять троян для кражи данных, а другое дело условно говоря просвечивать стенки в кс 1.6

Ответить
Благопо…

A patient

0

И то и другое наносит ущерб который измеряется в деньгах. С этой точки зрения никакой разницы нет.

Ответить
A

Феминизм

0

Какой ущерб, измеряемый в деньгах, наносится игре котенр страйк 1.6 применением хаков?

Ответить
Феминизм

Ivan K

1

отток клиентов и денег

Ответить
Ivan

Феминизм

0

Ты уверен, что ты знаешь, что такое кс 1.6?

Ответить
Благополучный

Андрей Охапкин

0

Общемировая практика, так сказать

Bungie And Ubisoft Lawsuit Against Cheat Seller…
Bungie and Ubisoft recently teamed up to go after one of the biggest cheat sellers in the…
www.gameinformer.com
Ответить

Тбилисский сверчок

2

Граммар-Наци: МВД возбудило уголовные дела против редакторов TJ, пишущих кривые заголовки

Ответить

Пушкинский ГОСТ

2

Какие к черту чит-коды??? Первые ботов продавали, вторые классические хаки и аимботы. База опозорилась ладно, но вы то куда….

Ответить

Окончательный кубок

1

майнеры следующие

Ответить
Окончательный

Леха

1

Там тоже есть что привязать: трата народного электричества, например  ред.

Ответить
Леха

Окончательный

0

народное электричество это шо еще такое

Ответить
Окончат…

Леха

0

Которое спизжено у народа

Ответить
Леха

Окончательный

2

ООО "Народное электричество"

Ответить

Рыбный Женя

1
Ответить
Рыбный

Dmitry R.

1

ага! экстримистская литературка!

Ответить

Irina Markova

1

молодцы

Ответить
Irina

Irina Markova

0

читеры?

Ответить
Irina

Irina Markova

0

нет, мвд

Ответить
Irina

Dmitry R.

0

правильно, всех в тюрьму!

Ответить

Пипец

1

aezakmi их спасёт

Ответить

Классический ящик

1
Ответить

Санитар

0

Может в варзоне поменьше читеров будет. И надеюсь, что число геймпадеров тоже убавиться…но это лишь мечты 

Ответить
Санитар

Окончательный кубок

1

э слышь клавофил , че с геймпадами не так , ты с них хоть раз целился ? ред.

Ответить
Окончательный

Санитар

2

Да, у меня знакомый с геймпада играет, это с годами приходит. Но аим-ассист до 100 метров это слишком сильно. 

Ответить
Санитар

Окончательный

0

купят себе декспы за 300 и ноют что невозможно целиться.
купи себе нормальный стим контроллер или хотя бы с нинтендовским гироскопом , ну или на дуалшоке в биг пикче включи , и будешь целиться как грушник

Ответить
Окончат…

Санитар

1

Да я не хочу с геймпада играть, мне не нравится и учиться не хочу. Всю жизнь с мышки играл. Если ты про мышь дексп, то у меня g pro x super light

Ответить
Санитар

Окончательный

0

я уважаю твой неправильный выбор

Ответить
Окончат…

Санитар

0

Да я в компетитив игры играю только, редко что-то чиловое, так что геймпад не для меня 

Ответить
Санитар

Окончатель

0

может быть аркадный стик?

Ответить
Окончат…

Санитар

2

Не, мой максимум - корову доить на Нинтендо свитч 

Ответить
Окончат…

Илья Гераськин

0

Так если целиться нормально можно, то мож и аим-ассист выключить можно?

Ответить
Илья

Окончательный

0

ну я выключаю , ибо он мешать начинает

Ответить
Окончат…

Санитар

0

Ты в варзоне выключаешь аим ассист?

Ответить
Санитар

Окончатель

0

варзон слишком скучная для меня и пиздец требовательная

Ответить
Окончат…

Санитар

0

Так я то говорю именно про варзону, потому что в кроссплее у падеров преимущество очевидное

Ответить
Санитар

Санитар

0

В других играх ниче против не имею 

Ответить
Илья

Санитар

0

А кто тебе тогда будет в голову доводить прицел? Сам что ли? Неееее

Ответить
Окончательный

Андрей Охапкин

0

че с геймпадами не так

Точность ввода хуже, чем у мыши, кнопок меньше, чем у ПК

Ответить
Андрей

Окончательный

0

макросы...

Ответить
Санитар

Леха

0

Когда модерация перестанет читерить с банами?

Ответить
Санитар

Пипец

0

ты не похож на беспристрасного модератора

Ответить
Пипец

Пипец

0

хотя был ли ты им когда-либо? 🤔

Ответить

Павел Мусатов

0

Продам чит коды IDDQ* IDKF*

Что бы открыть символ под звездочкой переведите 666 рублей

Ответить
Павел

oldTV

1

IDDQD - оскорбление верующих, вообще то
IDKFA - незаконное владение оружием

Ответить

Грубый фонарь

0

Не поделились.

Ответить

Арбитражный лолипоп

0

пизда тебе chemax ебаный

Ответить

Артем Вайт

0

Удивительно, но взялись они за самые популярные СНГшные хиты.
Затраты на разработку античита несопоставимы со взяткой Кшнику.

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

Берегись, Чемакс

Ответить

кокпорн

0

Варгейминг занёс денег отделу "К"?

Ответить

конгруэ́нтный

0

"код для автоматической игры в")))

Ответить

тим тим

0

aezakmi

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

Еще через час.

В Baza уточнили TJ, что в МВД завели уголовные дела против создателей самой игры World of Tanks.

Ответить

Александр Ермин

0

Кринжанул с чит-кодов 

Ответить

Целевой бокал

0

Вредоносная программа? А в чем её вредоносность заключается простите? В том что время экономит в случае с бототанком, так этот бот ещё и играл лучше чем 45% пивное ца картофеля

Давай ещё клавы с макросами и мыши с читами запретим, потому что оно работает на вредоносном по.

Все в стране хорошо, проблем никаких нет.

Накрыли настоящую подпольную преступную организацию
Которая внимание: продаёт ботов и читы для игор.

С читами по-моему должны бороться разработчики проектов в которых читерят разве нет? Какого куч тут мвд забыло вообще? ред.

Ответить

Массовый ГОСТ

0

IDDQD

До блокировки тэжэ осталось 3, 2, 1 ...

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