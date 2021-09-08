После избиения их отпустили и доставили в больницу.

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Двух журналистов газеты Etilaatroz Таки Дарьяби и Нематуллу Накди задержали 8 сентября во время женского митинга. После боевики «Талибана»* избили представителей СМИ. Об этом сообщает Etilaatroz.

Журналистов газеты Etilaatroz жестоко избили после задержания талибами. На головах, лицах и телах двух корреспондентов заметны следы кнутов. Etilaatroz

По словам самих корреспондентов, после избиения их доставили в больницу. Также отпустили других сотрудников газеты, в том числе главного редактора Etilaatroz Хадема Хуссейна Карими. Всего задержали пятерых журналистов издания.

Mujib Mashal @MujMash



@Zabehulah_M33 @AhmadullahWasiq https://twitter.com/Etilaatroz/status/1435548495419695109 Absolutely horrific, shameful -- journalists from the always brilliant and brave @Etilaatroz , who have through the years covered some of the worst abuses of power, taken by Taliban fighters while doing their job, lashed in detention. Абсолютно ужасно, постыдно — смелые и блестящие журналисты Etilaatroz, которые на протяжении многих лет освещали некоторые из самых ужасных злоупотреблений властью, совершаемые боевиками «Талибана»*, подверглись порке.

После объявления правительства «Талибана»* 8 сентября женщины вышли на демонстрацию в Кабуле с требованием политических прав и возможностей управлять страной. Они прошли с портретом полицейской Негар Масуми, в чьей смерти на восьмом месяце беременности винят «Талибан»*.

17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки. Талибы также обещали, что СМИ смогут продолжить работу в стране.

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.