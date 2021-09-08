Талибы избили кнутами двух журналистов за освещение женского протеста в Кабуле Статьи редакции
После избиения их отпустили и доставили в больницу.
Двух журналистов газеты Etilaatroz Таки Дарьяби и Нематуллу Накди задержали 8 сентября во время женского митинга. После боевики «Талибана»* избили представителей СМИ. Об этом сообщает Etilaatroz.
По словам самих корреспондентов, после избиения их доставили в больницу. Также отпустили других сотрудников газеты, в том числе главного редактора Etilaatroz Хадема Хуссейна Карими. Всего задержали пятерых журналистов издания.
После объявления правительства «Талибана»* 8 сентября женщины вышли на демонстрацию в Кабуле с требованием политических прав и возможностей управлять страной. Они прошли с портретом полицейской Негар Масуми, в чьей смерти на восьмом месяце беременности винят «Талибан»*.
17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки. Талибы также обещали, что СМИ смогут продолжить работу в стране.
15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.
*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.
После избиения их отпустили и доставили в больницу.
оттепель
Из террористов их выпишут раньше чем Хованского
Сначала хотел сказать "Как же вы заебали", но потом подумал и ведь впрямь так и будет.
Такие новости никого не удивят. Очевидно, что талибы будут говорить то, что хотят все услышать в мире, но поступать так же, как при первом правлении. Все так же будут давать приют террористам, транспортировать наркотики, унижать женщин, притеснять меньшинства, при этом отрицая каждый из фактов. ООН и остальные будут выражать озабоченность, на том дело и закончится. За примерами далеко ходить не надо – наше отечественное "их там нет".
Адекватные мужики, хорошо вооруженные.
Они еще асфальт пиздят кнутами, потому что асфальт не упоминается в Коране.
Просто напомню, что в условной Саудовской Аравии за такое же можно вполне остаться без головы.
Я против и того, и другого, но инфоповод, который намеренно смещён в одну из сторон, меня немного(много) раздражает ред.
какая разница, что там саудиты? они своих журналистов могут хоть в посольствах шинковать.
сравниваем Афган в контексте вчера/сегодня. и осуждаем лицемерный талибан, которому дали карт-бланш.
или ты не против, если к тебе завтра можно будет прийти вооружённой банде, изнасиловать и убить твою семью, и последний вскукарек, перед тем, как тебя укоротят на 1/8 и подвесят за ноги за столб, будет: «ПОСМОТРИТЕ КАК В МЕКСИКЕ!!!» ?
ладно, бесполезно это писать из России, но при реально работающей демократии общественное мнение играет весомую роль в принятии политических решений. и если общество недовольно налаживанием дип.отношений с «адекватными партнёрами», то политики рискуют местом, идя ему наперерез. другие страны Ближнего Востока не лишались протекции Запада с переходом власти к фундаменталистам практически в одночасье – мы знаем, кто такие талибы, и знаем, чего от них ждать. пока режим не закрепился, можно использовать все доступные меры, чтобы не проливать кровь собственных солдат: вводить экономические санкции, забрасывать чвк и создавать «коридоры жизни» для беженцев (то, что мы видели, вроде и есть, но это хилые потуги на камеру).
когда талибан закрепит влияние подобно спруту, они уже не будут ограничивать себя в жестокости.
Лавров активно жал бы вымоченные по локоть в крови журналистов руки членов ИГ, будь они достаточно проницательны, чтобы не объявлять РФ войну.
Ща тут будет куча аргументов "А вот в Америке\Европе" избивают людей на митингах, травят собаками и.т. д.
Жду
пока до ТЖ не добрались пакистанские боты, и чтобы не ждать впустую, можешь поразвлекаться тут
https://twitter.com/bsarwary/status/1435183233042354182
Глядя на фото, мне стало больно…
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Талибы = лукашисты
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А раньше могли бы на стадионе руки отрезать или расстрелять.
Как похорошела Кабул при Собянине!