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Новости
Sasha Shambilova

Талибы избили кнутами двух журналистов за освещение женского протеста в Кабуле Статьи редакции

После избиения их отпустили и доставили в больницу.

43 43 комментария
4281 просмотров
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Осторожно, фото может шокировать Фото Etilaatroz

Двух журналистов газеты Etilaatroz Таки Дарьяби и Нематуллу Накди задержали 8 сентября во время женского митинга. После боевики «Талибана»* избили представителей СМИ. Об этом сообщает Etilaatroz.

Журналистов газеты Etilaatroz жестоко избили после задержания талибами. На головах, лицах и телах двух корреспондентов заметны следы кнутов.

Etilaatroz

По словам самих корреспондентов, после избиения их доставили в больницу. Также отпустили других сотрудников газеты, в том числе главного редактора Etilaatroz Хадема Хуссейна Карими. Всего задержали пятерых журналистов издания.

Mujib Mashal @MujMash
Absolutely horrific, shameful -- journalists from the always brilliant and brave @Etilaatroz, who have through the years covered some of the worst abuses of power, taken by Taliban fighters while doing their job, lashed in detention.

@Zabehulah_M33 @AhmadullahWasiq https://twitter.com/Etilaatroz/status/1435548495419695109
Абсолютно ужасно, постыдно — смелые и блестящие журналисты Etilaatroz, которые на протяжении многих лет освещали некоторые из самых ужасных злоупотреблений властью, совершаемые боевиками «Талибана»*, подверглись порке.

После объявления правительства «Талибана»* 8 сентября женщины вышли на демонстрацию в Кабуле с требованием политических прав и возможностей управлять страной. Они прошли с портретом полицейской Негар Масуми, в чьей смерти на восьмом месяце беременности винят «Талибан»*.

17 августа на пресс-конференции официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане будут соблюдать права женщин: они смогут учиться и работать, но только в рамках шариата. Также ношение хиджаба необязательно, но талибы «просят» женщин надевать платки. Талибы также обещали, что СМИ смогут продолжить работу в стране.

Что происходит с правами женщин в Афганистане с…
В городах жалуются на вынужденный отказ женщин от работы и учёбы, а в отдалённых местах сообщают…
tjournal.ru

15 августа боевики экстремистской группировки «Талибан»* вошли в столицу Афганистана Кабул, но не стали штурмовать город, предложив мирный переход власти. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул страну. Боевики заявили о полном контроле над Афганистаном и объявили о намерении создать на территории страны Исламский Эмират.

*Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #войны #войны21века #сми

43 43 комментария
1
27
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43 комментария
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Виктор Шуваев

31

После избиения их отпустили и доставили в больницу.

оттепель

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Виктор

Андрей Рядькин

11

Из террористов их выпишут раньше чем Хованского

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Андрей

Alexander Revan

0

Сначала хотел сказать "Как же вы заебали", но потом подумал и ведь впрямь так и будет.

Ответить

Степан Литвинов

13

Такие новости никого не удивят. Очевидно, что талибы будут говорить то, что хотят все услышать в мире, но поступать так же, как при первом правлении. Все так же будут давать приют террористам, транспортировать наркотики, унижать женщин, притеснять меньшинства, при этом отрицая каждый из фактов. ООН и остальные будут выражать озабоченность, на том дело и закончится. За примерами далеко ходить не надо – наше отечественное "их там нет". 

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Степан

Максим Энкель

0

Ну так это их выбор, пусть живут такой жизнью. Что может мир сделать?

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Dobrosvet

9

Адекватные мужики, хорошо вооруженные.
Они еще асфальт пиздят кнутами, потому что асфальт не упоминается в Коране.

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Dobrosvet

Кирилл Канищев

1

😂

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aliftin

2

Когда казаки войдут в состав росгвардии, то нас ждёт такое же. 

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NMTEG

–4

Просто напомню, что в условной Саудовской Аравии за такое же можно вполне остаться без головы.

Я против и того, и другого, но инфоповод, который намеренно смещён в одну из сторон, меня немного(много) раздражает ред.

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NMTEG

Artyom Ramazani-Zubov

0

какая разница, что там саудиты? они своих журналистов могут хоть в посольствах шинковать.
сравниваем Афган в контексте вчера/сегодня. и осуждаем лицемерный талибан, которому дали карт-бланш.
или ты не против, если к тебе завтра можно будет прийти вооружённой банде, изнасиловать и убить твою семью, и последний вскукарек, перед тем, как тебя укоротят на 1/8 и подвесят за ноги за столб, будет: «ПОСМОТРИТЕ КАК В МЕКСИКЕ!!!» ?

Ответить
Artyom

NMTEG

3

Стоит ли писать о том, что происходит в Афганистане ? Стоит, необходимо и нужно.
Правильно ли игнорировать в информационной повестке одновременно с этим другие проблемы стран ближнего востока? Нет, черт возьми, неправильно.
Надеюсь, Вы поняли, о чем я 

Ответить
NMTEG

Artyom

0

ладно, бесполезно это писать из России, но при реально работающей демократии общественное мнение играет весомую роль в принятии политических решений. и если общество недовольно налаживанием дип.отношений с «адекватными партнёрами», то политики рискуют местом, идя ему наперерез. другие страны Ближнего Востока не лишались протекции Запада с переходом власти к фундаменталистам практически в одночасье – мы знаем, кто такие талибы, и знаем, чего от них ждать. пока режим не закрепился, можно использовать все доступные меры, чтобы не проливать кровь собственных солдат: вводить экономические санкции, забрасывать чвк и создавать «коридоры жизни» для беженцев (то, что мы видели, вроде и есть, но это хилые потуги на камеру).
когда талибан закрепит влияние подобно спруту, они уже не будут ограничивать себя в жестокости.

Лавров активно жал бы вымоченные по локоть в крови журналистов руки членов ИГ, будь они достаточно проницательны, чтобы не объявлять РФ войну.

Ответить
NMTEG

некипишуй

0

Вот он,попался!!!!

Ответить

некипишуй

0

Ща тут будет куча аргументов "А вот в Америке\Европе" избивают людей на митингах, травят собаками и.т. д.

Ответить
некипишуй

Андрей Охапкин

–2

Жду

Ответить
Андрей

некипишуй

0

пока до ТЖ не добрались пакистанские боты, и чтобы не ждать впустую, можешь поразвлекаться тут
https://twitter.com/bsarwary/status/1435183233042354182

BILAL SARWARY @bsarwary
Taliban soldiers beating women infront of Kardan university, Kabul city.
Ответить
некипиш…

Андрей Охапкин

1

👌

Ответить
Андрей

некипишуй

1

ага

Ответить
некипиш…

Artyom

0

«кто, если не Путин!?»

Ответить
Artyom

Artyom

0

простите, это из другой методички

Ответить
некипиш…

Stanley H

0

Сноуден и Ассанж конечно универсальное оправдание любого репрессивного говна

Ответить
Stanley

некипишуй

0

Сноуден походу ваще на РТ Россия работает, судя по его твиттеру.

Ответить
некипиш…

Stanley

0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить
Stanley

Леха

0

Когда страна налагает санкции из-за отсутствия свободы слова или демократии она должна выступать примером, а не просто прикрывать свои экономико-политические хотелки болтовней

Ответить
Леха

Stanley

0

Она и так выступает.

Ответить
некипиш…

Artyom

0

«работать надо, а не митинговать!»

Ответить
Artyom

некипишуй

1

там люди умные сидят, им виднее

Ответить
некипиш…

Artyom

0

орнул

Ответить
некипиш…

Artyom

0

«нагайками вас надо, либерду!»

Ответить

Владимир Филатов

1

Избивали и приговаривали: "Хотите как в Беларуси?". Извините

Ответить

Благополучный кубок

0

не бойтесь, они просто так играются

Ответить

Окончательный кубок

0

вменяемо

Ответить

Элджей Сартов

0

Глядя на фото, мне стало больно…

Ответить
Элджей

цорiк

0

На самом деле думал будет хуже (не оправдываю ни в коем случае, просто обычно там не церемонятся, обычно до полусмерти)

Ответить

Woody Johnson

0

Когда там выборы?

Ответить

sardelkin

0

смысл этих трешовых новостей про талибов?

Ответить

Комментарий удален

Таблетка Галоперидола

0

Талибы = лукашисты

Ответить

Комментарий удален

Специальный щит

0

Осторожно, фото может шокировать

Покажу другу патологоанатому

Ответить

Виктор Огай

0

Прекрасный Афганистан будущего.

Ответить

Рыбный Женя

0

Казаки точно не талибы? 

Ответить

Либертарианство

0

Скоро в России

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Мрачный хот-дог

0

А раньше могли бы на стадионе руки отрезать или расстрелять.
Как похорошела Кабул при Собянине!

Стадион в Кабуле – место публичных казней…
История первого правления талибов.
www.sports.ru
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Фонзи

0

А вот если бы дубинками, то было бы как в цивилизованном обществе.

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